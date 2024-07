Salkun hajauttamisesta on tullut yhä vaikeampaa

Miten voit parhaiten hajauttaa salkkuasi tänään? Hajauttamisen taito on muuttunut entistä monimutkaisemmaksi.

Nobel-palkittu Harry Markowitz, nykyaikaisen portfolioteorian isä, joka kuoli 22. kesäkuuta 2023, opetti, että salkun riskiä voi pienentää merkittävästi sijoittamalla erityyppisiin arvopapereihin.

Omaisuuserien allokaatiota ei tulisi arvioida pelkästään tuoton, vaan myös riskin ja tuoton pitkäaikaisen suhteen perusteella. Tämä suhde on luonteeltaan epävarma ja muuttuva, mikä edellyttää salkun hajautuksen jatkuvaa tarkistamista ja tasapainottamista.

Tämä saattaa olla helpommin sanottu kuin tehty. Nykytiedon valossa pääoman hajauttaminen on yhä haastavaa. Vuosi 2022 oli esimerkiksi klassiselle 60/40-salkulle erityisen vaikea, kun 60 prosenttia varoista oli sijoitettuna osakkeisiin ja 40 prosenttia joukkovelkakirjoihin.

Kuitenkin, kuten Morningstarin multi-asset-analyytikko Jason Kephart kertoo, perinteisempi jako osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin on edelleen tärkeä ja hyödyllinen. Olennaista ovat eri omaisuusluokkien väliset korrelaatiot sekä käyttämämme aikahorisontti.

Joukkovelkakirjalainat dollareissa salkun hajauttamiseksi

Vuonna 2023 osakkeiden ja joukkovelkakirjojen välinen korrelaatio oli suurempi kuin edellisinä vuosina. Vuoden 2024 alkupuoliskolla tilanne alkoi muuttua hieman epätasapainoisemmaksi, erityisesti Yhdysvaltain dollarin määräisten joukkovelkakirjatuotteiden osalta.

Yhteenvetona voi sanoa, että eri omaisuusluokkien välinen korrelaatio on pysynyt korkeana. Vuonna 2021 negatiivisia korrelaatiokertoimia oli 28, kun taas vuosina 2022 ja 2023 niitä oli vain yksi, ja sama trendi on jatkunut viimeisen 12 kuukauden ajan. Hajauttaminen on siis muuttunut yhä haastavammaksi.

Kuten aiemmin todettiin, korkotuottoluokista high yield -dollarilainarahastot ja hajautetut dollarilainarahastot tarjoavat eniten hajautusta. Esimerkiksi jälkimmäisen korrelaatiokerroin euromääräisten inflaatiolainarahastojen kanssa on 0,11 ja euroalueen osakkeiden kanssa 0,05. High yield -dollarilainarahastojen korrelaatiokerroin euromääräisten yrityslainastrategioiden kanssa on puolestaan 0,28.

"Kun tuottoja mitataan euroissa, dollarimääräisten joukkovelkakirjalainojen korrelaatio on heikentynyt valuuttakurssimuutosten takia," kertoo Morningstar Investment Managementin apulaissalkunhoitaja Nicolò Bragazza. "Valuuttakurssi tuo analyysiin uuden ulottuvuuden, joka ei aina kuvasta omaisuusluokkien välistä korrelaatiota. Todellisuudessa korrelaatiot paikallisvaluutoissa mitattuna ovat usein korkeampia."

Bragazzan mukaan tämä johtuu siitä, että suurten talouksien korot liikkuvat yleensä samaan suuntaan, mikä selittää joukkovelkakirjojen tuottojen suuren korrelaation. "Kun korot liikkuvat synkronoidusti, myös joukkovelkakirjojen tuottojen välinen korrelaatio kasvaa”, hän selittää."

Latinalainen Amerikka hajauttaa vähemmän kuin aiemmin

Yleisesti on haastavaa löytää osakerahastoista omaisuusluokkia, jotka eivät korreloi toistensa kanssa. Viimeisen kolmen vuoden aikana on huomattu, että Latinalaisen Amerikan osakkeet, jotka ovat aiemmin tarjonneet hyvän hajautuksen, ovat alkaneet korreloida yhä enemmän muiden omaisuusluokkien kanssa. Tämä kehitys on ollut erityisen merkittävää eurooppalaisten suurten osakkeiden (korrelaation kasvu 0,41:stä 0,80:een) ja Aasian sekä Tyynenmeren alueen osakkeiden (Japania lukuun ottamatta) kohdalla (korrelaation kasvu 0,23:sta 0,57:ään).

"Latinalaisen Amerikan osakkeet ovat tiiviisti kytköksissä Brasilian markkinoihin," toteaa Nicolò Bragazza Morningstar Investment Managementista (MIM). "Viimeisen kolmen vuoden aikana Brasilian paikallisessa valuutassa, realissa, noteerattujen osakkeiden ja yhdysvaltalaisten joukkovelkakirjalainojen välinen korrelaatio on pysynyt suhteellisen matalana, mutta se on kasvanut jonkin verran viimeisen vuoden aikana."

Tämän dynamiikan keskeisin taustavaikuttaja on ollut odotukset korkojen laskusta Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Molempien maiden rahapolitiikka on ollut aktiivista inflaation hillitsemisessä, mikä on edistänyt brasilialaisten osakkeiden ja Yhdysvaltojen joukkovelkakirjojen suosiota. "Toisaalta, Yhdysvaltojen korkojen noustessa brasilialaiset osakkeet ovat menettäneet arvoaan viime vuoden aikana, mikä on lisännyt korrelaatiota," Bragazza päättää.

Taulukoiden visuaalinen tarkastelu osoittaa, että Morningstarin kategoriat, erityisesti osakkeet, ovat lisänneet korrelaatiotaan toisiinsa nähden viime vuoden aikana. Korrelaatiot ilmenevät taulukoissa värikoodien avulla: vihreämmäksi muuttuva laatikko merkitsee korkeampaa korrelaatiota, kun taas punertavampi laatikko viittaa matalampaan korrelaatiokertoimeen.

Salkun korrelaatiokertoimen laskenta on varsin monimutkainen tehtävä. Yleiskuvan saamiseksi, joka auttaa päällekkäisyyksien välttämisessä, olemme laskeneet korrelaatiokertoimet 14 Morningstarin pääluokalle yhden, kolmen ja viiden vuoden ajanjaksoille, päivitettyinä 30. kesäkuuta 2024 saakka. Hyödykkeet ja vaihtoehtoiset strategiat eivät sisälly analyysiin.

Analysoidut luokat ovat seuraavat (numerot vastaavat taulukoiden numeroita):

EUR Yksityiset joukkovelkakirjalainat EUR Valtion joukkovelkakirjalainat EUR Korkean tuoton joukkovelkakirjalainat EUR Inflaatiolainat USD Yksityiset joukkovelkakirjalainat USD High Yield -lainat USD Hajautettu joukkovelkakirjalainat Kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjalainat Eurooppalaiset suurten yritysten osakkeet Euroalueen suurten yritysten osakkeet Japanin suurten yritysten osakkeet Yhdysvaltalaiset suurten yritysten osakkeet Aasian ja Tyynenmeren alueen osakkeet ilman Japania Latinalaisen Amerikan osakkeet





Korrelaatiokerroin kuvaa, kuinka yhden muuttujan arvo vaikuttaa toisen muuttujan arvoon, ja se vaihtelee -1:stä +1:een. Korrelaatiokertoimen arvo nolla tarkoittaa, että kahden muuttujan välillä ei ole lainkaan korrelaatiota. Kerroin yksi viittaa täydelliseen positiiviseen korrelaatioon: jos yksi muuttuja nousee 10 prosenttia, toinenkin nousee 10 prosenttia. Täydellisessä negatiivisessa korrelaatiossa (-1) suhde on vastakkainen: jos yksi muuttuja kasvaa 10 prosenttia, toinen laskee 10 prosenttia.

Analyysi toteutettiin Morningstar Direct -alustalla, joka on suunnattu rahoitusalan ammattilaisille. Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja sen ominaisuuksista.

Morningstar, 2024 - Tämän artikkelin tiedot on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin ja annetaan ainoastaan tiedoksi. Ne eivät ole kehotuksia tai suosituksia ostaa tai myydä mitään tässä mainittuja arvopapereita. Kaikki kommentit ovat kirjoittajan mielipiteitä, eikä niitä tule pitää henkilökohtaisina suosituksina. Tämän asiakirjan tietoja ei tule käyttää ainoana lähteenä sijoituspäätöstä tehtäessä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä rahoitusneuvojaan tai muuhun rahoitusalan asiantuntijaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä.