ETF:t Euroopassa: iShares kiistaton ykkönen

Euroopan passiivinen sijoitusympäristö on merkittävässä murroksessa. ETF-rahastojen vahvan menestyksen myötä rahastotarjoajat laajentavat tarjontaansa Euroopassa, kattaen yhä monipuolisemmin eri omaisuusluokat ja strategiat.

Tänä vuonna Euroopassa sijaitsevien pitkän aikavälin passiivisten rahastojen orgaaninen kasvuvauhti (OGR) on ollut 7,7 %, kun taas aktiivisten rahastojen kasvuvauhti jäi 1,3 %:iin samana ajanjaksona.

Suuntaus korostuu erityisesti osakestrategioissa: passiiviset osakerahastot kasvoivat orgaanisesti 8,1 % tammikuun ja lokakuun välillä, kun taas aktiivisten osakerahastojen orgaaninen kasvu oli negatiivista, -1,7 %.

ISharesin hallitseva asema

Euroopan ETF-markkinoilla ei ole tapahtunut suuria yllätyksiä, ja markkinajohtaja on edelleen selkeä: iShares hallinnoi 43 % Euroopan ETF-varoista, ja sen markkinaosuus on pysynyt vakaana jo useiden vuosien ajan. BlackRockin ETF-yhtiö oli myös vuonna 2024 tammi-lokakuussa ylivoimainen ykkönen sisäänvirtauksissa, keräten 65,8 miljardia euroa eli 35 % kaikista pääomavirroista.

”iSharesilla oli jonkinlainen first mover -etu erityisesti joukkovelkakirja-ETF:ien kehittämisessä Euroopassa”, sanoo Jose Garcia Zarate, Morningstarin passiivisten strategioiden apulaisjohtaja. ”Ne ovat myös aina keskittyneet strategisesti fyysiseen replikointiin, mikä auttoi niitä vahvistamaan hallitsevaa asemaansa, kun sijoittajat alkoivat huolestua synteettisestä rakenteesta vuosia sitten.”

ETF-tarjoajien välinen kilpailu kiristymässä

Suurista ETF-palvelujen tarjoajista State Street (26 % orgaaninen kasvu tänä vuonna) ja Vanguard (+18 %) ovat kuitenkin ne, jotka ovat kasvaneet orgaanisesti eniten.

Vanguard on hyötynyt S&P 500 -ETF:nsä voimakkaasta kasvusta. Noin 40 prosenttia palveluntarjoajan tämän vuoden rahavirroista on suuntautunut tähän tuotteeseen. ”State Street leikkasi tämän ETF:n palkkion 0,09 prosentista 0,03 prosenttiin marraskuussa 2023, ja tämä on maksanut heille hyvin takaisin rahavirtojen osalta aikana, jolloin sijoittajat ovat keskittyneet voimakkaasti Yhdysvaltain osakemarkkinoihin”, Garcia Zarate sanoo. Vuonna 2024 he ovat myös nähneet vahvaa orgaanista kasvua S&P US Utilities Sector ETF:ssä, mikä on osaltaan auttanut.

Vanguardin osalta S&P 500- ja FTSE All-World-rahastoihin kohdistuvien voimakkaiden virtojen jatkumisen lisäksi se on hyötynyt useiden joukkovelkakirja-ETF-rahastojensa voimakkaasta orgaanisesta kasvusta.

Myös Xtrackers on menestynyt erittäin hyvin vuonna 2024, sillä sen markkinaosuus on kasvanut 10,2 prosentista lokakuussa 2023 yli 10,8 prosenttiin lokakuussa 2024. Samaan aikaan Amundi on säilyttänyt paikkansa Euroopan ETF-rahastojen tarjoajien sarjataulukon toisella sijalla, mutta sen markkinaosuus on laskenut hieman samalla ajanjaksolla 12,7 prosentista 12,4 prosenttiin.

"Vaikka kukaan ei kyseenalaista iSharesin hallitsevaa asemaa, sen alapuolella kilpailu on kovaa", Garcia Zarate lisää. "Suurimmat palveluntarjoajat pyrkivät noudattamaan supermarket-mallia, mikä tarkoittaa, että ne ovat laajentaneet tarjontaansa kattaakseen kaikki omaisuusluokat ja tavoittelevat asemaa sijoittajien keskitettyinä palvelupisteinä. Toisaalta on myös palveluntarjoajia, jotka toimivat enemmän erikoistuneina toimijoina, kuten Natixis (Ossiam), joten niitä ei voi helposti verrata edellä mainittuihin", hän toteaa lopuksi.

Kirjoittaja(t) ei(vät) omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.