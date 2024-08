Parhaat eurooppalaiset osinko-osakkeet elokuussa 2024

Osinkosijoittaminen on monimutkaisempaa kuin miltä se vaikuttaa. On tärkeää tarkastella osinkotuoton lisäksi myös yrityksen osinkohistoriaa, taloudellista vahvuutta ja arvostustasoa.

Morningstarilla rakennamme erikoistuneita osinkoindeksejä ja arvioimme yritysten käypää arvoa. Näiden indeksien avulla (menetelmät löytyvät artikkelin lopusta) olemme koonneet listan parhaista eurooppalaisista osinkoyhtiöistä.

Heinäkuu oli positiivinen kuukausi eurooppalaisille osinkoyhtiöille. Vertailuindeksimme Europe High Dividend Equity -luokassa, Morningstar DM Eur Div Yld >2,5 % NR, kasvoi euromääräisesti 3,0 %, kun taas laajempi Euroopan markkinaindeksi, Morningstar Europe NR, nousi 1,5 %.





Euroopan parhaat osinkoyhtiöt pärjäsivät entistäkin paremmin, saavuttaen keskimäärin 4,7 %:n tuoton (yksittäisten yritysten tuotot on esitetty artikkelin lopussa olevassa taulukossa).

Nämä 10 osaketta nousivat eniten viime kuussa.

Kymmenestä yrityksestä neljä toimii finanssialalla. Erityisesti erottuvat brittiläiset pankit Natwest Group ja Barclays, ranskalainen Crédit Agricole ja italialainen UniCredit.

Alla oleva taulukko osoittaa, mitkä listassamme olevista eurooppalaisista osinko-osakkeista tuottivat viime kuussa heikoiten.

Autoyhtiöt, kuten Stellantis, Mercedes Benz, BMW ja Volkswagen, hallitsevat listaa.

Lääkeyhtiöt nostavat edelleen osinkojaan

Elokuu on täynnä yritysten neljännesvuositulosten uutisia, mutta osinkojen maksun suhteen kuukausi on yleensä rauhallinen. Yritykset maksavat tyypillisesti useita osinkoja vuodessa. Ne voivat maksaa väliosinkoja pitkin vuotta ja lopullisen osingon vuoden päätteeksi. On kuitenkin mahdollista, että yhtiö maksaa vain yhden osingon vuodessa.Näin on useimpien ehdokaslistallamme olevien terveydenhuoltoalan yritysten kohdalla: Novartis AG (NVN), Sanofi (SAN) ja Roche (ROG). Neljäs yhtiö, GSK (GSK), maksaa osinkoa neljännesvuosittain. Nyt on siis hyvä aika tarkastella tämän yritysryhmän osinkoja.

Novartis (NVN)

Novartis maksoi 11. maaliskuuta 3,30 Sveitsin frangin osingon, kun taas edellisenä vuonna osinko oli 3,20 Sveitsin frangia, mikä tarkoittaa 3,1 prosentin kasvua. Yhtiö on vuodesta 1996 alkaen kasvattanut osinkoaan joka vuosi. Nykyisillä hinnoilla sen osinkotuotto on 3,5 %, mutta vertailussamme neljän terveydenhuoltoalan yrityksen joukossa sen arvostus on vähiten houkutteleva. Seuraavan osingon odotetaan olevan maksettavissa ensi vuoden maaliskuussa.

Kyseessä on terveydenhuoltoyhtiö, jonka eurooppalaisten korkean osinkotuoton osakerahastojen hoitajat ovat valinneet, ja se sijoittui kesäkuun lopussa näiden rahastojen salkkujen kokonaismäärässä kolmannelle sijalle (katso taulukko alla).

Sanofi (SAN)

Ranskalaisyhtiö maksoi viime toukokuussa 3,76 euron vuotuisen osingon, kun se edellisenä vuonna oli 3,56 euroa. Tänä vuonna osinkoa korotettiin 5,6 prosenttia. Novartisin tavoin sillä on pitkät perinteet vuotuisen osinkonsa korottamisessa, sillä se on nostanut osinkoa viimeiset 29 vuotta.

Listallamme olevista neljästä lääkeyhtiöstä sillä on korkein osinkotuotto (4,07 %), ja sillä on merkittävä asema korkean osinkotuoton rahastojen salkuissa (sijoitus 5 565 osakkeesta).

Roche Holding (ROG)

Roche on kolmantena listallamme oleva terveydenhuollon yritys, joka on jo maksanut tämän vuoden osinkonsa. Se maksoi 18. maaliskuuta kertaluonteisen osingon, joka oli 9,60 Sveitsin frangia, kun taas edellisenä vuonna se oli 9,50 frangia. Neljän alan yrityksen joukossa Roche tarjoaa alhaisimman osinkotuoton, 3,45 %, mutta sen arvostus on houkuttelevin. Sen hinta/voittosuhde on 0,73, mikä Morningstarin analyytikoiden mukaan tarkoittaa, että yhtiö on 27 prosenttia aliarvostettu.

Novartisin ja Sanofin tavoin osinkojen kasvu on ollut moitteetonta viimeisten 10 vuoden aikana, kuten alla olevasta kaaviosta käy ilmi.

GSK PLC (GSK)

Tämän kuun neljäs analysoimamme terveydenhuoltoalan yritys on brittiläinen GSK. Toisin kuin kolme muuta yritystä, GSK jakaa osinkoja neljännesvuosittain, tavallisesti tammikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa ja marraskuussa. Sen viimeisin neljännesvuosittainen osinko oli 0,15 puntaa, joka maksettiin 11. heinäkuuta; heinäkuussa 2023 osinko oli 0,14 puntaa.

GSK:n seuraava neljännesvuosittainen osinko maksetaan 10. lokakuuta. Jotta sijoittaja voi sen saada, hänen tulee olla yhtiön osakkeenomistaja viimeistään 15. elokuuta 2024, jota kutsutaan ex-dividend päiväksi. Osingon suuruus julkistetaan 31. heinäkuuta.

GSK:n osinkohistoria on osoittautunut epäjohdonmukaisemmaksi kuin kilpailijoillaan. Analyytikkomme Damien Conoverin mukaan GSK:n osingot ovat historiallisesti olleet liian korkeita.

"Viimeisen viiden vuoden aikana GSK on jakanut osinkoina noin 70 prosenttia normalisoidusta tuloksestaan, mikä on luultavasti rajoittanut yhtiön kykyä investoida uudelleen sekä sisäiseen tutkimukseen ja kehitykseen että ulkoisten hankintojen kautta kehitteillä oleviin lääkkeisiin."

"Lisäksi vuoden 2016 erityisosinko vaikutti liialliselta ja tarpeettomalta. Kuluttajaryhmän myynnin jälkeen vuonna 2022 yhtiö alensi kokonaisosinkoa tasolle, joka on luultavasti tulokseen nähden sopivampi."

Taulukko esittää osakkeen sijoituksen indeksisalkussa tai European High Dividend Equity -luokan kokonaissalkussa.





Osinkouutisia elokuussa

2. elokuuta: British American Tobacco maksoi neljännesvuosittaista osinkoa 58,88 penceä osakkeelta. Osingon irtoamispäivä oli 27. kesäkuuta.

6. elokuuta: Koninklijke KPN maksaa 0,068 euron osingon. Irtoamispäivä oli 1. heinäkuuta.

1. elokuuta: Reckitt Benckiser -yhtiön seuraavan, 13. syyskuuta maksettavan 80,4 pennin osingon irtoamispäivä.

5. elokuuta: ING:n seuraavan, 12. elokuuta maksettavan osingon irtoamispäivä.

8. elokuuta: Unileverin seuraavan, 6. syyskuuta maksettavan 36,96 pennin osingon irtoamispäivä.

8. elokuuta: Barclaysin seuraavan osingon, joka on 2,9 penceä ja joka maksetaan 17. syyskuuta, irtoamispäivä.

8. elokuuta: NatWestin seuraavan osingon (6 penceä) maksupäivä on 13. syyskuuta (ilmoitetaan 26. heinäkuuta).

9. elokuuta: Koninklijke Ahold Delhaize NV:n seuraavan osingon maksupäivä 13. syyskuuta (ilmoitettu 7. elokuuta).

15. elokuuta: Rio Tinton seuraavan, 26. syyskuuta maksettavan 177 pennin osingon irtoamispäivä.

15. elokuuta: GSK:n seuraavan, 10. lokakuuta maksettavan 15 pennin osingon irtoamispäivä.

15. elokuuta: HSBC:n seuraavan, 27. syyskuuta maksettavan 10 pennin osingon irtoamispäivä.

Miten valitsimme parhaat eurooppalaiset osinko-osakkeet

Aluksi valitsimme kaikki eurooppalaiset osakkeet, joita seurantatiimimme tarkkailee ja jotka kuuluvat Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select -indeksiin. Tämä indeksi keskittyy johdonmukaisesti osinkoja maksaviin osakkeisiin, joilla on kyky ylläpitää näitä maksuja. Osakkeet on poimittu Morningstar Developed Markets Large Cap -indeksistä. Dividend Leaders -indeksiin kuuluu sata korkeimman tuoton osaketta, jotka täyttävät valintakriteerit, mukaan lukien ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyvät kriteerit, jotka perustuvat Morningstar Sustainalyticsin tietoihin.

Tämän jälkeen täydensimme listaa eurooppalaisilla osakkeilla, jotka kuuluvat vähintään kahteen seuraavista kolmesta osinko-indeksistä: Morningstar Developed Markets Dividend Yield >3 % (tämä indeksi mittaa sellaisten kehittyneiden markkinoiden osakkeiden tuottoa, joiden 12 kuukauden osinkotuotto ylittää 3 %), Morningstar Developed Markets Dividend Growth (tämä indeksi on luotu tarjoamaan näkymää osakkeisiin Morningstar Developed Markets -indeksissä, jotka ovat osoittaneet jatkuvaa osinkojen kasvua ja kykyä ylläpitää tätä kasvua) ja Morningstar Developed Markets High Dividend Low Volatility (tämä indeksi antaa näkymää kehittyneiden markkinoiden osakkeisiin, jotka tarjoavat korkean osinkotuoton ja taloudellisen laadun, samalla painottaen vähemmän volatiileja osakkeita).Yhteensä 51 yritystä valittiin aakkosjärjestyksessä: