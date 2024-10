Onko ESG kuolemassa? Mielikuva eroaa todellisuudesta

Mielikuva ei vastaa kestävien sijoittajien todellisuutta.

Tämä on johtopäätöksemme tarkasteltuamme yli 500 kyselyvastausta sijoittajilta, jotka sijoittavat yksityisille markkinoille tai listaamattomiin arvopapereihin (Private Equity). Vaikka esimerkiksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät lähestymistavat sijoitustoiminnassa ovat elinvoimaisia, ”ESG” terminä saattaa olla horjuvammalla pohjalla.

PitchBookin viidennessä vuotuisessa kestävän sijoittamisen tutkimuksessa halusimme selvittää syvällisemmin niiden yksityismarkkinoilla toimivien sijoittajien motiiveja ja käytäntöjä, jotka käyttävät ESG-periaatteita tai sijoittavat ympäristö- tai sosiaalisten vaikutusten vuoksi. Halusimme myös testata eräitä käsityksiä, sillä lehdistössä esitetyt näkemykset eivät aina vastanneet tutkimuksemme yhteydessä käymiämme keskusteluja. Emme pettyneet vastauksiin.

Useimmat sijoittajat ovat todennäköisesti tietoisia ESG:n politisoitumisesta Yhdysvalloissa, mutta ne, jotka luulevat, että kyse on vain yhdysvaltalaisesta ongelmasta, saattavat yllättyä siitä, että joillakin vastaajilla Yhdysvaltojen ulkopuolella oli myös melko kielteistä sanottavaa ESG:stä. 39 prosenttia vastaajista, jotka sanoivat, etteivät ota ESG-tekijöitä huomioon sijoituspäätöksentekoprosessissaan, on kuitenkin itse asiassa jättänyt tekemättä sijoituksen ESG-ongelmien vuoksi. Tämä tarkoittaa, että edes vastaajien käsitykset itsestään eivät vastaa todellisuutta. Kun ihmiset luulevat, että ESG-periaatteella tarkoitetaan vain arvojensa mukaista sijoittamista tai vihreän tavoitteen ympärille tehtävää lakmustestiä, he jättävät huomiotta ne puitteet, jotka edistävät monipuolisempia huolellisuuskäytäntöjä.

Globaali kysymys 10

Lähde: PitchBook ja Geography: Global Question 10.

Suurin osa ESG-faneista tavoittelee markkinatuottoja

Toinen käsitys, jota halusimme tutkia, on ajatus siitä, että vaikuttavuussijoittaminen (impact investing) olisi synonyymi markkinoita alhaisemmille tuotoille. Olemme puhuneet rahastonhoitajien kanssa, jotka eivät halua, että heitä kutsutaan vaikuttavuusrahastoiksi, koska he pelkäävät, että mahdolliset sijoittajat luulevat sen tarkoittavan, että heitä pyydetään hyväksymään alempiarvoinen tulos ja sanovat nopeasti ”ei”. Tutkimuksemme osoittaa kuitenkin, että 55 prosenttia vaikuttavuussijoituksia tekevistä vastaajista pitää markkinatuottoja ensisijaisena tavoitteena arvioidessaan mahdollista sijoitusmahdollisuutta. Vain 7 prosenttia pitää suotuisaa tuottoa ensisijaisena, ja loput vastaajista sanovat harkitsevansa sekä markkinatuottoa että suotuisaa tuottoa vaikutusmahdollisuuksien osalta. Vaikka on olemassa strategioita, joiden tuotto on suotuisa, vaikuttavuusrahastoja arvioitaessa ei pitäisi olettaa, että kaikki tällaiset rahastot ovat suotuisia.

