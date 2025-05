Joukkovelkakirjat, kulta vai kryptot? Parhaat turvasatamat vuonna 2025

Vain muutaman kuukauden aikana markkinanäkymät maailmantaloudesta ja vapaakaupasta ovat kääntyneet päälaelleen, samoin kuin käsitys "turvasatamasta" sijoituskohteena.

Vaikka hajauttaminen on osoittautunut korvaamattomaksi työkaluksi sijoittajille vuonna 2025, tuntuu siltä, että pitkään vallinneet oletukset varojen allokoinnista ovat muuttuneet pysyvästi. Tämä on saanut monet sijoittajat pohtimaan, mikä tarkalleen ottaen on nykyään turvallinen sijoituskohde. Erityisesti aiemmissa kriiseissä hyvin menestyneet Yhdysvaltain valtion joukkovelkakirjat ja dollari ovat tarkkailun kohteena.

Aivan kuten Simpsons-elokuvassa, jossa kauhistuneet kirkonkävijät ryntäävät Moe's Taverniin ja päinvastoin etsimään turvaa lähestyvältä tuholta, sijoittajat ovat joutuneet kokemaan samanlaisen kaaoksen.

Onko kulta turvasatama sijoittajille vuonna 2025?

Maalis- ja huhtikuussa Yhdysvalloissa osakkeet kärsivät, kun epävarmuus tullien vaikutuksista Yhdysvaltain talouteen ja sen suuryrityksiin ravisteli markkinoita maailmanlaajuisesti ja aloitti uuden epävarmuuden aikakauden.

Tässä tilanteessa olisi luonnollista odottaa Yhdysvaltain valtionlainojen olevan houkuttelevia, mutta myyntiaalto on osoittanut, että sijoittajat ovat alkaneet kyseenalaistaa Yhdysvaltain valtionvelan turvallisuuden.

Sama ilmiö näkyi maaliskuussa myös Saksassa, jossa joukkolainamarkkinat romahtivat maan ns. velkajarrujen päättymisen jälkeen. Velkajarru oli otettu käyttöön rahoittamaan uudelleenvarusteluhankkeita, kun Yhdysvallat oli selvästi vetäytymässä Naton tuesta. Maan poliittinen kriisi on sittemmin lisännyt riskilisää euroalueen vertailukohteeksi katsottuun arvopaperiin: Saksan 10 vuoden valtionlainojen tuotto on 2,60 %, mikä on 13 peruspistettä kuukaudessa.

Perinteinen turvasatama kulta on loistanut tässä ympäristössä ja saavuttanut ennätyskorkeuden. Vuosia kestäneen sääntelyilmapiirin vaihtelun – puhumattakaan muutamasta skandaalista – jälkeen myös bitcoin (BTC) on noussut jyrkästi, yli 10 % dollareissa mitattuna vuoden alusta, kun sijoittajat etsivät "digitaalista kultaa" vaihtoehtona jalometallille. Bitcoin onnistui nousemaan myös huhtikuun alun ”risk off” päivinä.

Onko ”dollareissa ilmaistu” menettämässä vaikutusvaltaansa sijoittajien keskuudessa?

Trumpin kauppasotien alusta lähtien dollarin heikkous on kyseenalaistanut Yhdysvaltain dollarin pyhyyden ja sen aseman maailman varantovaluuttana.

Vaikka Yhdysvaltain dollari on ollut maailman varantovaluutta 1940-luvulta lähtien ja hallitukset ympäri maailmaa ovat keränneet varantoja Yhdysvaltain dollareina pääasiassa kansainvälisiä transaktioita varten, sen rooli ensisijaisena valuuttana ei enää näytä yhtä varmalta.

Sijoittajat ovat tukeneet Japanin jeniä, Sveitsin frangia ja euroa, joka on noussut noin 11 % Yhdysvaltain dollaria vastaan tammikuusta lähtien.

"Sijoittajat kyseenalaistavat Yhdysvaltain dollarin roolin tullien jälkeisessä maailmassa, koska se on tänä vuonna kamppaillut puolustavassa roolissa", selittää Morningstar Wealthin vanhempi salkunhoitaja Mark Preskett.

"Yksi Yhdysvaltain dollarin nykyisistä keskeisistä ongelmista on, että se on edelleen kallis ostovoimapariteetilla mitattuna. Tämä arvostus heijastaa Yhdysvaltain osake- ja joukkolainamarkkinoiden hallitsevaa asemaa viimeisen kymmenen vuoden aikana ja on vastakohta globaalin finanssikriisin alkuvaiheille, jolloin dollari oli monien sijoittajien silmissä halpa."

Jotkut sijoittajat ovat vakuuttuneita, että tämä oli aina osa Trumpin suunnitelmaa.

Suunnitteliko Trump Yhdysvaltain dollarin heikkenemistä?

"Koska yksi Trumpin hallinnon päätavoitteista on tuoda valmistusteollisuus takaisin Yhdysvaltoihin, heikompi dollari voi olla ratkaiseva tekijä näiden tavoitteiden saavuttamisessa", Preskett sanoo.

Ja muut ovat samaa mieltä.

"Mietin taustalla, onko tämä osa Trumpin suunnitelmaa dollarin heikentämiseksi", sanoo Jamie Constable, päämarkkinastrategi Singer Capital Marketsissa.

"Kiinalaiset ovat tietysti ajaneet juania melko aggressiivisesti alas, mikä on tehnyt heidän vientinsä tullien suhteen halvemmiksi. Trump on alusta asti sanonut haluavansa heikon dollarin. Kaikki tämä voi olla osa sitä – jos hänen toimillaan on tietysti takana jokin suunnitelma, ja se on aina suuri kysymys."

Yhdysvaltain pitkäaikaiset valtionlainakorot





Ovatko joukkovelkakirjat turvallinen sijoitus vuonna 2025?

Kyse ei ole vain Yhdysvaltain dollarista. Joukkovelkakirjat – ja erityisesti Yhdysvaltain valtion joukkovelkakirjat – ovat nyt tarkkailun alla, kun sijoittajat arvioivat uudelleen Yhdysvaltain velanhoitokustannuksia.

Muut hallitukset näyttävät myös olevan huolissaan näistä kysymyksistä, mutta valtion joukkovelkakirjojen tuottojen nousu on selvästi nähtävissä alla olevasta kaaviosta, joka osoittaa nousun, joka on alkanut vuonna 2022.

”Viimeaikainen joukkovelkakirjalainojen tuoton kehitys viittaa siirtymiseen turvallisten Yhdysvaltain omaisuuserien etsimisestä kohti valtionlainojen ja Yhdysvaltain dollarin .uudelleenarviointia lopullisina turvasatamina pidettyinä kohteina”, sanoo Amundi Investment Instituten johtaja Monica Defend yhdessä konsernin sijoitusjohtajan Vincent Mortierin kanssa julkaisemassaan muistiossa.

”Vaikka mielestämme on liian aikaista kyseenalaistaa luottamus Yhdysvaltain omaisuuseriin, uskomme myös, että Fedin riippumattomuuden kyseenalaistaminen ja suuri poliittinen epävarmuus voivat heikentää sijoittajien luottamusta, esimerkiksi pääomien ulosvirtaukseen liittyvät riskit ja markkinoiden uudelleenjärjestelyt ovat aiheuttaneet viimeaikaisen eroavaisuuden Yhdysvaltain joukkolainojen tuottojen ja dollarin välillä.”

Muutkin ovat samaa mieltä siitä, että on vielä liian aikaista sanoa, ovatko valtion joukkolainat todella petollisia ystäviä. ”Kiinteätuottoisilla markkinoilla olemme nähneet suuria heilahteluja, kun sijoittajat ovat vaihdelleet näkemyksiään taantuman ja inflaation välillä”, Preskett sanoo.

”Kaupan epävarmuus vaikeuttaa merkittävien positioiden ottamista, mutta pidämme tuottoja tällä hetkellä houkuttelevina ja uskomme edelleen, että valtion joukkolainoilla on rooli taantumaympäristössä.”

Osakesektorin positiointi auttaa sijoittajia hallitsemaan markkinoiden volatiliteettia

Tämän epävarmuuden vuoksi sijoittajat ovat joutuneet arvioimaan osakkeita uudelleen niiden yritysten perusteella, joilla on parhaat puolustavat ominaisuudet.

Koko Euroopassa tietyt sektorit ovat nousseet vakuuttavammin. Näitä ovat muun muassa teknologiayhtiöt, sykliset kuluttajayhtiöt ja energiayhtiöt.

"Pidämme osake- ja toimialapositiointia vankkana keinona suojautua volatiliteetilta", Preskett sanoo.

"Jotkut toimialat, kuten yleishyödylliset palvelut ja defensiiviset kulutustavarat, ovat paljon vähemmän herkkiä globaalille kaupalle, koska niiden toimitusketjut ovat paikallisia, kun taas toiset, kuten tietotekniikka ja teollisuus, ovat erittäin riippuvaisia ulkomailla valmistetuista komponenteista ja osista.

Jos mennään vielä tarkemmin toimialaluokitteluun, olemme nähneet tänä vuonna rajuja tappioita esimerkiksi autoteollisuudessa ja autonosien valmistuksessa, jossa ovat kärsineet esimerkiksi Tesla (TSLA), GM (GM) ja Ford (F), sekä vaatteiden ja asusteiden valmistuksessa, jossa on esimerkiksi urheiluvälinevalmistaja Nike (NKE). Molemmat toimialat ovat olleet globalisaation suurimpia hyötyjiä.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä