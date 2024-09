Pohjoismaiden aliarvostetuimmat osakkeet syyskuussa 2024

Morningstarin analyytikoiden maailmanlaajuisesti kattamista yli 1790 osakkeesta 45 sijaitsee Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa tai Norjassa. Näille osakkeille on annettu tähtiluokitus sen perusteella, onko osake analyytikon mielestä yli- vai aliarvostettu. Aliarvostetuiksi katsotut osakkeet saavat tähtiluokituksen 4 tai 5, kun taas yliarvostetut osakkeet saavat yhden tähden.

Morningstarin analyytikot arvioivat osakkeita käyttäen ”Hinta/käypä arvo” -mittaria (Price/Fair Value). Tämä suhdeluku kertoo, kuinka lähellä osakkeen markkinahinta on sen arvioitua käypää arvoa. Kun hinta/käypä arvo -suhde on 1, osake on arvioitu olevan markkinoilla täsmälleen käypäarvoinen. Jos suhdeluku nousee esimerkiksi arvoon 2, osake on markkinoilla kahdesti niin kallis kuin sen käypä arvo, mikä viittaa siihen, että osake on yliarvostettu.

Pohjoismaiden viisi aliarvostetuinta osaketta

Yli kolmannes pohjoismaisista yrityksistä aliarvostettuja

Suurimmalla osalla Morningstarin analyytikon seuraamista pohjoismaisista osakkeista on P/FV alle 1, mutta 20 osakkeen arvostus on 1 tai hieman yli. Osakkeet, joiden arvostus on tällä hetkellä korkein ja joita pidetään yliarvostettuina, ovat Wärtsilä (1,45), Novo Nordisk (1,39), Alfa Laval (1,32) ja Kongsberg Gruppen (1,24).

Morningstarin luokitusjärjestelmässä otetaan huomioon myös epävarmuuskorjaus. Tämä tunnetaan nimellä Fair Value Uncertainty -luokitus, ja sillä arvioidaan, kuinka epävakaita voitot tai kassavirrat todennäköisesti ovat seuraavien viiden tai kymmenen vuoden aikana. Tämä on ikään kuin osakkeen ”riskiluokitus”, ja osakkeista puhuttaessa on aina paljon riskejä. Pohjoismaisista osakkeista vain kaksi on luokiteltu "Low": Handelsbanken ja Kone, kun taas Swedbank on ainoa, jonka luokitus on "Very High".

Jos tarkastelemme osakkeita, joita Morningstarin analyytikot pitävät tällä hetkellä aliarvostettuina, listalle mahtuu 14 yhtiötä:

Listalla on kuusi ruotsalaista, kuusi tanskalaista, yksi suomalainen ja yksi norjalainen yritys. Viidellä näistä yrityksistä on viisi tähteä, mikä tarkoittaa, että ne ovat aliarvostetuimpia osakkeita. Tarkastelemme näitä aliarvostetuimpia yrityksiä tarkemmin alla.

GN Store Nord GN

Analyytikko: Alex Morozov, CFA.

Morningstar-Rating: ★★★★★

Fair Value Estimate: 270,00 DKK.

Price/Fair Value: 0,59

Forward Dividend Yield: None

Discount to fair value: 41 %





GN Store Nordin viimeisimmän neljännesvuosikatsauksen jälkeen Morningstarin Euroopan osaketutkimuksen johtaja Alex Morozov säilytti käyvän arvon arvionsa 270 Tanskan kruunussa. Vaikka tulos oli päällisin puolin analyytikon ennusteen mukainen, johto lykkäsi liiketoiminnan elpymistä loppuvuodelle eikä toiselle vuosipuoliskolle. Yhtiön kannattavuus ja rahoitusvastuu paranevat edelleen asteittain. Nykyisellä tasolla analyytikko uskoo osakkeen olevan aliarvostettu.

"GN:n kuulosegmentti suoriutui hyvin, saavuttaen 10 %:n orgaanisen kasvun neljänneksen aikana. Nexian lanseeraus tuottaa edelleen vahvoja tuloksia kaikilla maantieteellisillä alueilla, erityisesti Yhdysvalloissa. Nexia on tullut Yhdysvaltain veteraaniasiainkanavaan ja kasvattanut markkinaosuuttaan tässä tärkeässä kanavassa. GN on luottavainen tuloksensa suhteen vuoden jälkipuoliskolla, vaikka markkinatilanne on vertailukelpoisesti haastavampi ja vaikka kilpailijat ovat hiljattain lanseeranneet uusia tuotteita," Alex Morozow kirjoittaa 22. elokuuta päivätyssä kommentissaan.

Tällä hetkellä osakkeen katsotaan käyvän kauppaa 41 prosentin alennuksella analyytikon arvioon sen käyvästä arvosta.

Svenska Handelsbanken SHB A

Analyytikko: Niklas Kammer, CFA

Morningstarin analyytikko Niklas Kammerin mukaan Handelsbankenin nykyinen aliarvostus johtuu osittain pankin merkittävästä riippuvuudesta Ruotsin kiinteistömarkkinoista, sekä asuin- että liikekiinteistöihin.

”Ruotsin kiinteistömarkkinoita pidetään yhtenä Euroopan paisuneimmista. Olemme nyt nähneet Riksbankenin ensimmäisen koronlaskun, minkä pitäisi vähentää korkokatteeseen kohdistuvia paineita, mutta riskit ovat edelleen koholla”, hän sanoi kommentissa ja lisäsi, että Handelsbankenin toimintakulut ovat kasvaneet vertaispankkeihin verrattuna. Kun otetaan huomioon, että Handelsbankenin uusi toimitusjohtaja on asettanut operatiivisen tehokkuuden yhdeksi painopistealueekseen, kehitys tuli hänen mukaansa myös pankille huonoon aikaan.

Lisäksi Handelsbankenin liiketoimintamalli voi poiketa kilpailijoista sekä positiivisesti että negatiivisesti. Hän uskoo, että markkinoiden on vaikea ymmärtää Handelsbankenin alhaisia luottotappioita suhteessa kilpailijoihinsa, ja ero operatiivisessa tehokkuudessa luo myös negatiivista huomiota pankin ympärille.

"Tämän kaiken perusteella, ja koska listatuilla ruotsalaisilla pankeilla on melko samankaltainen liiketoimintarakenne, jossa kaupankäynti- ja investointipankkitoiminnan osuus on vähäinen, epäilemme myös, että monet sijoittajat saattavat päättää alipainottaa Handelsbankenia ja sijoittaa Ruotsin pankkisektorille mieluummin kilpailijoiden kautta," hän toteaa.

Analyytikko uskoo, että Handelsbanken voi saada keskimäärin noin 11 prosentin tuoton omalle pääomalle. Yhdistettynä yhteen Euroopan pankkien terveimmistä taseista ja vahvaan osinkoon Niklas Kammer uskoo, että Handelsbankenin pitäisi käydä kauppaa lähempänä kilpailijoitaan, jos tarkastelemme vertailukelpoisia suhdelukuja, kuten hinta-kirjanpitoarvoa.

Verrattuna nykyiseen 106,70 kruunun hintaan on mahdollista nousta 28 % Niklas Kammerin 137 kruunun käyvän arvon arvioon nähden.

Nokia NOKIA

Analyytikko: Matthew Dolgin, CFA

Nokian pääliiketoiminta on radioverkkolaitteiden ja -palvelujen toimittaminen teleoperaattoreille yleisten langattomien verkkojen rakentamiseen. Nokia on menettänyt jonkin verran markkinaosuutta Ericssonille viime vuosina, mutta sen pitäisi silti hyötyä 5G-päivityssyklin jatkumisesta, sanoo Morningstarin vanhempi analyytikko Matthew Dolgin.

”Yhtiö hyötyy myös siitä, että Huawein ja ZTE:n laitteet on nimenomaisesti tai epäsuorasti suljettu pois monilta länsimarkkinoilta, kun hallitukset harkitsevat kiinalaisten toimittajien kieltämistä. Lisäksi operaattorit ostavat tyypillisesti useilta toimittajilta, joten Ericssonin vahvuus ei välttämättä tule Nokian kustannuksella”, analyytikko perustelee.

Osakkeella käydään tällä hetkellä kauppaa 30 prosentin alennuksella arvioidusta käyvästä arvosta, joka on 5,50 euroa osakkeelta.

Genmab GMAB

Analyytikko: Rachel Elfman

Genmab keskittyy monoklonaalisten ja bispesifisten vasta-aineiden kehittämiseen syövän hoitoon. Sen tunnetuin lääke, Darzalex (daratumumabi), kehitettiin yhteistyössä Johnson & Johnsonin kanssa multippelin myelooman hoitoon. Darzalex on nyt vakiinnuttanut asemansa useissa hoitovaiheissa, mukaan lukien ensilinjan hoito. Lisäksi Darzalexia käytetään usein yhdistelmähoidoissa, mikä kasvattaa sen markkinapotentiaalia entisestään. Genmab saa Johnson & Johnsonilta jopa 20 prosentin rojaltimaksut Darzalexin myynnistä sekä lisätuloja välitavoitteiden saavuttamisesta vasta-ainealustaansa liittyvässä kumppanuudessa.

"Yhtiöllä on mahdollisuus jatkaa onkologisen tuoteputkensa kehittämistä samalla säilyttäen suuremman osan tuoteomistuksesta vastineeksi kehitysriskistä ja -kustannuksista. Darzalexin rojaltit tuottavat edelleen vakaata kassavirtaa, mikä vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa," kirjoittaa Morningstarin osakeanalyytikko Rachel Elfman 6. maaliskuuta julkaistussa uusimmassa analyysissaan.

Elekta EKTA B

Analyytikko: Alex Morozov, CFA

Sädehoitoyhtiö Elektan ensimmäisen neljänneksen tulos ei ollut vaikuttava, mutta se oli parannus edellisen neljänneksen huonoon tulokseen, sanoo analyytikko Alex Morozov. Tilauskertymä ja bruttomarginaali paranivat peräkkäin, mutta jäivät silti alle hänen ennusteidensa.

Elekta ei enää kerro tilausten alueellista erittelyä, mutta koko tilauskanta kasvoi 10 % valuuttakurssivaihtelusta riippumatta neljänneksen aikana ja book/bill parani 1,1:een. Neljänneksen aikana Meksikossa sijaitsevalta sairaalaverkostolta kirjattiin suuri tilaus (kokonaisarvo 64 miljoonaa dollaria). Ilman tätä tilausta Americas-alue näyttää olevan suunnilleen ennallaan, eikä Elekta vaikuta kovinkaan positiiviselta Yhdysvaltain markkinakehityksen suhteen. Kiina on edelleen hidasteena ja pysyy todennäköisesti heikkona loppuvuoden ajan. Positiivista on, että palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi orgaanisesti 5 %.

”Elekta kamppailee edelleen bruttokatteen kanssa, mikä johtuu kustannuspuolen inflaatiopaineista ja hinnankorotuksista, jotka siirtyvät vain hitaasti tulopuolelle. Palveluiden marginaali parani merkittävästi ja yhtiö pienensi kustannusrakennettaan 250 milj. kruunulla (vuositasolla). Tämä ei kuitenkaan riitä nostamaan marginaalia lähelle yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitetta, joka on vähintään 14 prosenttia”, Alex Morozow selittää.

Tämänhetkisellä 67,10 kruunun hinnalla on yli 89 % nousupotentiaalia verrattuna Morozowin 127 kruunun käypään arvoarvioon.

Kirjoittaja(t) eivät omista tässä artikkelissa mainittuja arvopapereita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä täältä.