Koska tiedotusvälineissä vallitsee yleinen käsitys, jonka mukaan ”jos se vuotaa verta, se kuolee”, ESG:tä koskeva lehdistökirjoittelu on muuttunut erittäin kielteiseksi. Toimittajat ovat tarttuneet aiheisiin, kuten BlackRockin löysäily ESG-sitoumuksissaan, joidenkin valtioiden ESG-vastaiseen lainsäädäntöön ja eurooppalaisten yksityisten rahastojen hallinnoijien päätöksiin olla sitoutumatta SFDR:n 8 tai 9 artiklan sääntöihin. Vähemmän on juhlavia artikkeleita, joita oli runsaasti kolme vuotta sitten ilmastositoumuksista, SEC:n toimista viherpesua vastaan ja äskettäisestä COP-kokouksesta. Otsikoiden perusteella voisi luulla, että ESG on ohi ja että ihmiset, jotka sisällyttävät nämä periaatteet sijoitusprosesseihinsa, vetäytyvät hiljaa pois.

Globaali kysymys 26

Lähde: PitchBook and Geography: PitchBook and Geography” Global Question 26.

Sijoittajat pitävät kiinni ESG:stä

Näin ei ole, katsotpa asiaa miten tahansa. Kysyimme varainhoitajiltamme (pääomasijoittajilta yleisessä pääomasijoitusslangissa) ja allokaattoreiltamme (kommandiittiosakkailta yleisessä pääomasijoitusslangissa), 1) lisäävätkö vai vähentävätkö he keskittymistään kestävään sijoittamiseen ja 2) miten heidän mielestään toinen osapuoli toimii. Oli selvää, että useimmat niistä, jotka jo työskentelevät ESG- tai vaikuttavuussijoittamisen parissa, pitävät kiinni strategiastaan, ja melko moni on lisäämässä keskittymistään tähän. Monilla on kuitenkin molemminpuolinen käsitys, jota epäilemättä ruokkii negatiivinen uutisointi, että toinen osapuoli on vähenemässä. Asiat eivät ole sitä, miltä ne näyttävät!

DEI on edelleen ”välttämätön”

Toinen käsittelemämme kiistanalainen aihe oli monimuotoisuus, tasapuolisuus ja osallisuus (DEI), joka on ollut viime aikoina usein esillä. Sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus päätti, että positiiviset toimet korkeakoulujen sisäänpääsyssä ovat perustuslain vastaisia, ja sen jälkeen on nostettu kymmeniä oikeusjuttuja, olemme puhuneet rahastonhoitajien kanssa, jotka pelkäävät joutuvansa oikeuteen, jos he lähtevät markkinoille moninaisuuden ollessa osa strategiaansa.

Näin tapahtuu siitä huolimatta, että rahastonhoitajilla on moniarvoinen sijoitustiimi ja yhteyksiä, joiden avulla he voivat löytää ja sijoittaa moniarvoisiin perustajiin, joita monet rahastonhoitajat eivät huomioi, tai yrityksiin, joiden tarjonta on monipuolista tai osallistavaa. Pohdimme, ovatko muut yksityisen sektorin ekosysteemissä perääntymässä sen jälkeen, kun vuonna 2020 oli toteutettu merkittäviä toimia monimuotoisuuden lisäämiseksi sijoitusympäristössä.

Kysyimme tutkimuksessamme niiltä, jotka kertoivat aiemmin ottaneensa DEI:n huomioon sijoituspäätöksissään, miten he suhtautuivat asiaan Yhdysvaltain tuomioistuimen päätösten valossa. Valtaosa vastaajista Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa valitsi vaihtoehdon ”DEI-aloitteet ovat edelleen tarpeellisia, ja niitä toteutetaan ja/tai edistetään koko organisaatiossamme ja/tai salkussamme”. Hyvin harvat vastasivat, että DEI-aloitteet eivät ole enää tarpeen.

Mielenkiintoista on, että omaisuudenhoitajamme pitivät tiukemmin kiinni DEI-aloitteista huolimatta siitä, että juuri allokaatiohallinnoijat sijoittavat todennäköisimmin arvonäkökulmasta.

Globaali kysymys 24.5

Lähde: PitchBook ja Geography: PitchBook ja Geography: Globaali kysymys 24.5.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten sijoittajat liikkuvat maailmanlaajuisessa kestävässä sijoitusympäristössä, lue hiljattain julkaistu raporttimme täältä.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.