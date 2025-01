7 pohjoismaista osaketta, jotka jokaisen sijoittajan tulisi omistaa

Kun sijoittajat ajattelevat globaalisti dominoivia yrityksiä, heidän huomionsa suuntautuu usein Yhdysvaltoihin. Tämä kapea näkökulma saa kuitenkin monet jättämään huomiotta maailman menestyneimpiä ja vaikutusvaltaisimpia yrityksiä, jotka sijaitsevat huomattavasti lähempänä kotimaata.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Ruotsin, Tanskan ja Norjan markkinoille sijoittaneet ovat saaneet huomattavasti korkeampia tuottoja verrattuna laajempaan eurooppalaiseen indeksiin sijoittaneisiin

Morningstar Developed Markets Europe -indeksi on noussut 101,5 % viimeisen vuosikymmenen aikana, mikä on huomattavasti heikompi suoritus kuin Morningstar Denmark -indeksin vaikuttava 216,5 %:n tuotto samalla ajanjaksolla. Suomi on kuitenkin poikkeus. Suomen osakemarkkinat ovat kohdanneet merkittäviä haasteita vuodesta 2023 lähtien, minkä vuoksi Morningstar Finland -indeksi päätyi saman kymmenvuotiskauden lopussa vaatimattomampaan 72,9 %:n tuottoon. On tärkeää huomata, että kaikki tässä artikkelissa esitetyt tiedot on ilmoitettu perusvaluutoissa.

IKEA, Lego ja Spotify edistävät maailmanlaajuisia sijoitusmahdollisuuksia

Vaikka monet sijoittajat ovat viime vuosina hyötyneet yhdysvaltalaisista teknologiaosakkeista, pohjoismaiset osakkeet ovat tarjonneet arvokkaan hajautusmahdollisuuden. Neljässä suurimmassa Pohjoismaassa toimii useita maailman johtavia yritysjättejä, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa globaalilla tasolla.

Esimerkiksi The Economist -lehti korostaa, miten Pohjoismaat ovat onnistuneet kasvattamaan joitakin maailman suurimmista yrityksistä huolimatta väestömäärästään ja osuudestaan maailmantaloudesta. Ruotsalainen IKEA, maailman suurin huonekalujen valmistaja, ja tanskalainen Lego, liikevaihdoltaan maailman suurin leluvalmistaja, ovat tästä erinomaisia esimerkkejä.

Vaikka Wall Street kunnioitti maailman suurinta musiikin suoratoistopalveluyritystä Spotifyta Sveitsin lipulla sen listautumisannin yhteydessä vuonna 2018, se perustettiin itse asiassa Ruotsissa, ja sen pääkonttori sijaitsee edelleen Tukholmassa. Toinen merkittävä ruotsalaisyritys, Klarna, joka on johtava toimija buy-now-pay-later-alalla, jätti listautumishakemuksen Yhdysvaltain arvopaperikomissiolle marraskuussa 2023 ja suunnittelee listautuvansa pörssiin vuonna 2025. Klarnan listautuminen olisi suurin ruotsalainen listautuminen Yhdysvalloissa sitten Spotifyn debyytin vuonna 2018.

Miksi Novo Nordisk ja parhaat pohjoismaiset osakkeet tarjoavat pitkän aikavälin arvoa

Ehkä yksi tunnetuimmista pörssilistatuista pohjoismaisista yhtiöistä on nykyään tanskalainen lääkevalmistaja Novo Nordisk (NOVO B), joka tunnetaan menestyslääkkeistään Ozempic ja Wegovy. Ennen vuoden 2024 lopun jyrkkää pörssilaskua Novo Nordiskin markkina-arvo ylitti jopa Tanskan bruttokansantuotteen. Se on edelleen Euroopan suurin osake 2,5 biljoonan Tanskan kruunun markkina-arvollaan, ohittaen sellaiset nimet kuin LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (MC), SAP (SAP) ja ASML (ASML).

Vaikka Wall Street on viime vuosina houkutellut joitakin suurimpia pohjoismaisia listautumisia, yhdysvaltalaiset sijoittajat saattavat edelleen jättää huomiotta useita maailman johtavia yrityksiä. Alla on seitsemän pohjoismaista osaketta, jotka käyvät tällä hetkellä kauppaa lähellä arvioitua käypää arvoaan tai sen alapuolella ja joille kaikille on annettu laaja Morningstarin Economic Moat Rating -luokitus. Tämä luokitus osoittaa, että ne todennäköisesti säilyttävät kilpailuetunsa ainakin seuraavat 20 vuotta.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että parhaat yritykset eivät aina ole parhaita osakkeita ostettavaksi. Yhtiön omistamisesta maksettava hinta on yhtä tärkeä. Osakkeet, joiden tähtiluokitus on 4 tai 5, edustavat hyvää ostomahdollisuutta, kun taas sijoittajien kannattaa ehkä odottaa Kongsberg Gruppenin, Novo Nordiskin ja Novozymesin kaltaisten osakkeiden hinnanlaskua ennen ostoa.

Tässä on tarkempi katsaus pohjoismaisiin osakkeisiin, jotka Morningstarin analyytikot ovat palkinneet laajalla taloudellisella vallihaudalla. Kaikki tiedot ovat ajantasaisia 22. tammikuuta 2025.

Elekta

Ruotsalainen Elekta kehittää, valmistaa ja jakelee hoitosuunnittelujärjestelmiä neurokirurgiaan ja sädehoitoon, mukaan lukien stereotaktinen radiokirurgia ja brakyterapia. Yhtiöllä on yli 7 000 asennettua lineaarikiihdytintä, Gamma Knife- ja Unity-alustaa sekä brakyterapia-laitteistoa. Yhtiön myynti jakautuu tasaisesti eri maantieteellisille alueille: 31 % Amerikassa, 35 % Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, ja loput Aasian ja Tyynenmeren alueella.

"Sädehoitolaitteiden markkinoille pääsyn esteet ovat erittäin korkeat, koska niillä on huomattavaa immateriaalioikeuksia ja teknistä taitotietoa. Lisäksi siirtymiskustannukset ovat korkeat merkittävien koulutuskustannusten ja keskeytysriskeiden vuoksi. Muutama vuosikymmen sitten melko hajanaisena alana alkanut ala on nyt kehittynyt käytännössä duopoliksi; uusia tulokkaita ei ole juuri tullut markkinoille yli vuosikymmeneen. Kaksi suurinta toimijaa (Varianin osti Healthineers) ovat luoneet kestävät franchising-toiminnot ja laajat taloudelliset vallihaudat liiketoimintojensa ympärille.

Healthineers on suurin RT-valmistaja, jolla on yli 50 prosentin markkinaosuus maailmanlaajuisesti ja vielä hallitsevampi asema Yhdysvalloissa, jossa sillä on yli 70 prosenttia kaikista asennuksista. Elekta on toiseksi suurin toimija, jolla on noin kolmannes maailman RT-laitteistoista."

Analyytikko: Alex Morozov, CFA





Kone

Kone on yksi maailman neljästä suurimmasta hissien ja liukuportaiden toimittajasta. Yhtiö aloitti hissien valmistuksen Suomessa vuonna 1918, ja nykyään se tuottaa tuloja kolmella tavalla: uusien hissien ja liukuportaiden myynnillä, vanhojen laitteiden modernisoinnilla sekä asennetun laitekannan huollolla. Suurin osa yrityksen tuloksesta tulee viimeksi mainitusta toiminnosta, jossa sopimukset uusitaan vuosittain sisäänrakennetuin hinnankorotuksin. Koneen liiketoiminta keskittyy pääasiassa hisseihin, joita on maailmanlaajuisesti enemmän kuin liukuportaita. Koneen liiketoimintamalli on samanlainen kuin sen lähimpien kilpailijoiden, kuten Otisin, Schindlerin ja TK Elevatorin.

“Koneen korkea sijoitetun pääoman tuotto on seurausta sen pysyvistä kilpailueduista, joihin kuuluvat maineeseen liittyvät aineettomat hyödykkeet, asiakkaiden vaihtokustannukset ja hissin huollon kustannusedut, sekä sen matalan pääoman liiketoimintamallista.”

Analyytikot: Grant Slade, CFA





Coloplast

Coloplast on johtava maailmanlaajuinen kilpailija ostomia- ja kontinenssituotteiden alalla. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi stomianhoitojärjestelmiä, kertakäyttöpakkauksia, tahnoja, jauheita, tiivisteitä ja intermittoivia katetreja kontinenssihoitoon. Coloplast toimii myös urologian ja haavanhoidon markkinoilla, joilla se valmistaa ja markkinoi penisimplantteja, inkontinenssin ja prolapsin hoitoon tarkoitettuja rihmoja sekä haavasidoksia. Yli 60 % yrityksen myynnistä tulee Euroopasta, 24 % muista kehittyneistä maista ja 17 % muualta maailmasta.

“Tutkittuamme Coloplastia yli kymmenen vuoden ajan uskomme, että yhtiö voi säilyttää kilpailuetunsa ja tuottaa taloudellista voittoa 20 vuoden ajan, mikä on tunnusomaista laajalle taloushaudalle. Coloplastin vallihauta on peräisin pääasiassa sen ostomia-, kontinenssinhoito- ja urologialiiketoiminnoista, joissa yhtiö on pystynyt hyödyntämään aineettomia hyödykkeitä ja toisinaan siirtymäkustannuksia. Yhtiöllä on pitkä historia merkittävistä innovaatioista kahdella ensimmäisellä alalla. Pidämme siitä, että ostomia- ja urologialiiketoiminnoilla on vallihauta. Maailmanlaajuiset 2 miljardin dollarin ostomiatuotteiden markkinat hyötyvät aineettomista hyödykkeistä ja siirtymiskustannuksista, ja ne ovat juuri sellainen vakaa oligopoli, josta pidämme.”

Analyytikko: Debbie S. Wang





Saab

Saab tarjoaa tuotteita ja palveluja sotilas-, puolustus- ja siviiliturvallisuuteen. Yhtiö toimii neljällä segmentillä: Aeronautics, Dynamics, Surveillance ja Kockums. Aeronautics sisältää puolustuslentokoneiden ja liikennelentokoneiden lentokonesi-järjestelmien valmistuksen ja tuen. Dynamics valmistaa taisteluaseita sekä koulutus- ja johtamisjärjestelmiä puolustukseen. Surveillance tarjoaa turvallisuuspalveluja ja luo liikenteenhallintateknologiaa sekä lentokoneiden osia. Kockums tarjoaa ratkaisuja merivoimien tehtäviin. Yli kolme neljäsosaa Saabin myynnistä tulee puolustussektorilta. Yhtiö myy tuotteitaan useille maantieteellisille alueille, mutta yli puolet myynnistä tulee Euroopasta.

"Ruotsin suurimpana puolustustarviketoimittajana Saab on valmis hyötymään maan sitoumuksesta käyttää noin 300 miljardia Ruotsin kruunua puolustukseen vuosina 2023-2025, ja 60 % budjetista on tarkoitettu aloille, jotka vastaavat hyvin Saabin tuotevalikoimaa. Lisäksi Ruotsi on hiljattain liittynyt Natoon, mikä avaa Saabille uusia mahdollisuuksia vahvistaa rooliaan Pohjoismaiden ja Baltian alueiden puolustuksessa.

Maailmanlaajuisesti lisääntyneet jännitteet, erityisesti lännen sekä Kiinan ja Venäjän välillä, johtavat puolustusmenojen kasvuun Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella. Venäjän ja Ukrainan välisen sodan vuoksi lähes kaikki Euroopan maat kasvattavat puolustusbudjettiaan vähintään 2 prosenttiin BKT:stä tulevina vuosina. Tämä luo Saabille pitkän aikavälin mahdollisuuksia hyödyntää maantieteellistä läsnäoloaan ja tuotetarjontaansa."

Analyytikko: Loredana Muharremi, CFA





Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen on kansainvälinen teknologiayritys, joka toimittaa tuotteita ja palveluja puolustus-, meri-, öljy-, kaasu- ja ilmailuteollisuudelle sekä avaruusteollisuudelle. Yhtiö on jaettu kahteen liiketoimintasegmenttiin: Maritime sekä Defense and Aerospace Systems. Maritime, joka muodostaa suurimman osan yhtiön liikevaihdosta, valmistaa navigointi-, automaatio-, valvonta- ja paikannustuotteita kauppa-aluksille ja offshore-teollisuudelle. Defence and Aerospace -segmentti tuottaa puolustukseen ja avaruuteen liittyviä tuotteita ja järjestelmiä. Näiden kahden pääsegmentin ulkopuolella yhtiöllä on Kongsberg Digital, joka tuottaa digitaalisia ratkaisuja öljy-, kaasu-, tuulivoima- ja kauppalaivamarkkinoille. Sen tuotteita toimitetaan maailmanlaajuisesti, ja Pohjois-Amerikan osuus kokonaistuloista on noin kolmannes.

"Puolustusalan vakaat tulot kompensoivat osittain siviililiiketoiminnan syklisiä tuloja. Kongsberg on myös luonut kattavan tuote- ja palveluvalikoiman ja välttää tietoisesti liian suurta riippuvuutta yksittäisistä ohjelmista. Yhtiö toimii 39 maassa, ja 20 % liikevaihdosta kertyy Norjasta, 28 % muualta Euroopasta, 26 % Pohjois-Amerikasta ja loput muualta maailmasta.

Alan ominaispiirteet huomioon ottaen katsomme, että puolustus- ja ilmailu-divisioonalla on laaja vallihauta, kun taas merenkulku-, digitaalinen ja Discovery-segmentit ovat mielestämme kapeita vallihautoja."

Analyytikko: Loredana Muharremi, CFA.





Novo Nordisk

Novo Nordiskilla on noin kolmannes merkkituotteiden diabeteksen hoitojen maailmanmarkkinoista, ja se on maailman johtava diabeteksen hoitotuotteiden tarjoaja. Tanskassa sijaitseva yhtiö valmistaa ja markkinoi erilaisia ihmis- ja nykyaikaisia insuliineja, ruiskeena annettavia diabeteshoitoja, kuten GLP-1-hoitoa, suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä ja lihavuuden vastaisia hoitoja. Novolla on myös biofarmaseuttinen segmentti, jonka osuus liikevaihdosta on noin 10 prosenttia, ja joka on erikoistunut verenvuototautien ja muiden sairauksien proteiinihoitoihin.

“Novo Nordiskin vahva immateriaalioikeus diabeteksen ja siihen liittyvien sydän- ja verisuonisairauksien, kuten liikalihavuuden, hoidossa antaa yhtiölle laajan taloudellisen vallihaudan, joka suojaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Kohdennetun tutkimus- ja kehittämisstrategian ansiosta yhtiö pystyy toistuvasti laajentamaan patenttisuojaa innovaatioiden avulla. Tehokkaiden valmistustekniikoiden ja mittakaavaetujen ansiosta Novon insuliiniliiketoiminta on saavuttanut vahvan maailmanlaajuisen kannattavuuden, joka on sille ominaista vain kahden muun maailmanlaajuisen insuliinialan toimijan, Sanofin ja Eli Lillyn, kanssa.”

Analyytikko: Karen Andersen, CFA





Novonesis

Novonesis muodostettiin vuonna 2024 fuusioimalla Novozymes ja Chr. Hansen. Fuusion jälkeen yhtiöstä tuli maailman johtava teollisuuden entsyymien ja mikrobiratkaisujen toimittaja, jonka markkinaosuus on molemmissa lähes 50 %. Yhtiö toimittaa tuotteita useille eri toimialoille: kotitalouksien puhdistus, elintarvikkeet ja juomat, bioenergia, maatalous ja rehut, teknologia sekä lääkkeet. Yhtiön biologiset ratkaisut luovat asiakkaille arvoa parantamalla saantoa ja suorituskykyä, säästämällä energiaa ja tuottamalla vähemmän jätettä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Tanskassa, ja se työllistää noin 10 000 henkilöä. Yhtiöllä on yli 30 tutkimus-, kehitys- ja sovelluskeskusta sekä 23 tuotantolaitosta.

“Novonesisilla on hallitseva asema sekä entsyymi- että mikrobiratkaisumarkkinoilla, ja sen markkinaosuus on noin 50 % kummallakin markkinalla. Kilpailu on suhteellisen suotuisaa molemmilla toimialoilla, koska ne ovat luonteeltaan pitkälti duopolistisia. IFF on toiseksi suurin toimija näillä markkinoilla noin 20 prosentin markkinaosuudella kummallakin markkinalla, ja sen jälkeen seuraa DSM-Firmenich noin 5-6 prosentin markkinaosuudella, joka rajoittuu suurelta osin elintarvike- ja juomasegmentteihin.”

Analyytikko: Diana Radu, CFA

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.