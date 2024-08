Pohjoismaiset osakkeet, joilla on laaja taloudellinen vallihauta

Vallihaudat ovat hyvä puolustus lohikäärmeitä ... ja kilpailijoita vastaan. Yritykset, joilla on laaja taloudellinen vallihauta, nauttivat kestävästä ja konkreettisesta kilpailuedusta, mikä mahdollistaa ylituottojen saavuttamisen pääomalle pitkällä aikavälillä ja kilpailijoiden etäällä pitämisen. Morningstarin analyytikot myöntävät seuraamiensa yritysten taloudelliselle vallihaudalle luokituksen, joka voi olla laaja, kapea tai olematon.

Morningstarin analyytikoiden seuraamista 44 pohjoismaisesta osakkeesta yksitoista on saanut laajan taloudellisen vallihaudan.

1. Alfa Laval ALFA

2. Assa Abloy ASSA B

3. Atlas Copco ATCO B

4. Coloplast COLO B

5. Elekta EKTA B

6. Kone KNEBV

7. Kongsberg Gruppen KOG

8. Novo Nordisk NOVO B

9. Novonesis NSIS B

10. Saab SAAB B

11. Wärtsilä WRT1V

Nämä yritykset toimivat aloilla, jotka vaihtelevat lääketieteellisistä instrumenteista ja laitteista erikoistuneisiin teollisuuskoneisiin, bioteknologiasta erikoiskemikaaleihin. Laajan taloudellisen vallihaudan omaavien osakkeiden joukossa on useita, joita pidetään tällä hetkellä yliarvostettuina, ja vain yksi on aliarvostettu.

Tähtiluokitus ilmaisee, onko osake hinnoiteltu halvasti, kalliisti vai kohtuullisesti suhteessa analyytikon arvioon sen käyvästä arvosta. Osakkeet, jotka käyvät kauppaa merkittävällä alennuksella verrattuna niiden käypään arvoon, saavat korkeimmat luokitukset, neljä tai viisi tähteä. Toisaalta osakkeet, jotka käyvät kauppaa suurella preemiolla verrattuna niiden käypään arvoon, saavat matalammat luokitukset, yhden tai kaksi tähteä. Kolmen tähden luokitus tarkoittaa, että osakkeen nykyinen hinta on lähellä analyytikon arviota sen käyvästä arvosta.

Alla on esitetty Morningstarin tärkeimmät luokitukset pohjoismaisille osakkeille, joilla on laaja taloudellinen vallihauta, sekä katkelma analyytikon tuoreimmasta raportista.

Alfa Laval ALFA

Analyytikko: Grant Slade, CFA

Uskomme, että Alfa Lavalilla on laaja taloudellinen vallihauta, joka perustuu yhtiön tekniseen asiantuntemukseen ja pitkäaikaiseen kokemukseen kolmen keskeisen teknologian – lämmönsiirron, erottelun ja nesteenkäsittelyn – laitteiden ja ratkaisujen toimittamisessa. Nämä täyttävät korkeat suorituskyky- ja turvallisuusvaatimukset kaikilla eri teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii.

Alfa Laval pitää tuotekehitystä yhtenä keskeisimmistä toiminnoistaan ja näkee sen avainasemassa yhtiön johtavan aseman säilyttämisessä ydinteknologioissa. Yhtiö investoi tyypillisesti 2-3 prosenttia vuosittaisesta liikevaihdostaan tutkimus- ja kehitysohjelmaansa, jotta se voi kehittää uusia tuotteita ja ratkaisuja, mikä on huomattavasti enemmän kuin useimmat kilpailijat niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. Tämän ansiosta Alfa Lavalilla on merkittävästi laajempi patenttisalkku kuin kilpailijoillaan, ja se hakee vuosittain noin 50 uutta patenttia ja lanseeraa noin 100 uutta tuotetta markkinoille.

Assa Abloy ASSA B

Analyytikko: Grant Slade, CFA

Assa Abloylla on laaja vallihauta, joka perustuu immateriaalioikeuksiin ja vaihtokustannuksiin, jotka on kumuloitu vuosikymmenten ajan sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen kautta, vahvistaen yhtiön asemaa lukkojen ja kulunvalvontaratkaisujen globaaleilla markkinoilla.

Assa Abloyn markkinajohtavat brändit ovat synonyymejä turvallisuudelle, luotettavuudelle ja innovatiivisille ratkaisuille. Yhtiön globaali brändivalikoima vähentää hakukustannuksia turvajärjestelmien integraattoreille ja lukkosepille, jotka asentavat Assa Abloyn kattavaa tuotevalikoimaa lukitus- ja kulunvalvontaratkaisuihin – erityisesti kaupallisella sektorilla, joka muodostaa noin 70 prosenttia Assa Abloyn liikevaihdosta. Lisäksi Assa Abloyn tuotteiden pitkä käyttöikä – usein rakennuksen rakentamisesta peruskorjaukseen – johtaa korkeisiin vaihtokustannuksiin, jotka turvaavat yhtiölle merkittävän ja tuottoisan jälkimarkkinamyynnin varaosille ja palveluille.

Atlas Copco ATCO A

Analyytikko: Grant Slade, CFA

Uskoemme, että Atlas Copcon asema alan johtavana uudistajana ja tuotteiden korkea laatu, yhdistettynä merkittäviin vaihtokustannuksiin, suojelee yhtiön tulovirtoja kilpailulta. Katsomme, että teollisuuskompressoriliiketoiminta, joka on kompressoriteknologian segmentti ja muodostaa noin 50 % konsernin liikevoitosta, on erittäin kilpailukykyinen.

Näemme, että tyhjiölaitteiden liiketoiminta hyötyy maineeseen perustuvista tekijöistä ja asiakkaiden vähäisistä vaihtoehdoista. Lopulta Atlas Copcon kilpailuedut näkyvät laajassa ja suhteellisen vakaassa bruttokatteen tasossa, jota pidämme merkkinä hinnoitteluvoimasta, erityisesti ottaen huomioon yhtiön matalan pääoman toimintamallin, jossa yhtiö ulkoistaa noin 75 % suorista valmistus- ja kokoonpanokustannuksistaan.

Coloplast COLO B

Analyytikko: Debbie S. Wang

Olemme pitkään arvostaneet Coloplastin kilpailuetuja ja äskettäin päivitimme yhtiön taloudellisen vallihaudan luokituksen laajaksi. Tämä johtuu yhtiön kyvystä tuottaa voittoja ja kasvattaa jatkuvasti sijoitetun pääoman tuottoa (ROIC) selvästi yli pääomakustannusten.

Coloplastin vallihauta perustuu sen ostomia-, kontinenssi- ja urologialiiketoimintoihin, jotka hyödyntävät aineettomia hyödykkeitä ja siirtymiskustannuksia. Yhtiö on tunnettu merkittävistä innovaatioista näillä aloilla. Ostomia- ja urologialiiketoimintojen vallihaudat ovat vahvoja. Globaalit, 2 miljardin dollarin arvoiset ostomiatuotteiden markkinat hyötyvät aineettomista hyödykkeistä ja siirtymiskustannuksista, muodostaen vakaan oligopolin, joka on meille mieluinen. Coloplast on markkinajohtaja noin 40 prosentin osuudellaan, kun taas Convatec ja Hollister hallitsevat suurinta osaa lopuista markkinoista.

Elekta EKTA B

Analyytikko: Alex Morozov, CFA

Markkinoille pääsy tutkimuslaitteiden alalla on erittäin haastavaa, sillä teollisuus- ja tekijänoikeudet sekä tekninen osaaminen ovat merkittäviä, ja siirtymiskustannukset ovat suuret koulutuskustannusten ja toimintahäiriöiden riskien vuoksi.

Korkea Herfindahlin indeksi, huomattavat markkinoille pääsyn esteet ja kohtalainen kilpailuasetelma tarjoavat RT:lle vahvan aseman verrattuna moniin muihin laiteteollisuuden aloihin. Vaikka kehittyvillä markkinoilla voi esiintyä hintapaineita kustannustietoisempien asiakkaiden vuoksi, arvioimme alan johtavien toimijoiden kilpailun pysyvän kohtuullisena, eikä odoteta, että nämä yritykset ryhtyisivät tuhoisiin hintasotiin.

Kone KNEBV

Analyytikko: Grant Slade, CFA

Koneen korkea sijoitetun pääoman tuotto johtuu sen kestävistä kilpailueduista, kuten maineeseen perustuvista aineettomista hyödykkeistä, asiakkaiden vaihtokustannuksista ja hissipalveluiden kustannusetuuksista, sekä vähäpääomaisesta liiketoimintamallista. Koneen liiketoimintamalli, jossa kustannusrakenne on suhteellisen joustava uusien laitteiden valmistuksen ja asennuksen suhteen, tukee vahvaa taloudellista tulosta läpi suhdannekierron.

Koneen maineeseen perustuvat aineettomat hyödykkeet antavat kilpailuedun, joka mahdollistaa pääsyn hissipalvelujen tuottoisille jälkimarkkinoille. Siellä Kone voi täysin hyödyntää pitkäaikaista kokemustaan integroimalla uudet asennukset osaksi globaalia huolto- ja kunnossapitoverkostoaan.

