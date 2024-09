Tekoälyosakkeet ovat ehkä laskeneet, mutta älä laske niitä pois

Vaikka tekoälybuumiin perustuvina pidetyillä osakkeilla on ollut vaikeat kuukaudet, Morningstarin analyytikot näkevät tekoälytoimintojen vahvan kysynnän ja monetisaation tukevan alan vahvoja pitkän aikavälin näkymiä.

Hyviä uutisia on myös sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa uutta rahaa tekoälyosakkeisiin. Tekoälyosakkeiden laskun keskellä jotkut markkinoiden suurimmista nimistä ovat Morningstarin analyytikoiden mukaan nyt aliarvostettuja. (Luettelo aliarvostetuista tekoälyosakkeista löytyy tämän artikkelin lopusta.)

Johdettuaan markkinoita ylöspäin toisella vuosineljänneksellä suurimmat tekoälynimet ovat vetäneet markkinoita alaspäin kolmannella vuosineljänneksellä, mikä on saanut monet sijoittajat siirtymään pois suurista teknologiaosakkeista arvo-osakkeisiin.

Tekoälyosakkeiden vetäytyminen

Nvidia NVDA: n ja Microsoft MSFT: n kaltaiset nimet ovat kaikki laskeneet viimeisten kahden kuukauden aikana, vaikka niiden toisen neljänneksen tulokset ylittivät FactSetin konsensusarviot. Lisäksi molemmat yhtiöt eivät näytä merkkejä tekoälyn edistymisen hidastumisesta.

Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence -indeksi romahti 14,9 % korkeimmasta tasostaan, jonka se saavutti 16. heinäkuuta, viimeisimpään alhaisimpaan tasoonsa 5. elokuuta. Tämä on lähes kaksinkertainen lasku verrattuna laajemman Morningstar US Market -indeksin 7,8 % tappioon.

Vaikka tekoälyosakkeet ovatkin kuroneet jonkin verran tappioita umpeen, ne ovat hidastaneet markkinoiden tuottoa viimeisten kahden kuukauden aikana. Heinäkuun 16. päivän jälkeen 12 suurinta Morningstar US Market Indexin tuottoa heikentänyttä osaketta ovat kaikki teknologiaosakkeita, joilla on vahva tekoäly-yhteys.

Tekoälyn kysyntä

Sijoittajien ei pitäisi Morningstarin analyytikoiden mukaan sekoittaa tekoälyosakkeiden viimeaikaista alisuoritusta todisteeksi siitä, että tekoälyyn liittyvä kysyntä on hidastumassa. Esimerkiksi laitteistopuolella ”Nvidian tilaukset ovat edelleen vahvoja, ja näyttää siltä, että kysyntä pysyy vahvana ainakin vuoteen 2025 asti, vaikka Blackwellin tuotanto viivästyykin”, sanoi Eric Compton, Morningstarin osaketutkimuksen johtaja.

”Hyperscalerit puhuvat edelleen merkittävistä menoista vuonna 2025”, hän lisää, mikä tukee väitettä sirujen kysynnän jatkumisesta.

Lisäksi OpenAI:n hiljattain julkaisema ”Strawberry”-malli, o1, pitäisi osakestrategi Brian Colellon mukaan kasvattaa kysyntää entisestään.

”Uuden o1-mallin odotetaan pystyvän käsittelemään paremmin monimutkaisia kysymyksiä ja päättelyä, ja siinä keskitytään nopeiden vastausten sijaan enemmän harkittuihin vastauksiin”, hän sanoo.

”Sirupuolelta katsottuna tämäntyyppisten Strawberry-mallien pitäisi vaatia enemmän päättelylaskentatehoa, mikä tukee edelleen Nvidian ja AMD:n edelleen odottamaa eksponentiaalista kasvua tekoälykiihdytinpiirisarjoissa.”

Myös tekoälyverkkoyritykset, kuten Broadcom AVGO, Arista Networks ANET ja Marvell MRVL, hyötyvät edelleen vahvasta kysynnästä, sanoo osakeanalyytikko William Kerwin. ”Näemme tämän kasvun olevan kestävää keskipitkällä aikavälillä ja vahvaa vuoteen 2028 asti näissä tukevissa infrastruktuurin toimijoissa”, Kerwin lisää.

Varhaisia merkkejä monetisaatiosta

Ohjelmistopuolella ”alamme nähdä yhä useampia tapauksia, joissa ohjelmistoyritykset pystyvät käyttämään/monetisoimaan tekoälytoimintoja, kun aiemmin epäilimme tätä enemmän”, Compton sanoo.

Yksi esimerkki on Apple AAPL, jossa Apple Intelligence, iPhoneihin rakennettu tekoälyominaisuuksien kokonaisuus, on tarkoitus julkaista vuoden 2025 alussa. ”Apple rakentaa omia mallejaan ja tekee yhteistyötä ChatGPT:n kanssa tekoälyominaisuuksien edistämiseksi”, Kerwin sanoo. ”Vain uusimmat iPhonet pystyvät käyttämään näitä tekoälyominaisuuksia, joten odotamme Applelle vahvaa kasvusykliä vuonna 2025, kun kuluttajat päivittävät käyttämään tekoälyä.”

Microsoft ja Amazon.com AMZN ovat kaksi muuta esimerkkiä ohjelmistoyrityksistä, jotka hyödyntävät tekoälyä rahana erityisesti julkisten pilvituotteidensa kautta, sanoo johtava osakeanalyytikko Dan Romanoff. Hän kuitenkin huomauttaa, että huolimatta monista tuotejulkistuksista ja paljon puhetta asiakkaiden generatiivisesta tekoälykiinnostuksesta, ”puhtaasti ohjelmistojen näkökulmasta katsottuna vain muutamat yritykset näkevät pientä tulojen kasvua tekoälyyn liittyvästä kysynnästä”.

Arvostus

Vaikka tekoälyosakkeiden tie on ollut kuoppainen viime kuukausien aikana, Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence -indeksi on nyt suunnilleen reilusti arvostettu, ja se liikkuu 1 % preemiolla käyvän arvon arvioonsa nähden pääomapainotettuna.

Kun tarkastellaan indeksin yksittäisiä osakkeita, 18 % osakkeista on Morningstar-luokitus 1 tai 2 tähteä, mikä tarkoittaa, että ne ovat Morningstarin analyytikoiden mukaan yliarvostettuja. Viidenkymmenenneljän prosentin osakkeista arvo on kohtuullinen, ja niillä on kolmen tähden luokitus. 28 % osakkeista on neljän tai viiden tähden luokitus, mikä tarkoittaa, että niitä pidetään aliarvostettuina.

Kuuden kuukauden takainen arviointi näytti paljon erilaiselta. Maaliskuussa 32 prosenttia tekoälyosakkeista oli yliarvostettuja ja vain 16 % aliarvostettuja. Heinäkuun lopun jyrkän myynnin jälkeen 20 % tekoälyosakkeista oli yliarvostettuja, kun taas 31 % oli aliarvostettuja.

Vaikka tekoälyindeksin kokonaisindeksi näyttää melko arvostetulta, sijoittajat voivat edelleen löytää yksittäisiä osakkeita, joilla käydään kauppaa alihintaan, Morningstarin analyytikot sanovat. Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330, joka käy kauppaa Taiwanin pörssissä, Baidu 09888, joka käy kauppaa Hongkongin pörssissä, ja Naver 035420, joka käy kauppaa Korean pörssissä, ovat kaikki lsaaneet 5 tähden luokituksen. Microsoft, Alphabet GOOGL ja Adobe ADBE ovat 4 tähden osakkeita. Täydellinen lista aliarvostetuista tekoälyosakkeista löytyy alta.

Kirjoittaja tai kirjoittajat eivät omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Tutustu Morningstarin toimituskäytäntöihin.