5 uutta aliarvostettua osaketta tälle kuulle

Seulomme joka kuukausi Morningstarin seuraamia eurooppalaisia osakkeita löytääksemme uusia aliarvostettuja nimiä.

Viimeisen kuukauden aikana viiden osakkeen Morningstar-luokitus parani neljään tähteen, kun taas viisi muuta osaketta putosi viiden tähden alueelle. Morningstarin analyytikkojen mukaan kolmen tähden luokituksen saaneet osakkeet ovat kohtuullisesti arvostettuja, kun taas yhden tai kahden tähden saaneet osakkeet katsotaan yliarvostetuiksi.

Viisi uutta neljän tähden eurooppalaista osaketta, järjestettynä markkina-arvon mukaan, ovat:

Coloplast COLO B

Air Liquide AI

Grifols GRF.P

ConvaTec CTEC

Berkeley Group Holdings BKG

Viisi uutta viiden tähden eurooppalaista osaketta, järjestettynä markkina-arvon mukaan, ovat:

Nestlé NESN

Ørsted ORSTED

JDE Peet's JDEP

Arkema AKE

Proximus Group PROXA





Kaikki tässä artikkelissa mainitut tuotot on ilmoitettu osakkeiden alkuperäisissä valuutoissa, ja tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.

Uusia aliarvostettuja osakkeita joulukuun 17. päivästä alkaen

Morningstar Europe -indeksi nousi 2,24 % viime kuussa, jättäen Euroopan osakemarkkinat kokonaisuudessaan hieman aliarvostetuiksi, sillä ne ovat 5 %:n alennuksessa käypään arvoonsa nähden pääomapainotettuna.

Morningstarin analyytikoiden seuraamista 255:stä Euroopassa noteeratusta osakkeesta:

48 % osakkeista on aliarvostettuja, 37 % reilusti arvostettuja ja 15 % yliarvostettuja.

Viisi osaketta ovat siirtyneet aliarvostetuiksi.

Kahdeksan osaketta ovat muuttuneet yliarvostetuiksi.

Viisi osaketta on noussut neljän tähden luokituksesta viiden tähden luokitukseen.

Viisi osaketta on laskenut viiden tähden luokituksesta neljän tähden luokitukseen.

Uusista aliarvostetuista osakkeista ei yksikään ole noussut kolmen tähden luokituksesta viiden tähden luokitukseen.

14 osaketta ei ole enää aliarvostettuja.

Morningstarin analyytikot määrittävät jokaiselle seuraamalleen osakkeelle käyvän arvon arvion, joka toimii osakkeen sisäisenä arvon mittarina, ja epävarmuusluokituksen, joka kuvaa käyvän arvon arvion mahdollisen vaihteluvälin. Korkeampi epävarmuusluokitus tarkoittaa suurempaa hyväksyttävää hintavaihtelua, jossa osake katsotaan reilusti arvostetuksi.

Näitä mittareita sekä osakkeen nykyhintaa käytetään yhdessä määrittämään Morningstarin tähtiluokitus.

Tämän kuun uusien 4-tähden osakkeiden tunnusluvut

Coloplast (COLO B)

Morningstar Rating: 4 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: -7,64%

Lääkintätarvikeyhtiö Coloplast on laskenut 9,64 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja noussut 6,45 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Osakkeen hinta on 15 % alle sen arvioidun käyvän arvon, joka on 962 Tanskan kruunua, ja epävarmuusluokitus on keskitasoinen. Tällä suurella kasvuosakkeella on laaja taloudellinen vallihauta.





Air Liquide (AI)

Morningstar Rating: 4 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: -1.18%

Erikoiskemikaaliyhtiö Air Liquide on laskenut 6,61 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja noussut 1,04 % viimeisen vuoden aikana. Tällä suurella ydinosakkeella on laaja taloudellinen vallihauta. Air Liquide on kaupankäynnissä 7 % alennuksella arvioituun käypään arvoonsa, joka on 171 euroa, ja sen epävarmuusluokitus on matala.





Morningstar Rating: 4 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: -19.48%

Lääkevalmistaja Grifols on laskenut 10,82 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 22,44 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 32 % alennuksella arvioituun käypään arvoon, joka on 10,90 euroa, ja sen epävarmuusluokitus on erittäin korkea. Grifols on keskikokoinen kasvuyritys, jolla ei ole taloudellista vallihautaa.





ConvaTec (CTEC)

Morningstar Rating: 4 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: -8.60%

Lääketieteellisiä tarvikkeita valmistava ConvaTec on laskenut 1,98 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 3,86 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeen hinta on 16 % alle arvioidun käypän arvon, joka on GBX 271, ja sen epävarmuusluokitus on keskitasoinen. Tällä keskikokoisella osakkeella on kapea taloudellinen vallihauta.





Berkeley Group Holdings (BKG)

Morningstar Rating: 4 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: -8.85%

Asuinrakennusyhtiö Berkeley Group Holdings on laskenut 20,36 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 18,08 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 23 % alennuksella arvioidusta käypästä arvosta, joka on 5 080 GBX, ja sen epävarmuusluokitus on korkea. Berkeley Group Holdings on keskikokoinen yritys, jolla ei ole taloudellista vallihautaa.

Tämän kuun uusien 5-tähden osakkeiden tunnusluvut

Nestlé ( NESN )

Morningstar Rating: 5 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: -2,97 %.

Pakkausruokayhtiö Nestlé on laskenut 13,00 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 20,88 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeen hinta on 25 % alle arvioidun käypän arvon, joka on 100 CHF, ja sen epävarmuusluokitus on matala. Suuren ydinliiketoiminnan osakkeella on laaja taloudellinen vallihauta.





Ørsted ( ORSTED )

Morningstar Rating: 5 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: -13,82 %.

Uusiutuvan energian yritys Ørsted on laskenut 22,93 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 9,69 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 37 % alennuksella arvioidusta käypästä arvosta, joka on 540 Tanskan kruunua, ja sen epävarmuusluokitus on keskitasoinen. Ørsted on suuri arvoyhtiö, jolla ei ole taloudellista vallihautaa.





JDE Peet's ( JDEP )

Morningstar Rating: 5 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: -8,16 %.

Elintarvikepakkausyhtiö JDE Peet's on laskenut 15,72 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 28,84 % viimeisen vuoden aikana. Keskihintaisella osakkeella on kapea taloudellinen vallihauta. JDE Peet's käy kauppaa 37 % alennuksella arvioidusta käypästä arvosta, joka on 27 euroa, ja sen epävarmuusluokitus on keskitasoinen.





Arkema ( AKE )

Morningstar Rating: 5 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: -7,72%.

"Erikoiskemikaaliyhtiö Arkema on laskenut 11,18 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 24,75 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 34 % alennuksella arvioidusta käypästä arvosta, joka on 110 euroa, ja sen epävarmuusluokitus on keskitasoinen. Arkema on keskihintainen yhtiö, jolla ei ole taloudellista vallihautaa.





Proximus Group ( PROX )

Morningstar Rating: 5 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: -21,58 %.

Tietoliikennepalveluyritys Proximus Group on laskenut 25,97 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 32,86 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeen hinta on 48 % alle arvioidun käypän arvon, joka on 9,20 €, ja sen epävarmuusluokitus on keskitasoinen. Pieniarvoisella osakkeella on kapea taloudellinen vallihauta.