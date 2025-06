Näin Suomen suurimmat ETF:t kehittyivät

Morningstar Europe -indeksi nousi toukokuussa 5,07 %, kun taas Morningstar Eurozone Core Bond -indeksi nousi 0,15 %. Kuluneen vuoden aikana Euroopan osakemarkkinat ovat nousseet 9,16 %, kun taas Euroopan joukkovelkakirjamarkkinat ovat nousseet 5,20 %.

Morningstar US Market Index nousi toukokuussa 6,52 % ja on noussut viime vuoden aikana 8,33 %. Morningstar US Core Bond Index laski viime kuussa 0,61 % ja on noussut viime vuoden aikana 0,83 %.

Maailmanmarkkinoilla osakkeet nousivat toukokuussa 5,95 % Morningstar Global Markets -indeksillä mitattuna. Joukkovelkakirjalainat laskivat 0,34 % Morningstar Global Core Bond Index -indeksillä mitattuna. Viime vuoden aikana globaalit osakkeet ovat nousseet 8,43 % ja globaalit joukkovelkakirjalainat ovat nousseet 2,07 %.

Suurimpien osake-ETF:ien kehitys

Euroopassa toimivista kymmenestä suurimmasta osake-ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS, jonka arvo nousi 6,43 %. Rahaston koko on 35,8 miljardia euroa. Heikointa kehitystä puolestaan näytti iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI, joka sekin nousi, mutta maltillisemmin, 4,91 %. Rahaston koko on 22,4 miljardia euroa.

Alla tarkempaa tietoa muiden suurimpien osake-ETF:ien viimeaikaisesta kehityksestä.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Kulta

• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity



Toukokuussa iShares Core S&P 500 UCITS ETF (iShares VII PLC) nousi 6,41 %, kun taas yhdysvaltalaisten suurten yhtiöiden sekoitusosakerahastojen keskimääräinen tuotto oli 6,33 %. Rahasto sijoittui näin ollen 57. prosenttipisteeseen vertaisryhmässään. 103,7 miljardin euron rahasto on tuottanut vuoden aikana 8,28 %, mikä on selvästi parempi kuin kategorian keskiarvo, 5,81 %. Vuonna 2010 lanseeratun rahaston kolmen vuoden tuotto on ollut 11,91 % ja viiden vuoden tuotto 15,15 %.

iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA

• Morningstar Medalist Rating: Hopea

• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

Toukokuussa iShares Core MSCI World UCITS ETF nousi 6,09 %, kun maailmanlaajuisten suurten yhtiöiden sekoitusosakerahastojen keskimääräinen tuotto oli 5,82 %. Tuottonsa perusteella rahasto sijoittui 45. prosenttipisteeseen vertaisryhmässään. 94 miljardin euron rahasto on noussut 8,76 % viimeisen vuoden aikana, mikä on selvästi enemmän kuin luokkansa keskiarvo, 6,05 %. Syyskuussa 2009 lanseeratun iShares-rahaston kolmen vuoden tuotto on ollut 11,07 % ja viiden vuoden tuotto 13,80 %.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD

• Morningstar Medalist Rating: Kulta

• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

Toukokuussa Vanguard S&P 500 UCITS ETF nousi 6,41 %, kun yhdysvaltalaisten suurten yhtiöiden sekoitusosakerahastojen keskimääräinen tuotto oli 6,33 %. Rahasto sijoittui tuoton perusteella 58. prosenttipisteeseen vertaisryhmässään. 60,5 miljardin euron rahasto on tuottanut vuoden aikana 8,26 %, selvästi enemmän kuin luokkansa keskiarvo, 5,81 %. Toukokuussa 2012 lanseerattu Vanguardin ETF on noussut 11,90 % kolmen viime vuoden aikana ja 15,15 % viiden vuoden aikana.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea

• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

35,8 miljardin euron arvoinen Invesco S&P 500 UCITS ETF nousi toukokuussa 6,43 %. Tuotto oli hyvin linjassa yhdysvaltalaisten suurten yhtiöiden sekoitusosakerahastojen keskiarvon kanssa, joka oli 6,33 %, ja rahasto sijoittui suorituskyvyltään 55. prosenttipisteeseen vertaisryhmässään. Viimeisen 12 kuukauden aikana Invescon rahasto on noussut 8,46 %, selvästi enemmän kuin luokkansa keskiarvo, 5,81 %. Toukokuussa 2010 lanseerattu rahasto on tuottanut 12,12 % kolmen vuoden ja 15,39 % viiden vuoden ajanjaksolla.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Hopea

• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF nousi toukokuussa 5,84 %, mikä vastasi lähes tarkalleen globaalien suurten yhtiöiden sekoitusosakerahastojen keskiarvoa, 5,82 %. 35,3 miljardin euron Vanguardin rahasto on tuottanut viimeisen vuoden aikana 8,79 %, selvästi enemmän kuin luokkansa keskimääräinen rahasto, jonka tuotto oli 6,05 %. Toukokuussa 2012 lanseerattu rahasto on noussut 10,11 % kolmen vuoden ja 12,87 % viiden vuoden aikana.

Suurimpien Eurooppaan sijoittautuneiden korko-ETF:ien kehitys

Euroopassa toimivista kymmenestä suurimmasta joukkovelkakirja-ETF:stä parhaiten tuotti toukokuussa iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (IHYG), joka nousi 1,30 %. Rahaston koko on 6,9 miljardia euroa. Kuukauden heikoin kehitys nähtiin iShares $ Treasury Bond 7–10yr UCITS ETF:ssä (IDTM), jonka arvo laski 1,05 %. Rahaston koko on 6,5 miljardia euroa.

Alla tarkempaa tietoa muiden suurimpien joukkolaina-ETF:ien kehityksestä toukokuussa.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Neutraali

• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond

iShares $ Treasury Bond 0–1yr UCITS ETF nousi toukokuussa 0,45 %, mikä vastasi hyvin USD-ultralyhyiden joukkolainarahastojen keskiarvoa, 0,44 %.19,8 miljardin euron arvoinen rahasto on noussut viimeisen vuoden aikana 0,26 %, hieman paremmin kuin luokkansa keskimääräinen rahasto, jonka tuotto oli 0,23 %. Helmikuussa 2019 lanseerattu iSharesin ETF on tuottanut 2,34 % kolmen vuoden ja 2,17 % viiden vuoden aikana.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi

• Morningstar Category: EUR Corporate Bond

14,3 miljardin euron iShares Core € Corp Bond UCITS ETF nousi toukokuussa 0,55 %, ylittäen eurooppalaisten yrityslainarahastojen keskiarvon, joka oli 0,39 %. Rahasto sijoittui tuoton perusteella vertaisryhmänsä 18. prosenttipisteeseen. Viimeisen vuoden aikana rahasto on tuottanut 6,41 %, mikä on hieman enemmän kuin luokan keskimääräinen tuotto, 5,91 %. Maaliskuussa 2009 lanseerattu ETF on noussut 2,72 % kolmen vuoden ja 0,57 % viiden vuoden aikana.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Neutraali

• Morningstar Category: USD Government Bond - Short Term

10,8 miljardin euron iShares $ Treasury Bond 1–3yr UCITS ETF laski toukokuussa 0,09 %. Tappio oli lievempi kuin lyhyen koron Yhdysvaltain valtionobligaatiorahastojen keskiarvo, joka oli –0,17 %, ja rahasto sijoittui vertaisryhmänsä 14. prosenttipisteeseen. Viimeisen vuoden aikana rahasto on noussut 1,10 %, kun luokkansa keskimääräinen rahasto on tuottanut 0,76 %. Kesäkuussa 2006 lanseerattu ETF on noussut 1,03 % kolmen vuoden ja 0,80 % viiden vuoden aikana.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi

• Morningstar Category: Global Diversified Bond

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF laski toukokuussa 0,22 %, mikä oli hieman vähemmän kuin globaalien hajautettujen joukkolainarahastojen keskimääräinen lasku, 0,28 %. 10,1 miljardin euron rahasto on noussut viimeisen vuoden aikana 2,25 %, ylittäen luokkansa keskiarvon, joka oli 2,01 %. Marraskuussa 2017 lanseerattu rahasto on laskenut 1,03 % kolmen vuoden ja menettänyt 1,84 % viiden vuoden jaksolla.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi

• Morningstar Category: USD Corporate Bond

iShares $ Corp Bond UCITS ETF nousi toukokuussa 0,21 %, mikä oli parempi tulos kuin USD-yrityslainojen luokan keskimääräinen rahasto, joka laski 0,21 %. 7,2 miljardin euron rahasto on tuottanut viimeisen vuoden aikana 0,56 %, kun luokan keskiarvo oli 0,04 %. Maaliskuussa 2003 lanseerattu rahasto on noussut 0,19 % kolmen vuoden ja laskenut 0,97 % viimeisen viiden vuoden aikana.

Euroopassa sijoittautuneiden suurimpien aktiivisten ETF:ien kehitys

Passiivisissa ETF-rahastoissa on salkkuja, joiden omistukset on suunniteltu seuraamaan indeksin kehitystä, kun taas aktiivisia ETF-rahastoja hallinnoivat salkunhoitajat, jotka tekevät päätökset omistettavista sijoituksista. Kuten indeksiä seuraavat ETF:t, aktiiviset ETF:tkin käyvät kauppaa pörssissä, ja ne ovat yleensä edullisempia ja verotehokkaampia kuin perinteiset aktiivisesti hallinnoidut sijoitusrahastot.

Euroopassa toimivista kymmenestä suurimmasta aktiivisesta ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 1 miljardin euron arvoinen Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA, joka nousi 6,62 %. Heikoin kehitys nähtiin 901,4 miljoonan euron JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF:ssä, joka laski 0,22 %.

Alla lisää tietoa suurimpien aktiivisten ETF:ien kehityksestä.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF JREU

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi

• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

10,3 miljardin euron JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF nousi toukokuussa 6,39 %. Rahaston tuotto vastasi hyvin Yhdysvaltain suurten yhtiöiden sekoitusosakerahastojen keskiarvoa, joka oli 6,33 %, ja sijoitti rahaston suorituskyvyn 60. prosenttipisteeseen vertaisryhmässään. Rahaston kehitys seurasi myös hyvin tarkasti sen vertailuindeksiä, S&P 500 -indeksiä.

Viimeisen 12 kuukauden aikana rahasto on tuottanut 6,38 %, ylittäen luokkansa keskiarvon 5,81 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu rahasto on tuottanut 11,99 % kolmen vuoden ja 15,59 % viiden vuoden aikana.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF JREG

• Morningstar Medalist Rating: Hopea

• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

8,5 miljardin euron JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF nousi toukokuussa 5,83 %. Rahaston tuotto vastasi hyvin globaalien suurten yhtiöiden sekoitusosakerahastojen keskiarvoa, joka oli 5,82 %, ja sijoitti rahaston suorituskyvyn 55. prosenttipisteeseen vertaisryhmässään. Rahaston kehitys seurasi samalla tavalla myös vertailuindeksiä, MSCI World Indexiä.

Viimeisen vuoden aikana rahasto on tuottanut 6,75 %, ylittäen luokkansa keskiarvon 6,05 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu rahasto on tuottanut 11,30 % kolmen vuoden ja 14,41 % viiden vuoden aikana.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF JREE

• Morningstar Medalist Rating: Pronssi

• Morningstar Category: Europe Large-Cap Blend Equity

2,9 miljardin euron JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF nousi toukokuussa 4,19 %. Rahaston tuotto jäi Eurooppa Large Cap Blend Equity -luokan keskimääräisen 4,79 %:n tuoton alapuolelle, sijoittaen sen vertaisryhmänsä 74. prosenttipisteeseen. Rahasto jäi vertailuindeksistään, MSCI Europe -indeksistä, 0,51 prosenttiyksikköä.

Viimeisen vuoden aikana rahasto on tuottanut 6,38 %, ylittäen luokkansa keskiarvon 6,01 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu ETF on noussut 10,65 % kolmen vuoden ja 12,48 % viiden vuoden aikana.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT

• Morningstar Medalist Rating: Kulta

• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF nousi toukokuussa 0,58 %, ylittäen USD-ultralyhyiden joukkolainojen luokan keskimääräisen tuoton, joka oli 0,44 %. Rahasto sijoittui kehityksessään 16. prosenttipisteeseen ja voitti vertailuindeksinsä, FTSE Treasury Bill 3 Month Indexin, 0,08 prosenttiyksiköllä.

2 miljardin euron rahasto on tuottanut viimeisen vuoden aikana 0,45 %, kun luokan keskimääräinen tuotto oli 0,23 %. Helmikuussa 2011 lanseerattu PIMCO:n ETF on noussut 2,67 % kolmen vuoden ja 2,28 % viiden vuoden aikana.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1

• Morningstar Medalist Rating: Negatiivinen

• Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF nousi toukokuussa 0,27 %, ylittäen EUR-ultralyhyiden joukkolainojen luokan keskimääräisen tuoton, joka oli 0,22 %. Rahasto sijoittui suorituskyvyltään 19. prosenttipisteeseen ja voitti vertailuindeksinsä, ICE BofA 3 Month German Treasury Bill Indexin, 0,11 prosenttiyksiköllä.

1,7 miljardin euron rahasto on tuottanut viimeisen vuoden aikana 3,58 %, kun luokan keskiarvo oli 3,56 %. Tammikuussa 2011 lanseerattu PIMCO:n ETF on noussut 2,94 % kolmen vuoden ja 1,39 % viiden vuoden aikana.