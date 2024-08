10 parasta pohjoismaista osinko-osaketta heinäkuussa 2024

Osinko-osakkeet, jotka yhdistävät vahvan taseen korkeaan tuottoon, voivat tarjota sijoittajille vakaita tuloja, suojaa markkinoiden laskuilta ja edistää sijoitusten nopeaa kasvua.

Heinäkuussa 2024 parhaimmiksi osinkosijoituksiksi nousivat ruotsalainen turvallisuus- ja suojelupalveluyritys Loomis (LOOMIS), ruotsalainen rakennustuote- ja laiteyritys Inwido (INWI) sekä suomalainen raskaiden koneiden valmistaja Konecranes (KCR).

Löytääksemme kuukauden kymmenen parhaiten menestynyttä osinko-osaketta tarkastelimme Morningstar Nordic -indeksiä, joka mittaa Pohjoismaiden laajojen alueellisten markkinoiden suorituskykyä ja kattaa markkina-arvoltaan suurimman 97 prosentin osakkeista. Hakukriteereinä käytimme osinkotuottoa, joka oli vähintään 1,5 %, jättäen kuitenkin kiinteistösijoitusyhtiöt tarkastelun ulkopuolelle.

Heinäkuun 2024 parhaat osinko-osakkeet

1. Loomis LOOMIS

2. Inwido INWI

3. Konecranes KCR

4. Terveystalo Healthcare TTALO

5. Peab PEAB B

6. Volati VOLO

7. Bonheur BONHR

8. Aker Solutions AKSO

9. Lindab LIAB

10. Getinge GETI B

Miten osinko-osakkeet ovat menestyneet?

Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi, joka seuraa korkealaatuisten osinkoa maksavien pohjoismaisten osakkeiden kehitystä, pysyi lähes muuttumattomana kuukauden aikana mutta on noussut 7,7 % viimeisen vuoden aikana.

Pohjoismaiset osakemarkkinat ovat laskeneet 1,5 % viimeisen kuukauden aikana Morningstar Nordic -indeksin mukaan, mutta ne ovat nousseet 27,3 % koko vuoden aikana.

Heinäkuun parhaiten menestyneiden osinko-osakkeiden tuotot ja tunnusluvut

Loomis

Ruotsalainen turvallisuus- ja suojelupalveluita tarjoava yritys Loomis koki heinäkuussa 23,6 %:n nousun ja on kasvanut 15,2 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Yhtiön osakekurssi on 341 kruunua per osake, ja osinkotuotto on 3,67 %. Loomis jakaa sijoittajille vuosittain 12,50 kruunun osingon per osake. Yhtiön osakkeen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on neljä tähteä.

Inwido

Ruotsalainen rakennustuote- ja varusteyhtiö Inwido koki heinäkuussa 22,4 %

nousun ja vahvistui 58,1 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Osakkeen hinta on 176,90 kruunua per osake, ja sen osinkotuotto on 3,67 %, eli 6,50 kruunua per osake. Yhtiön kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on kolme tähteä.

Konecranes

Suomalainen raskaiden koneiden valmistaja Konecranes nousi heinäkuussa 21,9 % ja on noussut 99,5 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Osakkeen hinta on 64,55 euroa ja se tarjoaa 2,09 %:n osinkotuoton. Konecranes jakaa sijoittajille 1,35 euron osingon osaketta kohden. Osakkeen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on kaksi tähteä.

Terveystalo

Suomalainen terveyspalveluita tarjoava Terveystalo kohosi heinäkuussa 19,8 % ja on vahvistunut 43,5 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Osakkeen kaupankäyntihinta on 10,30 euroa, ja Terveystalon osakkeen osinkotuotto on 2,91 %. 12 kuukauden takautuva osinko on 0,29 euroa osakkeelta. Yhtiön kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on kolme tähteä.

Peab

Ruotsalaisen insinööri- ja rakennusyhtiö Peabin arvo vahvistui heinäkuussa 19,7 prosenttia ja on noussut viimeisen 12 kuukauden aikana 74,6 prosenttia. Osakkeen hinta on 79,80 kruunua per osake, ja osinkotuotto on 1,88 %. Peab jakaa sijoittajille 1,50 kruunun osingon per osake. Yhtiön kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on kolme tähteä.

Volati

Ruotsalaisen monialayhtiön Volatin arvo vahvistui heinäkuussa 18,7 prosenttia ja on noussut 22,9 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana. Volatin osakkeen hinta on tällä hetkellä 119,60 kruunua per osake, ja sen osinkotuotto on 1,59 %. 12 kuukauden osinkotuotto on 1,90 kruunua per osake. Yhtiön kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on kolme tähteä.

Bonheur

Norjalainen monialayhtiö Bonheur kasvoi heinäkuussa 18,5 % ja vahvistui 13,9 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Bonheurin osakkeen kaupankäyntihinta on 284,50 Norjan kruunua per osake, ja sen osinkotuotto on 2,11 %. 12 kuukauden osinko on 6 Norjan kruunua osakkeelta. Yhtiön kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on neljä tähteä.

Aker Solutions

Norjalainen öljy- ja kaasulaitteistojen sekä palveluiden toimittaja Aker Solutions kasvoi heinäkuussa 18,0 % ja vahvistui 20,3 % edellisen 12 kuukauden aikana. Aker Solutionsin osakkeen hinta on 52,15 Norjan kruunua, ja sen osinkotuotto on 3,84 %. Vuotuinen osinko on 2 Norjan kruunua osaketta kohden. Yhtiön kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on neljä tähteä.

Lindab

Ruotsalaisen rakennustuotteiden ja -laitteiden valmistajan Lindabin arvo vahvistui heinäkuussa 16,8 % ja on noussut viimeisen 12 kuukauden aikana 65,6 %. Yhtiön osakkeen hinta on 265 kruunua, mikä tarkoittaa 2,04 %:n osinkotuottoa. Lindab jakaa sijoittajilleen 5,30 kruunun suuruisen osingon osaketta kohden. Yhtiön kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on kolme tähteä.

Getinge

Ruotsalaisen lääketieteellisten laitteiden valmistajan Getingen osake nousi heinäkuussa 16,0 % ja on kasvanut 8,7 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Osakkeen hinta, joka on 208,90 kruunua, tarjoaa 2,11 %:n osinkotuoton ja 4,40 kruunun osingon viimeisen 12 kuukauden ajalta. Osake on lähellä käypää arvoaan, joka on arvioitu olevan 236 kruunua osakkeelta. Morningstar on antanut osakkeelle kolmen tähden luokituksen.

Mikä on Morningstar Nordic -indeksi?

Morningstar Nordic -indeksi mittaa Pohjoismaiden laajojen alueellisten markkinoiden suorituskykyä ja kattaa markkina-arvoltaan suurimman 97 prosentin osakkeista. Indeksi ei sisällä ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä kriteerejä.

Mikä on Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi?

Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi kuvaa korkealaatuisten, osinkoa maksavien arvopapereiden salkun kehitystä.

Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi kuvaa korkealaatuisista, osinkoa maksavista arvopapereista koostuvan salkun kehitystä. Se on Morningstar Nordic -indeksin (joka edustaa 97 % osakemarkkinoiden markkina-arvosta) osajoukko, joka sisältää vain osinkoa maksavia osakkeita. Osakkeita tarkastellaan taloudellisten vallihautojen ja rahoituksellisen vahvuuden perusteella verrattuna muihin osakkeisiin niiden toimialalla.

Tämän jälkeen indeksiin sisällytetään 25 parhaiten tuottavaa osaketta, jotka painotetaan osinkojen dollarimääräisellä arvolla. Katso koko menetelmä täältä.

Yritykset, joita Morningstarin analyytikot eivät virallisesti seuraa, saavat kvantitatiivisia luokituksia. Nämä yritykset on tilastollisesti yhdistetty analyytikoiden arvioimiin yrityksiin, mikä mahdollistaa kvantitatiivisen vallihaudan, käyvän arvon ja epävarmuusluokituksen laskemisen malleissamme.

Tämän artikkelin on koonnut Bella Albrecht, toimittanut Lauren Solberg ja tarkistanut Johanna Englundh.

Tämä artikkeli on tuotettu automaation avulla, ja Morningstarin toimittajat ovat tarkistaneet sen.