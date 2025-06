Tekoälyyn sijoittamisen riskit ja mahdollisuudet

Tekoäly merkitsee mullistavaa muutosta, joka muokkaa globaaleja sijoitustrendejä.

Tekoäly- ja big data -rahastot ovat kasvaneet räjähdysmäisesti ja herättäneet sijoittajien kiinnostuksen. Vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa näiden rahastojen globaalit varat ylittivät 30 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Ääniohjauksesta talousennusteisiin ja terveydenhuollon diagnostiikkaan – tekoäly toimii nykyään monien maailman arvokkaimpien yritysten toiminnan ja kasvun moottorina.

”Investing in Artificial Intelligence Handbook” -käsikirjassa selvitämme, mikä on tämän sijoitusteeman kasvun taustalla ja miten sijoittajat voivat hyödyntää sitä.

Tekoälyn ja big data -rahastojen räjähdysmäinen kasvu

Tekoäly- ja big data -rahastoihin virtaava pääoma kasvoi voimakkaasti vuoden 2022 lopulla, kun sijoittajat innostuivat ChatGPT 3.5:n julkaisusta. ChatGPT 3.5 osoitti tekoälyn mullistavan potentiaalin sadoille miljoonille käyttäjille ympäri maailmaa.

Ennätykselliset sijoitukset vuoden 2025 alussa johtuivat osittain kiinalaisten sijoittajien kasvaneesta kiinnostuksesta, joka sai alkunsa kotimaisen tekoälyjohtaja DeepSeekin menestyksestä.

Nämä läpimurrot ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että Yhdysvalloissa sijaitsevien tekoäly- ja Big Data -rahastojen varat kasvoivat neljätoistakertaisiksi vain kahdessa vuodessa - tosin alhaiselta lähtötasolta - ja saavuttivat toukokuuhun 2025 mennessä ennätykselliset 5,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Silti Yhdysvaltojen osuus maailmanlaajuisista tekoäly- ja Big Data -rahastojen varoista on vain 15 prosenttia, ja se on jäänyt Euroopan taakse, jossa tekoälyrahastojen varat ovat viisinkertaistuneet viimeisten viiden vuoden aikana ja ylittäneet 22,7 miljardia dollaria.

Miten Morningstar arvioi tekoälyosakkeita?

Tekoälyn roolin kasvaessa arjessamme kysymys ”Mikä osake kelpaa tekoälyosakkeeksi?” on yhä monisyisempi.

Vaikka megayhtiöt kuten Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) ja Nvidia (NVDA) tulevat helposti mieleen, tekoälyekosysteemi on huomattavasti laajempi. Se sisältää yrityksiä, jotka tarjoavat kriittistä tuki-infrastruktuuria tai soveltavat tekoälyä mullistavilla tavoilla.

Esimerkiksi Vertiv (VRT), joka toimittaa datakeskuksille kriittistä sähkö- ja jäähdytysinfrastruktuuria, on keskeisessä roolissa. Myös suuret vähittäiskauppiaat, kuten Walmart (WMT) ja Tesco (TSCO), hyödyntävät tekoälytyökaluja laajojen datamassojen avulla toimintojensa optimoimiseksi, ja kuuluvat siten osaksi laajempaa tekoälyteemaa. Tämä monimuotoisuus vaikeuttaa temaattisten salkkujen rakentamista, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuksia hajautettuun altistumiseen.

Morningstar hyödyntää konsensukseen perustuvaa, omistusosuuksiin nojaavaa lähestymistapaa tunnistaakseen järkevän altistumisen tekoälylle. Analysoimalla kaikki muut kuin Kiinassa rekisteröidyt tekoäly- ja Big Data -rahastot, jotka on merkitty kyseiseen teemaan, tunnistamme salkkujen yleisimmin omistetut osakkeet. Tämä menetelmä tarjoaa läpinäkyvän ja dataan perustuvan näkymän keskeisiin omistuksiin, jotka muovaavat tekoälysijoitusten kehitystä.

Magnificent Seven: Tekoälyn kasvun moottorit

Analyysimme paljastaa selkeän trendin: Magnificent Seven hallitsee tekoäly- ja Big Data -rahastojen omistuksia.

Erityisesti Nvidia esiintyy lähes 90 prosentissa näiden rahastojen salkuista, sillä se on tekoälypiirien markkinajohtaja. Myös muut Magnificent Seven -ryhmän yritykset, Microsoft, Amazon.com, Google, Meta, Apple ja Tesla, edistävät ainutlaatuisilla tavoilla tekoälyn kaupallistamista aina pilvipalveluista datan hyödyntämiseen ja kehittyneeseen robotiikkaan.

Nämä yritykset eivät tarjoa pelkästään laitteisto- ja ohjelmistorakennetta tekoälyn kehittämiseen, vaan hyötyvät myös valtavista dataekosysteemeistä ja globaalista mittakaavasta. Niiden keskeinen rooli tekoälyalalla on tehnyt niistä kulmakiviä tekoälyyn keskittyvien sijoitusstrategioiden tehokkuuteen.

Allokaatiodilemma tekoälyportfolioissa

Vaikka Magnificent Seven -yritykset ovat luonnollinen osa mitä tahansa tekoälyä seuraavaa salkkua, niiden hallitseva asema aiheuttaa rahastonhoitajille haasteen: näiden yhtiöiden voimakas painotus johtaa merkittävään päällekkäisyyteen S&P 500- ja Nasdaq-100 -indeksien kanssa. Tämä heikentää tekoälyyn keskittyvien rahastojen ainutlaatuisuutta ja kyseenalaistaa usein aktiivisen hallinnoinnin korkeampien palkkioiden oikeutuksen.

Mikäli nämä suuret toimijat jätetään salkun ulkopuolelle, sijoitusten tuottopotentiaali saattaa heikentyä, sillä juuri ne ovat usein tekoälyn suurimpia hyötyjiä.

Useimmat rahastostrategiat pyrkivät löytämään tasapainon: ne säilyttävät ydinallokaation seitsemälle suurelle yritykselle ja käyttävät loput salkusta korostaakseen erikoistuneempia tai vähemmän tunnettuja tekoälyalan toimijoita.

Yhdysvaltojen johtava asema tekoälyssä

Vaikka Eurooppa on tekoäly- ja Big Data -rahastojen suurin markkina-alue varojen määrällä mitattuna, Yhdysvallat hallitsee yhä osakepainotusten suhteen. Lähes kaikki globaalien tekoälyrahastojen yleisimmin omistamat yhtiöt ovat listattuina ja rekisteröityinä Yhdysvalloissa. Poikkeuksia toki on, kuten hollantilainen puolijohdejätti ASML (ASML), mutta ne ovat harvinaisia.

Tämä maantieteellinen jakauma kuvastaa Yhdysvaltojen vahvaa johtoasemaa teknologiainnovaatioissa sekä sen syviä ja likvidejä pääomamarkkinoita. Se samalla korostaa rakenteellista haastetta sijoittajille, jotka tavoittelevat maantieteellisesti hajautettua altistumista tekoälyteemaan. Tällä hetkellä ei ole tarjolla rahastoa, joka mahdollistaisi aidosti hajautetun sijoittamisen ilman Yhdysvaltojen merkittävää ylipainoa.

Tekoäly: nopeasti kasvava mutta epävakaa sijoitusteema

Morningstarin Global Artificial Intelligence & Big Data Consensus Portfolio, joka rakentuu tekoälyyn keskittyneiden rahastojen yleisimmin omistamista osakkeista, on tuottanut 35 % paremmin kuin Morningstarin Global Target Market Exposure -indeksi sen jälkeen, kun ChatGPT 3.5 julkaistiin marraskuussa 2022.

Tähän ylivoimaiseen suorituskykyyn on kuitenkin liittynyt suurempaa volatiliteettia ja syvempää laskua, mikä korostaa sitä, että kehittyviin teknologioihin sijoittamiseen liittyy sekä riskejä että palkkioita.

Sijoittajien tulisi muistaa, että vaikka tekoälyteema tarjoaa valtavaa kasvupotentiaalia, siihen liittyy myös merkittäviä riskejä. Keskittyminen muutamiin hallitseviin yhtiöihin, altistuminen nopeasti kehittyville teknologioille sekä arvostustasojen haasteet ovat kaikki tekijöitä, jotka on otettava huomioon sijoittaessa tähän alaan.

The author or authors do not own shares in any securities mentioned in this article. Find out about Morningstar's editorial policies.