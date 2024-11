10 tekoälyosaketta, joihin kannattaa sijoittaa

Tekoälyteknologia on vielä alkuvaiheessa, vaikka siitä puhutaankin paljon. Vaikka tällä hetkellä kourallinen teknisiä nimiä näyttää hallitsevan alaa, sijoittajat, jotka haluavat sijoittaa tekoälyyn, saattavat miettiä, mitkä yritykset todennäköisesti menestyvät paremmin alan kehittyessä.

Muut sijoittajat ovat selvästi innokkaita hyppäämään mukaan juuri nyt. Tekoälyn mahdollisuuksiin liittyvä innostus oli auttanut tekoälyosakkeita vetämään markkinoita edellä vuoden 2024 alkupuoliskolla, ja kesän hiljaiseloa on seurannut syksyn nousu. Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence -indeksi on tuottanut tähän mennessä 35,55 %, kun taas laaja-alainen Morningstar US Market -indeksi on tuottanut 14. marraskuuta 25,56 %.

Parhaat ostettavat tekoälyosakkeet nyt

Löytääksemme parhaat tekoälyosakkeet tarkastelemme Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence -indeksiä. Tällä listalla olevat tekoälyosakkeet kuuluvat indeksin parhaimpiin osakkeisiin, ja ne kaikki ansaitsevat Morningstar-luokituksen 4 tai 5 tähteä marraskuun 14. päivänä 2024, mikä tarkoittaa, että ne ovat aliarvostettuja.

• Microsoft MSFT

• Alphabet GOOG

• Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM

• Adobe ADBE

• Snowflake SNOW

• Cognizant Technology Solutions CTSH

• Baidu BIDU

• Dassault Systemes DASTY

• Okta OKTA

• UiPath PATH

Tässä hieman lisää jokaisesta parhaasta ostettavasta tekoälyosakkeesta, mukaan lukien osakkeita seuraavam Morningstarin analyytikon kommentit. Kaikki tiedot ovat 14. marraskuuta 2024 alkaen.

Microsoft

• Morningstar-luokitus: 4 tähteä

• Taloudellinen vallihauta: Laaja

• Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskisuuri

• Toimiala: Ohjelmistot - Infrastruktuuri

Microsoft avaa listamme parhaista tekoälyosakkeista, joihin kannattaa sijoittaa juuri nyt. Ohjelmisto- ja pilvipalveluyhtiö on rakentanut johtavan tekoälyportfolion, johon kuuluu muun muassa OpenAI, joka on ChatGPT:n kotipaikka. Päivitimme aiemmin tänä vuonna Microsoftin liikevaihdon kasvuarvioita ja kannattavuusodotuksia, sillä yhtiö on osoittanut vahvaa suorituskykyä ja sen näkymät ovat vakaat. Tämä tekoälyosake on tällä hetkellä hinnoiteltu noin 490 dollarin alennuksella arvioitua käypää arvoaan verraten.

"Microsoft on yksi vain kahdesta julkisesta pilvipalveluntarjoajasta, joka pystyy tarjoamaan laaja-alaisesti PaaS- ja IaaS-ratkaisuja isossa mittakaavassa. OpenAI:hin tekemänsä sijoituksen myötä se on noussut myös tekoälyn johtavaksi toimijaksi. Microsoft on myös menestynyt erinomaisesti myydessään asiakkailleen kalliimpia Office 365 -versioita, joissa on kehittyneitä puhelinpalveluominaisuuksia. Nämä tekijät yhdessä ovat auttaneet Microsoftia keskittymään entistä enemmän liiketoiminnan laajentamiseen ja tuomaan vaikuttavaa liikevaihdon kasvua korkeamman ja laajenevan marginaalin sekä syvenevien asiakassuhteiden avulla."

"Uskomme, että Azure on uuden Microsoftin sydän. Vaikka se on jo nykyisellään noin 75 miljardin dollarin liiketoiminta, se kasvoi vaikuttavalla 30 prosentin vauhdilla tilikauden 2024 aikana. Azure tarjoaa asiakkaille selkeitä etuja, kuten vaivattoman tavan kokeilla ja siirtää työtehtäviä pilveen sekä luoda saumattomia hybridipilviympäristöjä. Koska asiakkaat pysyvät Microsoftin ekosysteemissä, sovellukset ja tiedot voidaan siirtää helposti toimitiloista pilveen. Lisäksi Microsoft voi hyödyntää kaikkien omien ratkaisujensa massiivista asennuskantaa Azure-siirron tukena. Azure on myös erinomainen alusta tekoälylle, liiketoimintaälylle ja esineiden internetille, sillä se tuo jatkuvasti markkinoille uusia palveluja, jotka keskittyvät näihin tärkeisiin teemoihin

"Microsoft siirtää myös perinteisiä toimitiloissa käytettäviä tuotteitaan pilvipohjaisiksi SaaS-ratkaisuiksi. Kriittisiä sovelluksia ovat muun muassa LinkedIn, Office 365, Dynamics 365 ja Power-alusta. Nämä siirtymät ovat edenneet puoliväliin eivätkä enää ole taloudellinen rasite. Office 365 säilyttää vahvan markkinajohtajuutensa toimistotuottavuusohjelmistoissa, eikä sen asema todennäköisesti muutu lähitulevaisuudessa. Yhtiö on myös siirtämässä peliliiketoimintaansa yhä enemmän kohti toistuvia tuloja ja pilvipalveluja. Uskomme, että asiakkaat jatkavat siirtymistään toimitiloista pilviratkaisuihin, mikä takaa vahvan liikevaihdon kasvun ja parantuvat marginaalit tulevina vuosina."

Dan Romanoff, Morningstarin analyytikko

Lue lisää Microsoftista täältä.



Alphabet

• Morningstar-luokitus: Morningstar: 4 tähteä

• Taloudellinen vallihauta: Laaja

• Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskisuuri

• Toimiala: Internet-sisältö ja data

Alphabet on holdingyhtiö, joka omistaa kokonaan internetjätin Googlen. Googlen palvelut muodostavat lähes 90 % Alphabetin tuloista. Pidämme Googlea tekoälyn edelläkävijänä, ja sen investoinnit tekoälyyn ovat jatkoa pyrkimykselle turvata sen ydintuote, Google Search. Hyödyntämällä generatiivista tekoälyä Google pystyy parantamaan niin hakunsa laatua kuin mainosliiketoimintaansa. Googlen omat generatiivisen tekoälyn ratkaisut, kuten Gemini, voivat estää merkittävän asiakas- ja mainostajavaihdon. Tämä halpa tekoälyosake käy kauppaa alle 220 dollarin käyvän arvoarviomme.

Pidämme Alphabetia erinomaisena liiketoimintojen konglomeraattina. Alphabet on luonut itsestään todellisen teknologiajätin, joka tuottaa vuosittain kymmeniä miljardeja dollareita vapaata kassavirtaa. Vaikka Alphabetin keskeiseen hakuliiketoimintaan liittyvät kilpailuoikeudelliset ongelmat ovat saaneet paljon huomiota, luotamme yhtiön yleiseen vahvuuteen ja ennustamme sen pysyvän eturintamassa monilla eri aloilla, kuten haussa, tekoälyssä, videoissa ja pilvipalveluissa.

”Alphabetin ydinstrategia on ylläpitää vahvaa mainosliiketoimintaa, ja suurin osa mainostuloista tulee Google Searchista. Tätä varten yhtiö on investoinut merkittävästi hakukapasiteettinsa parantamiseen varmistaakseen, että sen hakukone pysyy keskeisenä työkaluna, jonka avulla sadat miljoonat käyttäjät etsivät tietoa verkosta.

”Yrityksen investoinnit tekoälyyn ovat mielestämme jatkoa pyrkimykselle turvata sen ydintuote, Google Search. Uskomme, että hyödyntämällä generatiivista tekoälyä Google voi paitsi parantaa hakutulostensa laatua tekoälyn yleiskatsausten kaltaisten ominaisuuksien avulla, myös parantaa mainosliiketoimintaansa lisäämällä kykyään kohdentaa asiakkaille entistä relevantimpia mainoksia.

”Kilpailunrajoitusten osalta emme ennakoi, että Googlen hakuliiketoiminta heikkenisi merkittävästi hallituksen tai tuomioistuimen väliintulon seurauksena. Vaikka lopputulokset voivat vaihdella määrättävien korjaavien toimenpiteiden mukaan, pidämme todennäköisenä, että Google säilyttää pitkällä aikavälillä johtavan asemansa haku- ja tekstipohjaisessa mainonnassa.

”Hakupalvelun lisäksi meillä on myönteinen näkemys Alphabetin pilvipalvelualustasta, Google Cloud Platformista. Uskomme, että työmäärän lisääntyvä siirtyminen julkiseen pilveen sekä tekoälyn käyttöönoton kasvu tulevat olemaan GCP:n keskeisiä kasvutekijöitä seuraavien viiden vuoden aikana. Samalla uskomme, että GCP:n skaalautuessa siitä tulee entistä tärkeämpi osa Alphabetin liiketoimintaa sekä liikevaihdon että kannattavuuden näkökulmasta.”

Malik Ahmed Khan, Morningstarin analyytikko.

Lue lisää Alphabetista täältä.



Taiwan Semiconductor Manufacturing

• Morningstar-luokitus: 4 tähteä

• Taloudellinen vallihauta: Laaja

• Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskisuuri

• Toimiala: Puolijohteet

”Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) on ainoa puolijohdeyritys, joka löytyy parhaiden tekoälyosakkeiden listaltamme. TSMC:llä on yli 60 prosentin markkinaosuus maailman suurimpana siruvalimona, ja suurteholaskenta on sen merkittävin kasvutekijä. Yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten internetjättien lisääntyvä oma suunnittelu pilvipalveluiden ja tekoälypiirien osalta hyödyttää TSMC:tä lähivuosina. Tämä huipputason puolijohdeyhtiö liikkuu 13 % alle 215 dollarin käyvän arvon arviomme.”

”Taiwan Semiconductor Manufacturing on maailman suurin sirujen sopimusvalmistaja (foundry), jolla on yli 60 prosentin markkinaosuus. Yhtiö valmistaa integroituja piirejä asiakkaille näiden omien IC-suunnitelmien pohjalta. TSMC on jo pitkään hyötynyt siitä, että puolijohdeyritykset ympäri maailmaa ovat siirtyneet integroitujen laitteiden valmistajista tehtaattomiin suunnittelijoihin. Kuten kaikki valimot, TSMC vastaa tehtaiden toiminnasta aiheutuvista kustannuksista ja pääomamenoista asiakkaidensa erittäin suhdanneherkillä markkinoilla. Valimoilla on taipumus lisätä liikaa kapasiteettia kysynnän kasvaessa, mikä voi johtaa vajaakäyttöön laskusuhdanteiden aikana ja heikentää kannattavuutta.”

”Fabless-puolijohdeyritysten nousu on tukenut valimoiden kasvua, mutta samalla lisännyt kilpailua. Useimmat näistä uusista kilpailijoista ovat kuitenkin rajoittuneet matalan jalostusasteen valmistukseen, koska huipputeknologiaan liittyvät kustannukset ja tekninen osaaminen ovat liian korkeat. Pidentääkseen huippuluokan prosessitekniikan eli node-teknologian mahdollistamaa ylituottoa, TSMC keskittyy aluksi logiikkatuotteisiin, joita käytetään pääasiassa keskusyksiköissä ja mobiilisiruissa, ja suuntaa myöhemmin kustannustietoisempiin sovelluksiin. Tämä strategia on ollut menestyksekäs, mistä kertoo se, että TSMC on yksi kahdesta valimosta, joilla on edelleen hallussaan huippuluokan solmut, kun taas kymmenet kilpailijat ovat jääneet jälkeen.”

”TSMC:llä on kaksi pitkän aikavälin kasvutekijää. Ensinnäkin puolijohdeyritysten konsolidoituminen odotetaan luovan kysyntää edistyksellisimmillä solmuilla valmistetuille integroiduille järjestelmille. Toiseksi tekoälyn, esineiden internetin ja suurteholaskentasovellusten orgaaninen kasvu voi kestää vuosikymmeniä. Tekoäly ja suurteholaskenta ovat keskeisessä roolissa ihmisten ja koneiden syötteiden nopeassa käsittelyssä monimutkaisten ongelmien, kuten autonomisen ajamisen ja kielenkäsittelyn, ratkaisemiseksi, mikä korostaa energiatehokkaampien sirujen tarvetta. Halvemmat puolijohteet ovat mahdollistaneet antureiden, ohjainten ja moottoreiden integroinnin kotitalouksissa, toimistoissa ja tehtaan tehokkuuden parantamiseksi.”

Phelix Lee, Morningstarin analyytikko.

Lue lisää Taiwan Semiconductorista täältä.



Adobe

• Morningstar-luokitus: 4 tähteä

• Taloudellinen valliahuta: Laaja

• Morningstarin epävarmuusluokitus: Korkea

• Toimiala: Ohjelmistot - Infrastruktuuri

"Seuraavana parhaiden tekoälyosakkeiden listallamme on Adobe, jonka osake käy kauppaa 17 % alle 635 dollarin käyvän arvon arviomme. Adobe on luonut vankan aseman luovien alojen ammattilaisten keskuudessa sen ikonisten ohjelmistotuotteiden, kuten Photoshopin, Illustratorin ja InDesignin, avulla. Yhtiö on myös rakentanut laajan taloudellisen vallihaudan liiketoimintansa ympärille. Tekoälyratkaisun, Fireflyn, käyttöönotto vuonna 2023 odotetaan houkuttelevan uusia käyttäjiä Adoben ratkaisuihin."

"Adobe on vakiinnuttanut asemansa hallitsevana sisällönluontiohjelmistojen toimittajana ikonisilla Photoshop- ja Illustrator-ohelmistoillaan, jotka ovat nykyään osa laajempaa Creative Cloud -palvelua. Yhtiö on laajentanut tuoteportfoliotaan sekä orgaanisen kehityksen että yritysostojen kautta, tarjoten kattavimman valikoiman työkaluja, joita käytetään painetun, digitaalisen ja videosisällön luomisessa. Joulukuussa 2021 lanseerattu Adobe Express on auttanut laajentamaan yrityksen asiakaskuntaa entisestään, sillä se tarjoaa Creative Cloudin suosittuja ominaisuuksia edullisempana ja ilmaisena versiona. Fireflyn käyttöönotto vuonna 2023 merkitsee merkittävää tekoälyratkaisua, joka houkuttelee uusia käyttäjiä. Mielestämme Adobe on oikealla tiellä keskittyessään uusien käyttäjien houkuttelemiseen ja uskomme, että näiden käyttäjien konvertointi maksaviksi asiakkaiksi tulee olemaan yhä tärkeämpää ajan myötä."

"Toimitusjohtaja Shantanu Narayen antoi Adobelle toisen kasvupyrähdyksen vuonna 2009 ostamalla Omnituren, johtavan web-analytiikkaratkaisun, joka on toiminut perustana Adoben digitaalisen kokemuksen segmentille. Tämä on ollut pohja, jonka päälle Adobe on rakentanut laajan valikoiman markkinointi- ja mainosratkaisuja. Adobe hyötyy siitä, että Creative Cloud -palvelu tarjoaa luonnollisia mahdollisuuksia ristiinmyynnille markkinoinnin ja mainonnan liiketoimintaan. Magenton, Marketon ja Workfrontin yritysostojen jälkeen odotamme, että Adobe jatkaa painopisteen pitämistä digitaalisen kokemuksen segmentissä sekä muilla nousevilla aloilla."

"Document Cloudin taustalla on yksi Adoben ensimmäisistä tuotteista, Acrobat, ja yhtiön luoma PDF-tiedostomuoto, joka on nykyään 2,8 miljardin dollarin liiketoiminta. Älypuhelinten ja tablettien yleistyminen sekä "tuo oma laite mukanasi" -ilmiö ja liikkuva työvoima ovat tehneet PDF-formaatista, joka on käytettävissä millä tahansa laitteella, tärkeämpää kuin koskaan."

"Adobe uskoo, että se voi vallata yli 200 miljardin dollarin markkinat. Yhtiö hyödyntää pilvitarjontaansa (kuten Sensei-tekoälyä) yhtenäistääkseen käyttökokemusta, voittaakseen uusia asiakkaita, tarjotakseen korkeampihintaisia ratkaisuja ja ristiinmyydäkseen digitaalisen median tarjoamia palveluja."

Dan Romanoff, Morningstarin analyytikko.

Lue lisää Adobesta täältä.



Snowflake

• Morningstar-luokitus: 4 tähteä

• Taloudellinen vallihauta: Ei ole

• Morningstarin epävarmuusluokitus: Erittäin korkea

• Toimiala: Ohjelmistot - Sovellukset

"Uskomme, että Snowflakella, joka on jo nyt merkittävä toimija data lake, warehouse- ja jakamisratkaisuissa, on vielä paljon kasvupotentiaalia. Sen yhdistetty data lake- ja data warehouse -alusta, jolla luodaan oivalluksia tekoälyn ja Big Analyticsin avulla, voidaan ottaa käyttöön erilaisissa julkisissa pilvipalveluissa, mikä tuo lisäarvoa sen asiakkaille. Tämän ohjelmistoyhtiön osake liikkuu 31 % alle 187 dollarin käyvän arvon arviomme.

"Reilussa kymmenessä vuodessa Snowflake on kehittynyt merkittäväksi toimijaksi, joka ei ole osoittanut hidastumisen merkkejä. Kun yritykset siirtävät yhä enemmän työkuormiaan julkiseen pilveen, on ilmennyt merkittäviä haasteita, kuten korkeiden datan muuntokustannusten, datasiilojen purkamisen ja skaalautuvan suorituskyvyn luomisen tarpeet. Snowflake pyrkii ratkaisemaan nämä ongelmat alustallaan, joka mahdollistaa käyttäjille pääsyn datajärviinsä, varastoonsa ja markkinapaikkaansa eri julkisissa pilvissä. Mielestämme Snowflakella on valtavat mahdollisuudet kasvuun, ja sen odotetaan tulevina vuosina kehittyvän datan voimanpesäksi."

"Perinteisesti data on tallennettu tietokantoihin ja käytetty niiden kautta. Julkisen pilven yleistyminen on kuitenkin luonut tarpeen yhdistää eri tietokantojen tietoja yhdessä paikassa. Tietovarastot voivat tehdä tämän, mutta ne eivät täytä kaikkia julkisen pilven datatarpeita, erityisesti tekoälyyn liittyvien oivallusten luomisessa. Data lakes ratkaisee tämän ongelman tallentamalla raakadataa, joka syötetään tekoälymalleihin oivallusten luomiseksi. Nämä oivallukset tallennetaan tietovarastoon, josta ne on helppo hakea. Snowflake tarjoaa datajärvi- ja tietovarastoalustan, joka leikkaa yrityksiltä merkittäviä omistuskustannuksia. Vielä arvokkaampaa on, että Snowflaken alusta on yhteensopiva lukuisissa julkisissa pilvipalveluissa. Tämä mahdollistaa työkuormien suorittamisen ilman suuria ponnisteluja data lake- ja varastoarkkitehtuurien muuntamiseksi eri pilvialustoille."

"Uskomme, että pilvipalvelussa kerätyn datan määrä ja näihin datoihin kohdistuvat analyyttiset laskutoimitukset tulevat kasvamaan huomattavasti. Näiden trendien pitäisi kasvattaa Snowflaken alustan käyttöä tulevina vuosina, mikä vahvistaa sen asiakastyytyväisyyttä ja lisää verkostovaikutuksen etuja. Vaikka Snowflake hyötyy nykyisin monipilvialustastrategiansa ainutlaatuisuudesta, on mahdollista, että uudet kilpailijat tai jopa suuret pilvipalveluntarjoajat pyrkivät haastamaan sen. Uskomme kuitenkin, että Snowflake on hyvin varustautunut ja sillä on etumatka, joka pitää yhtiön vahvassa kilpailuasemassa pitkällä aikavälillä."

Julie Bhusal Sharma, Morningstarin analyytikko; Eric Compton, johtaja.

Lue lisää Snowflakesta täältä.



