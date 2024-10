Mitkä osakkeet tulevat ohjaamaan Euroopan osakemarkkinoita neljännellä kvartaalilla?

Eurooppalaiset osakkeet eivät ole tänä vuonna olleet immuuneja merkittävälle epävarmuudelle, joka vaihtelee Ranskan myrskyisistä vaaleista Saksan heikkoon talouskasvuun. Lokakuussa EuroStoxx 50 -indeksi on kuitenkin noussut 5 003,99 pisteeseen ja on hiljalleen suuntaamassa takaisin ennätyslukemiin, joita on viimeksi nähty yksinumeroisissa luvuissa. Huolimatta kotimaisista haasteista eurooppalaiset osakkeet ovat osoittautuneet viimeisten 12 kuukauden aikana sijoittajille tuottoisaksi turvasatamaksi, hyötyen sekä korkojen että inflaation laskusta maailmanlaajuisesti.

Mutta tämä on vain yleiskuva. Michael Field, Morningstarin Euroopan markkinastrategi, sanoo, että sijoituskohteesi riippuu pitkälti siitä, minne ja mihin olet sijoittanut. Tämä ei muutu vuoden viimeisen kvartaalin edetessä.

”Kaiken kaikkiaan markkinat ovat nousseet yli 20 prosenttia viimeisten kahdentoista kuukauden aikana”, hän sanoo.

”Se on kuitenkin ollut hyvin vaihtelevaa eri sektoreilla. Jos olisit sijoittanut kuluttajaosakkeisiin, jotka eivät ole olleet hyvä sijoituskohde koko vuonna, olisit tienannut vain 1,5 tai 3 prosenttia riippuen siitä, kuinka paljon panostit kulutustavaroihin verrattuna puolustustavaroihin.”

Myös energia on ollut pettymys, vaikka Field huomauttaa, että rahoituspalvelut on yksi niistä sektoreista, jotka erottuvat edukseen maaliskuun 2023 pankkikriisistä toipumisen myötä, joka huononsi rahoituspalvelujen tunnelmia kaikkialla Euroopassa ja johti lopulta siihen, että UBS UBSG osti Credit Suissen.

”Jos olisit sijoittanut rahoituspalveluihin, jotka ovat elpyneet pankkikriisin jälkeen, olisit saanut kolmanneksen rahoistasi takaisin 12 kuukaudessa, mikä on aivan ilmiömäistä”, hän sanoo.

UniCredit: yritys, jota kannattaa tarkkailla?

Morningstar Silver -luokitellun Guinness European Equity Income Fund -rahaston rahastonhoitaja Will James väittää, että rahoitusala kokee edelleen myötätuulta korkojen nousun vaikutuksesta vuosikymmeniä kestäneen negatiivisen korkotason jälkeen.

Tänä vuonna rahasto on tähän mennessä tuottanut sijoittajille 11,13 %, mikä on 4,24 % parempi kuin Europe ex UK Equity -luokka.

James uskoo nyt, että ala on Euroopan osakkeiden tuottojen veturi neljännellä kvartaalilla. Mutta riskejä on myös olemassa.

”Suurin riski niille on, jos talouskasvu hidastuu jyrkästi ja ihmiset alkavat huolestua uudesta mahdollisesta minilamasta”, hän sanoo.

”Mutta nyt ne näyttävät tekevän tarpeeksi rahaa, jotta ne voivat selvitä siitä.”

UniCredit UCG ei ole hänen salkussaan, mutta James odottaa italialaispankin vetävän Euroopan rahoitusalan kasvua loppuvuoden ajan.

Morningstarin avainluvut UniCreditistä.

• Taloudellinen vallihauta: Ei ole

• Käyvän arvon arvio: 35,00 euroa

• Ennakoitu osinkotuotto: 4,58 %.

