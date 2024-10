Yhdysvaltain osakemarkkinat rikkovat jälleen ennätyksiä. Mikä voisi pysäyttää rallin?

Yhdysvaltalaiset osakkeet rikkovat ennätyksiä toisensa jälkeen.

Morningstarin Yhdysvaltain markkinaindeksi on noussut tänä vuonna yli 21 %, ja se pystynyt nousemaan elokuun notkahduksesta. Indeksi on noussut noin 65 % sen jälkeen, kun se saavutti pohjalukemansa syyskuussa 2022.

"Olemme olleet yllättyneitä markkinoiden kimmoisuudesta huolimatta viime aikojen volatiliteetista", sanoo Kristy Akullian, BlackRockin iSharesin sijoitusstrategiasta vastaava johtaja Pohjois-Amerikassa. Hän mainitsee Kiinan finanssipoliittiset elvytystoimet, kasvavat geopoliittiset jännitteet ja Yhdysvaltojen presidentinvaalien lähestymisen epävarmuuden lähteinä. Lisäksi markkinoilla on huolta venytetyistä arvostuksista, teknologiasektorin viimeaikaisesta heikkoudesta ja kulutuksen hidastumisesta. "Teoriassa kaikki nämä asiat olisivat varoitusmerkkejä", Akullian toteaa. Markkinat ovat kuitenkin reagoineet rauhallisesti.

Mikä sitten on vahvan rallin taustalla ja mikä voisi sen romahduttaa? Strategit korostavat, että yllättävän vahva talous on lisännyt sijoittajien itseluottamusta ja auttanut osakkeita nousemaan. He varoittavat kuitenkin, että tuloskauden mahdolliset ongelmat voivat häiritä tätä nousua.

Miksi osakkeet ovat nousussa

”Tärkeintä siinä, miksi kaikki markkinat ovat pysyneet niin vahvoina niin monista epävarmuustekijöistä huolimatta, on se, että taloustiedot ovat yllättäneet ylöspäin”, Akullian selittää.

”Keskustelu taantumasta, ainakin lähiaikoina, on todellakin poissa päiväjärjestyksestä.”

Inflaatio on laskenut dramaattisesti viimeisen vuoden aikana, ja viimeaikaiset työmarkkinatiedot ovat olleet terveitä, mikä on lieventänyt sijoittajien huolta palkkaamisen merkittävästä hidastumisesta. Kuluttajat kuluttavat edelleen, palkat kasvavat, ja yritysten voitot ovat pysyneet joustavina. Tämä on suuri muutos tämän vuoden alkuun verrattuna, jolloin työllisyys- ja inflaatiotiedot näyttivät viittaavan taantuman mahdollisuuteen. Kun tähän lisätään vielä keskuspankin korkojen leikkaukset, on resepti kahden viime kuukauden aikana nähtyihin voimakkaisiin nousuihin valmis.

”Markkinoiden näkökulmasta meillä tulee olemaan Fed myötätuulena”, toteaa BMO Wealth Managementin sijoitusjohtaja Yung-Yu Ma. Se antaa paljon kannustusta ja rohkaisua positioille.” Taantumasta johtuvilla koronalennuksilla olisi hyvin erilainen vaikutus sijoittajiin.

Pehmeän laskun lähestyessä Ma sanoo odottavansa, että tulevat koronlaskut vauhdittavat taloutta jälleen, kun korkojen laskua odottavat yritykset kiihdyttävät investointejaan.

Ralli laajenee

Kasvava luottamus talouden ja korkotason kehitykseen auttoi viime aikoina suuntautumaan pois teknologiaosakkeista arvo-osakkeisiin ja pienemmän pääoman ehtoisiin osakkeisiin. Kahden vuoden huikean nousun jälkeen suurten yritysten kasvuosakkeet tuottivat kolmannella neljänneksellä vain 2,2 %, kun taas suuret arvo-osakkeet nousivat 8,8 %.

Allspring Global Investmentsin vanhempi salkunhoitaja Bryant VanCronkhite sanoo, että tämä on myönteinen kehitys, vaikka joillekin sijoittajille voi olla tuskallista nähdä tekoälykaupan horjuvan. ”Haluat, että tuotto jakautuu paremmin laajemmalle yritysjoukolle”, hän sanoo. Se on merkki terveemmistä markkinoista ja kestävämmästä rallista.

Myös Morningstarin Yhdysvaltain päästrategin Dave Sekera näkee osakkeiden hyvän tuoton jatkuvan: ”Markkinadynamiikkaa arvioitaessa uskomme, että laskevien korkojen, maltillisen inflaation, kevenevän rahapolitiikan ja Kiinan hallituksen hiljattain ilmoittamien elvytystoimien vyöryn aiheuttama myötätuuli voittaa talouskasvun hidastumisesta aiheutuvan vastatuulen.”

Seuraa tuloksia

Tuloskausi on nyt käynnissä, ja se alkaa suurten pankkien ilmoittaessa kolmannen kvartaalin tuloksensa. Yritysten voitot ovat pysyneet yleisesti ottaen vahvoina inflaation, korkeiden korkojen ja geopoliittisen epävarmuuden aiheuttamista vastatuulesta huolimatta, mutta strategit varoittavat, että suuretkin häiriöt voivat säikäyttää markkinat.

”Jos tuloskausi alkaa parin viikon päästä ja saamme joitakin korkean profiilin epäonnistumisia, uskon, että se voisi suistaa asiat raiteiltaan”, sanoo James Ragan, DA Davidsonin varallisuudenhallinnan tutkimusjohtaja. ”Se on suurin lähiajan riski”, hän sanoo, vaikka hänen perusodotuksensa on, että tulokset ovat yleisesti ottaen kunnossa.

Analyytikot uskovat yleisesti, että Yhdysvaltain markkinaindeksin yritykset kasvattivat tuloksiaan FactSetin arvioiden mukaan yhteensä 4,3 % kolmannella kvartaalilla. Tämä on vähemmän kuin toisen kvartaalin 10,3 %:n kasvu ja odotukset 11,7 %: kasvusta neljännellä kvartaalilla. Osa erosta johtuu siitä, että vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla tulokset olivat erittäin vahvoja, joten vuoden 2024 kolmannen neljänneksen kasvu näyttää pienemmältä - analyytikot kutsuvat tätä ilmiötä ”perusvaikutukseksi”. Öljyn hinnan laskun odotetaan myös painavan energia-alan voittoja, mikä laskee muiden markkinoiden arvioita.

Akullian sanoo kiinnittävänsä enemmän huomiota siihen, miten yritykset odottavat suoriutuvansa myöhemmin tänä vuonna ja vuonna 2025. ”Olisin huolissani, jos saamme ennakko-odotuksia, jotka ovat synkempiä kuin markkinoiden odotukset, erityisesti teknologiasektorilta”, hän toteaa. Jos yritykset viestittävät, että nykyiset odotukset seuraavan tai kahden vuosineljänneksen tuloskasvusta ovat ”liian optimistisia”, hän varoittaa, ”se voi aiheuttaa vetäytymistä, kun markkinat alkavat tarkistaa odotuksia neljännestä vuosineljänneksestä eteenpäin.”

Milloin tekoälyinvestoinnit maksavat itsensä takaisin?

Sijoittajien innostus tekoälyä kohtaan on saanut teknologiaosakkeet nousuun kahden viime vuoden aikana. Yritykset investoivat voimakkaasti tähän teknologiaan, mutta sijoittajat ovat huolissaan siitä, milloin kaikki nämä menot alkavat tuottaa tulosta. ”Lopulta näiden varhaisten voittajien on perusteltava kulut” uusilla tulovirroilla tai kasvaneilla katteilla, VanCronkhite sanoo. ”Ilman sitä on kyseenalaistettava, olemmeko valmiita kaikkiin näihin loistaviin asioihin, joita tekoälyn pitäisi tuoda tullessaan.”

Akullian uskoo, että jos sijoittajat kuulevat tulosohjeistuksia, jotka lisää näitä huolia, markkinat voivat horjua, kiitos teknologiaosakkeiden suuren painoarvon suurimmissa indekseissä ja sen, että tekoälyyn liittyvät odotukset on sisällytetty monien suurten yritysten arvostuksiin teknologiajättien lisäksi. Silti monet analyytikot suhtautuvat tekoälyyn edelleen myönteisesti. Esimerkiksi Advanced Micro Devicesin AMD: n ”Advancing AI” -tapahtuman jälkeen Morningstarin osakestrategi Brian Colello kirjoitti: ”AMD:n näköyhteys datakeskusten rakentamiseen viittaa siihen, että tekoälypiirikuplaa ei ole tulossa. Lisäksi olemme saaneet monia kysymyksiä siitä, miltä tekoälypiirimarkkinoiden koko voisi näyttää kypsyessään (milloin se sitten tapahtuukin), ja vaikka olemme varmoja siitä, että ala ei kasva 25 prosenttia vuodessa ikuisesti, se ei myöskään välttämättä hidastu tasaiseksi markkinaksi seuraavien viiden tai kymmenen vuoden aikana.”

Ma sanoo, että teknologiajätit, joilla on syvät taskut, eivät todennäköisesti peräänny tekoälystä lähiaikoina, ja hän lisää, että teknologian menestyksestä on alkanut kertyä yksittäisiä todisteita. ”Uskomme, että tämä jatkuu vielä jonkin aikaa, riippumatta siitä, nähdäänkö kannattavuutta”, hän sanoo.

Sijoittajien kannalta tärkein asia

Mikään ei ole koskaan varmaa osakkeiden suhteen. Pehmeä lasku on tulossa näkyviin, mutta on myös mahdollista, että talous heikkenee. ”Tämä on historiaan nähden epätyypillinen sykli”, VanCronkhite sanoo. ”Kykymme ennustaa tulevaisuutta makrotasolla on paljon hämärämpi kuin se olisi ollut aiemmissa sykleissä.”

Strategit suosittelevat tasapainoista lähestymistapaa, jotta voidaan selviytyä lukuisista tuntemattomista tekijöistä, kuten talouden kehityksestä, presidentinvaalien tuloksesta ja geopoliittisesta kehityksestä. ”Tulevaisuudessa on tärkeää olla monipuolinen”, Akullian sanoo ja lisää, että hän näkee osakemarkkinoilla edelleen paljon mahdollisuuksia.

Vaikka mega-cap-teknologiakauppa on saattanut toimia aiemmin, sijoittajien pitäisi odottaa, että tuottojen koostumus näyttää erilaiselta tulevina kuukausina. Ragan lisää, että teknologian viimeaikainen vahvuus tarkoittaa, että sijoittajille voi olla hyvä tilaisuus tasapainottaa osakkeita alisuoriutuville alueille, jotka voivat hyötyä rallin laajentuessa. Hän kehottaa kuitenkin ”pysymään korkeassa laadussa. Pysykää yrityksissä, joilla on hieman enemmän näkyvyyttä jatkuvaan tuloskasvuun.”

Kirjoittaja tai kirjoittajat eivät omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Tutustu Morningstarin toimituskäytäntöihin.