Cognizant Technology Solutions

• Morningstar-luokitus: 4 tähteä

• Taloudellinen vallihauta: Kapea

• Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskisuuri

• Toimiala: Tietotekniikkapalvelut

"Cognizant Technology Solutions on ensimmäinen kapea-alainen yhtiö listallamme parhaista tekoälyosakkeista. Tämä maailmanlaajuinen IT-palvelujen tarjoaja on 14 % aliarvostettu suhteessa 94 dollarin käyvän arvon arvioomme. Uskomme, että Cognizant hyötyy merkittävästi digitaalisen transformaation projektien kysynnästä, ja tekoälyn mahdollistaminen on edelleen vahvassa kasvussa. Odotamme, että Cognizant ja muut vastaavat IT-palveluntarjoajat toimivat yritysten tekoälyratkaisujen mahdollistajina, kun yritykset etsivät asiantuntevia kumppaneita tekoälyn asianmukaisessa käytössä ja integroinnissa."

"Cognizant on yksi maailman johtavista IT-palvelujen tarjoajista, ja se oli tunnettu 20-40 prosentin liikevaihdon kasvusta vuosina 2010-2015. Vaikka emme odota Cognizantin palaavan täysin samalle kasvutahdille, kasvun nopeutumisen ei pitäisi olla poissuljettua. Uskomme, että Cognizant voi saavuttaa tämän investoimalla strategisesti teknisten kykyjensä parantamiseen, vahvempaan strategiseen konsultointiin ja laajempaan asiakaskuntaan. Tällaisella lähestymistavalla Cognizantilla on mahdollisuus vahvistaa jo ennestään vakaa liiketoimintaansa, joka hyötyy merkittävistä vaihtokustannuksista ja tekniseen asiantuntemukseen perustuvista aineettomista hyödykkeistä."

"Cognizant on myöntänyt, että se on perinteisesti mielletty yritysten back-office-ulkoistajaksi, mutta uskomme, että sen nykyiset tekniset kyvyt ovat vahvoja myös monipuolisemmissa yritysten IT-ratkaisuissa, kuten tekoälypalveluissa, mikä auttaa sitä vakiinnuttamaan asemaansa digitaalisessa muutoksessa. Vaikka Cognizant ei ole jäänyt jälkeen digitaalisessa kehityksessä, uskomme, että yrityksellä on vielä paljon tehtävää erottuakseen kilpailijoistaan huippuluokan IT-palvelujen tarjoajana. On selvää, että Cognizant on tietoinen tästä potentiaalista ja sillä on vakaa tase, joka mahdollistaa teknisten kykyjen kehittämisen edelleen. Sisäisten konsulttien pipeline voi kuitenkin vähentää teknisten valmiuksien korostamisen kalliita investointeja."

”Näistä syistä uskomme, että Cognizantin hidas siirtyminen perinteiseen konsultointiin on pitkällä aikavälillä kannatettava asia. Huolimatta historiallisesta vastahakoisuudesta päästä konsultointiin merkittävämmin ja tarjota pilviratkaisuja, uskomme, että Cognizant on jo muuttanut suuntaa. Uskomme, että Cognizant on keskeisten kilpailijoidensa tavoin vakaalla pohjalla hyötyäkseen voimakkaista digitaalisen transformaation trendeistä.”

Julie Bhusal Sharma, Morningstarin analyytikko; Malik Ahmed Khan, Morningstarin analyytikko.

Lue lisää Cognizantista täältä.



Baidu

• Morningstar-luokitus: 5 tähteä

• Taloudellinen vallihauta: Laaja

• Morningstarin epävarmuusluokitus: Korkea

• Toimiala: Internet-sisältö ja data

"Baidu on Kiinan suurin internet-hakukone, ja se toteuttaa merkittäviä kasvualoitteita tekoälyn, videon suoratoiston, puheentunnistusteknologian ja autonomisen ajamisen aloilla. Pidämme Baidun tekoälyn kehittämistä ja kehittyviä teknologioita arvokkaina aineettomina hyödykkeinä, mutta arvioimme, että näillä liiketoiminnoilla on rajalliset kasvumahdollisuudet. Tämä edullinen tekoälyosake on 46 % aliarvostettu suhteessa 157 dollarin käypään arvoarvioomme."

"Baidun verkkomainonnan liiketoiminta muodosti 72 % sen Core-tuloista vuonna 2023, ja se tulee olemaan tärkein tulonlähde keskipitkällä aikavälillä hakukonemarkkinoiden hallitsevan aseman vuoksi. Uskomme kuitenkin, että ellei Baidu kehitä toista alan johtavaa liiketoimintaa, se voi kohdata pitkällä aikavälillä haasteita mainostulojen saamiseksi kasvavilta kilpailijoilta, kuten Tencentiltä ja ByteDancelta. Baidu on siirtämässä painopistettään entistä enemmän pilviliiketoimintaansa ja tekoälyyn, ja sen Ernie-generoivasta tekoälymallista on tullut yhtiön lippulaivatuote. Uskomme, että Baidu on varhainen toimija, ja sen pitäisi hyötyä Kiinan tekoälyn kehityksestä, mutta on epäselvää, tuleeko Ernie pitkällä aikavälillä markkinajohtajaksi. Tämän ratkaisee toteutus, sillä uskomme, että muilla resursseja omaavilla yrityksillä on potentiaalia ottaa Baidu kiinni, mikäli sen generatiivisen tekoälyn kehityksessä tapahtuu virheitä."

"Vaikka Baidu on muuttamassa identiteettiään investoimalla generatiiviseen tekoälyyn, pilvipalveluihin ja autonomiseen ajamiseen, sen kaupallistettu menestys jää vielä nähtäväksi. On rohkaisevia merkkejä siitä, että yhtiön AI-pilvipalveluiden osuus sen ydintuloista on kasvanut 18 prosenttiin vuonna 2023, verrattuna vuoden 2020 12 prosenttiin. Jyrkästä kasvusta huolimatta odotamme, että Baidu kohtaa tiukkaa kilpailua pilvipalveluissa alan johtavien yritysten, kuten Alibaban, Huawein ja Tencentin kanssa, joilla kaikilla on suurempi markkinaosuus kuin Baidulla. Vaikka autonomisen ajamisen mahdollinen markkinapotentiaali on yhdeksän kertaa suurempi kuin Baidun verkkomainonnan osuus, kaupallinen menestys on erittäin epävarmaa, sillä tulot ovat edelleen vähäisiä ja massiivinen käyttöönotto tai markkinoille tulo on epäselvää."

"Sen suoratoistovideopalvelu iQiyi on edelleen Baidun liiketoimintaa hidastava tekijä korkeiden sisältökustannusten vuoksi. Liiketoiminnan on jatkuvasti kehitettävä tai hankittava uutta sisältöä estääkseen asiakaskadon. Emme ole yhtä optimistisia sen näkymistä kuin Core-liiketoiminnan suhteen, sillä markkinoille pääsyn kynnys on matala ja kilpailijoita on runsaasti. Jäsenmäärä on pysytellyt 100 miljoonassa tilaajassa viiden viime vuosineljänneksen ajan, joten uskomme, että pitkän aikavälin kasvu on rajallista."

Kai Wang, Morningstarin analyytikko

Lue lisää Baidusta täältä.



Dassault Systemes

• Morningstar-luokitus: 4 tähteä

• Taloudellinen vallihauta: Laaja

• Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskisuuri

• Toimiala: Ohjelmistot - Sovellukset

"Dassault Systèmes on uusi lisäys tekoälyosakkeiden listallemme tässä kuussa. Yhtiö tarjoaa tietokoneavusteista suunnittelua (CAD) ja tuotteen elinkaaren hallintaohjelmistoja asiakkailleen, kuten Boeingille ja Teslalle. Tämä edullinen tekoälyosake käy kauppaa 15 % alle 40 dollarin käyvän arvon arviomme."

"Dassault Systèmesillä on vahva asema tietokoneavusteisen suunnittelun ohjelmistomarkkinoilla erityisesti autoteollisuudessa, ilmailu- ja avaruus- sekä puolustusteollisuudessa, ja valmistusteollisuudessa. Koska 90 prosenttia kaikista lentokonesuunnitelmista ja 80 prosenttia kaikista autoista valmistetaan maailmanlaajuisesti Dassaultin ohjelmistoilla, uskomme, että yhtiö pysyy vahvasti vakiintuneena insinööritiimien keskuudessa merkittävien vaihtokustannusten ja verkostovaikutuksen avulla, joka ilmenee erityisesti sen keskihintaisessa CAD-ohjelmistossa, SolidWorksissa. Dassault on myös sopeutunut hyvin uusiin markkinasuuntauksiin, kuten sähköajoneuvojen suunnitteluun, mikä lisää luottamustamme sen kykyyn ylläpitää pitkän aikavälin kilpailuetua ja saavuttaa ylituottoja sijoitetulle pääomalle."

"Catia- ja SolidWorks CAD-tuotteiden lisäksi Dassault tarjoaa laajan valikoiman informaatioäly-, yhteistyö-, sisällönjako- ja simulointiohjelmistoja, jotka palvelevat monia eri tuotannon osa-alueita, kuten lääketutkimusta ja -kehitystä, kaivostoiminnan suunnittelua ja vaatemalliston organisointia. Suosituin näistä ohjelmistoista on Enovia, tuotteen elinkaaren hallintaohjelmisto, joka auttaa eri toimialojen insinöörejä, markkinointi- ja toimitusketjutiimejä paremman tuotteen elinkaaren organisoinnin saavuttamisessa."

"Dassault on johtaja PLM-markkinoilla, ja tämä sektori kattaa lähes puolet yhtiön 100 miljardin dollarin tavoiteltavista markkinoista. Vaikka PLM- ja keskikokoisten CAD-markkinoiden kentälle on tulossa uusia toimijoita, uskomme, että Dassault pystyy puolustamaan asemaansa ja minimoi uusien kilpailijoiden osuuden markkinoilla kasvattamalla 3DExperience-alustansa käyttöä. Alustan avulla pyritään yhdistämään suuri osa Dassaultin tarjoamista palveluista yhteen paikkaan. Uskomme, että seuraavien kahden vuoden aikana Dassault pystyy merkittävästi kasvattamaan alustan tuottoja. Kun suurempi osa asiakkaista siirtyy alustalle, emme olisi yllättyneitä, jos asiakasuskollisuus paranee ja vaihtokustannukset kasvavat, koska alusta yhdistää kaikkien Dassaultin ohjelmistojen hyödyt, jotka aiemmin olivat hajanaisempia."

Julie Bhusal Sharma, Morningstarin analyytikko.

Okta

• Morningstar-luokitus: 4 tähteä

• Taloudellinen vallihauta: Ei ole

• Morningstarin epävarmuusluokitus: Erittäin korkea

• Toimiala: Ohjelmistot - Infrastruktuuri

"Vaikka Okta hyötyy liiketoimintansa perustana olevien tuotteiden korkeista asiakkaiden vaihtokustannuksista ja yrityksen integraatioverkostoon liittyvästä verkostovaikutuksesta, yhtiö ei ole pystynyt luomaan vahvaa taloudellista vallihautaa, koska se on käyttänyt huomattavan määrän rahaa myyntiin ja markkinointiin. Okta on edullinen tekoälyosake, joka käy kauppaa 23 % alle 100 dollarin käyvän arvon arviomme."

"Uskomme, että Okta on hyvin asemoitu menestymään pitkällä aikavälillä johtavana identiteetin- ja pääsynhallintayrityksenä. Okta Identity Cloud, joka yhdistää yrityksen työvoima- ja asiakastarjoukset, tulee kasvattamaan merkitystään asiakkaille, kun nollaluottamus-turvallisuusinfrastruktuurit, digitaaliset transformaatiot ja pilvipalvelumigraatiot lisäävät yrityksen arvolupausta. Annamme kuitenkin Okta-yritykselle 'Ei ole vallihautaa' -luokituksen, koska emme näe ylisuuria pääoman tuottoja lähivuosina. Uskomme kuitenkin, että yrityksen alusta, laaja integraatioverkosto ja monipuolinen SKU-valikoima ovat mahdollistaneet sen, että liiketoiminta on saavuttanut korkeat asiakkaiden vaihtokustannukset ja verkostovaikutuksen."

"Okta tähtää kahdelle markkina-alueelle työntekijäidentiteetti- ja asiakasidentiteettitarjoustensa kautta. Oktan työvoimatarjoukset mahdollistavat yrityksen työntekijöiden turvallisen pääsyn sekä pilvipohjaisiin että toimitiloissa oleviin resursseihin. Yrityksen asiakastarjoukset puolestaan mahdollistavat sen asiakkaiden asiakkaille turvallisen pääsyn asiakkaan sovelluksiin, kuten ostoskoriin verkkosivustolla. Ennakoimme Oktan tuotteiden kysynnän jatkuvan kasvaen, kun siirtyminen nollaluottamus-turvainfrastruktuureihin ja digitaaliset transformaatiot jatkuvat."

"Vaikka IAM-toimialalla on edelleen kilpailua, pidämme Oktan strategiaa, jonka mukaan se investoi voimakkaasti myynti- ja tutkimusosastoihinsa, järkevänä. Näin yritys voi maksimoida arvonsa asiakkailleen ja laajentaa asiakaskuntaansa."

"Okta on paitsi kasvattanut asiakaskuntaansa nopeasti myös saavuttanut läpimurtoja suurempien asiakkaiden kanssa, jotka usein pysyvät pidempään ja tarjoavat enemmän mahdollisuuksia. Uskomme, että suuremmat asiakkaat tarjoavat Oktalle lisää mahdollisuuksia upsell-myyntiin, sillä niiden digitaaliset resurssit ovat määrällisesti suuremmat kuin pienemmillä asiakkailla. Lopuksi uskomme, että vaikka Okta on saavuttanut merkittävää edistystä suurten yritysten kanssa Yhdysvalloissa, sillä on vielä houkuttelevia kasvumahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla."

Malik Ahmed Khan, Morningstarin analyytikko

UiPath

• Morningstar-luokitus: 4 tähteä

• Taloudellinen vallihauta: Kapea

• Morningstarin epävarmuusluokitus: Erittäin korkea

• Toimiala: Ohjelmistot - Infrastruktuuri

"Listamme parhaista tekoälyosakkeista, joita kannattaa ostaa juuri nyt, päättyy UiPathiin. Tämä yritys keskittyy automaatio-ohjelmistoihin, joita sovelletaan muun muassa korvausvaatimusten käsittelyyn, työntekijöiden rekrytointiin, lainahakemuksiin ja asiakaspalveluun. Mielestämme tämä tekoälyosakkeemme on 23 % aliarvostettu verrattuna käyvän arvon arviomme, joka on 16,50 dollaria."

”UiPath tarjoaa päästä päähän -sovellusten välistä prosessiautomaatio-ohjelmistoa, joka hyödyntää useiden automaatioteknologioiden yhdistelmää, kuten robottiprosessien automaatiota (RPA), sovellusohjelmointirajapintoja, tekoälyä sekä low-code/no-code-toiminnallisuuksia monimutkaisten ja monivaiheisten prosessien automatisoimiseksi. UiPathin RPA-ydinteknologialla on markkinajohtajan asema liikevaihdon mukaan mitattuna, ja alan analyytikot arvostavat sitä ylivoimaisesta tuotetoiminnallisuudesta ja -strategiasta."

”UiPathin Business Automation Platform paljastaa asiakkaiden työnkulkujen automatisointimahdollisuuksia kehittyneiden työkalujen, kuten prosessien, tehtävien ja viestinnän louhintateknologian, avulla. Kun prosessi on tunnistettu kypsäksi automatisointiin, ohjelmistokehittäjät ja liiketoiminnan käyttäjät luovat sääntöjä, laukaisimia ja prosesseja, jotka toimivat joko käskystä tai jatkuvasti ilman ihmisen väliintuloa. Näihin prosesseihin voi kuulua muun muassa ohjelmistojen avaaminen ja niihin kirjautuminen, tietojen poimiminen asiakirjoista, kansioiden siirtäminen, lomakkeiden täyttäminen, tietokenttien ja tietokantojen päivittäminen sekä kirjallisen viestinnän lukeminen ja tuottaminen. Alusta tukee myös automatisoitujen prosessien analytiikkaa, hallintaa ja testausta mittakaavassa."

”Odotamme UiPathin jatkavan menestyksekästä land-and-expand-strategiaa, jossa asiakkaat löytävät lisää automatisointimahdollisuuksia ja ottavat käyttöön laajemman valikoiman alustan toimintoja. UiPathin tarjonta tuo merkittäviä kustannussäästöjä, tehokkuutta ja riskienhallintahyötyjä asiakkaille, jotka haluavat automatisoida toistuvia prosesseja, jotka perinteisesti suoritetaan manuaalisesti ihmisten toimesta. Tällainen automatisointi auttaa asiakkaita vähentämään resurssien käyttöä, ohjaamaan resursseja arvokkaampiin tehtäviin ja tukemaan liiketoiminnan kasvua. Esimerkkejä automatisoitavista toistuvista tehtävistä ovat vakuutuskorvausten käsittely, laskujen ja tilausten käsittely, työntekijöiden rekrytointi, lainahakemukset sekä asiakaspalvelu ja -tuki, kuten salasanojen nollaaminen tai tapaamisten sopiminen. Tekoälyn kehittyminen tukee myös monimutkaisempien ja kognitiivisempien tehtävien automatisointia, kuten tehtävien, joissa on suurempaa vaihtelua ja jäsentymätöntä dataa."

Dan Romanoff, Morningstarin analyytikko

Mikä on Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index?

Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence -indeksi tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa johtaviin tekoälyteknologioihin, kuten generatiiviseen tekoälyyn ja siihen liittyviin tuotteisiin ja palveluihin.

Indeksin osatekijät perustuvat Morningstar Global Markets Indexiin, joka kattaa 97 prosenttia kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden sijoituskelpoisesta markkina-arvosta maailmanlaajuisesti. Morningstarin osaketutkimusanalyytikoiden on arvioitava yrityksiä, ja niiden on saatava vähintään yksi piste vähintään yhdessä määritellyistä alateemoista, jotta ne voivat tulla osaksi indeksiä.

Morningstar Equity Research Next Generation Artificial Intelligence -komitean määrittelemät neljä alateemaa ovat seuraavat:

Generatiivinen tekoäly: Tähän liittyy alkuperäisen sisällön luominen. Suuret kielimallit, kuten ChatGPT, ovat eräänlainen generatiivisen tekoälyn malli, joka keskittyy ihmisen kaltaisen tekstin tuottamiseen.

Tekoälydata ja infrastruktuuri: Tähän kuuluvat erilaiset teknologiset komponentit, joita tarvitaan tekoälymallien valmistamiseen, suunnitteluun, ylläpitoon, tukemiseen ja parantamiseen. Näihin kuuluvat puolijohteet ja datakeskusinfrastruktuuri.

Tekoälyohjelmistot: Tähän kuuluvat yritys- ja kuluttajaohjelmistot, jotka sisältävät tekoälymalleja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja/tai tehokkuuden parantamiseksi.

Tekoälypalvelut:Tähän kuuluvat konsulttiyritykset ja ulkoistetut liiketoimintaprosessiyritykset, jotka voivat auttaa yrityksiä tekoälyn käyttöönotossa.

Morningstarin osakeanalyytikoiden suorittaman standardoidun pisteytysprosessin avulla yrityksille myönnetään temaattiset pisteet kullekin alateemalle. Mukaan voidaan valita 50 parhaan joukkoon sijoittuneet yritykset. Indeksin osatekijät painotetaan oikaistun markkina-arvon mukaan, mutta painotuksia voidaan säätää tarvittaessa varmistaen, että vähintään 80 prosenttia indeksistä kohdistuu osakkeisiin, joilla on merkittävä altistuminen generatiiviselle tekoälylle. Indeksi tasapainotetaan neljännesvuosittain ja muodostetaan uudelleen vuosittain.

Lue lisää The Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Indexistä.

Parhaat tekoälyosakkeet: Lisää harkittavia ideoita

Sijoittajat, jotka haluavat laajentaa parhaiden tekoälyosakkeiden etsintää, voivat tehdä seuraavaa:

• Tarkastele Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Indexin omistuksia.

• Pysy ajan tasalla teknologiasektorin kehityksestä, tärkeimmistä tulosraporteista ja muusta Morningstarin teknologiasektorin sivulla.

• Käytä Morningstar Investor screener -ohjelmaa luodaksesi lyhyen listan tekoälyosakkeista, joita voit tutkia ja tarkkailla.

• Lue viimeisimmät uutiset merkittävistä tekoälyosakkeista Morningstarin johtavalta teknologia-analyytikolta Dan Romanoffilta.

