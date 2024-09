Parhaat osakkeet ja rahastot ydinvoimaan sijoittamiseen

Ydinvoima on kytketty päälle. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) Electricity 2024 -raportin mukaan ydinvoiman tuotannon odotetaan saavuttavan ennätyskorkean tason maailmanlaajuisesti vuonna 2025.

Tämä ylittää edellisen, vuonna 2021 tehdyn ennätyksen, jolloin tuotanto Ranskassa kasvoi, useita voimaloita Japanissa käynnistettiin uudelleen ja uusia reaktoreita otettiin kaupalliseen käyttöön monilla markkinoilla, kuten Kiinassa, Intiassa, Etelä-Koreassa ja Euroopassa. IEA arvioi nyt, että maailmanlaajuinen ydinvoimatuotanto on vuonna 2026 lähes 10 prosenttia suurempi kuin vuonna 2023.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen liittyvä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä Euroopan tarve tulla riippumattomaksi Venäjän öljyn ja kaasun tuonnista ovat lisänneet kiinnostusta ydinvoimaan.

Heinäkuussa 2022 EU sisällytti ydinvoiman kestävien investointien luetteloonsa ja tunnusti sen roolin siirtymävaiheen polttoaineena kohti täysin uusiutuvaa sähköverkkoa. Yhteinen tutkimuskeskus - Euroopan komission tiede- ja tietämysosasto - totesi, että sen ennen päätöstä tekemä analyysi ”ei tuonut esiin tieteeseen perustuvaa näyttöä siitä, että ydinvoima vahingoittaisi ihmisten terveyttä tai ympäristöä enemmän kuin muut sähköntuotantoteknologiat, jotka on jo sisällytetty taksonomiaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä tukevina toimintoina”.

Ydinvoima tekee paluun: 6 uutta reaktoria vuonna 2023

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan maailmassa on tällä hetkellä käytössä 413 ydinreaktoria, joiden keski-ikä on noin 32 vuotta. Vuonna 2023 verkkoon liitettiin kuusi uutta reaktoriyksikköä, ja kaksi japanilaista yksikköä, jotka olivat olleet suljettuina Fukushiman ydinkatastrofin jälkeen vuonna 2011, käynnistettiin uudelleen. Viisi yksikköä poistettiin käytöstä, mukaan lukien kolme viimeistä saksalaista voimalaa.

Ydinvoima on tekemässä paluuta monien maiden energiaohjelmiin. Esimerkiksi Kanada on käynnistämässä ydinvoiman tuotantoa uudelleen 30 vuoden tauon jälkeen ja investoi samalla pieniin modulaarisiin reaktoreihin. Euroopassa myös Iso-Britannia pyrkii lisäämään energiavarmuutta erityisesti pienten ja keskisuurten reaktoreiden avulla. Ranska on Euroopan edistynein maa ydinvoimakapasiteetin osalta, ja se ilmoitti kesäkuussa 2023 investoivansa yli 100 miljoonaa euroa ydinvoimateollisuutensa vahvistamiseen.

Yhdysvalloissa hiljattain käyttöön otetulla Advance Act - lailla pyritään tukemaan uuden ydinteknologian kehittämistä kotimaassa ja ulkomailla. Morningstarin energia- ja yleishyödyllisten laitosten strategi Travis Miller sanoi kuitenkin haastattelussa, ettei hän odota ”ydinvoiman merkittävää kasvua Yhdysvalloissa lähitulevaisuudessa, koska yleishyödylliset laitokset investoivat mieluummin kaasu-, tuuli- ja aurinkovoimatuotantoon, joiden pääomakustannukset ovat alhaisemmat ja riskit pienemmät kuin uuden ydinvoiman”.

"Useimmat ydinvoimalat Yhdysvalloissa ovat korkosäänneltyjä, mikä tarkoittaa, että sijoittajilla, jotka uskovat ydinvoiman arvon nousevan, ei ole mahdollisuuksia hyötyä tästä, kun Yhdysvallat pyrkii aggressiivisempiin puhtaan energian tavoitteisiin. Ydinvoiman mahdolliset tulevaisuuden hyödyt koituvat useimmissa tapauksissa sähkölaitoksen asiakkaille, ei sijoittajille," hän toteaa.

Ydinvoiman elpyminen Aasiassa

Aasiassa on itse asiassa suurin rooli tässä ydinvoiman ”elvyttämisessä”. Intian hallitus ilmoitti hiljattain, että yksityiset yritykset saavat tulla mukaan ydinvoimateollisuuteen, joka on tällä hetkellä valtion hallinnassa, ja asetti kunnianhimoiset tavoitteet ydinvoimakapasiteetin lisäämiseksi.

Samaan aikaan Kiina hyväksyi elokuussa 2024 11 ydinreaktoria viidessä kohteessa, mikä on ennätysmäärä lupia, kun maan hallitus panostaa entistä enemmän ydinvoimaan päästöjen vähentämiseksi, Morningstarin Kiinan osaketutkimuksen johtaja Chokwai Lee sanoi haastattelussa. Kaikkien 11 yksikön kokonaisinvestoinnit ovat vähintään 220 miljardia CNY:tä (31 miljardia dollaria), ja rakentaminen kestää noin viisi vuotta, kertoo talouslehti Jiemian. Vuosina 2022 ja 2023 Kiina hyväksyi myös 10 ydinvoimalayksikön rakentamisen vuosittain.

”Odotamme, että Kiina jatkaa ydinvoimakapasiteettinsa lisäämistä, mutta varoitamme yritystasolla, että näiden hankkeiden läpimenoaika on pitkä, noin viisi tai kuusi vuotta yksikköä kohti, eivätkä ne vaikuta välittömästi tulokseen”, Lee sanoi.

Ydinvoiman hyvät ja huonot puolet

Ydinvoima on edelleen kiistanalainen, mikä johtuu osittain ydinonnettomuuksista, uraanin käytöstä ydinaseissa, pahantekijöiden uraanivarkauksien jatkuvasta uhasta ja voimaloiden rakentamisen korkeista kustannuksista.

Ydinvoimalla on kuitenkin useita etuja muihin puhtaisiin energiateknologioihin verrattuna. Se tarjoaa puhdasta ja jatkuvaa peruskuormitusta (sähköverkon alhaisin kysyntätaso tiettynä ajanjaksona), jota uusiutuvat energialähteet eivät pysty tarjoamaan. Se voi toimittaa energiaa luotettavasti kaikkina vuorokauden aikoina ja sääolosuhteista riippumatta, ja se vaatii vähemmän materiaalia kuin muut siirtymäteknologiat, mikä vähentää myös niihin liittyviä hiilidioksidipäästöjä.

”Puhtaassa ja luotettavassa energiantuotannossa ydinvoima on vertaansa vailla”, sanoi Cindy Paladines, Los Angelesissa sijaitsevan varainhoitoyhtiö TCW:n ESG-yksikön vanhempi varatoimitusjohtaja haastattelussa. Uusiutuvien energialähteiden tavoin ydinvoima ei tuota suoria hiilidioksidi- tai kasvihuonekaasupäästöjä.

”Mutta”, Paladines lisää, ”kun arvioidaan eri sähköntuotantovaihtoehtojen elinkaaren aikaisia päästökustannuksia, ydinvoima voittaa selvästi.”

Radioaktiivinen jäte ja ydinonnettomuudet, kuten Tšernobylin ja Fukushima Daiichin onnettomuudet, ovat tietenkin saaneet kansalaiset suhtautumaan epäluuloisesti tähän teknologiaan.

Mutta vaikka käytettäisiinkin varovaisia kuolemantapauksia (joihin sisältyvät säteilylle altistumisesta ja Fukushiman tapauksessa kaupungin evakuoinnista johtuvat kuolemantapaukset), Our World in Data -järjestön laskelmat osoittavat, että ydinvoima on toiseksi paras sähköntuotanto terawattituntia kohti heti aurinkovoiman jälkeen.

Miten sijoittaa ydinvoimaan

Useita Morningstarin osakeanalyytikoiden seuraamia yhtiöitä kannattaa pitää tarkkailulistalla, jotta pääset hyötymään ydinvoiman uudesta noususta.

Maailman suurin ydinvoimayhtiö on Électricité de France SA EDF, joka parhaillaan rakentaa neljää uutta ydinreaktoria Ranskaan ja Iso-Britanniaan. Sen osakkeet poistettiin pörssilistalta kesäkuussa 2023, kun Ranskan hallitus kansallisti sähköyhtiön osittain sen velkataakan ja 14 ranskalaisen ydinreaktorin rakentamiseen vuoteen 2050 mennessä liittyvien suurten rahoitustarpeiden vuoksi. EDF toimii edelleen aktiivisesti joukkovelkakirjamarkkinoilla. Se laski esimerkiksi kesäkuussa liikkeelle 3 miljardin euron arvosta vihreitä seniorilainoja.

Morningstar Miller nostaa yhdysvaltalaisista yhtiöistä esiin Constellation Energy CEG:n, joka on suurin ei-hintasäänneltyjen ydinvoimaloiden omistaja Yhdysvalloissa. ”Se on ainoa energiayhtiö Yhdysvalloissa, jolla on olennainen taloudellinen altistuminen ydinvoimalle”, hän sanoo.

Constellationin osuus Utilities Select Sector SPDR ETF XLU :sta ja muista yhdysvaltalaisista yleishyödyllisistä indeksirahastoista on noin 5 prosenttia. Entergy ETR on puolestaan Yhdysvaltain suurin hintasäänneltyjen ydinvoimaloiden omistaja. ”Osavaltioiden sääntelyviranomaiset määrittelevät ydinvoimaloiden tuotot ja voitot, joten sijoittajilla on hyvin vähän suoraa altistumista ydintaloudelle Entergyn kanssa”, hän selittää. Sama pätee myös toiseen suureen ydinvoimaloiden omistajaan Yhdysvalloissa: Southern SO:hon.

Eurooppalaisista yrityksistä brittiläinen Centrica CNA omistaa 20 prosentin osuuden EDF:n ydinvoimaloista Isossa-Brtianniassa. Useimmat näistä voimaloista on määrä sulkea vuoteen 2030 mennessä, mutta yhtä niistä, Sizewell B:tä, EDF jatkaa vuoteen 2055 asti, sanoo Tancrede Fulop, Morningstarin johtava osakeanalyytikko.

”Näin ollen se vaikuttaa Centrican pitkän aikavälin tulokseen”, hän sanoo.

Eurooppalaisista yhtiöistä Fulop nostaa esiin myös Endesa ELE:n, joka on integroitu sähköyhtiö, joka toimii sähköntuotannon, -jakelun ja -toimitusten alalla Iberian niemimaalla.

”Yhtiön ydinvoimaloiden osuus sähköntuotannosta on 40 prosenttia, mutta nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että kaikki Espanjan ydinvoimalat suljetaan vuoteen 2035 mennessä.”

Myös Morningstarin analyytikot pitävät Endesaa tällä hetkellä oikein arvostettuna: ”Tuotantoyhdistelmä on kilpailukykyinen. Vuosien 2024 ja 2028 välillä odotamme nettotuloksen kasvavan 3,6 prosenttia vuodessa uusiutuvan kapasiteetin lisäyksen ja asiakastoiminnan kannattavuuden paranemisen ansiosta”, Fulop sanoo.

Alla olevaan taulukkoon olemme Sustainalyticsin tuoteosuustietojen avulla valinneet Yhdysvalloissa jaetuista rahastoista ne rahastot, jotka sijoittavat eniten (suoraan tai välillisesti) ydinvoimaan.

Fulop kuitenkin toteaa, että ”ydinvoiman renessanssi ei tule olemaan eurooppalaisten energialaitosten hallitseva teema, sillä EDF:ää lukuun ottamatta yksikään niistä ei suunnittele uuden ydinreaktorin rakentamista seuraavan vuosikymmenen aikana, ja investoinnit rajoittuvat nykyisten reaktoreiden käyttöiän pidentämiseen”. Sen vuoksi ”muut arvoketjun osat voivat olla alttiimpia: uraanin louhijat, ydinreaktorien valmistajat, ydinpolttoainekiertoa harjoittavat yritykset sekä ydinsuunnittelu- ja rakennusyritykset”.

Suuri voittaja: Uraani

Uraania käytetään ydinvoimaloiden polttoaineena. Myrkyllisyytensä vuoksi sillä ei ole koskaan ollut hyvää julkista mainetta, mutta se on selvästi raaka-aine, joka liittyy suoraan ydinenergian kehittämiseen. Kazakstan on maailman suurin uraanintuottaja, ja sen osuus maailman tuotannosta on yli 40 prosenttia. Kazakstanin jälkeen tulevat Australia 13 prosentilla, Namibia 11 prosentilla ja Kanada 8 prosentilla.

Ukrainan sodan puhkeaminen häiritsi uraanimarkkinoita. Kiova oli vahvasti riippuvainen venäläisestä uraanista. Hyökkäyksen jälkeen Ukraina, jolla on 15 reaktoria, kiirehti allekirjoittamaan 12-vuotisen toimitussopimuksen Kanadan kanssa. Samaan aikaan Suomen ja Itä-Euroopan operaattorit kärsivät eniten, koska ne omistivat venäläisvalmisteisia reaktoreita, joita vain venäläiset yritykset osasivat toimittaa. Kesti vuoden löytää yhdysvaltalainen kilpailija, joka pystyi pakkaamaan uraanisauvat näissä laitoksissa tarvittaviin kuusikulmaisiin lohkoihin.

Spot-hinnat nousivat 260 prosenttia elokuun 2021 ja tammikuun 2023 välisenä aikana ja olivat korkeimmillaan 107 dollaria paunalta. Tämä johtui pääasiassa siitä, että uraanin 10 vuotta kestänyt laskusuhdanne johti siihen, että uusiin kaivoksiin ei investoitu ja varastot pienenivät. Sen jälkeen uraanimarkkinat ovat laskeneet alimmillaan 78 dollariin elokuussa 2024 ennen kuin ne vakiintuivat noin 80 dollariin naulalta.

”Hintojen nousu sai kaivosyhtiöt elvyttämään projektiputkensa”, Global X:n raaka-aineinvestointistrategi Roberta Caselli sanoo.

”Kaivosyhtiöiden odotetaan lisäävän maailmanlaajuista uraanintuotantoa 24 prosentilla vuoteen 2028 mennessä. Eri organisaatioiden antamien tietojen perusteella on todennäköistä, että kanadalaiset, yhdysvaltalaiset ja australialaiset kaivosyhtiöt ovat tämän kasvun pääasiallisia vetureita”, hän sanoo.

Maailman ydinvoimayhdistyksen (World Nuclear Association) tuoreen ennusteen mukaan ydinreaktoreiden uraanin kysynnän odotetaan kasvavan 28 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä, kun hallitukset lisäävät ydinvoimakapasiteettia päästäkseen hiilidioksidipäästötavoitteisiin.

Kuten muidenkin hyödykkeiden kohdalla, uusien fyysiseen uraaniin sijoittamiseen tarkoitettujen välineiden - kuten pörssilistattujen tuotteiden tai fyysisten sijoitusrahastojen - käyttöönotto viime vuosina on lisännyt kokonaiskysyntää. Kaikki tämä voi luoda mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia.

Euroopassa on saatavilla kolme pörssilistattua rahastoa, jotka ovat suoraan alttiita uraanin ja uraanikaivosten arvolle.