Kuukauden katsotuimmat suomalaisrahastot

Syyskuussa Morningstar.fi-sivuston vierailijoiden katsotuimmat rahastot olivat Amundi Index Solutions – Amundi S&P 500 ESG ja OP-Maailma Indeksi.

Tässä artikkelissa esittelemme nämä rahastot sekä muita suosittuja vaihtoehtoja, niiden Morningstar-luokitukset ja rahastojen viimeaikaisen kehityksen. Mukana ovat kuukauden aikana suosituimmat avoimet ja pörssinoteeratut rahastot suomalaisilla verkkosivuillamme.

Parhaiten näistä rahastoista menestyi 810,8 miljoonan euron Nordnet Suomi Indeksi, joka nousi 2,56 % kuukauden aikana. Huonoimmin menestyi 493,6 miljoonan euron OP-Pohjoismaat Indeksi, joka laski 3,93 %.

Näitä rahastoja lukijamme katsoivat eniten syyskuussa

Katsotuimmat suomalaisrahastot syyskuussa

Amundi Indeksiratkaisut - Amundi S&P 500 ESG

• Amundi IS S&P 500 ESG Index AU Dist:in Morningstar Medalist -luokitus: Pronssi

• Morningstar-kategoria: US Large-Cap Blend Equity

Syyskuussa Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG nousi 1,09 %, kun taas keskimääräinen yhdysvaltalainen suurten yritysten sekoitusosakerahasto nousi 1,07 %. Rahasto sijoittui 58. prosenttilukuun. 2,4 miljardin euron rahasto on noussut tänä vuonna 20,62 %, mikä on parempi kuin sen luokan keskimääräinen rahasto, joka on noussut 17,96 %. Huhtikuussa 2014 lanseerattu Amundi-rahasto on noussut viimeisten kolmen vuoden aikana 14,02 % ja viimeisten viiden vuoden aikana 15,47 % vuositasolla.

OP-Maailma Indeksi

• Morningstar Medalist -luokitus OP-Maailma Indeksi A: Pronssi

• Morningstar Kategoria: Global Large-Cap Blend Equity

OP-Maailma Indeksi nousi syyskuussa 1,09 %, mikä vastaa suunnilleen samaa kehitystä kuin maailmanlaajuisen suurten osakkeiden sekoitusrahastoluokan keskimääräinen rahasto, joka nousi 1,09 %. Tämä 1,2 miljardin euron rahasto on noussut tänä vuonna 17,93 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 14,31 %. Syyskuussa 2017 lanseerattu OP-rahasto on noussut 10,66 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja keskimäärin 12,42 % viimeisten viiden vuoden aikana.

Nordea Global Enhanced

• Nordea Global Enhanced I growth EUR Morningstar Medalist -luokitus: Hopea

• Morningstar Kategoria: Global Large-Cap Blend Equity

3,5 miljardin euron Nordea Global Enhanced nousi syyskuussa 0,54 %. Rahaston voitto jäi jälkeen maailmanlaajuisen suurten osakkeiden sekoitusrahastoluokan keskimääräisen rahaston 1,09 prosentin tuotoista. Kuluvan vuoden aikana Nordea-rahasto on noussut 18,42 %, kun vastaavan rahastoluokan keskimääräinen tuotto oli 14,31 %. Heinäkuussa 2018 lanseerattu rahasto on tuottanut viimeisten kolmen vuoden aikana keskimäärin 11,22 % vuodessa ja viimeisten viiden vuoden aikana 14,12 % vuodessa.

Nordea Premium Asset Management Maltillinen rahasto

• Nordea Premium Varainhoito Maltti K EUR Morningstar Medalist Rating: Pronssi

• Morningstar Category: EUR Cautious Allocation - Global

Nordea Premium Asset Management Moderate Fund nousi syyskuussa 1,09 %, samaan aikaan kuin keskimääräinen rahasto tässä kategoriassa nousi 1,00 %. Rahasto sijoittui tuoton osalta 40. prosenttiyksikköön. Tämä 2,6 miljardin euron rahasto on noussut 6,05 % tähän mennessä kuluneen vuoden aikana, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräinen rahasto, joka on noussut 5,01 %. Tammikuussa 2003 lanseerattu Nordea-rahasto on noussut viimeisten kolmen vuoden aikana 0,34 % ja viimeisten viiden vuoden aikana 2,53 % vuositasolla.

OP-Amerikka Indeksi

• Morningstar Medalist -luokitus OP-Amerikka Indeksi A: Pronssi

• Morningstar Kategoria: US Large-Cap Blend Equity

1,8 miljardin euron OP-Amerikka Indeksi nousi syyskuussa 1,50 %. Rahaston tuotto ylitti Yhdysvaltain suurten yritysten sekoitusosakkeiden luokan keskimääräisen rahaston 1,07 prosentin nousun, joten se sijoittui suorituskyvyltään 18. prosenttiosioon. Tähän mennessä kuluneen vuoden aikana OP-rahasto on noussut 20,26 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 17,96 %. Syyskuussa 2011 lanseerattu rahasto on noussut 11,85 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 14,46 % viimeisten viiden vuoden aikana vuositasolla.

Nordnet Suomi Indeksi

• Nordnet Suomi Indeksi Morningstar Medalist Rating: Kulta

• Morningstar Kategoria: Finland Equity

Nordnet Suomi Indeksi nousi syyskuussa 2,56 %, kun taas keskimääräinen suomalainen osakerahasto nousi 0,95 %. Rahasto sijoittui kehitykseltään 1. persentiiliin. Tähän mennessä 810,8 miljoonan euron rahasto on noussut 14,12 % vuodessa, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräinen rahasto, joka nousi 8,05 %. Nordnet-rahasto, joka lanseerattiin kesäkuussa 2014, on noussut 2,93 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja noussut 8,88 % viimeisten viiden vuoden aikana vuositasolla.

OP-Maltillinen

• Morningstar Medalist -luokitus OP-Maltillinen A: Neutraali

• Morningstar Kategoria: EUR Moderate Allocation - Global

2,6 miljardin euron OP-Maltillinen nousi syyskuussa 0,89 %. Rahaston voitto jäi alle keskimääräisen rahaston 1,07 %:n voiton euromääräisen maltillisen allokaation - globaali -luokassa, joten se jäi 68. prosenttiyksikön tuloskehitykseen. Tähän mennessä kuluneen vuoden aikana OP-rahasto on noussut 8,32 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 7,49 %. Maaliskuussa 2012 lanseerattu rahasto on noussut viimeisten kolmen vuoden aikana 2,20 % ja viimeisten viiden vuoden aikana 3,95 % vuositasolla.

Nordea Säästö 50

• Morningstar Medalist Rating for Nordea Säästö 50 K EUR: Neutraali

• Morningstar Category: EUR Maltillinen allokaatio - Globaali

1,3 miljardin euron Nordea Säästö 50 -indeksi nousi syyskuussa 0,97 %. Rahaston tuotto jäi alle keskimääräisen rahaston 1,07 prosentin voiton euromääräisen maltillisen allokaation - globaali -luokassa, ja se jäi 61. prosenttiosuuteen tuoton suhteen. Tähän mennessä kuluneen vuoden aikana Nordea-rahasto on noussut 7,69 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 7,49 %. Syyskuussa 2003 lanseerattu rahasto on noussut 1,98 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja noussut 4,65 % viimeisten viiden vuoden aikana vuositasolla.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating for iShares Core S&P 500 ETF USD Acc: Kulta

• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

92,9 miljardin euron arvoinen iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF -sijoitusrahasto nousi syyskuussa 1,28 %. Tähän mennessä kuluneen vuoden aikana iShares-rahasto on noussut 20,59 %. Toukokuussa 2010 lanseerattu rahasto on noussut 13,01 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja kasvanut keskimäärin 15,10 % viimeisten viiden vuoden aikana.

OP-Pohjoismaat Indeksi

• Morningstar Medalist -luokitus OP-Pohjoismaat Indeksi A: Pronssi

• Morningstar Category: Nordic Equity

OP-Pohjoismaat Indeksi laski syyskuussa 3,93 %, mikä on enemmän kuin pohjoismaisten osakkeiden luokan keskimääräisen rahasto, joka laski 0,85 %. Tämä 493,6 miljoonan euron rahasto on noussut tänä vuonna 9,87 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 12,04 %. Syyskuussa 2011 lanseerattu OP-rahasto on noussut viimeisten kolmen vuoden aikana 6,89 % ja viiden viime vuoden aikana keskimäärin 12,64 %.

Tämä artikkeli on tuotettu automaation avulla, ja Morningstarin toimittajat ovat tarkistaneet sen.