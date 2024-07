Uusia aliarvostettuja osakkeita tälle kuulle

Seulomme joka kuukausi Morningstarin seuraamia eurooppalaisia osakkeita löytääkseen uusia aliarvostettuja nimiä.

Kuluneen kuukauden aikana yhteensä 18 osaketta siirtyi aliarvostetulle alueelle, mikä tarkoittaa, että niiden Morningstar-luokitus nousi 4 tai 5 tähteen. Morningstarin analyytikoiden mukaan 3 tähteä saaneet osakkeet ovat reilusti arvostettuja, kun taas 1 tai 2 tähteä saaneet osakkeet katsotaan yliarvostetuiksi.

Tässä ovat 10 äskettäin aliarvostettua eurooppalaista osaketta, joilla on suurin markkina-arvo:

Kaikki tässä artikkelissa esitetyt tuotot on ilmoitettu osakkeen perusvaluutassa, ja kaikki tiedot on saatu Morningstar Directistä.

Uusia aliarvostettuja osakkeita 12. heinäkuuta alkaen

Morningstar Europe -indeksi on noussut 0,42 % viimeisen kuukauden aikana. Euroopan osakemarkkinat ovat kuitenkin kokonaisuudessaan hieman aliarvostetut, sillä ne ovat pääomapainotettuna 2 % alle käypä arvoarvionsa.

Morningstarin analyytikoiden kattamista 249 Euroopassa noteeratusta osakkeesta:

51 % on aliarvostettuja, 36 % kohtuullisesti arvostettuja ja 14 % yliarvostettuja.

18 osaketta on hiljattain tullut aliarvostetuiksi.

Neljä osaketta on hiljattain siirtynyt yliarvostettujen joukkoon.

Kahdeksan osaketta siirtyi 4 tähden luokituksesta 5 tähden luokitukseen.

Viisi osaketta siirtyi 5 tähden luokituksesta 4 tähden luokitukseen.

Neljä osaketta ei ole enää aliarvostettuja

Morningstarin analyytikot antavat jokaiselle seuraamalleen osakkeelle käyvän arvon arvion, joka on osakkeen sisäisen arvon mittari, sekä epävarmuusluokituksen, joka kuvaa käyvän arvon arvion mahdollisia vaihteluita. Korkeampi epävarmuusluokitus tarkoittaa suurempaa vaihteluväliä osakkeiden hinnoissa, joita pidetään oikeudenmukaisesti arvostettuina.

Näitä kahta mittaria käytetään yhdessä osakkeen senhetkisen hinnan kanssa määrittämään osakkeen Morningstar-luokitus.

Kuukauden uusien aliarvostettujen osakkeiden tunnusluvut





Hennes & Mauritz HM B

Morningstar Rating: 4 tähteä

1 Kuukauden Tuotto: -6.39%





Vaatteita valmistava yritys Hennes & Mauritz on noussut 8,10 % viimeisten kolmen kuukauden aikana, mutta sen osake on laskenut 0,70 % viimeisen vuoden aikana. Yrityksellä ei ole taloudellista vallihautaa. Hennes & Mauritzin osakkeet ovat myynnissä 8 %

alennuksella käypään arvoon nähden, joka on 190,00 kruunua, ja sen epävarmuusluokitus on keskisuuri.

Carlsberg CARL B

Morningstar Rating: 4 tähteä

1 Kuukauden Tuotto: -9.45%





Alkoholijuomayhtiö Carlsbergin osake on laskenut 5,00 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 12,89 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeilla käydään kauppaa 11 %:n alennuksella niiden käypään arvoon nähden, joka on 970,00 Tanskan kruunua. Yhtiön epävarmuusluokitus on keskisuuri. Carlsberg on suuri yritys, mutta sillä ei ole taloudellista vallihautaa.

Airbus Group AIR

Morningstar Rating: 4 tähteä

1 Kuukauden Tuotto: -10.71%





Ilmailu-, avaruus- ja puolustusalan yritys Airbus Group on laskenut 16,69 % viimeisten kolmen kuukauden aikana, mutta vahvistunut 1,68 % viimeisen vuoden aikana. Isolla kasvuosakkeella on laaja taloudellinen vallihauta. Airbus Groupin osakkeet ovat myynnissä 18 %:n alennuksella käypään arvoon nähden, joka on 163,00 euroa, ja yhtiön epävarmuusluokitus on keskisuuri.

Rio Tinto RIO

Morningstar Rating: 4 tähteä

1 Kuukauden Tuotto: 0.21%





Metalli- ja kaivosyhtiö Rio Tinto on laskenut 2,14 % viimeisten kolmen kuukauden aikana, mutta noussut 9,59 % viimeisen vuoden aikana. Rio Tinton käypä arvo -arvio nousi kuukauden aikana GBX 5800,00:een GBX 5900,00:sta. Osake päätti kuukauden kaupankäynnin 11 %:n alennuksella uuteen käypään arvoonsa nähden, ja sen epävarmuusluokitus oli keskisuuri. Tällä suurella arvo-osakkeella ei ole taloudellista vallihautaa.

Morningstar Rating: 4 tähteä

1 Kuukauden Tuotto: -2.45%





Öljy- ja kaasualan yritys BP on laskenut 14,90 % viimeisten kolmen kuukauden aikana, mutta noussut 1,86 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeilla käydään kauppaa 19 %:n alennuksella niiden käypään arvoon nähden, joka on 560,00 GBX. Yhtiön epävarmuusluokitus on korkea. BP on suuri arvo-yhtiö, mutta sillä ei ole taloudellista vallihautaa.

ING Group INGA

Morningstar Rating: 4 tähteä

1 Kuukauden Tuotto: 4.37%





Monialapankki ING Group on noussut 18,00 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 40,89 % viimeisen vuoden aikana. Suuren arvon osakkeella on kapea taloudellinen vallihautaa. ING Groupin käypä arvo arvio nousi kuukauden aikana 17,00 eurosta 20,00 euroon. Osake päätti kuukauden kaupankäynnin 16 %:n alennuksella uuteen käypään arvoonsa nähden, ja sen epävarmuusluokitus oli korkea.

BAE Systems BA.

Morningstar Rating: 4 tähteä

1 Kuukauden Tuotto: -8.68%





"Ilmailu- ja puolustusalan yritys BAE Systemsin osake on laskenut 2,45 % viimeisten kolmen kuukauden aikana, mutta noussut 42,56 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeen hinta on 15 % alle käyvän arvon arvion, joka on GBX 1490,00, ja sen epävarmuusluokitus on keskisuuri. Tällä suurella kasvu-osakkeella on laaja taloudellinen vallihautaa.

Capgemini CAP

Morningstar Rating: 4 tähteä

1 Kuukauden Tuotto: 0.55%





Tietotekniikkapalveluyritys Capgemini on laskenut 5,68 % viimeisten kolmen kuukauden aikana, mutta noussut 11,74 % viimeisen vuoden aikana. Tällä osakkeella on kapea taloudellinen vallihautaa. Capgeminin osakkeilla käydään kauppaa 8 %:n alennuksella sen käyvän arvon arviosta, joka on 210,00 euroa, ja yhtioön epävarmuusluokitus on keskisuuri.

NatWest Group NWG

Morningstar Rating: 4 tähteä

1 Kuukauden Tuotto: 4.35%





Alueellinen pankki NatWest Group on noussut 17,89 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 42,46 % viimeisen vuoden aikana. NatWest Groupin käyvän arvon -arvio nousi kuukauden aikana 280,00 GBX:stä 360,00 GBX:ään. Osake päätti kuukauden kaupankäynnin 10 %

alennuksella uuteen käypään arvoonsa nähden, ja sen epävarmuusluokitus oli keskisuuri. Tällä suurella arvo-yhtiöllä ei ole taloudellista vallihautaa.

Swiss Life Group SLHN

Morningstar Rating: 4 tähteä

1 Kuukauden Tuotto: 6.25%





Monialaisen vakuutusyhtiön Swiss Life Groupin osake on noussut 14,59 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 35,12 % viimeisen vuoden aikana. Tällä suurella ydinosakkeella ei ole taloudellista vallihautaa. Swiss Life Groupin käyvän arvon arvio nousi kuukauden aikana 690,00 CHF:stä 770,00 CHF:ään. Osake päätti kuukauden kaupankäynnin 12 %:n alennuksella uuteen käypään arvoonsa nähden, ja sen epävarmuusluokitus oli keskisuuri.