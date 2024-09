Teknologiaosakkeet myllerryksessä: Euroopan tarvitsema reality check?

James Gard: Tervetuloa Morningstarille. Olen iloinen, että Michael Field on jälleen seurassani.

Michael, teknologia-alan osakkeet ovat laskeneet ja nyt ne ovat elpyneet. Miltä tilanne näyttää eurooppalaisten teknologiasijoittajien kannalta?

Michael Field: Uskon, että teknologiasijoittajat ovat huolissaan. Kun ala on noussut niin paljon tänä vuonna ja vetänyt osittain koko indeksiä mukanaan, on ymmärrettävää, että osakkeiden myynti Euroopassa herättää pelkoa. Kuitenkin arvostusten näkökulmasta ei ole itsestään selvää, että osakkeiden pitäisi laskea tai että arvostuksia olisi tarpeen mukauttaa.

Gard: Olet siis valinnut kolme osaketta, jotka edustavat Euroopan teknologiasektoria merkittävällä tavalla: ASML, SAP ja ARM, joka on teknisesti brittiläinen yritys, mutta listattu Yhdysvalloissa. Kahdella näistä on ollut erittäin vahva nousu tänä vuonna, mukaan lukien myynnin kasvu. SAP:in osake on noussut 40 prosenttia ja ARM 85 prosenttia. Myynnin vaikutus ei siis ole ollut kovin merkittävä.

Field: Jossain määrin näin on. Jos olet sijoittanut viime kuukausina, et todennäköisesti ole kovin tyytyväinen. Kuitenkin pitkällä aikavälillä, jos olet ollut pitkäaikainen sijoittaja, nykytilanne voi näyttää vain tilapäiseltä haasteelta. Odotukset on aina sopeutettava todelliseen tilanteeseen. Kun tarkastellaan näiden yritysten osoittamaa kasvua ja niiden keskipitkän aikavälin rakennetarinoita - SAP:n pilvipalveluita, ARM:n ja ASML:n tekoälynäkökulmaa - on näinä aikoinakin vielä paljon syytä olla optimistinen.

Gard: Toki. Jos aloitetaan ASML:stä, sen osake on noussut vain 5 prosenttia tähän mennessä, joten se ei ole vielä osoittanut suurta kasvua. Morningstarin mittausten mukaan osakkeet ovat edelleen aliarvostettuja, mutta ASML:ää pidetään Euroopan teknologian keskipisteenä. Se muistuttaa jollain tavalla NVIDIAa, vaikka ei ole vielä aivan samanlainen menestystarina. ASML on kuitenkin merkittävä yritys teknologian alalla.

Field: Niin se todellakin on. On tärkeää muistaa, että ASML:n tekoälynäkökulmaa ei tule ylikorostaa, koska ASML ei ole pelkästään tekoälyalan yritys. Loppujen lopuksi ne valmistavat puolijohdekoneita, jotka valmistavat puolijohteita. Kyseessä on siis hyvin pitkälti toinen johdannainen siltä osin. Siitä on kuitenkin etunsa. Ne eivät ole alttiina vain yhdelle sektorille tai toimialalle. Ne ovat melko monipuolisia eri aloilla. Puhuimme taas keskipitkän aikavälin rakenteellisista kasvutarinoista, ja tämä sopii ehdottomasti siihen.

Gard: Toki. Siirrymme SAP:hen, joka on kapean vallihaudan osake. Se on yliarvostettu mittareilla mitattuna, mutta se on melko vahva yhtiö saksalaisessa markkinassa.

Field: Kyllä, todellakin. Luulen, että se on yksi niistä teknologiayrityksistä, joihin saksalaiset ja me eurooppalaiset viittaamme verratessamme sitä Yhdysvaltoihin ja siihen, onko meillä jonkinlaisia kansallisia mestareita tässä suhteessa. Mutta kyllä, arvostukset viittaavat siihen, että se on yliarvostettu. Mutta jos tarkastellaan yhtiön taustalla olevaa kasvua, se on mielestäni erittäin vahva tästä näkökulmasta. Uskon, että viittaamme vain siihen, että markkinoiden tämänhetkisten odotusten ja yhtiön tuotantokyvyn välillä on vain marginaalinen ero.

Gard: Toki. ARM Holdings on listattu NASDAQissa. Se on laajan vallihaudan osake. Se käy kauppaa yhdellä tähdellä juuri nyt. Sen arvo on noussut 85 prosenttia tänä vuonna, ja osakkeet ovat kaksinkertaistuneet sen jälkeen, kun se listautui. Miten se on toiminut sijoittajien kannalta? Koska se on selvästi hyötyjä kaikesta tästä teknologia - en halua sanoa hypestä - mutta varmasti kaikesta teknologiainnostuksesta?

