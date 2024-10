Globalisaatio ei ole taantumassa: Miksi se on tärkeää sijoittajille?

Nykyään kuulee paljon siitä, että globalisaatio on kääntymässä laskuun. Vaikka jotkin toimitusketjut siirtyvät muualle ja kauppasuhteet heikkenevät, nämä suuntaukset eivät näy pörssiyhtiöiden tulolähteissä. Itse asiassa vuotuinen tutkimuksemme Morningstarin 48 maan osakeindeksistä osoittaa, että markkinoiden keskinäiset yhteydet kasvavat. Tämä on vastoin väitettä, jonka mukaan pandemia ja geopoliittiset jännitteet ovat heikentäneet globalisaatiota.

Kuten Morningstarin analyytikko Gregg Wolper äskettäin kirjoitti, tulojen huomioiminen tarjoaa”erilainen tapa” arvioida ”riskejä ja mahdollisuuksia”. On tärkeää, että sijoittajat ja neuvonantajat ottavat globalisoituneet tulolähteet huomioon salkkuja rakentaessaan.

Kun yhdistimme Morningstarin Global Markets -indeksien osatekijöiden yritystulot, havaitsimme seuraavaa:

• Vain 16 markkinaa 48:sta muuttui tulolähteissään kotimaisemmiksi viime vuoteen verrattuna. Morningstar US Market Index, Morningstar Japan Index ja Morningstar China Index kasvattivat kaikki kansainvälisten tulojen osuuttaan viime vuoteen verrattuna.

• Monet kansalliset osakemarkkinat eivät ole kovinkaan kansallisia. Länsi-Euroopan markkinat ovat maailmanlaajuisesti verkottuneimpia.

• Kehittyvät markkinat, erityisesti Aasiassa ja Itä-Euroopassa, ovat tulolähteiltään kotimaisimpia, pois lukien teknologiavaltaiset Taiwan ja Korea.

• Tulolähteet selittävät osaltaan, miksi kehittyneiden markkinoiden väliset korrelaatiot ovat nousseet, kun taas kehittyvien markkinoiden korrelaatio kehittyneiden markkinoiden kanssa on yleensä pienempi.

• Alakohtainen dynamiikka auttaa selittämään markkinatason tulokehitystä. Teknologiayritykset ovat yleensä globaalimpia, kun taas rahoituspalveluala on yleensä kotimaisempi.

Lue koko raportti: When Gauging the Impact of Geopolitical Risk on Equity Markets, Consider Their Revenue Sources

Mitkä alat ovat globaaleimpia?

Morningstarin yritystason Global Geographic Segment -tietojen mukaan teknologiayhtiöt ovat tuloiltaan yleensä globaaleimpia, kun taas rahoitus- ja yleishyödyllisten palveluiden kaltaiset alat ovat suurelta osin kotimaisia. Tämä suuntaus pätee kaikilla aloilla Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun tulolähteitä tarkastellaan Morningstarin eri osakesektori-indekseissä. Alla olevan taulukon tiedot koskevat 31. toukokuuta 2024.

Alakohtainen dynamiikka selittää joitakin alueellisia suuntauksia. Morningstar US Market -indeksin teknologiapaino oli 25 prosenttia vuonna 2021; vuoden 2024 puoliväliin mennessä teknologiayhtiöiden osuus indeksin painosta oli kasvanut 31 prosenttiin. Puolijohdevalmistaja Nvidian (NVDA) osuus Morningstar US Market -indeksistä nousi 5,7 prosenttiin vuoden 2024 puolivälissä, kun se vuoden 2021 puolivälissä oli 1,2 prosenttia. PitchBookin tietojen mukaan Nvidia saa nykyään itse asiassa suuremman osan tuloistaan Yhdysvalloista kuin aiemmin, vaikka suurin osa puolijohdevalmistajan tuloista tulee edelleen Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Nvidian kasvava osuus osakemarkkinoista on puolestaan vähentänyt indeksin kotimaisten tulojen osuutta.

Teknologiayritykset vaikuttavat kansainvälisiin tuloihin kaikkialla maailmassa. Tämä pätee japanilaiseen Tokyo Electroniin, alankomaalaiseen ASML:ään (ASML), saksalaiseen SAP:iin (SAP), taiwanilaiseen Semiconductor Manufacturing International Corporationiin (2330), korealaiseen Samsung Electronicsiin (005930) ja kanadalaiseen Shopifyhin (SHOP). Teknologiasektori on yleisesti ottaen kehittynyt hyvin. Kun teknologian osuus monien maiden indeksien markkina-arvosta on kasvanut, se on osaltaan lisännyt kansainvälisiä tuloja.

Intia on poikkeus tästä suuntauksesta. Teknologiasektorin painoarvo Morningstar India -indeksissä on laskenut yli 16 prosentista vuodesta 2021 nykyiseen 10 prosenttiin. Intian IT-ulkoistamisyritykset, kuten Infosys (INFY) ja Wipro (WIT), ovat jääneet jälkeen, kun taas kotimaisemmin suuntautuneet yritykset, kuten Reliance Industries (RLNIY) ja Bharti Airtel, ovat olleet huomattavasti vahvempia menestyjiä. Tämän seurauksena Intian kotimaisten tulojen osuus on kasvanut. Nykyään 75 prosenttia Morningstar India -indeksin tuloista tulee Intiasta; vuonna 2021 luku oli 69 prosenttia.

Sektoridynamiikka selittää osaltaan monien kehittyvien markkinoiden kotimaisuusasteen. Morningstar Egypt -indeksi, jonka kotimaisten tulojen osuus on suurin kaikista 48 maan indekseistä, on pankkien hallitsema. Kotimaiseen suuntaan suuntautuva rahoituspalvelusektori edustaa yli kolmannesta markkina-arvosta Perussa, Kuwaitissa, Qatarissa, Indonesiassa, Kolumbiassa, Etelä-Afrikassa, Tšekissä ja Saudi-Arabiassa, jotka kaikki ovat melko kotimaisia markkinoita.

Tulolähteiden globalisoituminen auttaa selittämään korrelaatiokehitystä

On loogista, että markkinat, jotka koostuvat yrityksistä, joiden tulot ovat yhteydessä toisiinsa, liikkuvat todennäköisemmin samaan suuntaan. Tarkastellaan esimerkiksi Morningstar Developed Markets ex-US -indeksin kolmea suurinta osaketta: Novo Nordisk (NOVO B), tanskalainen diabetes- ja laihdutuslääkkeisiin erikoistunut lääkeyritys; ASML, alankomaalainen yritys, jonka laitteet mahdollistavat puolijohdevalmistuksen; ja Toyota Motor (7203). Novo Nordisk sai 55 % tuloistaan Yhdysvalloista vuonna 2023. ASML hankki viime vuonna 80 % tuloistaan Aasiasta. Toyota sai lähes 40 % tuloistaan Pohjois-Amerikasta, 17 % Japanin ulkopuolisesta Aasiasta ja 12 % Euroopasta 31.3.2024 päättyneellä tilikaudella. Novo Nordiskin, ASML:n ja Toyota Motorin onni ei riipu niinkään Tanskasta, Alankomaista ja Japanista kuin globaalista dynamiikasta.

Yhä globalisoituneemmat tulolähteet korreloivat samansuuntaisesti kehittyneiden osakemarkkinoiden kasvavien korrelaatioiden kanssa. Morningstarin 2024 Diversification Landscape -raportin mukaan maailmanlaajuisten markkinoiden väliset korrelaatiot ovat kasvaneet erityisesti kehittyneillä markkinoilla. Markkinat, kuten Yhdysvallat, Eurooppa ja Japani, korreloivat enemmän keskenään kuin kehittyvät markkinat kehittyneiden markkinoiden kanssa. Kirjoittajat toteavat:

"Hajautuksen näkökulmasta useimmat kansainväliset osakkeiden vertailuindeksit, erityisesti kehittyneillä markkinoilla, ovat olleet tiiviisti sidoksissa Yhdysvaltojen markkinoihin viimeisten kolmen vuoden aikana. Kehittyneiden markkinoiden osakkeilla, erityisesti eurooppalaisilla osakkeilla, on ollut tiukin korrelaatio Yhdysvaltojen osakkeiden kanssa. Samaan aikaan kehittyvien markkinoiden osakkeilla on ollut yleensä alhaisempi korrelaatio Yhdysvaltain osakkeiden kanssa, ja nämä korrelaatiot ovat olleet laskusuunnassa vuodesta 2000 lähtien."

Vaikutukset sijoittajien salkkuun

Koska geopoliittinen riski on monien sijoittajien mielessä, tulonlähteet on tärkeää ottaa huomioon. Kotimaiset markkinat voivat olla vähemmän alttiita konflikteille tai kauppajännitteille kuin kansainväliset markkinat. Samaan aikaan kotimaan vaalituloksilla voi olla suurempi vaikutus yrityksiin, jotka saavat tulonsa läheltä kotimaata.

Omaisuuserien allokaation näkökulmasta globalisoituneet tulolähteet hämärtävät rajoja kotimarkkinoiden ja kansainvälisten osien välillä. Vaikka on totta, että globaali altistuminen voi usein tapahtua kotimaisten yritysten kautta, on myös totta, että sijoittajan kotimarkkinoiden johtavat toimijat voivat olla sijoittautuneet ulkomaille. Kuten aina, globaali osakesalkku tarjoaa laajimmat mahdollisuudet.

Kirjoittaja tai kirjoittajat eivät omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Tutustu Morningstarin toimituskäytäntöihin.