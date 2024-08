Nämä neljä rahastonhoitajan virhettä kiinnittivät huomiomme

Useimmat sijoitusstrategiat kuulostavat paperilla hyviltä. Paholainen piilee kuitenkin aina yksityiskohdissa, ja erot toteutuksessa voivat johtaa suorituskyvyn hajontaan sellaisten rahastojen välillä, jotka näennäisesti noudattavat samaa loistavaa strategiaa. Johdonmukainen toteutus on ensiarvoisen tärkeää sijoittajien menestyksen kannalta.

Myös hyvät varainhoitajat voivat tehdä huonoja päätöksiä; he ovat loppujen lopuksi vain ihmisiä. Vaikka yksittäinen huono veto ei tarkoita, että rahastonhoitaja olisi huono, Morningstarin analyytikot pitävät silmällä niitä, jotka ovat huolimattomia muutoin järkevien sijoitusprosessiensa toteuttamisessa. Tässä nostamme esiin neljä tällaista rahastoa. Morningstarin mitaliluokitus antaa sijoittajille suuntaa siitä, miten analyytikot luottavat kuhunkin strategiaan.

Pankkiosakkeet taistelevat vastaan

Hopealuokiteltu Parnassus Mid-Cap (PARMX) teki hiljattain osakevalintavirheitä, jotka aiheuttivat merkittäviä tappioita ja johtivat prosessiluokituksen laskuun tammikuussa 2024. Rahasto yleensä investoi merkittävän osan varoistaan yrityksiin, joilla on joko laaja tai kapea Morningstar Economic Moat -luokitus verrattuna sen vertailuindeksiin, Russell Midcap -indeksiin.

Sillä oli kuitenkin epätavallisen suuri (yli 10 %) sijoitus yhtiöihin, joilla ei ole taloudellista vallihautaa vuoden 2016 puolivälistä vuoden 2022 loppuun. Näihin sijoituksiin kuuluivat muun muassa SelectQuote (SLQT), First Republic Bank (FRCB) ja sittemmin lakkautettu Signature Bank, jotka aiheuttivat strategialle huomattavia tappioita. Vuonna 2024 yritys palkkasi kokeneen johtajan, joka auttoi tunnistamaan piilossa olevia riskejä, mutta hänen painotuksensa kasvuosakkeisiin on saattanut vaarantaa rahaston laskusuojan.

Vahvuuksista tulee heikkouksia

Hartford MidCap (HFMCX) -sijoitusrahaston pronssiarvon saaneet hoitajat ovat viime aikoina tehneet joitakin virheitä. Yhteishallinnoija Phil Ruedin historiallisesti vahvat alueet, kuten terveydenhuolto ja teknologia, ovat olleet heikoimmat sektorit viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana. Tiimi myi huonosti kehittyneiden vuosien 2021 ja 2022 jälkeen pois pienet osakkeet, jotka olivat riippuvaisia yksittäisistä lääkehyväksynnöistä, mutta vuonna 2023 tehdyt osakevalinnat näillä aloilla jatkoivat laskusuuntaista kehitystä. Yhteishallinnoija Mark Whitaker ei ollut kokonaan syytön First Republic Bankin huonoon hallintaan, jonka Federal Deposit Insurance Corporation takavarikoi huhtikuussa 2023. Tiimi vaihtoi analyytikon ja arvioi uudelleen kaikki salkun positiot, mutta tulokset ovat vielä nähtävissä. Sijoitustiimin heikentynyt vakaumus johti People Pillar -luokituksen laskemiseen keskivertoon tammikuussa 2024, eikä kesäkuun lopussa tehty lisäys parantanut rahaston näkymiä.

Huonosti ajoitettu energia-alan divestointi

Jotkut rahastot noudattavat rohkeaa strategiaa, joka edellyttää erityisen johdonmukaista toteutusta. Neutraaliksi luokiteltu Davis NY Venture (NYVTX) on esimerkki tällaisesta rahastosta, joka on kohdannut haasteita tässä toteutuksessa. Virheet osakevalinnoissa ja sektorin ajoituksessa eri markkinaympäristöissä ovat kumuloituneet, kuten nähtiin sen huonosti ajoitetussa irtautumisessa energiaosakkeista vuoden 2020 puolivälissä. Toinen esimerkki on suuri sijoitus New Oriental Education & Technology Groupiin (EDU), joka muodosti noin 6 prosenttia varoista vuonna 2021 ennen kuin yhtiön osakekurssi laski yli 90 prosenttia. Vaikka tällaiselta strategialta odotetaan rohkeita sijoituksia eri aloille ja alueille, pitkäaikainen jakso huonosti ajoitettuja sijoituksia on vaikuttanut negatiivisesti pitkän aikavälin näkymiin. Tämän seurauksena People Pillar-luokitus laskettiin lokakuussa 2023 keskiarvoon, aiemmin se oli ollut keskiarvon yläpuolella.

Epätyypilliset lyhytaikaiset kaupat

Lopuksi pronssiluokiteltu Alger Small Cap Focus (AOFAX) ansaitsee huomion, sillä johtaja Amy Zhang on toteuttanut joitakin epätyypillisiä lyhytaikaisia kauppoja. Rahaston suorituskyky heikkeni merkittävästi vuoden 2021 lopusta vuoden 2022 alkuun, kun osa kaupoista epäonnistui. Vuonna 2023 salkku kääntyi jälleen terveydenhuollon ja teknologian suuntaan, jotka ovat johtavan hoitajan erikoisaloja, mutta se myös sijoitti spekulatiivisiin biotekniikkayhtiöihin, joilla ei ole vielä tulosta, kuten Cabaletta Bio (CABA), joka oli yksi salkun kymmenestä suurimmasta sijoituksesta tammikuussa 2024. Alkuvaiheen yrityksiin sijoittaminen on tyypillistä pienille kasvurahastoille, mutta se on epätavallista tälle rahastolle, joka on perinteisesti suosinut vakiintunutta liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä.

Tämä artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran Morningstar FundInvestor -lehden heinäkuun 2024 numerossa. Lataa ilmainen FundInvestor-lehti tästä linkistä.