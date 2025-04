Trump, tullit ja puolustus: Näin markkinat muuttuivat Q1:llä

Vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka ulottuvat geopolitiikasta osakemarkkinoihin.

Vuoden 2025 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Kiinalainen DeepSeek on häirinnyt Yhdysvaltain tekoälyjättejä; Donald Trump on aloittanut protektionistiset kauppasodat tosissaan; ja Ukrainan tulevaisuus on vaakalaudalla, kun Euroopan hallitukset aseistautuvat ja vahvistavat sitoutumistaan alueelliseen turvallisuuteen.

Markkinavaikutukset ovat olleet uutisarvoisia päivittäin. Puolustusosakkeet ovat nousseet, kun taas autoalan osakkeet ovat laskeneet. Joukkovelkakirjalainojen tuotot ovat nousseet Euroopassa ja Isossa-Britanniassa korkojen laskusta huolimatta. Kullan hinta on noussut yli 3 000 dollariin unssilta, mikä on jälleen uusi ennätys.

Yhdysvaltain osakemarkkinat kääntyivät

Yhdysvaltain markkinat ovat kuitenkin kokeneet korjausliikkeen.

Viimeisten kolmen kuukauden aikana Morningstarin US Market Index on laskenut 6,46 %. Morningstarin US Large Cap -indeksi, joka mittaa suurimpien yhdysvaltalaisten yritysten kehitystä, on laskenut 7,09 %. Sijoittajien muuttaessa painopistettä, raha on virrannut takaisin Eurooppaan ja Iso-Britanniaan. Morningstar Europe -indeksi on noussut 11,51 % samana ajanjaksona, ja Morningstar UK -indeksi on noussut 9,92 %.

Jos olet yrittänyt ajoittaa markkinoita tänä aikana, olet luultavasti kokenut ikävän herätyksen. Näin sanoo Nicoló Bragazza, apulaissalkunhoitaja Morningstarilla.

"Geopolitiikan ja poliittisen epävarmuuden lisääntyessä ihmisillä voi olla houkutus ajatella, että heillä on etulyöntiasema rahoitusmarkkinoiden yleisen suunnan ymmärtämisessä," hän sanoo.

"Markkinoiden ajoitus on kuitenkin hyvin monimutkaista ja siihen liittyy merkittäviä riskejä. Kun otetaan huomioon, miten kireitä arvostukset ovat olleet joillakin markkinoiden osa-alueilla - erityisesti yhdysvaltalaisissa teknologiaosakkeissa - markkinoiden volatiliteetti voi tarjota sijoittajille mahdollisuuden miettiä salkkujaan uudelleen ja löytää joitakin paremmin arvostettuja sijoituskohteita, joilla on houkuttelevampi tuotto."

Miten osakemarkkinat ovat kehittyneet vuonna 2025?

"Jos politiikka on ollut dramaattista, negatiivinen tunnelma on ollut tarttuvaa. Yhdysvaltojen suunnitelmat määrätä tulleja ulkomaiselle tuonnille ovat kääntäneet luottamuksen päälaelleen ja muuttaneet alun perin vallinneen optimismin Trumpin toista hallintoa kohtaan peloksi ja skeptisyydeksi.

Magnificent Seven, johon kuuluvat Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Apple (AAPL), Meta Platforms, Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) ja Tesla (TSLA), on ollut viimeisen kolmen vuoden hypetetyin osakesijoitusilmiö. Tänään jotkut ryhmän jäsenet näyttävät haavoittuvilta. Pelkästään viimeisen kuukauden aikana Teslan osake on laskenut 10 %, ja tänä vuonna se on laskenut yli 30 %. Sen onni on sidoksissa toimitusjohtaja Elon Muskin poliittiseen vaikutusvaltaan. Jossain vaiheessa tämä oli selvä etu, mutta markkinat eivät ole siitä enää niin varmoja.

Morningstarin analyytikot ovat hiljattain pitäneet Teslan käyvän arvon arvionsa 250 dollarissa.

