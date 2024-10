Mielikuvasi osakkeisiin sijoittavista ihmisistä saattaa olla paljon kofeiinia käyttävät, kiihkeät yksilöt, jotka hikoilevat puolen tusinan tietokoneen näytön edessä, joka on täynnä Redditin ja CNBC:n uusimpia spekulaatioita.

Voit vapaasti poistaa nämä mielikuvat päästäsi, sillä hyvässä osakesijoittamisessa ei ole kyse mahdollisimman nopeasta kaupankäynnistä tai uusimman tiedon hankkimisesta. Vaikka jotkut ammattilaiset ansaitsevat elantonsa luomalla likvidit osakemarkkinat, aktiivinen ”päiväkaupankäynti” ei yksinkertaisesti ole tapa, jolla yksityishenkilöt tekevät hyviä sijoituksia.

Pikemminkin me Morningstarilla otamme osakkeisiin sijoittamiseen omistajalähtöisen lähestymistavan. Mitä se tarkoittaa? Uskomme, että kun sijoittajat ostavat osakkeita, he ostavat muutakin kuin pörssinumeroita tai tarinoita - he ostavat palan yritystä.

Siksi on tärkeää katsoa yrityksen lyhyen aikavälin nousua tai viimeaikaista hypeä pidemmälle ja ymmärtää sen perustekijät ennen osakkeiden ostamista.

Lähestymistapamme osakkeisiin sijoittamiseen voidaan tiivistää kolmeen periaatteeseen:

1. Tunne perusteellisesti yrityksen kestävät kilpailuedut

2. Selvitä osakkeiden arvo

3. Osta osaketta vain, kun siihen on merkittävä varmuusmarginaali.

Mennäänpä syvemmälle.

Alla olevissa artikkeleissa kuvaamme Morningstarin analyytikot käyttämiämme tietopisteitä, joiden avulla voimme selvittää, mitkä osakkeet täyttävät kriteerimme, ja kerromme, miten voit hyödyntää näitä tietoja salkussasi.

Morningstarin opas osakesijoittamiseen

Kuinka ajatella kuin osakeanalyytikko

Neljä kysymystä, jotka auttavat sinua ymmärtämään, miten Morningstarin osakeanalyytikot näkevät maailman.

Miten mitata yrityksen kilpailuetua

Morningstarin Economic Moat Rating -luokitus arvioi yrityksen kilpailuetua. Seuraavassa kerrotaan, mitä se tarkoittaa sijoitustesi kannalta

Miten määritetään osakkeen arvo

Morningstarin käyvän arvon arvioinnissa käytetään diskontatun kassavirran mallia sen määrittämiseksi, minkä arvoinen osake on nykyään

Miten osakkeen epävarmuutta mitataan

Morningstarin epävarmuusluokitus auttaa sijoittajia ymmärtämään sijoitukseen liittyvää riskiä ja sitä, miten se voi vaikuttaa ostopäätökseen.

Miten määritellään, onko osake halpa, kallis vai oikein arvostettu?

Osakkeiden Morningstar-luokitus osoittaa, miten osakkeen hinta vertautuu siihen, minkä arvoiseksi analyytikkomme sen katsovat.

Miksi yrityksen johdolla ja pääoman kohdentamisella on merkitystä

Miten Morningstarin osakeanalyytikot arvioivat johdon tehokkuutta

1) Miten arvioida yrityksen kilpailuetuja

Ensimmäinen kysymys osakkeeseen sijoitettaessa on: Kuinka paljon kilpailuetua tällä yhtiöllä on?

Sijoittajien tulisi keskittää huomionsa yrityksiin, joilla on vahvat kilpailuedut, koska juuri nämä yritykset luovat arvoa itselleen ja osakkeenomistajilleen pitkällä aikavälillä.

Käytämme Morningstarin Economic Moat Rating -luokitusta kuvaamaan näkemystämme siitä, millä yrityksillä on tämä etu. Kuvataksemme, kuinka todennäköisesti yritys pystyy pitämään kilpailijat loitolla, annamme yrityksille yhden seuraavista kolmesta vallihaudan luokituksesta:

1. Laaja vallihauta kuvaa yritystä, jonka kilpailuedun odotamme kestävän yli 20 vuotta.

2 Kapea vallihauta kuvaa yritystä, jonka uskomme voivan torjua kilpailijoita enintään 10 vuoden ajan.

3. Ei vallihautaa kuvaa yritystä, jolla ei mielestämme ole etua tai jonka edun uskomme häviävän nopeasti.

Sijoittajien tulisi keskittyä yrityksiin, joilla on laaja vallihauta, sillä niillä on parhaat edellytykset torjua tehokkaasti kilpailijoita ja saada korkeaa tuottoa pääomalle tulevien vuosien ajan.

Selvitä, mikä on taloudellinen vallihauta - ja mitä se merkitsee sijoituksillesi.

2) Miten määritetään yrityksen osakkeiden arvo?

Toiseen periaatteeseen - osakkeen arvon määrittämiseen - käytämme käyvän arvon arviota. Tämä summa perustuu Morningstarin analyytikoiden arvioon siitä, kuinka arvokkaita yrityksen osakkeet ovat (eli siihen, mitä sijoittajien tulisi kohtuudella maksaa osakkeesta). Tämän arvion perusteella sijoittajat voivat arvioida, onko osake hyvä sijoitus.

Oletetaan, että yhtiön arvioitu käypä arvo on 100 dollaria. Jos sen hinta on 90, se on ”aliarvostettu”, ja sijoittajien kannattaa harkita ostamista. Mutta jos osakkeella käydään kauppaa 110 dollarin hintaan, se on ”yliarvostettu”, ja sijoittajien kannattaa luultavasti pidättäytyä ostamasta sitä. Se, että osake on yliarvostettu, ei tarkoita, että se ei olisi hyvä osake omistettavaksi - se tarkoittaa vain, että nyt ei ole oikea aika ostaa sitä.

Analyytikkomme katsovat muutakin kuin ohimeneviä mittareita, kuten yrityksen viimeaikaista tulosta tai osakekurssin kehitystä. Sen sijaan he laskevat nämä käyvän arvon arviot sen perusteella, kuinka paljon käteisvaroja he uskovat yrityksen tuottavan tulevaisuudessa.

Susan Dziubinski selittää, miten määrittelemme osakkeen arvon.

3) Miten mitataan yrityksen turvamarginaali?

Analyytikkomme antavat osakkeille myös Morningstarin epävarmuusluokituksen kuvaamaan, kuinka varmoja he ovat käyvän arvon arviosta ja kuinka aliarvostettu osakkeen pitäisi siten olla, jotta se oikeuttaisi ostosuosituksen.

Jos yritys on erittäin altis riskeille, kuten ennakoimattomalle myynnille tai luonnonkatastrofeille, analyytikko ei välttämättä ole yhtä varma sen tulevaisuudesta. Määritämme tämän epävarmuuden määrällisesti antamalla osakkeille yhden viidestä epävarmuusluokituksesta: matala, keskisuuri, korkea, erittäin korkea ja äärimmäinen.

Yrityksen epävarmuus määrittää, kuinka suuren alennuksen - niin sanotun varmuusmarginaalin - haluat osakkeelle, jotta voit varmistaa, että saat vastinetta rahoillesi.

Esimerkiksi Morningstarin analyytikot sanovat, että jos yrityksen epävarmuus on matala, sen osakkeen hinnan pitäisi olla 95 prosenttia sen käyvän arvon arviosta, jotta ostosuositus olisi perusteltu. Tarkastellaan yllä olevaa yritystä, jonka käyvän arvon arvio on 100 dollaria. Jos tämän yhtiön epävarmuusarvio on alhainen, osakkeen hinnan on oltava 95 kruunua tai alempi, jotta analyytikko voisi suositella ostamista. Mutta jos yhtiöön kohdistuu äärimmäistä epävarmuutta, analyytikot haluavat sen käyvän kauppaa 50 prosentilla arvioidusta käyvästä arvosta - tai 50 kruunun hinnalla - perustellakseen ostosuosituksen.

Miten ymmärtää sijoitukseen liittyvä epävarmuus

Käytä näitä mittareita osakkeen hinnan ymmärtämiseen

Kun nämä datapisteet yhdistetään, saadaan Morningstarin osakkeiden luokitus, joka tunnetaan myös nimellä tähtiluokitus. Tämä luokitus kertoo, onko osake tällä hetkellä halpa, kallis vai oikein hinnoiteltu.

Morningstarin analyytikot aloittavat vertaamalla osakkeen käyvän arvon arviota sen tämänhetkiseen kaupankäyntihintaan (määrittääkseen hinta-/käyvän arvon arvion) ja ottavat sitten huomioon epävarmuusluokituksen.

Sen jälkeen he antavat osakkeelle 1-5 tähteä, mikä kertoo sijoittajille, pidetäänkö osaketta tällä hetkellä yli- vai aliarvostettuna:

• 4 tai 5 tähteä: aliarvostettu ja kaupankäyntihinta on matala arvioituun käypään arvoon nähden.

• 3 tähteä: Reilusti arvostettu ja kaupankäyntihinta on juuri ja juuri arvioidun käyvän arvon tuntumassa.

• 1 tai 2 tähteä: Yliarvostettu, kaupankäyntihinta on arvioitua käypää arvoa korkeampi.

Korostamme yleensä, että sijoittajien tulisi keskittyä ensisijaisesti 4- tai 5 tähden osakkeisiin ja joskus 3 tähden osakkeisiin.

Käytä osakkeiden Morningstar-luokitusta arvioidaksesi, voidaanko osaketta pitää ostokelpoisena.

Käytä Morningstarin kehystä omassa strategiassasi

Sijoittajat voivat käyttää näitä datapisteitä määrittääkseen, mitä osakkeita voisi olla hyvä idea ostaa, myydä, pitää tai jättää huomiotta. Se ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista kuin ”katso viiden tähden osake, osta”.

Sinun pitäisi aina arvioida, miten harkitsemasi osakkeet sopisivat salkkusi strategiaan ja auttaisivat sinua saavuttamaan tavoitteesi.

On myös tärkeää huomata, että osakkeiden ei pitäisi muodostaa koko salkkuasi. Voit käyttää Morningstarin Role in Portfolio -kehystä määrittääksesi, kuinka suuri osuus salkustasi sinun tulisi allokoida kullekin sijoitustyypille ja kuinka pitkän ajanjakson aikana sinun tulisi suunnitella pitäväsi kyseistä sijoitusta. Yleisesti ottaen Morningstar suosittelee, ettet sijoita yli 5 % salkustasi mihinkään yksittäiseen osakkeeseen.

Jos haluat joka viikko nähdä, miten Morningstar ajattelee osakkeista ja markkinoista, saada Morningstarin uusia analyysejä ja uusia osakeideoita harkittavaksi, katso The Morning Filter.