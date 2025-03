13 uutta yliarvostettua osaketta tässä kuussa

Seulomme joka kuukausi Morningstarin seuraamia, Euroopassa listattuja yhtiöitä löytääksemme uusia yliarvostettuja osakkeita.

Viimeisen kuukauden aikana 12 osakkeen Morningstar-luokitus laski 2 tähden luokkaan ja kaksi muuta osaketta nousi 1 tähden tasolle. Morningstarin analyytikkojen mukaan 3 tähden osakkeet ovat kohtuullisesti arvostettuja, kun taas 4 tai 5 tähden osakkeita pidetään aliarvostettuina.

Viisi uutta kahden tähden eurooppalaista osaketta, järjestettynä markkina-arvon mukaan, ovat:

Kongsberg Gruppen KOG

Allianz Group ALV

Zurich Insurance Group ZURN

KBC Group KBC

Societe Generale GLE





Kaksi uutta yhden tähden eurooppalaista osaketta, järjestettynä markkina-arvon mukaan, ovat:

Talanx TLX

Dassault Aviation AM





Kaikki tässä artikkelissa mainitut tuotot on ilmoitettu osakkeiden kotimaisissa valuutoissa, ja tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.

Uudet yliarvostetut osakkeet maaliskuun 18. päivästä alkaen

Morningstar Europe -indeksi on laskenut 0,25 % viimeisen kuukauden aikana. Tämä on johtanut siihen, että Euroopan osakemarkkinat ovat kokonaisuutena huomattavan aliarvostetut, sillä ne ovat pääomapainotettuna 63 %:n alennuksessa käypään arvoarvioonsa nähden.

Morningstarin analyytikoiden seuraamien 298 Euroopassa noteeratun osakkeen joukosta:

42 % on aliarvostettuja, 39 % kohtuullisesti arvostettuja ja 19 % yliarvostettuja.

26 osaketta on hiljattain muuttunut yliarvostetuiksi.

13 on hiljattain muuttunut aliarvostetuiksi.

Yksi siirtyi kahden tähden luokituksesta yhden tähden luokitukseen.

Uusista yliarvostetuista osakkeista yksi siirtyi kolmen tähden luokituksesta yhden tähden luokitukseen.

21 ei ole enää yliarvostettuja.





Morningstarin analyytikot määrittävät jokaiselle seuraamalleen osakkeelle käyvän arvon arvion, joka toimii osakkeen sisäisenä arvon mittarina, ja epävarmuusluokituksen, joka kuvaa käyvän arvon arvion mahdollisen vaihteluvälin. Korkeampi epävarmuusluokitus tarkoittaa suurempaa hyväksyttävää hintavaihtelua, jolloin osake katsotaan kohtuullisesti arvostetuksi.

Näitä kahta mittareita käytetään yhdessä määrittämään Morningstarin tähtiluokitus.

Tämän kuukauden uusien 2-tähden osakkeiden tunnusluvut

Kongsberg Gruppen KOG

Morningstar Rating: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 29,00%.





Ilmailu- ja puolustusalan yritys Kongsberg Gruppen on noussut 25,86 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 129,44 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 26 %:n preemiolla sen arvioidusta käyvästä arvosta, joka on 1 270 Norjan kruunua. Sen epävarmuusluokitus on Medium. Kongsberg Gruppen on suuri kasvuyritys, jolla on laaja taloudellinen vallihauta.

Allianz Group ALV

Morningstar Rating: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 8.94%





Diversifioidun vakuutusyhtiön Allianz Groupin kurssi on noussut 20,40 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 41,65 % viimeisen vuoden aikana. Tällä suurella yhtiöllä ei ole taloudellista vallihautaa. Allianz Group käy kauppaa 14 %:n preemiolla arvioidusta 315 euron käyvästä arvosta, ja sen epävarmuusluokitus on matala.

Zurich Insurance Group ZURN

Morningstar Rating: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 6.57%





Diversifioidun vakuutusyhtiön Zurich Insurance Groupin arvo on noussut 10,81 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 32,23 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeen hinta on 12 % yli sen arvioidun käyvän arvon, joka on 540 CHF, ja epävarmuusluokitus on matala. Tämän suuryhtiön taloudellinen vallihauta on kapea.

KBC Group KBC

Morningstar Rating: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 4.83%





Alueellinen pankki KBC Group on noussut 17,82 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 35,77 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 20 %:n preemiolla arvioituun 72 euron käypään arvoonsa nähden, ja sen epävarmuusluokitus on korkea. KBC Group on suuri arvoyhtiö, jolla on kapea taloudellinen vallihauta.

Societe Generale GLE

Morningstar Rating: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 12.49%





Alueellinen pankki Societe Generale on noussut 58,67 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 86,29 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeen hinta on 35 % korkeampi kuin arvioitu käypä arvo, joka on 31,70 euroa, ja epävarmuusluokitus on erittäin korkea. Tällä suurella yhtiöllä ei ole taloudellista vallihautaa.

Tämän kuukauden uusien 1-tähden osakkeiden tunnusluvut

Talanx TLX

Morningstar Rating: ★

Yhden kuukauden tuotto: 9.74%





Monialainen vakuutusyhtiö Talanx on noussut 17,29 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 43,69 % viimeisen vuoden aikana. Suurten yritysten osakkeella ei ole taloudellista vallihautaa. Talanx käy kauppaa 44 %:n preemiolla arvioidusta 67 euron käyvästä arvosta, ja sen epävarmuusluokitus on Medium.

Dassault Aviation AM

Morningstar Rating: ★

Yhden kuukauden tuotto: 35.62%





Ilmailu-, avaruus- ja puolustusalan yritys Dassault Aviation on noussut 67,02 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 78,12 % viimeisen vuoden aikana. Osakekurssi on 39 % yli sen arvioidun käyvän arvon, joka on 227 euroa, ja epävarmuusluokitus on Medium. Tällä suurella yhtiöllä on laaja taloudellinen vallihauta.