Field: Todellakin. Ja vaikka viittasimme teknologiasektoriin ja eurooppalaisiin osakkeisiin yleensä ja sanoimme, että niissä on vielä arvoa, ARM Holdings on yksi räikeimmistä esimerkeistä, joissa odotukset ovat menneet paljon asioiden edelle. Puhuimme tästä aiemmin odotusten osalta, ja meillä on melko korkeat odotukset tälle osakkeelle, sillä marginaalit kasvavat melko voimakkaasti ja liikevaihdon kasvu jatkuu pitkään. Ja silti arvostus on lähes puolet siitä, mitä osakkeella käydään tänään kauppaa. Tämä osoittaa, kuinka korkeat odotukset tällä hetkellä ovat yhtiön suhteen.

Gard: Toki. Kun ajattelen tätä, tarkoitan, että kun tapahtuu myynti, jos tapahtuu toinen myynti, sanoisitko, että yhtiöt, jotka on Morningstarin mittareiden mukaan arvioitu yliarvostetuiksi, ovat alttiimpia korjausliikkeelle ja että ne muodostavat suuremman riskin sijoittajille tässä vaiheessa?

Field: Mielestäni tähän liittyy kaksi näkökohtaa. Sentimentti on mitä on, se on joskus tylppä väline, joka kaataa kaiken näköpiirissä olevan tai nykyisiin odotuksiin perustuvan. Mutta mielestäni, jos haluamme olla perustavanlaatuisia tässä asiassa, ja sellainen talo olemme, ja jos haluat olla täsmälleen siellä, missä se on haavoittuvin tästä näkökulmasta, kyllä, voimme varmasti vetää ylös kaikkein arvostetuimpia osakkeita tai osakkeita, jotka mielestämme ovat yliarvostettuja Euroopassa tällä hetkellä, ja siellä meidän pitäisi pysyä poissa yleisesti ottaen. Mutta jos tosiaan tapahtuu uusi myynninpudotus, niihin ei missään nimessä kannata sijoittaa, sillä vaikka tilanne toipuisi, mielestämme näiden osakkeiden arvostukset ovat alun perin liian korkeat.

Gard: Kyllä, aivan oikein. Siinä on siis haavoittuvuus hinnoiteltu. Tarkoitan, että tilanne on rauhoittunut NVIDIAn yöllisen nousun jälkeen. Mutta järjestelmässä on edelleen riskejä. Mitä tulee siihen, mikä voisi pelastaa tekoälyteknologiatarinan, koronalennukset vaikuttavat ilmeiseltä keinolta pitää markkinat käynnissä. Mitä muuta voisi sanoa? Vähän talouskasvua Euroopassa? Tiedän, että asiat ovat tällä hetkellä melko lauhoja. Mutta mikä voisi pitää pallon liikkeessä?

Field: Uskon, että mainitsemillasi makrotaloudellisilla tekijöillä, kuten koronlaskuilla, on luonnollisesti määrällinen vaikutus näiden yhtiöiden arvostuksiin, ja ne parantavat tilannetta lyhyellä aikavälillä. Mutta jos puhumme erityisesti tekoälystä, nyt tarvitaan sitä, että tekoälyn käyttö ja sen integrointi jokapäiväiseen elämään ja jokapäiväiseen liiketoimintaan lisääntyy tai näkyy lähivuosina. Tämä vahvistaa sitä myönteistä kertomusta, jota ihmiset ovat levittäneet tekoälystä.

Gard: Toki. Tarkoitan, että meillä on ollut hypeä. Markkinoiden arvostukset ovat nousseet. Mutta meidän on nähtävä, että sitä käytetään päivittäin käytännössä. Ja on olemassa todisteita siitä, että niin alkaa tapahtua. Applen uusi iPhone on erittäin vahva tekoälynsä, generatiivisen tekoälynsä, ansiosta. Se on siis ehdottomasti nähtävissä. Tällä alalla tapahtuu kehitystä.

Field: Mielestäni voidaan sanoa, että kyllä. Mutta mielestäni se on vasta seuraava askel ja seuraava - yritykset ovat puhuneet siitä jo jonkin aikaa. Mutta nyt on vain nähtävä seuraavat fyysiset askeleet, jotka lopulta vahvistavat tarinaa, jos se todella toteutuu.

Gard: Toki, hienoa. Kun tapaamme seuraavan kerran, puhumme varmaan Yhdysvaltain vaaleista. Ja se on varmasti potentiaalinen uhka Yhdysvaltain osakemarkkinoille tällä hetkellä. Mutta pitäisikö meidän jättää se siihen ja ottaa se esille seuraavalla kerralla?

Field: Ehdottomasti. Odotan sitä innolla.

Gard: Loistavaa. Kiitos ajastasi ja näkemyksistäsi, Michael.