• Morningstar-luokitus: 3 tähteä

• Sektori: Rahoituspalvelut

• Morningstarin epävarmuusluokitus: Korkea

Miksi Unicredit? Italialaispankin osakekurssia on nostanut sen pyrkimys hankkia suurempi osuus saksalaisesta kilpailijastaan Commerzbank CBK:sta, mikä merkitsee merkittävää muutosta Euroopan rahoituspalvelujen fuusio- ja yritysostotoiminnassa.

Siirto on uuden toimitusjohtajan Andrea Orcelin idea, joka haluaa käyttää pankin 6 miljardin euron ylimääräisen käteisvaran liiketoiminnan näkymien muuttamiseen.

”Syynä siihen, että yrityskaupat alkavat palata, on se, että UniCreditin kaltainen yritys haluaa käyttää viimeisten 18 kuukauden aikana syntynyttä ylimääräistä pääomaa kasvaakseen”, James sanoo.

”Kokemukseni mukaan pankkien kasvaminen on kuitenkin aina hieman vaarallisempaa.”

Voiko Ranska toipua?

Entä Ranskan CAC 40 -indeksi, joka on jäänyt jälkeen eurooppalaisista vertaisindekseistä heinäkuun ennenaikaisten vaalien seurausten vuoksi. Ne johtivat lopulta konservatiivin Michel Barnierin johtaman ja äärioikeiston hiljaista tukea nauttivan hauraan keskustaoikeistolaisen hallituksen muodostamiseen.

”Se on noussut hieman, mutta on edelleen alle kesää edeltävien arvojen”, Field sanoo.

”Se on ollut eri maiden joukossa jälkijunassa, kun taas muut maat ovat melko lailla saavuttaneet kaikkien aikojen huippunsa.”

Mitä seuraavaksi tapahtuu, riippuu ylellisyysosakkeiden LVMH MC, Kering KER ja Hermesin RMS kehityksestä.

LVMH ja Hermes ovat markkina-arvoltaan Ranskan suurimpia yhtiöitä, mutta muiden kuluttajasyklisten yhtiöiden tavoin ne ovat kärsineet kovasti heikentyneestä kuluttajaluottamuksesta ja myynnin hidastumisesta Kiinassa.

”Yksi syy siihen, että sykliset osakkeet ovat tuottaneet niin paljon huonommin kuin puolustusosakkeet, on se, että kaikki ovat synkistyneet Kiinan suhteen”, sanoo Tom O'Hara, Morningstarin pronssiluokituksen saaneen Janus Henderson Continental European Fund-rahaston salkunhoitaja. Tänä vuonna rahasto on tähän mennessä tuottanut sijoittajille 4,8 prosenttia, mikä on 2,1 prosenttia huonompi kuin Europe Ex-UK Equity -luokka.

”Mutta Kiinan hallitus, joka antoi viime viikolla myönteisiä lausuntoja taloutensa kuntoon saattamisesta, on auttanut joitakin syklisiä yrityksiä nousemaan.”

Kiina on myös ilmoittanut useista koronalennuksista, lisärahoituksesta osakemarkkinoille ja rahoitustuesta vaikeuksissa olevalle kiinteistöalalle.

”Olemme nyt neljännen kvartaalin alussa, ja tunnelma on muuttunut jonkin verran toivon suuntaan, että voimme selvitä Kiinan negatiivisesta sentimentistä”, O'Hara sanoi.

”Ja ehkä Yhdysvaltain keskuspankki ei ole jättänyt koronalennuksia liian myöhään, joten talouden perusta on menossa kohti pehmeää laskua. Jos nämä asiat yhdistetään, suhdannekehityksen pitäisi olla melko hyvässä vauhdissa - ja myös joillakin näistä harkinnanvaraisista kuluttaja-aloista, kuten ylellisyystuotteilla”.”

Rajesh Tanna, Morningstarin Silver-luokitellun JPM Global Unconstrained Fund-rahaston salkunhoitaja, uskoo myös, että LVMH:lla, joka omistaa luksusbrändit Dior, Givenchy ja Tag Heuer, on hyvää pitkän aikavälin potentiaalia. Tänä vuonna rahasto on tähän mennessä tuottanut sijoittajille 16,7 %, mikä on 7,3 % parempi kuin Global Large-Cap Growth Equity -luokka kokonaisuudessaan.

”Nyt on meneillään hitaamman kasvun vaihe, mutta meillä on yhtiö, jolla on maailman parhaat brändit ja joka käy kauppaa 19-kertaisella tuloskertoimella”, hän sanoo.

”LVMH hyötyy kulutuksesta paitsi Kiinan kaltaisissa maissa myös Yhdysvalloissa. Monista muista markkinoista, kuten Lähi-idästä ja Intiasta, on nyt tulossa kooltaan varsin merkittäviä.”

Vaikka vuorovesi saattaa olla kääntymässä luksussektorilla, Field ei kuitenkaan ole varma, kokevatko muut FMCG-yhtiöt saman voiton neljännellä kvartaalilla.

”FMCG-yhtiöt ovat hyviä siirtämään inflaation aiheuttamat hinnankorotukset eteenpäin. Ihmiset maksavat vain siksi, että he tarvitsevat näitä tuotteita”, hän sanoo.

”Mutta lyhyemmällä aikavälillä, kun inflaatio on ollut korkea yli kaksi vuotta, se on todella vaikeaa kuluttajille, [varsinkin] kun he maksavat tavaroista 7 prosenttia enemmän joka vuosi.”

Matkailualalla, jonka kysyntä ei ole hidastunut samalla tavalla kuin muiden perushyödykkeiden, on kuitenkin syytä ymmärtää, että sen onni voi muuttua neljännellä kvartaalilla. Hintasodat ovat mahdollisia tänä talvena, kun yritykset kilpailevat kesälomamatkojen ostamisesta vuodelle 2025 kuluttajilta, jotka arvostavat hinta-laatusuhdetta.

Suurin tarina ei ole vielä täällä

Mutta on yksi yhtiö, joka on jo nousukiidossa.

Saksalainen monikansallinen teollisuusyhtiö Siemens SIE on osake, jonka monet uskovat jatkavan nousua vuoden loppuun asti. Osakekurssi on noussut tänä vuonna tähän mennessä yli 9 %, ja viimeisten 12 kuukauden aikana se on vahvistunut 34,6 %.

Tämä johtuu maailmanlaajuisista infrastruktuurimenojen kasvusta. Yritys ilmoitti äskettäin 60 miljoonan dollarin budjetista yhdysvaltalaisen tehtaan rakentamiseen, jossa kehitetään suurnopeusjunia Los Angelesin ja Las Vegasin väliseen työmatkaliikenteeseen.

Vastaavasti Telefonica TEF: n ja Deutsche Telekomin DTE: n kaltaiset televiestintäalan jättiläiset hyötyvät infrastruktuurista teemana, kun sijoittajat myyvät pois syklisiä osakkeita ja ostavat televiestintäalan osakkeita niiden vakaiden tuottojen ja alhaisen volatiliteetin vuoksi. Yhtiöiden osakekurssit ovat nousseet 21,29 % ja 33,02 % tänä vuonna.

Vuoden suurimmat uutiset ovat kuitenkin vasta tulossa. Jamesin mukaan eurooppalaisten osakesijoittajien on otettava huomioon maanosan poliittisten tapahtumien vaikutus.

”Poliittiset uutiset eivät aiheuta välitöntä vaaraa”, hän sanoo, ”mutta ne vain osoittavat, että nämä maat ovat edelleen poliittisesti hauraita. Kymmenen vuotta sitten kaikki olivat huolissaan Italiasta ja Espanjasta, mutta nyt ollaan enemmän huolissaan Ranskasta ja Saksasta.”

”Tärkeintä ovat kuukauden kuluttua pidettävät Yhdysvaltain vaalit, sillä ne vaikuttavat merkittävästi yleiseen sentimenttiin,” hän toteaa.