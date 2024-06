Ovatko Yhdysvaltain vaalit sijoitusmahdollisuus?

Presidentinvaalit voivat aiheuttaa lyhytaikaista turbulenssia markkinoilla ja hermostuneisuutta sijoittajille, jotka seuraavat salkkujensa heilahduksia tai ovat huolissaan vaalien lopputuloksesta

Historiallisten markkinavaikutusten ymmärtäminen voi toimia sijoittajille kuin rauhoittava lääke.

Ovatko demokraatit vai republikaanit parempia osakkeiden kannalta?

Historialliset tiedot 70 vuoden ajalta osoittavat, että demokraattien hallituskaudet Valkoisessa talossa ovat olleet parempia sijoittajille. Esimerkiksi vuodesta 1953 lähtien, kun demokraatti on toiminut presidenttinä, 1 000 dollaria sijoitettuna on kasvanut 62 000 dollariin. Tämä strategia sisältää sijoitusten myynnin, kun republikaani astuu virkaan, ja uudelleensijoittamisen demokraatin palatessa valtaan. Toisaalta pelkkä sijoittaminen republikaanin hallintokaudella on kasvattanut summaa vain 27 000 dollariin.

Tuotot Eisenhowerin virkaanastumisen jälkeen vuonna 1953

1 000 USD sijoitettuna S&P 500 -indeksiin presidentin puolueen mukaan

Lähde: Bespoke Investment Group: Bespoke Investment Group, 1953-2023

Tämä jättää kuitenkin huomiotta kriittisen asiayhteyden: Sijoittajien olisi ollut parempi jättää Washington DC kokonaan huomiotta. Alkuperäinen 1 000 dollarin sijoitus kasvaa lähes 1,7 miljoonaksi dollariksi niille, jotka eivät koskaan toimineet poliittisten mieltymystensä mukaan vaan pysyivät markkinoilla koko ajan.

Tuotot Eisenhowerin virkaanastumisen jälkeen vuonna 1953

Sama prosessi toistetaan, ja tulokset eroavat huomattavasti toisistaan.

Lähde: Bespoke Investment Group: Bespoke Investment Group, 1953-2023

Osakemarkkinat vaihtelevat jokaisen presidentin kaudella, mutta yleinen suunta on aina ollut ylöspäin. Ei ole mitään syytä uskoa, että tämä muuttuisi marraskuun vaalien takia. Lyhyesti sanottuna politiikka voi vaikuttaa merkittävästi salkun suoritukseen. Siksi on olennaista käsitellä näitä kahta kuin öljyä ja vettä - toisin sanoen erillisinä asioina. Tämä on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, ja seuraavat kuukaudet voivat tarjota hedelmällistä maaperää poliittisille vaikutuksille finanssimarkkinoilla.

Politiikka ja sijoittaminen

Presidentti Joe Bidenin ja entisen presidentin Donald Trumpin väliset suuret poliittiset erot kattavat useita aiheita, kuten terveydenhuoltomenot, maahanmuutto ja yritysten sääntely. Erityisen kiinnostava esimerkki näistä eroista on sääntely-ympäristö. Esimerkiksi Paramount Global (PARA), yksi maailman tunnetuimmista mediabrändeistä, on ollut kuukausia uutisissa mahdollisen myyntinsä vuoksi. Pitkän "myyvätkö vai eivätkö" -keskustelun jälkeen yhtiö päätti hiljattain, että se ei ole enää myynnissä.

Paramount joutuisi todennäköisesti käymään läpi kalliita ja aikaa vieviä oikeudenkäyntejä tämän siirron toteuttamiseksi. Yhdysvaltain kauppakomissio (Federal Trade Commission) on ollut erittäin aktiivinen fuusioiden estämisessä; pelkästään tämän vuoden tammikuussa se on hylännyt neljä fuusiota. Vallitseva ajatus on, että Paramount haluaa saada kaupan aikaan, mutta saattaa olla parempi odottaa vaalien jälkeistä aikaa. Uuden johtajan nimeäminen presidentin toimesta saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa FTC suhtautuu myönteisemmin yrityskauppoihin.

Teoria on yksi asia, mutta todellisuus voi olla aivan toinen. Viimeisten kahden presidenttikauden tapahtumat ovat osoittaneet, että vaikka perinteinen viisaus voi viitata tiettyyn lopputulokseen, käytännössä tapahtuu usein jotain aivan odottamatonta.

Presidentti Trump ja Kiina

Vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeen oletettiin laajalti, että Trumpin politiikalla olisi merkittäviä vaikutuksia yrityksiin, jotka ovat riippuvaisia Kiinasta. Erityisesti on väitetty, että yksikään amerikkalaisyhtiö ei ole niin riippuvainen Kiinan markkinoista kuin Apple (AAPL). Kauppasodan odotettiin vaikuttavan negatiivisesti sen liiketoimintaan. Muutamat tuon ajan otsikot kuvailivat tilannetta selkeästi:

Applen liiketoiminta sujui kuitenkin erinomaisesti. Yhtiön osake tuotti lähes kahdeksankertaisesti enemmän kuin Yhdysvaltain osakemarkkinat vuoden aikana artikkelien julkaisemisen jälkeen.

Apple vs Yhdysvaltain osakemarkkinat, syyskuu 2019-syyskuu 2020

Lähde: Morningstar Direct

Presidentti Biden ja energiayhtiöt

Rodney Dangerfieldin sanoja lainatakseni elokuvasta Caddyshack: "Keep it fair!". Bidenin presidenttikaudelta löytyy vastaava esimerkki. Hallintoa syytetään usein energiateollisuuden vastustamisesta. Eräänä erityistoimenpiteenä oli energiayhtiöiden poraustoiminnan vaikeuttaminen vähentämällä myönnettyjä lupia.

Otsikoihin kuului:

The Washington Post, joulukuu 2020: " Biden wants to make climate fight central to his presidency. What do big oil and gas firms think about that? "

Mutta kuten Apple, myös energiayhtiöt pärjäsivät erinomaisesti. Energiaosakkeiden tuotto oli lähes kaksinkertainen verrattuna Yhdysvaltain osakemarkkinoihin seuraavan vuoden aikana.

Energiasektorin tuotto verrattuna Yhdysvaltain osakemarkkinoihin, joulukuu 2020-joulukuu 2021

Lähde: Morningstar Direct

Itse asiassa Bidenin virkaanastumisen jälkeen tammikuussa 2021 energia-ala on ollut Yhdysvaltain parhaiten menestynyt osakesektori. Toiseksi sijoittunut teknologiasektori ei ole päässyt lähellekään sen tuottoja.

Kokonaistuotto Bidenin virkaanastumisen jälkeen

Lähde: Morningstar Direct, 31 toukokuuta 2024

Nämä ja muut esimerkit muistuttavat meitä siitä, että perinteinen viisaus voi usein olla väärässä ja että politiikalla on vähemmän vaikutusta osakemarkkinoihin kuin yleisesti luullaan.

Vastusta reagoimista vaalien aiheuttamaan epävakauteen

Rahapäätöksiin liittyy paljon tunteita, ennakkoluuloja ja sokeita pisteitä. Politiikkaan ei tarvitse lisätä uutta monimutkaisuutta. On sanottu, että elämässä 10 prosenttia on sitä, mitä tapahtuu, ja 90 prosenttia sitä, miten ihmiset päättävät reagoida. Seuraavat kuukaudet toimivat mittarina siitä.

Tähän mennessä markkinat ovat olleet rauhalliset - ehkä liiankin rauhalliset. CBOE

volatiliteetti-indeksi saavutti viime kuussa alhaisimman tasonsa viiteen vuoteen.

VIX ajan myötä

Lähde: CBOE, tammikuu 2019 - toukokuu 2024

Vaalit voivat toimia kipinänä, sillä vaalivuosina havaitaan yleensä enemmän volatiliteettia kuin muulloin.

VIX on korkeampi vaalivuosina

Lähde: CBOE, tammikuu 2019 - toukokuu 2024

Lisäksi on huomioitava, että osakemarkkinoilla on keskimäärin 14 prosentin laskusuhde. Tähän mennessä suurin lasku on ollut vain 5 prosenttia. On perusteltua olettaa, että jonkinlainen lasku voi olla tulossa, mutta se ei ole tällä hetkellä poikkeuksellista. Jos sellainen tapahtuu, tiedotusvälineet todennäköisesti painottavat sensaatioita rauhoittavien pitkän aikavälin näkymien sijaan ja saattavat käyttää politiikkaa sopivana tulokulmana liekkien lietsomiseen.

Muista kuitenkin, että heidän luottamustehtävänsä ei ole sinua kohtaan.