"Näemme Teslan osakkeet nykyhinnoilla kohtuullisesti arvostettuina, ja osakkeella käydään kauppaa hieman käyvän arvon arviomme yläpuolella, mutta kolmen tähden alueella," sanoi analyytikko Seth Goldstein.

"Tesla on esimerkki siitä, miksi Mag7 ei ole mikään monoliitti," todetaan Tatton Investment Managementin muistiossa.

"Autovalmistajana se ei ole puhdas teknologiayhtiö. Kyllä, se on suurin autonvalmistaja markkina-arvoltaan, mutta ei liikevaihdoltaan. Korkea arvostus perustuu nopeaan myynnin kasvuun, jota tukee nopea teknologinen innovaatio, joka on epävarmaa."

"Teslan osakekurssi nousi jyrkästi Trumpin vaalivoiton myötä, mutta laski Muskin politiikkaan kohdistuneiden vastareaktioiden vuoksi. Sijoittajat kamppailevat näiden poliittisten hyötyjen kvantifioimisesta Teslan arvostuksessa."

Tesla ja globaalit auto-osakkeet

Vaikka japanilaiset autonvalmistajat, erityisesti hybridejä valmistavat, voisivat mahdollisesti hyötyä Teslan vastoinkäymisistä. Niiden markkina-arvostukset ovat edelleen alttiita globaaleille trendeille.

Tällä viikolla jopa japanilaiset autonvalmistajat tunsivat paineen, sillä Toyota Motor (TM), Honda Motor Company (HMC) ja Nissan Motor (NSANY) laskivat. Morningstarin analyysin mukaan ne ovat nyt aliarvostettuja ja käyvät kauppaa neljän tähden alueella.

Euroopassa kilpailijat toivovat inflaation hidastuvan ja alhaisempien korkojen pitävän kuluttajien ostovoiman yllä. Maanosan parantunut taloustilanne voi myös olla etu tässä yhteydessä.

"Yhdysvaltojen tullimaksujen korotukset vaikuttavat pääasiassa premium-luokan valmistajiin, kuten BMW:hen (BMW), Mercedes-Benziin (MBG) ja vähäisemmässä määrin Volkswageniin (VOW)," sanoo Robert Streda, Morningstar DBRS:n eurooppalaisten yritysten arvostuksista vastaava johtaja.

"Näillä yhtiöillä on kuitenkin merkittävä hinnoitteluvoima ja siten jonkin verran joustavuutta siirtää tulleihin liittyvät kustannusten nousut kuluttajille. Tästä huolimatta yhtiöiden vahvat taloudelliset profiilit mahdollistavat myös sen, että ne voivat selviytyä tulleista johtuvista kustannusten noususta lyhyellä aikavälillä."

Miten korkomarkkinat ovat kehittyneet vuonna 2025?

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana korkorahastojen hoitajat joutuivat sopeuttamaan salkkujaan, kun hallitusten tarkistetut meno- ja velkasuunnitelmat saivat pidemmän aikavälin tuotot nousemaan ja hinnat laskemaan.

Yksi vuosineljänneksen suurimmista joukkolainatarinoista tapahtui Saksassa, jossa maan julkisen talouden velkajarrun päättyminen ennakoi bundien tuottojen merkittävää nousua. Se ei ollut ainoa maa, jossa oli volatiliteettia.

”Yhdysvaltain valtionlainojen korot olivat volatiileja tänä aikana ... kun taas Euroopan korot nousivat merkittävästi”, Candriamin Fixed Income -yksikön globaalin johtajan Nicolas Jullien sanoi kommentissa.

"Liike oli huomattavaa Saksan käyrällä, joka jyrkkeni huomattavasti, ja 10-vuotisen käyrän nousu oli voimakkainta. Kun sekä finanssipoliittinen että rahapoliittinen tuki oli niiden eduksi, eurooppalaiset riskisijoitukset tuottivat paremmin kuin yhdysvaltalaiset. Vaikka tuotot yleisesti ottaen nousivat luottoluokassa, sekä investment grade- että high yield -luokitukset euromääräisinä pitivät pintansa supistuvien spreadien ansiosta."

