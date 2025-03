10 parasta yhdysvaltalaista arvo-osaketta pitkän aikavälin sijoittajille

Kasvuosakkeet olivat ylivoimaisia vuonna 2024: Morningstar US Growth -indeksi ylitti Morningstar US Value -indeksin noin 10 prosenttiyksiköllä vuoden aikana. Toistaiseksi vuonna 2025 arvo-osakkeet ovat kuitenkin kääntäneet tilanteen.

Miltä arvo-osakkeiden tilanne näyttää tänään?

"Vuoden 2025 Yhdysvaltain markkinanäkymissämme suosittelimme sijoittajille arvo-osakkeiden ylipainottamista, sillä niitä myytiin houkuttelevilla alennuksilla käypään arvoon verrattuna, erityisesti suhteessa yliarvostettuihin kasvuosakkeisiin", sanoo Morningstarin Yhdysvaltain päämarkkinastrategi Dave Sekera. "Sittemmin arvo-osakkeet ovat säilyttäneet arvonsa, kun taas kasvuosakkeet ovat laskeneet jyrkästi. Nykyisin kasvuosakkeet ovat laskeneet tarpeeksi ja käyvät kauppaa lähellä käypää arvoa, mutta arvo-osakkeet tarjoavat edelleen suurempia alennuksia ja ovat houkuttelevampia sekä absoluuttisen että suhteellisen arvon perusteella"

Olemme laatineet listan parhaista arvo-osakkeista, jotka kannattaa ostaa pitkällä aikavälillä näiden kriteerien perusteella:

Osakkeet ovat Morningstarin Style Boxin arvo-osiossa.

Osakkeet kuuluvat Morningstarin listalle Parhaista yhtiöistä, joita kannattaa omistaa vuonna 2025. Listalla olevilla yhtiöillä on laajat Morningstarin Economic Moat Ratingit, ennustettavat kassavirrat ja niitä johtavat tiimit, jotka tekevät älykkäitä pääoman kohdentamispäätöksiä.

Osakkeet ovat halpoja, mikä tarkoittaa, että ne käyvät kauppaa Morningstarin käyvän arvon arvioita alhaisemmalla tasolla.





10 parasta arvo-osaketta, joita kannattaa ostaa pitkällä aikavälillä

Morningstarin 10 halvinta arvo-osaketta parhaista omistettavista yhtiöistä 17. maaliskuuta 2025 olivat seuraavat:

Pfizer PFE Campbell CPB Nike NKE Huntington Ingalls HII Constellation Brands STZ Brown-Forman BF.B Alphabet GOOGL GSK GSK Zimmer Biomet ZBH Danaher DHR





Seuraavaksi esittelemme tarkemmin näiden arvo-osakkeiden pitkän aikavälin näkymät. Tiedot perustuvat 17. maaliskuuta tilanteeseen.

Pfizer

Hinta/käypä arvo: 0,62

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Style Box: Suuri arvo

Morningstar Capital Allocation Rating: Standard

Toimiala: Lääkevalmistajat - yleinen





Pfizer on tunnettu lääkeyhtiö, ja se on listamme kärjessä tämän kuun parhaista ostettavista osakkeista. Se on ensimmäinen osake sektorilta, jota jotkut eivät ehkä yhdistä arvo-osakkeisiin: terveydenhuoltoalalta. Pfizerin koko tarjoaa sille merkittäviä kilpailuetuja uusien lääkkeiden kehittämisessä, ja sen monipuolinen lääkevalikoima suojaa yhtiötä osittain patenttien vanhenemiselta, sanoo Morningstarin Karen Andersen. Vaikka Pfizer on vuosia kamppaillut tärkeiden uusien lääkkeiden kehittämisessä, se on nyt lanseeraamassa useita lupaavia lääkkeitä syöpä- ja immunologian alueilla. Kun patenttien menetykset ovat vähäisiä ja vanhoja lääkkeitä on vähemmän, Pfizerilla on hyvät edellytykset tasaiseen kasvuun (pois lukien Covid-19-tuotteiden epävakaampi myynti) ennen vuonna 2028 alkavaa suurten patenttien menetyksen jaksoa. Pfizerin osakkeet ovat tällä hetkellä 38 % alle arvioidun käyvän arvon, joka on 42 dollaria osakkeelta.

Campbell

Hinta/käypä arvo: 0,64

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Style Box: Medium

Morningstar Capital Allocation Rating: Standard

Toimiala: Pakatut elintarvikkeet





Campbellin osakkeet käyvät kauppaa 36 % alle arvioidun 61 dollarin käyvän arvon. Yhtiöllä on laaja taloudellinen vallihauta, joka perustuu kustannusetuihin ja vahvoihin tuotemerkkeihin, kuten sen nimikkomerkki, Pace, Prego ja Swanson. Pidämme Campbellin strategiaa lupaavana, toteaa Morningstarin Erin Lash. Hyödyntämällä teknologiaa, datanäkemystä ja tekoälyä yhtiö tuo kuluttajien arvostamia tuotteita hyllyyn oikeaan aikaan. "Uskomme, että Campbell on edelleen sitoutunut poistamaan tehottomuutta toimitusketjusta ja jakeluverkostosta, optimoimaan suoraan myymälään johtavia reittejä ja investoimaan automaatioon", hän lisää. Campbell esitteli hiljattain suunnitelman saavuttaa 250 miljoonan dollarin säästöt tilikauteen 2028 mennessä, ja yhtiö on jo saavuttanut 950 miljoonan dollarin säästöt viime vuosina.

Nike

Hinta/käypä arvo: 0,66

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Style Box: Suuri arvo

Morningstar Capital Allocation Rating: Esimerkillinen

Toimiala: Jalkineet ja asusteet





Nike on suurin urheilujalkinemerkki kaikissa tärkeimmissä kategorioissa ja markkinoilla, ja se hallitsee suosituilla kenkämalleillaan muun muassa juoksu- ja koripallokategorioita. Näemme Niken johtavana toimijana urheiluvaatemarkkinoilla ja uskomme sen selviytyvän nykyisistä haasteista, kuten urheiluvaatteiden epätasaisesta kysynnästä keskeisillä markkinoilla", sanoo Morningstarin analyytikko David Swartz. Nike keskittyy uuden toimitusjohtajan Elliott Hillin johdolla uudelleen tärkeimpiin yhteistyökumppaneihinsa, tuotteisiinsa ja suhteisiinsa kansainväliseen yleisurheiluun. Viime vuosina yhtiö on investoinut suoramyyntiverkostoonsa ja vähentänyt samalla monia tukkutoimeksiantoja. Niken osakkeet käyvät kauppaa 34 prosentin alennuksella arvioidusta käyvästä arvostaan, joka on 112 dollaria osakkeelta.

Huntington Ingalls

Hinta/käypä arvo: 0,66

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Style Box: Pieni arvo

Morningstar Capital Allocation Rating: Standard

Toimiala: Ilmailu-, avaruus- ja puolustusteollisuus





Huntington Ingalls on Yhdysvaltain suurin riippumaton sotilaslaivanrakentaja, joka erosi Northrop Grummanista (NOC) vuonna 2011. Vaikka puolustusalan alihankkijoiden kasvu on yleensä suhteellisen hidasta, alan luonteen vuoksi ne voivat tuottaa merkittäviä voittoja osakkeenomistajille. Huntington Ingalls saa lähes kaikki voittonsa rakentamalla aluksia Yhdysvaltain laivastolle. Jokaisen aluksen valmistus kestää vuosia, se on käytössä vuosikymmeniä, ja ne ostetaan yleensä lohkoina yksikkökustannusten alentamiseksi. Morningstarin analyytikko Nic Owens huomauttaa, että pitkät toimitusajat tarkoittavat, että hankkeen rahoitusta on vaikea leikata, ja lohko-ostot antavat rakentajalle hyvän näkyvyyden pitkän aikavälin tuloksiin. ”Huntington Ingallsin tuloskehitys on siksi vähemmän herkkä puolustusbudjetin muutoksille kuin sen kilpailijoiden, mikä tekee siitä puolustuskannattajan jopa puolustusalan alihankkijoiden joukossa”, hän sanoo. Huntington Ingallsin osakkeella käydään kauppaa 34 prosentin alennuksella arvioimastamme käyvästä arvosta, joka on 312 dollaria osakkeelta.

Constellation Brands

Hinta/käypä arvo: 0,67

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Style Box: Keskisuuri arvo

Morningstar Capital Allocation Rating: Standard

Toimiala: Juomat-panimot





Constellation Brands palaa parhaiden ostettavien arvo-osakkeiden listallemme. Yhtiö on Yhdysvaltojen suurin alkoholijuomien toimittaja oluen, viinin ja väkevien alkoholijuomien segmenteissä, ja se saa 80 prosenttia tuloistaan meksikolaisen oluen tuonnista, myydyimpien tuotemerkkien, kuten Modelon ja Coronan, alla. Vaikka oluen kokonaisvolyymi Yhdysvalloissa on pysähtynyt, Constellation on hyödyntänyt premium-markkinoinnin myötätuulta ja kasvattanut volyymiaan viime vuosina korkealla yksinumeroisella kasvuvauhdilla. Morningstarin analyytikko Dan Su odottaa, että yhtiön oluen volyymin kasvu jatkuu vahvana tulevina vuosina kuluttajien uskollisuuden ja vahvan innovaatioputken tukemana. Constellation Brandsin osakkeet käyvät kauppaa 33 prosentin alennuksella arvioidusta käyvästä arvostaan, joka on 274 dollaria osakkeelta.

Brown-Forman

Hinta/käypä arvo: 0,69

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Style Box: Medium

Morningstar Capital Allocation -luokitus: Esimerkillinen

Toimiala: Juomat - viinitilat ja tislaamot





Premium-alkoholijuomien valmistaja Brown-Forman on myös uusi tulokas parhaiden ostettavien yhtiöiden listallamme. Yhtiöllä on yli 150 vuoden tislauskokemus, ja se on erikoistunut Tennessee viskiin ja Kentuckyn bourboniin. Morningstarin Su toteaa, että Brown-Forman on saavuttanut juojien tunnustuksen ja uskollisuuden omaleimaisilla mauillaan ja tasaisella laadullaan, ja se on rakentanut vahvan brändipääoman Jack Daniel's -brändilleen sekä Yhdysvalloissa että maailmanlaajuisesti. Yhtiön asema viskiluokassa on myös hyvin linjassa alan premium-trendin kanssa. Yhtiön on kuitenkin vastattava alaa koskeviin verotuksellisiin ja lainsäädännöllisiin haasteisiin sekä käsityöläistislaamojen kasvavaan suosioon, joka saattaa houkutella asiakkaita pois Brown-Formanin tuotemerkiltä. Brown-Formanin osakkeet käyvät kauppaa 31 prosentin alennuksella arvioidusta käyvästä arvostaan, joka on 52 dollaria osakkeelta.

Alphabet

Hinta/käypä arvo: 0,69

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Style Box: Suuri arvo

Morningstar Capital Allocation Rating: Esimerkillinen

Toimiala: Internet-sisältö ja -tiedotus





Alphabet, Googlen emoyhtiö, on jälleen mukana listallamme. Yhtiö on kehittynyt todelliseksi teknologiajätiksi, joka tuottaa vuosittain kymmeniä miljardeja dollareita vapaata kassavirtaa eri liiketoiminnoistaan, kuten mainonnasta, pilvipalveluista ja itseohjautuvista autoista. Vaikka Alphabetin keskeiseen hakuliiketoimintaan liittyvät kilpailuongelmat ovat saaneet huomiota, Morningstarin analyytikko Malik Ahmed Khan uskoo, että yhtiö pystyy voittamaan nämä haasteet ja säilyttämään johtavan asemansa hakujen ja tekstipohjaisen mainonnan markkinoilla pitkällä aikavälillä. Alphabetin osakkeet käyvät kauppaa 31 prosentin alennuksella arvioidusta käyvästä arvostaan, joka on 237 dollaria osakkeelta.

GSK

Hinta/käypä arvo: 0,69

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Style Box: Great Value

Morningstar Capital Allocation Rating: Standard

Toimiala: Lääkevalmistajat - yleinen





Morningstarin analyytikko Jay Lee toteaa, että lääkevalmistaja GSK:n innovatiivinen tuotevalikoima ja laaja patenttisuojattujen lääkkeiden portfoliosta muodostuva taloudellinen vallihauta suojaavat yhtiötä yksittäisten tuotteiden ongelmilta. GSK:n vahva tuotevalikoima on seurausta strategiamuutoksesta: aiemmin yhtiö keskittyi marginaalisiin parannuksiin, mutta nykyään se panostaa todelliseen innovointiin. GSK investoi myös kehittyville markkinoille, joissa sen rokotesegmentti on vahvassa asemassa hintaherkillä alueilla. Odotamme GSK:sta merkittävää kilpailijaa hengitystie- ja HIV-lääkkeissä sekä rokotteissa seuraavan vuosikymmenen aikana. GSK:n osakkeet käyvät kauppaa 31 prosentin alennuksella arvioidusta käyvästä arvostaan, joka on 58 dollaria osakkeelta.

Zimmer Biomet

Hinta/käypä arvo: 0,75

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Style Box: Medium

Morningstar Capital Allocation Rating: Esimerkillinen.

Toimiala: Lääkinnälliset laitteet

Zimmer on kiistaton suurten nivelten rekonstruktioiden kuningas, sanoo Morningstarin analyytikko Debbie Wang. Odotamme, että ikääntyvät baby boomerit ja nuoremmille potilaille soveltuva parannettu teknologia lisäävät suurten nivelten korvaavien toimenpiteiden vankkaa kysyntää, joka kompensoi mahdolliset hinnanlaskut. Yhtiö on rakentanut vahvat suhteet ortopedisiin kirurgeihin, jotka tekevät tuotemerkin valinnan. Korkeat vaihtokustannukset ja korkea palvelutaso luovat vahvaa uskollisuutta tuotemerkkiä kohtaan. Zimmer pyrkii myös nopeuttamaan kasvua innovatiivisten tuotteiden ja parempien toteutustapojen avulla, mikä on meille kriittistä. Zimmer Biometin osakkeet käyvät kauppaa 25 prosentin alennuksella arvioidusta käyvästä arvostaan, joka on 150 dollaria osakkeelta.

Danaher

Hinta/käypä arvo: 0,79

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Style Box: Suuri arvo

Morningstar Capital Allocation -luokitus: Esimerkillinen.

Toimiala: Diagnostiikka ja analytiikka





Lääkintäteknologiayhtiö Danaher viimeistelee parhaiden ostettavien arvo-osakkeiden listan. Yhtiö tarjoaa erikoistuneita teknologioita, joita suojaavat erilaiset immateriaalioikeudet, kuten patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet ja tuotemerkit, kertoo Morningstarin vanhempi analyytikko Julie Utterback. Danaher etsii houkuttelevia markkinoita ja tekee yritysostoja laajentuakseen näille alueille tai vahvistaakseen asemaansa niillä. Samalla yhtiö luopuu omaisuudesta, joka ei enää ole sen liiketoiminnan kannalta keskeistä. Yrityksen yritysostoihin keskittyvä strategia on auttanut sitä nousemaan viiden suurimman toimijan joukkoon biotieteiden ja diagnostisten työkalujen markkinoilla, jotka ovat erittäin pirstaleiset ja suhteellisen hitaasti kehittyvät. Danaherin osakkeet käyvät kauppaa 21 prosentin alennuksella arvioidusta käyvästä arvosta, joka on 270 dollaria osakkeelta.

Mitä ovat arvo-osakkeet?

Yksinkertaisimmillaan arvo-osakkeet ovat osakkeita, joiden markkinahinta on alle niiden todellisen arvon. Arvo mitataan yleensä suosituilla arvostusmittareilla, kuten hinta-voittosuhteella (P/E) tai hinta-kirjanpitoarvolla (P/B). Arvo-osakkeet löytyvät usein (mutta eivät aina) vakiintuneemmilta toimialoilta, joilla kasvunäkymät voivat olla heikommat. Ne ovat tyypillisesti peräisin kypsistä yrityksistä, jotka maksavat ainakin osan voitoistaan osinkoina. Arvo-osakkeiksi voidaan kuitenkin lukea myös yrityksiä, joilla on vahvat pitkän aikavälin kasvunäkymät, mutta joiden osakkeet ovat jostain lyhyen aikavälin syystä (esimerkiksi huonot liiketoimintauutiset, mahdolliset sääntelyriskit jne.) menettäneet suosiotaan.

Mikä on Morningstar Style Box ja arvioitu käypä arvo?

Morningstar Style Box on yhdeksän neliön ruudukko, joka tarjoaa graafisen esityksen osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai sijoitusrahastojen sijoitustyylistä. Osakkeet luokitellaan useiden tekijöiden perusteella, kuten yhtiön historiallisen ja pitkän aikavälin kasvuodotuksen sekä historiallisten ja ennakoitavien arvostuskertoimien mukaan. Osakkeet jaetaan arvo-, kasvu- ja ydinosakkeiksi. Lisäksi osakkeet luokitellaan markkina-arvonsa mukaan small-cap-, mid-cap- tai large-cap-osakkeiksi.

Arvioitu käypä arvo edustaa sitä, mitä Morningstarin analyytikot uskovat tietyn osakkeen todelliseksi arvoksi. Tämä arvo perustuu yhtiön perustekijöihin ja siihen, kuinka paljon rahaa uskomme yhtiön voivan tuottaa tulevaisuudessa. Arvioitu käypä arvo ei perustu hetkellisiin mittareihin, kuten viimeaikaisiin tuloksiin tai osakkeen tämänhetkiseen kurssiin.

Näin löydät lisää halpoja arvo-osakkeita

Sijoittajat voivat käyttää monia kriteerejä löytääkseen pitkällä aikavälillä houkuttelevia arvo-osakkeita. Tässä on joitakin työkaluja, joita sijoittajat voivat hyödyntää arvo-osakkeiden löytämiseen ja tarkempaan analysointiin:

Sijoittajat voivat käyttää Morningstar Investor Screeneriä vertaillakseen arvo-osakkeita helpommin keskenään. Yksi tapa on suodattaa osakkeet osaketyylin mukaan valitsemalla Criteria-pudotusvalikosta large value, mid value, small value tai niiden yhdistelmä. Kun tulokset ovat näkyvissä, valitse "Data & Columns" (Tiedot ja sarakkeet) -painike rahoitustietopisteiden alta osakkeet (Stocks). Täältä voit lisätä esimerkiksi arvostusmittareita, kuten hinta/voittosuhteen, tai kannattavuusmittareita, kuten sijoitetun pääoman tuoton. Muista painaa "Päivitä". Kun palaat osakeluetteloon, voit valita sinulle tärkeimmän datapisteen ja lajitella luettelon sen mukaan.

Sijoittajat, jotka mieluummin sijoittavat arvo-osakkeisiin hallinnoidun tuotteen, kuten pörssilistatun rahaston tai sijoitusrahaston, kautta, voivat löytää tarkempia ideoita analyysiin täältä.





Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöistä.