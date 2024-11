Parhaiten ja huonoiten menestyneet suomalaiset osakkeet lokakuussa 2024

Morningstar Finland -indeksi laski lokakuussa 4,8 % kiinteistöalan vaikeuksien keskellä. Indeksi seuraa Suomen markkina-arvoltaan suurinta 97 prosenttia sijoitusuniversumista. Joka vuosineljännes seulomme tämän indeksin osakkeista parhaiten ja huonoimmin menestyneet yhtiöt. Tämän artikkelin tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.

Lokakuun parhaiten menestyneet suomalaiset osakkeet

Parhaiten menestyneiden osakkeiden tunnusluvut





Nokia NOKIA

Sektori: Teknologia

Toimiala: Tietoliikennelaitteet

Taloudellinen vallihauta: Ei ole

Nokia nousi lokakuussa 11,0 % ja on noussut 42,7 % vuoden takaisesta. Yhtiön osakkeen Morningstar-luokitus on 4 tähteä, ja osakkeella käydään kauppaa 21 %:n alennuksella 5,50 euron käypään arvoon verrattuna.

Sanoma SANOMA

Sektori: Kuluttaja, defensiivinen

Toimiala: Koulutuspalvelut

Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Sanoma nousi lokakuussa 7,0 %, ja on noussut 2,8 % vuoden takaisesta. Yhtiön osakkeella on kvantitatiivinen Morningstar-luokitus 3 tähteä.

Cargotec CGCBV

Sektori: Teollisuus

Toimiala: Maatalouskoneet ja raskaat rakennuskoneet

Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Cargotec nousi 5,9 %, ja osake on noussut vuoden aikana 144 %. Yhtiön osakkeen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 2 tähteä.

Ponsse PON1V

Sektori: Teollisuus

Toimiala: Maatalouskoneet ja raskaat rakennuskoneet

Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Ponsse nousi 5,6 %, mutta on silti vuoden aikana 5,9 % miinuksella. Osakekurssi on 15,9 % alempana viimeisimmästä huipustaan 18.7.2024. Yhtiön osakkeella on Morningstarin kvantitatiivinen luokitus, joka on 3 tähteä.

Terveystalo Healthcare TTALO

Sektori: Terveydenhuolto

Toimiala: Terveydenhuoltolaitokset

Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Terveystalo Healthcare nousi 4,0 %, ja osakkeen arvo on kasvanut 58,2 % vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiön kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.

Lokakuun huonoiten menestyneet suomalaiset osakkeet

Huonoiten menestyneiden osakkeiden tunnusluvut





QT Group QTCOM

Sektori: Teknologia

Toimiala: Ohjelmistot - Sovellukset

Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

QT Groupin osake laski lokakuussa 25,1 %, mutta on silti noussut vuoden aikana 26,7 %. Osakekurssi on 28,2 % alle viimeisimmän huippunsa 2.9.2024.Yhtiön osakkeella on kvantitatiivinen Morningstar-luokitus 3 tähteä.

Oma Säästöpankki OMASP

Sektori: Rahoituspalvelut

Toimiala: Pankit - alueelliset

Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Oma Säästöpankin osake laski 20,3 % ja on pudonnut vuoden aikana yhteensä 42,5 %. Osakekurssi on 52,5 % alle viimeisimmän huippunsa 2.2.2024. Yhtiön osakkeella on määrällinen Morningstar-luokitus 3 tähteä.

Valmet VALMT

Sektori: Teollisuus

Toimiala: Erikoisteollisuuskoneet

Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Valmetin osake laski 18,3 %, mutta on silti vuoden aikana noussut 16,9 %. Osakekurssi on 21,9 % alle viimeisimmän huippunsa 27.9.2024. Yhtiön osakkeella on kvantitatiivinen Morningstar-luokitus 3 tähteä.

Revenio Group REG1V

Sektori: Terveydenhuolto

Toimiala: Lääketieteelliset laitteet

Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Revenio Groupin osake laski 15,5 %, mutta on silti noussut vuoden aikana yhteensä 36,3 %. Osakekurssi on 17,7 % alle viimeisimmän huippunsa 8.10.2024. Yhtiön osakkeella on kvantitatiivinen Morningstar-luokitus 3 tähteä.

Citycon CTY1S

Sektori: Kiinteistöt

Tomiala: Kiinteistöt - hajautettu

Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu

Cityconin osake putosi 14,5 % ja on laskenut vuoden aikana yhteensä 21,3 %. Osakekurssi on nyt 35,9 % matalampi kuin viimeisimmän huippunsa 3.11.2023. Yhtiön kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.

Yritykset, joita Morningstarin analyytikko ei virallisesti seuraa, sovitetaan tilastollisesti yhteen analyytikoiden arvioimien yritysten kanssa, jolloin mallimme voivat laskea kvantitatiivisen tähtiluokituksen.