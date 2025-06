4 uutta yliarvostettua osaketta tälle kuulle

Joka kuukausi tarkastelemme Euroopassa listattuja osakkeita, joita Morningstar seuraa, ja etsimme niiden joukosta uusia yliarvostettuja nimiä.

Morningstarin luokituksessa osakkeet, joilla on yksi tai kaksi tähteä, katsotaan yliarvostetuiksi. Viimeisen kuukauden aikana neljän osakkeen luokitus laski kahteen tähteen, ja yhden osakkeen luokitus putosi yhteen tähteen. Morningstarin analyytikoiden mukaan kolmen tähden osakkeet ovat käypään arvoonsa hinnoiteltuja, kun taas neljän tai viiden tähden osakkeet nähdään aliarvostettuina.

Neljä uutta kahden tähden eurooppalaista osaketta markkina-arvon mukaan järjestettynä:

Iberdrola IBE

Kongsberg Gruppen KOG

Bouygues EN

United Utilities Group UU.





Uusi 1 tähden eurooppalainen osake on:

Lindt & Sprüngli LISN





Kaikki tämän artikkelin tuotot on ilmoitettu osakkeiden perusvaluutoissa, ja kaikki tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.

Uudet yliarvostetut osakkeet kesäkuun 17. päivästä alkaen

Morningstar Europe -indeksi laski viime kuussa 0,76 %, minkä seurauksena Euroopan osakemarkkinat ovat kokonaisuutena lievästi aliarvostettuja. Osakkeet noteerataan nyt keskimäärin 5 %:n alennuksella suhteessa niiden markkina-arvoon, kun tarkastelussa painotetaan markkina-arvon mukaan.

Morningstarin analyytikoiden seuraamista 300:sta Euroopassa listatusta osakkeesta:

42 % on aliarvostettuja, 40 % on arvostettu oikein ja 18 % on yliarvostettuja.

Kymmenen osaketta on uusia aliarvostettuja osakkeita.

Neljä osaketta on uusia yliarvostettuja osakkeita.

Yksi osake on siirtynyt kahden tähden luokituksesta yhden tähden luokitukseen.

Kaksi osaketta on siirtynyt yhden tähden luokituksesta kahden tähden luokitukseen.

Yliarvostettujen uusien osakkeiden joukossa yksikään osake ei ole pudonnut kolmen tähden luokituksesta yhden tähden luokitukseen.

Kolmetoista osaketta ei ole enää yliarvostettuja.





Morningstarin analyytikot määrittävät jokaiselle seuraamalleen osakkeelle käyvän arvon arvion, joka toimii osakkeen sisäisenä arvon mittarina, ja epävarmuusluokituksen, joka kuvaa käyvän arvon mahdollisen vaihteluvälin. Korkeampi epävarmuusluokitus tarkoittaa suurempaa hyväksyttävää hintavaihtelua, jolloin osake katsotaan kohtuullisesti arvostetuksi.

Näitä kahta mittaria käytetään yhdessä määrittämään Morningstarin tähtiluokitus.

Tämän kuun uusien 2-tähden osakkeiden tunnusluvut

Iberdrola IBE

Morningstar Rating: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 3,04 %





Energiayhtiö Iberdrola on noussut 15,41 % viimeisen kolmen kuukauden aikana ja 42,35 % viimeisen vuoden aikana. Osake on 13 % yli sen käyvän arvon, joka on 14,40 euroa. Epävarmuusluokitus on keskitasoinen. Iberdrola on suuri yritys, jolla ei ole taloudellista vallihautaa.

Kongsberg Gruppen KOG

Morningstar Rating: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 15,24 %





Ilmailu- ja puolustusalan yritys Kongsberg Gruppen on noussut 16,83 % viimeisen kolmen kuukauden aikana ja yhteensä 126,89 % vuoden aikana. Osakkeen hinta on 22 % yli sen käyvän arvon, joka on arviolta 320 NOK. Epävarmuusluokitus on keskitasoinen. Nopeasti kasvavalla yhtiöllä on laaja taloudellinen vallihauta.

Bouygues EN

Morningstar Rating: ★★

Yhden kuukauden tuotto: -3,15 %





Insinööri- ja rakennusyhtiö Bouygues on noussut 9,62 % viimeisen kolmen kuukauden aikana ja 26,99 % vuoden aikana. Tällä suurella arvo-osakkeella ei ole taloudellista vallihautaa. Bouyguesin osake noteerataan 7 %:n preemiolla sen 35 euron käypään arvoon nähden, ja epävarmuusluokitus on keskitasoinen.

United Utilities Group UU.

Morningstar Rating: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 3,86 %





Säännelty vesiyhtiö United Utilities Group on noussut 17,03 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 20,01 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeen hinta on 11 % yli sen arvioidun käyvän arvon, joka on 1 040 GBX. Epävarmuusluokitus on matala. Kyseessä on keskisuuri kasvuosake, jolla ei ole taloudellista vallihautaa.

Tämän kuun uuden yhden tähden osakkeen tunnusluvut

Lindt & Sprüngli LISN

Morningstar Rating: ★

Yhden kuukauden tuotto: 10,50 %





Konvehtivalmistaja Lindt & Sprüngli on noussut 17,41 % viimeisen kolmen kuukauden aikana ja 23,68 % vuoden aikana. Osake noteerataan 35 %:n preemialla suhteessa arvioituun todelliseen arvoon, joka on 98 000 CHF. Epävarmuusaste on alhainen. Lindt & Sprüngli on suuri kasvuyritys, jolla on laaja taloudellinen vallihauta.

Tämä artikkeli on luotu automaation avulla, ja Morningstarin toimittajat ovat tarkistaneet sen. Lue lisää Morningstarin automaation käytöstä.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä