Osakesektorit, joita kannattaa tarkkailla vuoden 2024 loppupuolella

Kolmannen vuosineljänneksen volatiliteetti sekoitti toimialojen arvostuksia ja sulki monia esiin nostamiamme mahdollisuuksia terveydenhuollon ja yleishyödyllisten palvelujen kaltaisilla aloilla, mutta avasi uusia mahdollisuuksia energian ja teknologian kaltaisilla aloilla, jotka ovat aiemmin olleet kalliita.

Olemme jo pitkään korostaneet defenssiivisten kuluttajaosakkeiden vahvuutta korkean inflaation aikana, koska ne pystyvät siirtämään hinnankorotukset eteenpäin. Unileverin ULVR:n ja Procter & Gamblen PG: n kaltaiset yhtiöt ovat kahden vuoden ajan nostaneet hintojaan inflaation mukaisesti vastatakseen kasvaviin kustannuksiinsa ja suojatakseen katteitaan.

Kun inflaatio on palannut normaalimmalle tasolle, tarve hinnankorotuksille on vähentynyt. Tämä on hyvä uutinen sekä kuluttajayrityksille että kuluttajille. Se on antanut yritysjohdolle mahdollisuuden keskittyä tehokkaampaan markkinointiin kutistamisen ja muiden ovelien hinnankorotustemppujen sijasta. Odotamme, että tämä markkinointitaso jatkuu tulevina vuosineljänneksinä.

Nämä toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta, ja suurimmat kuluttajayritykset ovat raportoineet viime vuosineljänneksinä tasaisesti kasvaneista volyymeista. Laskeva inflaatio ja palkat, jotka vihdoin alkavat saavuttaa normaalitasonsa, ovat luonnollisesti antaneet kuluttajille mahdollisuuden ostaa enemmän haluamaansa.

Defensiivisen kuluttajasektorin arvostukset ovat nousseet, mutta on edelleen epäilyksiä siitä, onko pahimmat makrotaloudelliset vastatuulet jo voitettu. Tämä tarkoittaa, että joissakin osakkeissa on edelleen mahdollisuuksia. Näemme edelleen paljon nousuvaraa joissakin yleisissä nimissä sekä globaaleissa juomayhtiöissä.

Öljy: Vaihtoehtoa ei ole (vielä)

Suurimman osan vuotta 2024 energiasektori on kehittynyt vahvasti, ja sen voitot ovat olleet linjassa laajempien markkinoiden kanssa. Tämä on muuttunut viime kuukausina. Ensinnäkin OPEC on ilmoittanut aikovansa lisätä tuotantoa. Tämänhetkisen kaltaisilla tasapainoisilla markkinoilla tämä tarkoittaa alhaisempaa öljyn hintaa, mikä on vaikuttanut Euroopan öljyosakkeisiin. Kun tähän lisätään Kiinan heikot talousluvut, jotka myös heikentävät öljyn kysyntää, alan lyhyen aikavälin kuva ei ole hyvä.

Vaikka kannatammekin osakkeiden lyhyen aikavälin voitoista hyötymistä, olemme pitkän aikavälin sijoittajia. Pitkän aikavälin positiivinen ja hieman vastakkainen näkemyksemme on, että öljyn kysynnän huippua ei ole vielä saavutettu. Monet öljyyn kielteisesti suhtautuvat kommentaattorit vertaavat sitä hiileen. Vastauksemme on, että öljyä ei ole niin helppo korvata. Esimerkiksi sähköajoneuvot uhkaavat vain yhtä öljyn käyttökohtaa, ja kun EU ja Yhdysvallat ovat asettaneet kiinalaisille sähköajoneuvoille tulleja, alan kasvu ei ehkä toteudu niin nopeasti kuin toivottiin. Petrokemian ja muovintuotannon kaltaisilla aloilla ei ole lyhyellä aikavälillä lähellekään vaihtoehtoa öljylle.

Näemme energiaosakkeissa pitkän aikavälin potentiaalia ja uskomme, että sijoittajien olisi tarkasteltava nykyisiä houkuttelevia arvostuksia voidakseen hyötyä tästä.

Teknologiaosakkeet EU:ssa edelleen jäljessä

Teknologiaosakkeet ja erityisesti tekoälyyn liittyvät osakkeet johtivat markkinoiden laskua elokuussa ja myös sitä seurannutta laskua syyskuussa. Jotkin osakkeet, kuten Nvidia NVDA, ovat sittemmin suurelta osin saaneet menetetyn pohjan takaisin, mutta muut korkean profiilin nimet, kuten Arm Holdings ARM ja ASML ASML, ovat edelleen heikentyneet, ja jälkimmäinen on ottanut viime viikkoina lisää askeleita alaspäin pettymyksen tuottavien lähiajan näkymien vuoksi.

Bottom-up-analyysimme perusteella Euroopan teknologiasektori on edelleen aliarvostettu, vaikkakin vain 5 % , mutta tämän sektorin sisällä on suuria eroja. Osakkeet, kuten SAP SAP, käyvät kauppaa yli 50 % käyvän arvon arviomme yläpuolella, kun taas ASML:n kaltaiset osakkeet tarjoavat nyt merkittävää nousupotentiaalia. Itse asiassa viime kuussa tarkastelimme Euroopan 20 yliarvostetuinta osaketta ja löysimme vain yhden teknologianimen: SAP:n.

Miksi tämä on tärkeää? Tähän mennessä tänä vuonna alan voitot ovat olleet samansuuntaisia kuin Euroopan markkinoilla yleensä, ja ne ovat tuottaneet sijoittajille yli 20 prosenttia. Teknologiasektori on ollut hyvä indikaattori markkinoiden yleisestä luottamuksesta, osittain siksi, että ala on herkkä korkojen muutoksille ja viime kädessä uskomukselle, että Euroopan makrotaloudellinen tilanne on paranemassa. Tästä syystä uskomme, että sijoittajien tulisi pitää teknologiaosakkeita tarkkaan silmällä tulevina kuukausina ja hyödyntää ASML:n kaltaisia mahdollisuuksia.

Kirjoittaja tai kirjoittajat omistavat osakkeita tässä artikkelissa mainituista arvopapereista. Tutustu Morningstarin toimituskäytäntöihin.