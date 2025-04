Kestävien osakkeiden indeksit ylittivät markkinan

Markkinoiden volatiliteetti koettelee sijoitusstrategioiden kestävyyttä. Olimme kiinnostuneita siitä, miten presidentti Donald Trumpin tullipolitiikan aiheuttama volatiliteetti vaikutti kestävien sijoitusstrategioiden kehitykseen, ja Earth Day 2025:n lähestyessä tarkastelimme, miten kestävän kehityksen monipuoliset indeksit kehittyivät suhteessa taustamarkkinoihin, ja pohdimme lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia kestävän kehityksen sijoittajille.

Morningstar noudattaa pitkäjänteistä sijoitusperiaatetta, vaikka lyhytaikainen kehitys volatiliteettisilla markkinoilla voi paljastaa sijoittajille kiinnostavia ominaisuuksia. Pitkän aikavälin näkemyksestä kestävän kehityksen indeksien kehityksestä katso tämä raportti.

Analyysissä verrataan Morningstar Global Markets Sustainability -indeksien perhettä laajaan markkina-arvopainotteiseen Morningstar Global Markets Index perheeseen. Morningstar Global Markets Sustainability Index on suunniteltu vähentämään altistumista ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyville riskeille keskittymällä osakkeisiin, joilla on matala Morningstar Sustainalytics ESG Risk Rating ja jotka edustavat 50 % Morningstar Global Markets Large-Mid Cap -indeksin vapaasti vaihdettavasta markkina-arvosta. Indeksit on rakennettu ESG Risk Rating -luokitusten avulla.

Analysoimme tämän vuoden kehitystä globaaleilla, yhdysvaltalaisilla ja eurooppalaisilla markkinoilla ajanjaksolla 1.1.2025–11.4.2025. Tämä jakso kattaa kaikkien aikojen korkeimmat tasot useimmille laajoille yhdysvaltalaisille indekseille, mukaan lukien Morningstar US Sustainability Index, joka saavutti huippunsa 18.2. Huippulukemien jälkeen markkinat kääntyivät laskuun, jota vauhdittivat merkit talouden heikkenemisestä ja huoli Kanadaan ja Meksikoon kohdistuvista tullimaksuista, ennen kuin laajat globaalit tullimaksut laukaisivat maailmanlaajuisen myyntiaallon kaksi viikkoa myöhemmin, 2. huhtikuuta.

Yhdysvallat ja globaalit kestävyysindeksit ylittävät odotukset, Eurooppa jää jälkeen

Vuoden 2025 alun huippulukemien jälkeen Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat kärsineet Trumpin tullien aiheuttamasta volatiliteetista enemmän kuin Eurooppa, jossa kehitys on ollut positiivista, ja globaalit markkinat. Suhteellisessa kehityksessä Morningstarin US Market Sustainability ja Global Markets Sustainability -indeksit ylittivät vastaavat indeksit laajalla markkinalla, kun taas Morningstar Europe Sustainability Index jäi jälkeen Morningstar Europe Indexistä huolimatta positiivisesta kehityksestään. On syytä huomata, että lyhyen aikavälin tulokset ovat alttiimpia idiosynkraattisten tekijöiden vaikutuksille kuin pidemmät ajanjaksot, jolloin systemaattiset tekijät ovat selvempiä.

Arvioimme tuloksia kolmesta näkökulmasta:

Kokonaistuotto tähän mennessä tänä vuonna Yhdysvaltain dollareina. Analyysi tähän mennessä tänä vuonna tapahtuneen kehityksen jakautumisesta, joka osoittaa, mitkä sektorit ovat vaikuttaneet eniten kestävän kehityksen indeksien kehitykseen. Yhden vuoden nousu- ja laskuosuudet, jotka osoittavat indeksien suhteellisen kehityksen nousevilla ja laskevilla markkinoilla 31.3.2025 päättyneellä tilikaudella. Tällä ajanjaksolla arvojen standardipoikkeama oli suurempi kuin pidemmillä ajanjaksoilla. (Markkinaindeksiä suurempi laskuosuus tarkoittaa, että indeksi menettää enemmän kuin indeksi markkinoiden laskiessa. Vastaavasti upside-capture-suhde, joka on suurempi kuin markkinaindeksi, tarkoittaa, että indeksi ylitti markkinaindeksin nousevilla markkinoilla).





Kehitys globaaleilla markkinoilla

Morningstar Global Markets Sustainability Index laski 4,54 %, kun taas Morningstar Global Markets Index laski 5,69 %, joten kestävyysindeksi ylitti yleisen markkinan 1,15 %.

Tuottoperusteinen analyysi osoittaa, että viestintäpalvelut (0,24 %) ja yleishyödylliset palvelut (0,20 %) antoivat suurimman positiivisen panoksen ja teknologia (-3,55 %) suurimman negatiivisen panoksen globaalin kestävyysindeksin kehitykseen.

Capture-analyysi osoittaa, että Morningstar Global Markets Sustainability Index kehittyi samalla tavalla nousussa ja alitti Morningstar Global Markets Indexin laskusuhdanteessa.





Yhdysvaltojen markkinoiden kehitys

Morningstarin US Sustainability Index laski 6,20 %, kun taas Morningstarin US Market Index laski 8,96 %, mikä tarkoittaa, että kestävyysindeksi ylitti yleisen markkinan 2,76 %.

Tuottotulos osoittaa, että viestintäpalvelut (0,06 %) ja yleishyödylliset palvelut (0,01 %) antoivat suurimman positiivisen panoksen ja että teknologia (-4,02 %) antoi suurimman negatiivisen panoksen Yhdysvaltain kestävän kehityksen indeksin kehitykseen.

Capture-analyysi osoittaa, että Morningstarin Yhdysvaltain kestävän kehityksen indeksi alitti sekä nousu- että laskusuhdanteessa Morningstarin Yhdysvaltain markkinaindeksin.





Euroopan markkinat kehittyivät seuraavasti

Morningstar Europe Sustainability Index nousi 4,64 %, kun taas Morningstar Europe Index nousi 5,81 %, mikä tarkoittaa, että laajamarkkinaindeksi ylitti kestävän kehityksen indeksin 1,17 %.

Tulosten jakautuminen osoittaa, että finanssipalvelut (3,41 %) antoivat suurimman positiivisen panoksen ja että sykliset kulutustavarat (-0,41 %) ja teknologia (-0,24 %) antoivat suurimman negatiivisen panoksen Europe Sustainability Indexin kehitykseen.

Capture-analyysi osoittaa, että kestävän kehityksen indeksi jäi jälkeen sekä nousu- että laskusuhdanteessa verrattuna Morningstar Europe Indexiin.

Liite 1. YTD-tuotto ja avainluvut

Pidemmällä aikavälillä Yhdysvaltojen ja globaalit kestävän kehityksen indeksit ovat ylittäneet perinteiset vastineensa

Pitkän aikavälin vuotuinen kehitys antaa perspektiiviä Morningstarin kestävän kehityksen indeksien kehitykseen suhteessa niiden kohdemarkkinoihin.

Morningstar Sustainable -indeksi ylitti emoyhtiönsä indeksin yhden, kolmen ja kymmenen vuoden aikavälillä ja pysyi lähes ennallaan viiden vuoden aikavälillä.

Morningstar US Sustainable -indeksi ylitti emoyhtiönsä indeksin kolmen ja kymmenen vuoden aikavälillä, mutta alitti sen yhden vuoden aikavälillä ja pysyi lähes ennallaan viiden vuoden aikavälillä.

Morningstar Europe Sustainable Index jäi jälkeen emoyhtiönsä indeksistä yhden, kolmen ja viiden vuoden aikajänteellä, mutta ylitti sen kymmenen vuoden aikajänteellä.

Nämä indeksit on suunniteltu olemaan yhtä monipuolisia kuin laaja markkina ja tarjoamaan samalla altistumista kunkin sektorin ESG-riskiltään alhaisemmille yrityksille. Koska ne sisältävät noin 50 % emoyhtiön markkina-arvosta, niillä on enemmän osakekohtaista (tai idiosynkratista) riskiä. Näin ollen ei ole yllättävää, että ne kehittyvät yleensä markkinoiden mukaisesti, tuottaen ylituottoa joissakin jaksoissa ja alituottoa toisissa.

Liite 2. Vuotuinen tuotto

Mitä seurauksia tällä on kestävien sijoittajien kannalta?

Kestävät sijoittajat ovat pitkäjänteisiä, joten on järkevää katsoa nykyisen markkinadynamiikan yli. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana he ovat kehittäneet strategioita, joilla kompensoidaan epäjohdonmukaisia tai tehottomia julkisia toimia negatiivisten ulkoisvaikutusten ja järjestelmäriskien hallitsemiseksi. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, joka aiheuttaa fyysisiä riskejä vaikutusten voimistuessa, ja siirtymäriskit talouden siirtyessä pois hiilipohjaisista polttoaineista, sekä kasvava eriarvoisuus tulojen ja varallisuuden jakautumisen erojen seurauksena.

Ajankohtainen esimerkki: Trumpin hallinto on lieventänyt fossiilisten polttoaineiden sääntelyä, estänyt uusiutuvan energian kehittämistä ja purkanut ympäristönsuojelumääräyksiä. Yhdysvaltojen vetäytyminen Pariisin sopimuksesta ja taantuminen ilmastoon liittyvissä aloitteissa heikentävät maailmanlaajuisia pyrkimyksiä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä juuri silloin, kun toimia on kiireellisesti ryhdyttävä.

Samaan aikaan markkinavoimat ovat jo käynnistäneet globaalin energiakäänteen, joka haittaa kestävän kehityksen aloitteita. Emberin Global Electricity Review 2025 -raportin mukaan vuonna 2024 41 % maailman sähköntuotannosta tuli vähähiilisistä lähteistä (mukaan lukien ydinvoima). Samana vuonna aurinkosähkön tuotanto kasvoi 29 %. PwC:n Second Annual State of Decarbonization -raportti osoittaa, että 84 % yrityksistä pitää kiinni ilmastositoumuksistaan, kun taas 37 % nostaa tavoitteitaan ja 16 % peruu ne. Noin 83 % tekee T&K-investointeja vähähiilisiin tuotteisiin ja palveluihin. Deloitten 2024 CxO Sustainability -raportti osoittaa, että ilmastonmuutos on yritysten kolmen tärkeimmän prioriteetin joukossa, että 85 % yrityksistä on lisännyt kestävän kehityksen investointejaan ja että 70 % odottaa ilmastonmuutoksen vaikuttavan merkittävästi niiden strategioihin ja toimintaan seuraavien kolmen vuoden aikana.

Jos tullit otetaan käyttöön, niiden odotetaan häiritsevän maailmankauppaa ja toimitusketjuja, mikä luo epävarmuutta yritysten investointistrategioihin ja sijoittajien päätöksentekoon. Ne vaikeuttavat myös yritysten vaikeaa tehtävää kvantifioida toimitusketjun toimintoihin liittyvät scope 3 -kasvihuonekaasupäästöt. Tämä haittaa maailmanlaajuisia pyrkimyksiä parantaa scope 3 -raportointia, joka on ratkaisevan tärkeää päästöjen oikean laskennan kannalta.

Taloustieteilijät ennustavat, että ilmoitetut tullit hidastavat Yhdysvaltojen kasvua ja aiheuttavat inflaatiota. Samaan aikaan Euroopan odotetaan kokevan voimakkaampaa kasvua, koska se investoi enemmän puolustukseen vastauksena Yhdysvaltojen vetäytymiseen Natosta. (Katso Morningstarin raportti Global Defense Sector Landscape.) Tämä kehitys on saanut eurooppalaiset kestävän kehityksen sijoittajat ja valvontaviranomaiset tarkistamaan kantaansa, jonka mukaan aseiden valmistajiin ei tule sijoittaa.

Sijoittajille on aina kyse tasapainosta lyhytaikaisten markkina- ja poliittisten muutosten reagoimisen ja pitkän aikavälin makrotrendien ja vakaumusten noudattamisen välillä. Oikea toimintatapa ei ole aina ilmeinen eikä harvoin mustavalkoinen. Tilanne ei ole erilainen kestävien sijoittajien kohdalla, ja voi olla opettavaista syventyä kestävien yritysten vivahteisiin indeksiemme avulla.

Joten vaikka on hyvä arvioida, miten lyhytaikainen markkinavolatiliteetti vaikuttaa kestävän kehityksen sijoittajiin, on myös tärkeää pohtia näiden vaihteluiden syiden ja vaikutusten pitkän aikavälin seurauksia. Trumpin hallinnon tullipolitiikka tulee, jos se toteutuu, vaikuttamaan kielteisesti osakemarkkinoihin ja sijoittajiin. Ja vaikka ilmastopolitiikka voi haitata maailmanlaajuisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sijoittajat voivat sijoittaa rahastoihin, jotka hallitsevat ilmastoriskejä, etsivät ilmastoratkaisuja ja tekevät yhteistyötä yritysten kanssa niiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