Joillekin vuosineljännes tarjosi ainutlaatuisen tilaisuuden ostaa kurssilaskua tuottokäyrän pidemmässä päässä. Toiset korkosijoittajat päättivät odottaa volatiliteetin päättymistä, Morningstarin Bragazza toteaa, että tässä on edelleen mahdollisuus.

"Tämä on ollut haastava ajanjakso korkosijoittajille, jotka ovat turhautuneet Ison-Britannian korkojen vuoristoratamaiseen liikkeeseen ensimmäisellä neljänneksellä," hän sanoo.

"Mutta jos tarkastelemme tuottoja absoluuttiselta pohjalta, on selvää, että Ison-Britannian korot ovat nyt historiallisesti katsottuna varsin houkuttelevia. Kun otetaan huomioon hallituksen rajallinen finanssipoliittinen liikkumavara lainata lisää rahaa ja korkeampi pankkikorko verrattuna muihin kehittyneisiin markkinoihin, on hyvin mahdollista, että Ison-Britannian korkojen laskusuunta on suurempi kuin noususuunta."

"Tämä voi tehdä Ison-Britannian joukkolainoista varsin houkuttelevan mahdollisuuden sijoittajille, jotka ovat valmiita pitämään ne volatiliteetin läpi."

Mitä koroille tapahtuu?

Keskuspankit voivat kaiken tämän melun keskellä yrittää pysyä rauhallisina ja välttää yllätyksiä. Euroopan keskuspankki jatkoi korkojen laskua ja alensi korkoja odotetusti tammikuussa ja maaliskuun alussa. Englannin keskuspankki oli varovaisempi ja laski korkoja vasta helmikuussa. Ison-Britannian korot ovat nyt 4,5 prosenttia, kun taas EKP:n kolme pääkorkoa ovat kaikki tätä alempana.

Yhdysvalloissa keskuspankki piti korot ennallaan viimeisessä kokouksessaan maaliskuussa; tulevien koronlaskujen ajoitus on nyt hyvin epävarma, kun päättäjät odottavat tullien vaikutuksia.

Mutta koko tarinan taustalla on pelko, joka edelsi Trumpin paluuta Valkoiseen taloon ja joka on jo pitkään leimannut länsimaisten päättäjien mieliä: stagflaatio. Yhdysvallat on ollut BKT:n kasvun moottori jo pitkään, mutta tullit saavat nyt kommentaattorit keskustelemaan taantuman riskistä.

Isossa-Britanniassa nämä pelot ovat hyvin todellisia. Britannian kevään julkilausuma, joka esiteltiin valmistelevana poliittisena askeleena puolustusalan yritysten integroimiseksi paremmin maan talouteen, näytti hyvin paljon edellisen lokakuun 2024 talousarvion uudelleenkirjoitukselta. Jotkut tarkkailijat eivät olleet vakuuttuneita kivun lievittämiseksi käytetyistä tarkistetuista kasvuennusteista. Julkilausuma laadittiin yhtä lailla korkomarkkinoiden rauhoittamiseksi kuin äänestäjien rauhoittamiseksi. Ainakin korkomarkkinat rauhoittuivat toistaiseksi.

"Vaikka tämän vuoden kasvuennustetta laskettiin, tulevien vuosien ennusteita nostettiin ehkä liian optimistiselle tasolle," sanoi Lazardin päämarkkinastrategi Ronald Temple.

"Ison-Britannian ja muiden eurooppalaisten yritysten hallintotapaan liittyvät toimenpiteet puolustusmenojen lisäämiseksi hyödyttänevät kasvua siinä määrin, että ostettavat aseet valmistetaan Euroopassa.

"Pelkät puolustusmenot eivät kuitenkaan riitä nostamaan kestävästi laajempaa talouskasvua."

Vuoden toisen neljänneksen alkaessa epävarmuus vain lisääntyy. Q1 ei ollut amatöörien vuosineljännes, eikä tule olemaan myöskään Q2.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöistä.