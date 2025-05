10 parasta globaalia yritystä, joihin kannattaa sijoittaa nyt

Yhdysvaltain markkinat näyttävät kalliilta, joten sijoittajat saattavat miettiä, mitä osakkeita heidän kannattaisi ostaa tässä tilanteessa.

Markkinoiden suunnasta riippumatta sijoittajat saattavat haluta omistaa yrityksiä, jotka tarjoavat tietynlaista turvallisuuden tunnetta kassavirtojen ja yrityksen perustekijöiden suhteen. Tässä tulee esiin Morningstarin lista ”Parhaat omistettavat yritykset”. Tällä listalla olevilla yrityksillä on merkittäviä kilpailuetuja. Uskomme, että parhaat yritykset ovat kassavirraltaan ennustettavia ja että niitä johtaa johto, jolla on kokemusta älykkäistä pääoman allokointipäätöksistä.

Parhaat yritykset eivät kuitenkaan aina ole parhaita osakkeita ostaa. Sillä, kuinka paljon sijoittaja maksaa yrityksen omistamisesta – parhaasta tai muusta – on myös merkitystä. Tässä keskitymme 10 parhaaseen sijoituskohteeseen, joiden osakkeet ovat tällä hetkellä aliarvostettuja.

10 parasta osaketta ostettavaksi nyt – toukokuu 2025

10 aliarvostetuinta osaketta listaltamme "Parhaat yritykset omistettavaksi 28.4.2025" olivat:

Polaris PII Nike NKE Pfizer PFE Campbell CPB Yum China Holdings YUMC Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM Brown-Forman BF.B GSK GSK Alphabet GOOGL Thermo Fisher Scientific TMO





Tässä on muutamia syitä, miksi pidämme kustakin näistä yrityksistä näillä hinnoilla, sekä joitakin tärkeitä Morningstar-mittareita. Kaikki tiedot ovat peräisin Yhdysvaltain markkinoiden sulkeutumishetkeltä 28. huhtikuuta.

Polaris

Hinta/käypä arvo: 0,45

Morningstar Uncertainty Rating: Keskimääräinen

Morningstar Capital Allocation Rating: Erinomainen

Toimiala: Vapaa-ajan ajoneuvot





Polaris on aliarvostetuin osake listallamme parhaista yrityksistä, joihin kannattaa síjoittaa tässä kuussa. Sen osakkeen kurssi on 55 % alle 75 dollarin käyvän arvon arviomme. Polaris on yksi moottoriurheilun vanhimmista brändeistä. Yritys aloitti maineensa ja brändinsä rakentamisen valmistamalla moottorikelkkoja ja on sittemmin laajentanut toimintaansa maastoajoneuvoihin, moottoripyöriin, veneisiin ja sähköajoneuvoihin. Se on kasvanut merkittäväksi toimijaksi vapaa-ajan ja hyötyajoneuvojen alalla. Uskomme, että Polaris pystyy hyödyntämään tutkimustaan & kehitystään, vankkaa laatua, operatiivista osaamistaan ja yritysostostrategiaansa, sanoo Morningstarin vanhempi analyytikko Jaime Katz. Kilpailijat innovoivat nykyään nopeammin, mikä voi uhata yrityksen kykyä ylläpitää hintatasoja ja markkinaosuuksia johdonmukaisesti.Toimitusketjun ongelmien ollessa pääosin takana odotamme kuitenkin Polariksen markkinaosuuden paranevan asteittain tulevaisuudessa.

Nike

Hinta/käypä arvo: 0,51

Morningstar Uncertainty Rating: Keskimääräinen

Morningstar Capital Allocation Rating: Erinomainen

Toimiala: Kengät ja asusteet





Nike on suurin urheilukenkäbrändi kaikissa tärkeimmissä kategorioissa ja kaikilla tärkeimmillä markkinoilla, halliten juoksun ja koripallon kaltaisia kategorioita suosituilla kenkämalleillaan. Pidämme Nikea urheiluvaatteiden markkinajohtajana ja uskomme, että yritys selviää nykyisistä haasteista, kuten urheiluvaatteiden epätasaisesta kysynnästä tärkeillä markkinoilla ja korkeista tulleista, sanoo Morningstarin vanhempi analyytikko David Swartz. Uuden toimitusjohtajansa Elliott Hillin johdolla Nike on uudistanut keskittymisensä tärkeimpiin kumppaneihinsa, tuotteisiinsa ja kansainvälisiin urheiluyhteyksiinsä. Hill investoi uuteen markkinointiin ja uusiin tuotteisiin samalla kun hän rakentaa uudelleen Niken suhteita jälleenmyyjiin ja globaaliin urheilumaailmaan. Nike-osake on tällä hetkellä 49 % alennuksessa verrattuna arvioituun todelliseen arvoomme, joka on 112 dollaria osakkeelta.

Pfizer

Hinta/käypä arvo: 0,57

Morningstar Uncertainty Rating: Keskimääräinen

Morningstar Capital Allocation Rating: Standard

Toimiala: Lääkevalmistajat – Yleinen





Pfizer on tunnettu nimi lääkevalmistajien joukossa, ja sen osakkeet ovat tällä hetkellä 43 % alennuksessa verrattuna arvioituun käypään arvoomme, joka on 42 dollaria osakkeelta. Yhtiön kokoluokka tarjoaa merkittäviä kilpailuetuja uusien lääkkeiden kehittämisessä, ja sen monipuolinen lääkeportfoli auttaa suojaamaan yhtiötä yksittäisten patenttien menetyksiltä, sanoo Morningstarin johtaja Karen Andersen. Monien vuosien haasteiden jälkeen Pfizer tuo nyt markkinoille useita potentiaalisia menestystuotteita syövän ja immunologian alueilla. Rajoitetuilla patenttimenetyksillä ja vähemmällä määrällä vanhoja lääkkeitä Pfizer on valmis vakaaseen kasvuun (lukuun ottamatta koronavirukseen liittyvien tuotteiden myyntilukujen heilahteluita) ennen suurempien patenttimenetysten voimaantuloa vuonna 2028.

Campbell

Hinta/todellinen arvo: 0,59

Morningstar Uncertainty Rating: Keskimääräinen

Morningstar Capital Allocation Rating: Standard

Toimiala: Pakatut elintarvikkeet





Campbell saa luokituksen, joka heijastaa sen laajoja kilpailuetuja kustannusetujen ja vahvojen tuotemerkkien ansiosta, joihin kuuluvat muun muassa samanniminen tuotemerkki, Pace, Prego ja Swanson. Morningstarin johtaja Erin Lash toteaa, että Campbellin strategia on terve ja kestävä. Hyödyntämällä teknologiaa, data-analyysiä ja tekoälyä yritys pystyy nopeasti tuomaan markkinoille tuotteita, joita kuluttajat arvostavat. "Uskomme, että Campbell jatkaa keskittymistä toimitusketjun ja jakeluverkoston tehokkuuden parantamiseen, suorien toimitusten optimointiin myymälöihin ja automaatioon", hän lisää. Campbell on äskettäin esitellyt suunnitelman säästää 250 miljoonaa dollaria tilikauteen 2028 mennessä, sen lisäksi, mitä yhtiö on säästänyt viime vuosina (950 miljoonaa dollaria). Campbellin osake on 41 % alle arvioidun käyvän arvon, joka on 61 dollaria.

Yum China Holdings

Hinta/käypä arvo: 0,61

Morningstar Uncertainty Rating: Keskimääräinen

Morningstar Capital Allocation Rating: Standard

Toimiala: Ravintolat





Yum China palaa tämän kuun parhaiden ostettavien yritysten listalle, ja sen osakkeet ovat 39 % alle arvioidun todellisen arvon, joka on 76 dollaria osakkeelta. Kiinan ravintola-ala jatkaa haasteiden kohtaamista, kuten kiinteistömarkkinoiden laskun ja merkittävien taloudellisten elvytystoimien puuttumisen vuoksi. Kuitenkin Morningstarin vanhempi analyytikko Ivan Su uskoo, että Yum China:lla on hyvät mahdollisuudet laajentua Kiinan pikaruoka-alalla. Pidemmällä aikavälillä uskomme, että Yum China pystyy voittamaan markkinaosuutta Kiinan pirstaloituneelta ravintolamarkkinalta, jonka arvo on 700 miljardia dollaria. Vakaumuksemme pikaruokailun kasvusta perustuu kolmeen pitkäaikaiseen, sekulaariseen trendiin: toimistotyöntekijöiden määrän kasvu, käytettävissä olevien tulojen nousu ja perheiden pieneneminen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Hinta/käypä arvo: 0,63

Morningstar Uncertainty Rating: Keskimääräinen

Morningstar Capital Allocation Rating: Standard

Toimiala: Puolijohteet





Taiwan Semiconductor on maailman suurin sopimuspiirien valmistaja, jonka markkinaosuus oli yli 60 % vuonna 2024. Kuten muutkin puolijohteiden valmistajat, yhtiö vastaa tehtaiden ylläpitokustannuksista ja investoinneista erittäin suhdanneherkässä markkinassa. Morningstarin analyytikko Phelix Lee nostaa esiin kaksi pitkän aikavälin kasvutekijää yritykselle: Ensinnäkin puolijohdeyritysten konsolidoituminen odotetaan luovan kysyntää edistyneimmillä solmuilla valmistetuille integroiduille järjestelmille. Toiseksi orgaaninen kasvu tekoälyn, esineiden internetin ja korkean suorituskyvyn tietokoneiden sovellusten alalla voi jatkua vuosikymmeniä. Taiwan Semiconductorin osake on 37 % alle arvioidun todellisen arvon, joka on 262 dollaria osakkeelta.

Brown-Forman

Hinta/käypä arvo: 0,66

Morningstar Uncertainty Rating: Keskimääräinen

Morningstar Capital Allocation Rating: Erinomainen

Toimiala: Juomat – viini- ja alkoholijuomien valmistajat





"Premium-alkoholijuomien valmistaja Brown-Formanilla on yli 150 vuoden kokemus tislaamisesta, ja se on erikoistunut Tennessee-viskiin ja Kentucky-bourboniin. Morningstarin analyytikko Dan Su toteaa, että Brown-Forman on ansainnut kuluttajien arvostuksen ja uskollisuuden erottuvilla makuillaan ja tasaisella laadullaan, mikä on luonut vahvan brändin Jack Daniel's -tuotteelle niin Yhdysvalloissa kuin globaalisti. Lisäksi yrityksen asema viskin korkeammassa hintaluokassa sopii erinomaisesti alan premium-trendiin. Yrityksen on kuitenkin vastattava tiettyihin verotukseen ja sääntelyyn liittyviin haasteisiin, jotka vaikuttavat alaan, sekä käsityöläispanimoiden yleistymiseen, joka voi heikentää Brown-Formanin asiakaskuntaa. Brown-Formanin osakkeet ovat 34 % alle arvioidun käyvän arvon, joka on 52 dollaria.

GSK

Hinta/käypä arvo: 0,67

Morningstar Uncertainty Rating: Keskimääräinen

Morningstar Capital Allocation Ratingo: Standard

Toimiala: Lääkevalmistajat – Yleinen





Lääkeyhtiö GSK on seuraava listallamme parhaista yrityksistä, joita kannattaa ostaa juuri nyt. Yhtiön innovatiivinen tuotevalikoima ja laaja valikoima patentoituja lääkkeitä luovat vahvan taloudellisen suojamuurin, sanoo Morningstarin vanhempi analyytikko Jay Lee, sillä GSK:n monipuolinen lääkeportfolios suojaa yhtiötä yksittäisten tuotteiden ongelmilta. GSK:n vahva tuotekehitysputki on seurausta strategian muutoksesta: aiemmin yritys keskittyi pieniin parannuksiin, mutta nykyisin sen painopiste on todellisessa innovaatiossa. GSK laajentaa myös strategisesti toimintaansa kehittyneiltä markkinoilta kasvumarkkinoille. Odotamme GSK:n olevan tärkeä kilpailija hengitystie-, HIV- ja rokotetuotteiden markkinoilla tulevalla vuosikymmenellä. GSK:n osake on 33 % alle arvioidun käyvän arvon, joka on 58 dollaria osakkeelta.

Alphabet

Hinta/käypä arvo: 0,68

Morningstar Uncertainty Rating: Keskimääräinen

Morningstar Capital Allocation Rating: Erinomainen

Toimiala: Internet-sisältö ja informaatio





Alphabet, internetjätti Googlen holdingyhtiö, on 32 % alle arvioidun todellisen arvon, joka on 237 dollaria osakkeelta. Alphabet on rakentanut itsestään todellisen teknologiayhtiön, joka tuottaa kymmeniä miljardeja dollareita vapaata kassavirtaa vuosittain. Vaikka Alphabetin ydinliiketoimintaan liittyvät kilpailuoikeuskysymykset ovat saaneet huomiota, Morningstarin analyytikko Malik Ahmed Khan uskoo, että yritys pystyy selviytymään näistä haasteista ja säilyttämään johtavan asemansa hakukoneissa sekä tekstipohjaisessa mainonnassa pitkällä aikavälillä.

Thermo Fisher Scientific

Hinta/käypä arvo: 0,68

Morningstar Uncertainty Rating: Keskimääräinen

Morningstar Capital Allocation Rating: Erinomainen

Toimiala: Diagnostiikka ja tutkimus





Thermo Fisher Scientific palaa parhaiden ostettavien yritysten listallemme ja täydentää ryhmää. Yritys on selvinnyt globaalin biolääketieteen menojen laskusta paremmin kuin useimmat kilpailijansa. Life science -alan johtavana toimittajana, jolla on vertaansa vailla oleva tuote-, resurssi- ja valmistuskapasiteetti, Thermo Fisher on onnistunut säilyttämään ja jopa kasvattamaan osuuttaan asiakkaidensa kukkaroista kaikissa kanavissa, toteaa Morningstarin aluejohtaja Alex Morozov. Yritys on edelleen erinomaisessa asemassa hyödyntääkseen markkinaosuuttaan biolääketieteen alalla ja nauttii vahvasta pitkän aikavälin kysynnästä. Thermo Fisherin osake on 32 % alennuksella verrattuna arvioituun käypään arvoon, joka on 630 dollaria osakkeelta.

