26 uutta aliarvostettua osaketta tässä kuussa

Tarkastelemme kuukausittain Morningstarin seuraamia Euroopassa listattuja yhtiöitä uusien aliarvostettujen nimien löytämiseksi.

Kuluneen kuukauden aikana 25 osakkeen Morningstar-luokitus muuttui neljään tähteen, kun taas viisi osaketta laski viiden tähden alueelle. Osakkeet, jotka on luokiteltu kolmella tähdellä, ovat Morningstarin analyytikoiden mukaan kohtuullisesti arvostettuja, kun taas osakkeita, jotka on luokiteltu yhdellä tai kahdella tähdellä, pidetään yliarvostettuina.

Viisi uutta neljän tähden eurooppalaista osaketta, joilla on suurin markkina-arvo, ovat:

Viisi uutta viiden tähden eurooppalaista osaketta, joilla on suurin markkina-arvo, ovat:

Rheinmetall RHM

Carnival CCL

Melrose Industries MRO

Puma PUM

ASOS ASC





Koko luettelo uusista neljän tähden osakkeista löytyy tämän artikkelin lopusta. Kaikki tämän artikkelin tuotot on ilmoitettu osakkeen perusvaluutassa, ja kaikki tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.

Nyligen undervärderade aktier per den 18 mars

Morningstar Europe -indeksi on laskenut 0,25 % viimeisen kuukauden aikana. Tämä on johtanut siihen, että Euroopan osakemarkkinat ovat kokonaisuutena huomattavan aliarvostetut, sillä ne ovat pääomapainotettuna 63 %:n alennuksessa käypään arvoarvioonsa nähden.

Morningstarin analyytikoiden seuraamista 298:sta Euroopassa noteeratusta osakkeesta:

42 % on aliarvostettuja, 39 % kohtuullisesti arvostettuja ja 19 % yliarvostettuja.

26 osaketta on hiljattain muuttunut yliarvostetuiksi.

13 on hiljattain muuttunut aliarvostetuiksi.

Neljä siirtyi neljän tähden luokituksesta viiden tähden luokitukseen.

Neljä siirtyi viiden tähden luokituksesta neljän tähden luokitukseen.

Uusista aliarvostetuista osakkeista yksi siirtyi kolmen tähden luokituksesta viiden tähden luokitukseen.

24 ei ole enää yliarvostettuja.





Morningstarin analyytikot määrittävät jokaiselle seuraamalleen osakkeelle käyvän arvon arvion, joka toimii osakkeen sisäisenä arvon mittarina, ja epävarmuusluokituksen, joka kuvaa käyvän arvon arvion mahdollisen vaihteluvälin. Korkeampi epävarmuusluokitus tarkoittaa suurempaa hyväksyttävää hintavaihtelua, jolloin osake katsotaan kohtuullisesti arvostetuksi.

Näitä kahta mittareita käytetään yhdessä määrittämään Morningstarin tähtiluokitus.

Tämän kuukauden uusien 4-tähden osakkeiden tunnusluvut

Novo Nordisk NOVO B

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -4,25%





Lääkevalmistaja Novo Nordiskin osake on laskenut 28,77 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 39,22 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 14 %:n alennuksella 640 Tanskan kruunun käypään arvoon nähden, ja sen epävarmuusluokitus on korkea. Novo Nordisk on suuri kasvuyritys, jolla on laaja taloudellinen vallihauta.

Ericsson ERIC B

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -2,23%





Viestintälaiteyhtiö Ericssonin osake on laskenut 7,39 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja noussut 46,14 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 12 %:n alennuksella arvioidusta 95 kruunun käyvästä arvosta. Yhtiön epävarmuusluokitus on keskitasoa. Ericsson on suuri arvoyhtiö, jolla ei ole taloudellista vallihautaa.

HSBC Holdings HSBA

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: 2,75%





Monialapankki HSBC Holdingsin osake on noussut 19,51 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 60,31 % viimeisen vuoden aikana. HSBC Holdingsin käypä arvo -arvio nousi kuukauden aikana GBX 878:sta GBX 980:een. Kuukauden lopussa osakkeella käytiin kauppaa 10 %:n alennuksella uuteen käypään arvoon nähden, ja epävarmuusluokitus oli keskitasoa. Korkeasti arvostetulla osakkeella ei ole taloudellista vallihautaa.

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: 26,16%





Ilmailu-, avaruus- ja puolustusalan yritys Rolls-Royce Holdingsin osake on noussut 37,97 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 103,71 % viimeisen vuoden aikana. Tällä suurella kasvuosakkeella on kapea taloudellinen vallihauta. Rolls-Royce Holdingsin käypä arvo -arvio nousi kuukauden aikana 380 GBX:stä 960 GBX:ään. Kuukauden lopussa osakkeella käytiin kauppaa 17 %:n alennuksella uuteen käypään arvoon nähden, ja sen epävarmuusluokitus oli korkea.

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -5,40%





Öljy- ja kaasuyhtiö BP:n osake on noussut 15,17 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja laskenut 7,04 % viimeisen vuoden aikana. BP:n käypä arvo -arvio nousi kuukauden aikana 490 GBX:stä 511 GBX:ään. Kuukauden lopussa osakkeella käytiin kauppaa 15 %:n alennuksella uuteen käypään arvoon nähden, ja sen epävarmuusluokitus oli korkea. BP on arvokas yhtiö, jolla ei ole taloudellista vallihautaa.

Tämän kuukauden uusien 5-tähden osakkeiden tunnusluvut

Rheinmetall RHM

Morningstar Rating: ★★★★★

Yhden kuukauden tuotto: 55.63%





Ilmailu- ja puolustusalan yritys Rheinmetallin osake on noussut 135,73 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 206,33 % viimeisen vuoden aikana. Tällä merkittävällä kasvuosakkeella on laaja taloudellinen vallihauta. Rheinmetallin arvioitu käypä arvo nousi kuukauden aikana 870 eurosta 2 220 euroon. Kuukauden lopussa osakkeella käytiin kauppaa 35 %:n alennuksella uuteen käypään arvoon nähden, ja sen epävarmuusluokitus oli keskitasoa.

Carnival CCL

Morningstar Rating: ★★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -24,18%





Matkapalveluyritys Carnivalin osake on menettänyt 22,43 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja vahvistunut 25,49 % viimeisen vuoden aikana. Tällä suurella ydinosakkeella on kapea taloudellinen vallihauta. Carnivalin osakkeella käydään kauppaa 44 %:n alennuksella käypään arvoon nähden, joka on 2 560 GBX, ja sen epävarmuusluokitus on korkea.

Melrose Industries MRO

Morningstar Rating: ★★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -18,93%





Teollisuusyhtiö Melrose Industriesin osake laski 3,05 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 14,48 % viime vuoden aikana. Melrose Industriesin arvioitu käypä arvo nousi kuukauden aikana 740 GBX:stä 800 GBX:ään. Kuukauden lopussa osakkeella käytiin kauppaa 35 %:n alennuksella uuteen käypään arvoon nähden, ja sen epävarmuusluokitus oli keskitasoa. Tällä keskisuuren kasvun osakkeella on laaja taloudellinen vallihauta

Puma PUM

Morningstar Rating: ★★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -18,51%





Jalkine- ja asusteyhtiö Puman osake on laskenut 47,22 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 40,23 % viimeisen vuoden aikana. Puman käyvän arvon arviota laskettiin kuukauden aikana 48 eurosta 46,50 euroon. Kuukauden lopussa osakkeella käytiin kauppaa 48 %:n alennuksella uuteen käypään arvoon nähden, ja sen epävarmuusluokitus oli korkea. Keskihintaisella osakkeella ei ole taloudellista vallihautaa.

ASOS ASC

Morningstar Rating: ★★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -35,59%





Internet-jälleenmyyjä ASOSin osake on menettänyt 40,00 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 30,11 % viimeisen vuoden aikana. Tällä pienikokoisella osakkeella ei ole taloudellista vallihautaa. ASOSin osakkeella käydään kauppaa 62 %:n alennuksella käypään arvoon nähden, joka on 640 GBX, ja sen epävarmuusluokitus on erittäin korkea.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä