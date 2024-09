Miten suurimmat Euroopassa rekisteröidyt ETF:t pärjäsivät elokuussa?

Tarkistamme kuukausittain suurimpien Euroopassa sijaitsevien osake- ja joukkovelkakirjarahastojen sekä aktiivisten pörssilistattujen rahastojen kehityksen.

Morningstar Europe -indeksi nousi elokuun aikana 1,36 %, kun taas Morningstar Eurozone Core Bond -indeksi nousi 0,44 %. Viimeisen vuoden aikana Euroopan osakemarkkinat ovat nousseet 18,25 %, kun taas Euroopan joukkovelkakirjamarkkinat ovat nousseet 5,56 %.

Morningstar US Market -indeksi laski elokuun aikana 0,03 % ja on noussut viime vuoden aikana 24,06 %. Morningstar US Core Bond -indeksi laski viime kuussa 0,84 % ja on noussut 5,13 % viime vuoden aikana.

Maailmanmarkkinoilla osakkeet nousivat elokuun aikana 0,10 % Morningstar Global Markets -indeksillä mitattuna. Joukkovelkakirjalainat nousivat 0,02 % Morningstar Global Core Bond -indeksillä mitattuna. Viime vuoden aikana maailmanlaajuiset osakkeet ovat nousseet 20,85 % ja maailmanlaajuiset joukkovelkakirjat 4,48 %.

Suurimpien Eurooppaan sijoittautuneiden osake-ETF:ien kehitys

Viime kuussa kymmenen suurimman Euroopassa toimivan osake-ETF:n joukossa parhaiten pärjäsi 14,2 miljardin euron arvoinen iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, jonka arvo nousi 0,88 %. Heikoiten suoriutui 20,3 miljardin euron iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, joka laski 0,63 %.

Tässä lisää suurimpien Eurooppaan sijoittautuneiden osake-ETF:ien kehityksestä.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Kulta

• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

Elokuussa iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF nousi 0,10 %, kun taas keskimääräinen yhdysvaltalainen suurten yhtiöiden osakerahasto laski 0,71 %. Rahasto sijoittui suorituskyvyltään 21. prosenttileikkaukseen ja ylitti vertailuindeksinsä, S&P 500 -indeksin, 0,01 prosenttipisteellä.

86,4 miljardin euron rahasto on kasvanut viimeisen vuoden aikana 24,31 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräinen rahasto, joka kasvoi 21,11 %. Toukokuussa 2010 perustetun iShares-rahaston arvo on kasvanut 11,43 prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana ja 15,46 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea

• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

iShares Core MSCI World UCITS ETF nousi elokuussa 0,34 %, mikä oli parempi kuin globaalin suurten yhtiöiden sekoitusosakkeiden luokan keskimääräinen rahasto, joka laski 0,09 %. Rahasto sijoittui 33. prosenttilukuun kehityksessä ja kehittyi suunnilleen vertailuindeksinsä, MSCI World -indeksin, mukaisesti.

75,3 miljardin euron rahasto on kasvanut viime vuoden aikana 22,08 prosenttia, kun taas saman luokan keskimääräinen rahasto on kasvanut 17,25 prosenttia. Syyskuussa 2009 perustetun iShares-rahaston arvo on kasvanut 9,31 prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana ja 13,07 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Kulta

• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

51,1 miljardin euron arvoinen Vanguard S&P 500 UCITS ETF -sijoitusrahasto nousi elokuussa 0,11 prosenttia. Tämä nousu ylitti Yhdysvaltain suurten osakkeiden sekoitusrahastoluokan keskimääräisen 0,71 prosentin tappion, sijoittaen rahaston suorituskyvyn 21. prosenttileikkaukseen. Rahasto myös päihitti vertailuindeksinsä, S&P 500 -indeksin, 0,02 prosenttipisteellä.

Viime vuoden aikana Vanguardin rahasto nousi 24,32 prosenttia, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 21,11 prosenttia. Toukokuussa 2012 lanseerattu rahasto on noussut 11,43 prosenttia kolmen viime vuoden aikana ja 15,46 prosenttia viiden viime vuoden aikana.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea

• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

26,8 miljardin euron arvoinen Invesco S&P 500 UCITS ETF nousi elokuussa 0,12 %. Rahaston tuotto päihitti Yhdysvaltain suurten osakkeiden sekoitusrahastoluokan keskimääräisen rahaston 0,71 prosentin tappion, ja se sijoittui 49. prosenttipisteeseen suorituskyvyn osalta. Rahasto voitti vertailuindeksinsä, S&P 500 -indeksin, 0,03 prosenttiyksiköllä.

Kuluneen vuoden aikana Invesco-rahasto nousi 24,55 prosenttia, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 21,11 prosenttia. Toukokuussa 2010 lanseeratun rahaston arvo on noussut 11,66 prosenttia kolmen viime vuoden aikana ja 15,71 prosenttia viiden viime vuoden aikana.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea

• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

Elokuussa Vanguard FTSE All-World UCITS ETF nousi 0,23 prosenttia, kun taas keskimääräinen maailmanlaajuinen suurten yritysten sekoitusosakerahasto menetti 0,09 prosenttia. Rahasto sijoittui 37. prosenttipisteeseen kehityksessä ja jäi vertailuindeksistään, FTSE All World -indeksistä, 0,03 prosenttiyksikköä.

26,7 miljardin euron suuruinen rahasto on viime vuoden aikana kasvanut 20,85 prosenttia, mikä ylittää luokkansa keskimääräisen rahaston, joka kasvoi 17,25 prosenttia. Toukokuussa 2012 perustettu Vanguardin rahasto on kasvanut 8,06 prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana ja 11,99 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.

Suurimpien Eurooppaan sijoittautuneiden joukkovelkakirja-ETF:ien kehitys

10 suurimmasta Eurooppaan sijoittautuneesta joukkovelkakirja-ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 7,3 miljardin euron iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, joka nousi 0,99 prosenttia. Huonoimmin menestyi 17 miljardin euron iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, joka menetti 1,74 %.

Tässä lisää suurimpien Euroopassa sijaitsevien joukkolaina-ETF:ien kehityksestä.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi

• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond

Elokuussa iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF laski 1,74 %, kun taas keskimääräinen Yhdysvaltain dollarin erittäin lyhyen aikavälin joukkolainarahasto laski 1,78 %. Rahasto sijoittui tuoton osalta 39. prosenttipisteeseen ja suoriutui suunnilleen vertailuindeksinsä, ICE U.S. Treasury Short Bond Indexin, mukaisesti.

17 miljardin euron rahasto on kasvanut 3,46 % viime vuoden aikana, mikä on lähellä sen luokan keskimääräistä rahastoa, joka on kasvanut 3,62 %. Helmikuussa 2019 perustettu iShares-rahasto on kasvanut 5,40 % viimeisen kolmen vuoden aikana ja 2,11 % viimeisen viiden vuoden aikana.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi

• Morningstar Category: EUR Corporate Bond

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF kasvoi elokuussa 0,30 %, mikä jäi hieman alle euromääräisten yrityslainojen luokan keskimääräisen rahaston tuoton, joka oli 0,37 %. Rahasto sijoittui kehityksessä 62. prosenttipisteeseen ja suoriutui lähes vertailuindeksinsä, Bloomberg Euro Corporate Indexin, tasolla.

15,4 miljardin euron rahasto on viime vuoden aikana noussut 7,15 prosenttia, kun taas sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 7,35 prosenttia. Maaliskuussa 2009 perustettu iShares-rahasto on laskenut 2,02 prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana ja menettänyt 0,93 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Kulta

• Morningstar Category: USD Government Bond - Short Term

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF laski elokuussa 1,34 %, mikä oli verrattavissa USD-valtioiden joukkolainojen - lyhytaikaisten rahastojen keskimääräiseen laskuun, joka oli 1,37 %. Rahaston suorituskyky sijoittui 18. prosenttipisteeseen, ja se kehittyi suunnilleen samansuuntaisesti kuin sen vertailuindeksi ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index.

9,9 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 3,83 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 3,73 %. Kesäkuussa 2006 lanseeratun iShares-rahaston arvo on noussut 3,15 prosenttia viimeisten kolmen vuoden aikana ja 1,18 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi

• Morningstar Category: Global Bond

Elokuussa iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF nousi 0,07 %, kun taas keskimääräinen maailmanlaajuinen joukkolainarahasto nousi 0,18 %. Rahasto sijoittui kehityksessä 68. prosenttipisteeseen ja oli linjassa vertailuindeksinsä, Bloomberg Global Aggregate -indeksin, kanssa.

9,7 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 4,71 prosenttia, mikä vastaa suunnilleen sen luokan keskimääräistä rahastoa, joka nousi 4,71 prosenttia. Marraskuussa 2017 lanseerattu iShares-rahasto on laskenut 2,15 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja menettänyt 1,57 % viimeisten viiden vuoden aikana.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi

• Morningstar Category: USD Corporate Bond

9,3 miljardin euron arvoisen iShares $ Corp Bond UCITS ETF:n arvo laski elokuussa 0,63 prosenttia. Rahaston tappio oli suurempi kuin USD-yrityslainojen luokan keskimääräisen rahaston 0,38 prosentin tappio, ja sen suorituskyky jäi 64 prosenttipistettä jälkeen. Rahasto kehittyi kuitenkin suunnilleen samassa tahdissa vertailuindeksinsä, Markit iBoxx Liquid Investment Grade -indeksin kanssa.

Kuluneen vuoden aikana iShares-rahasto nousi 7,23 prosenttia, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 6,69 prosenttia. Maaliskuussa 2003 lanseerattu rahasto on laskenut 0,87 % kolmen viime vuoden aikana ja noussut 0,15 % viiden viime vuoden aikana.

Suurimpien Eurooppaan sijoittautuneiden aktiivisten-ETF:ien kehitys

Passiiviset ETF-rahastot sisältävät salkkuja, jotka on suunniteltu seuraamaan tietyn indeksin kehitystä. Toisaalta aktiiviset ETF-rahastot ovat salkunhoitajien hallinnoimia, ja he tekevät valinnat sijoitettavista kohteista. Sekä indeksiä seuraavat että aktiiviset ETF:t ovat pörssissä kaupankäynnin kohteena, ja ne ovat usein kustannustehokkaampia sekä verotuksellisesti edullisempia kuin perinteiset aktiivisesti hallinnoitavat sijoitusrahastot.

Euroopassa sijaitsevista 10 suurimmasta aktiivisesta ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 1,8 miljardin euron arvoinen JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, joka nousi 1,23 prosenttia. Huonoimmin menestyi 1,9 miljardin euron PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, joka laski 1,81 %.

Tässä lisää suurimpien Euroopassa sijaitsevien aktiivisten ETF-rahastojen kehityksestä.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: -

• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF nousi elokuussa 0,16 % ja ylitti näin Yhdysvaltain suurten yritysten sekoitusosakkeiden luokan keskimääräisen rahaston, joka laski 0,71 %. Rahasto sijoittui tuoton osalta 45. prosenttipisteeseen ja voitti vertailuindeksinsä, S&P 500 -indeksin, 0,07 prosenttiyksiköllä.

Rahasto, jonka arvo on 9,2 miljardia euroa, on noussut viime vuoden aikana 25,17 prosenttia, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 21,11 prosenttia. Lokakuussa 2018 lanseerattu JPMorganin rahasto on noussut 12,17 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 16,60 % viimeisten viiden vuoden aikana.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea

• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

Elokuussa JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF nousi 0,35 prosenttia, kun taas keskimääräinen maailmanlaajuinen suurten yritysten sekoitusosakerahasto menetti 0,09 prosenttia. Rahasto sijoittui tuoton osalta 61. persentiiliin ja kehittyi suunnilleen vertailuindeksinsä, MSCI World Indexin, mukaisesti.

6,2 miljardin euron rahasto on noussut 22,88 % viime vuoden aikana, mikä on parempi tulos kuin luokkansa keskimääräinen rahasto, joka nousi 17,25 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu JPMorganin rahasto on noussut 10,49 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 14,30 % viimeisten viiden vuoden aikana.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi

• Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF nousi elokuussa 0,35 % ja ylitti näin keskimääräisen EUR-luokan ultralyhyiden joukkolainojen rahaston, joka nousi 0,32 %. Rahasto sijoittui suorituskyvyltään 31. prosenttipisteeseen ja voitti vertailuindeksinsä, Euro Short-Term Rate Indexin, 0,04 prosenttiyksiköllä.

2 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 4,84 %, kun sen luokan keskimääräinen rahasto on noussut 4,23 %. Tammikuussa 2011 lanseerattu PIMCOn rahasto on noussut 1,46 prosenttia viimeisten kolmen vuoden aikana ja 0,73 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Kulta

• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond

1,9 miljardin euron arvoinen PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF laski elokuussa 1,81 prosenttia. Rahaston tappio oli suunnilleen sama kuin keskimääräisen USD-ultralyhyiden joukkolainojen luokan keskimääräisen rahaston 1,78 prosentin tappio, joten se sijoittui suorituskyvyltään 71:nneksi prosenttiluokkaan. Rahasto kehittyi suunnilleen samalla tavalla kuin sen vertailuindeksi, FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

Kuluneen vuoden aikana PIMCOn rahasto nousi 3,94 prosenttia, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 3,62 prosenttia. Helmikuussa 2011 lanseeratun rahaston arvo on noussut 5,07 % kolmen viime vuoden aikana ja 2,07 % viiden viime vuoden aikana.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea

• Morningstar Category: Europe Large-Cap Blend Equity

1,8 miljardin euron arvoinen JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF nousi elokuussa 1,23 prosenttia. Rahaston nousu oli suunnilleen samansuuntainen kuin Euroopan Large Cap Blend Equity -luokan keskimääräisen rahaston 1,23 prosentin nousu, joten se sijoittui 62. prosenttiluokkaan suorituskyvyltään. Rahasto jäi vertailuindeksistään, MSCI Europe -indeksistä, 0,38 prosenttiyksikköä.

Kuluneen vuoden aikana JPMorganin rahasto nousi 17,64 prosenttia, kun sen luokan keskimääräinen rahasto nousi 14,94 prosenttia. Lokakuussa 2018 lanseerattu rahasto on noussut 7,82 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 10,17 % viimeisten viiden vuoden aikana.

Tämä artikkeli on tuotettu automaation avulla, ja Morningstarin toimittajat ovat tarkistaneet sen.