Kongsberg Gruppen KOG

Analyytikko: Loredana Muharremi, CFA

Arviomme mukaan Kongsbergilla on laaja vallihauta, joka perustuu siirtymiskustannuksiin ja immateriaalioikeuksiin, kuten suunnitteluosaamiseen, tekniseen asiantuntemukseen sekä vankkoihin asiakassuhteisiin. Yhtiön toiminta jakautuu tasaisesti siviili- ja puolustusmarkkinoiden kesken, ja se operoi globaalisti yli 40 maassa neljällä keskeisellä liiketoiminta-alueella: Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence & Aerospace, Kongsberg Digital ja Kongsberg Discovery.

Yhtiön tulot koostuvat noin 60 prosenttisesti siviililiiketoiminnasta ja loput puolustussektorilta. Puolustussektorin osuus yhtiön keskimääräisestä liikevoitosta on kuitenkin 50 prosenttia.

Novo Nordisk NOVO B

Analyytikko: Karen Andersen, CFA

Novo Nordiskin vahvat immateriaalioikeudet diabetessektorilla ja siihen liittyvissä sydän- ja verisuonisairauksissa, kuten liikalihavuudessa, tarjoavat yhtiölle laajan taloudellisen vallihaudan, joka suojaa sen kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Yhtiön kohdennettu tutkimus- ja kehitysstrategia mahdollistaa patenttisuojan jatkuvan laajentamisen innovaatioiden kautta.

Novon tehokkaat valmistustekniikat ja mittakaavaedut ovat tuoneet sen insuliiniliiketoiminnalle vahvan globaalin kannattavuuden, mikä on yhteistä myös kahdelle muulle maailmanlaajuiselle insuliinimarkkinoiden toimijalle, Sanofille ja Eli Lillylle.

Uskomme kuitenkin, että Novon kustannusetu ei ole riittävän vahva toimimaan yhtiön kokonaisvaltaisena vallihaudana, ottaen huomioon, että yhtiön liiketoiminnan painopiste on siirtynyt nopeasti insuliinista (20 % liikevaihdosta vuonna 2023) GLP-1-hoitoihin (70 % liikevaihdosta vuonna 2023).

Novonesis NSIS B

Analyytikko: Diana Radu, CFA

Me uskomme, että Novonesisilla on laaja vallihauta, joka perustuu immateriaalioikeuksiin, vaihtokustannuksiin ja kustannusetuihin. Novozymesin ja Chr. Hansenin yhdistyminen on tuonut yhteen kaksi biologisen ratkaisun kärkiyritystä, joilla on yli sadan vuoden kokemus fermentointiteknologiasta ja biotekniikasta, mikä on niiden teknologian perusta. Tämä juontaa juurensa niiden tanskalaiseen alkuperään, sillä Tanska tunnetaan fermentointiteknologian kehtona.

Novonesis hallitsee sekä entsyymi- että viljelmämarkkinoita, ja sen markkinaosuus kummallakin alalla on noin 50 prosenttia. Kilpailutilanne on molemmilla markkinoilla suhteellisen edullinen, sillä ne ovat pääosin duopolistisia. IFF on näiden markkinoiden toiseksi suurin toimija noin 20 prosentin osuudellaan, ja sen jälkeen tulee DSM-Firmenich noin 5-6 prosentin osuudellaan, joka keskittyy pääasiassa elintarvike- ja juomasegmentteihin.

Saab SAAB B

Analyytikko: Loredana Muharremi, CFA

Uskomme, että Saabilla on laaja taloudellinen vallihauta aineettomien hyödykkeiden ja muuntokustannusten muodossa, jotka ovat tyypillisiä puolustusmarkkinoilla. Yhtiö saa noin 95 prosenttia tuloistaan puolustusteollisuudesta, ja loput tulevat siviilisektorin toiminnasta.

Maailmanlaajuisesti kasvaneet jännitteet, erityisesti länsimaiden sekä Kiinan ja Venäjän välillä, ovat johtamassa puolustusmenojen kasvuun Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Venäjän ja Ukrainan konfliktin seurauksena lähes kaikki Euroopan maat ovat kasvattamassa puolustusbudjettejaan vähintään kahteen prosenttiin BKT:stään tulevaisuudessa. Tämä luo Saabille pitkäaikaisia mahdollisuuksia hyödyntää geopoliittista asemaansa ja tuotevalikoimaansa.

Vuonna 2023 Saab ilmoitti noin 128 miljardin Ruotsin kruunun suuruisesta ennätystilauskannastaan. Tämä antaa kuvaa yhtiön tulevaisuuden liiketoiminnasta, sillä puolustusohjelmat ovat usein vuosikymmenten mittaisia, ja myynnin sekä voittomarginaalien odotetaan kasvavan, kun ohjelmat siirtyvät täysimittaiseen tuotantoon ja jälkimarkkinat alkavat kehittyä.

Wärtsilä WRT1V

Analyytikko: Grant Slade, CFA

Uskomme, että Wärtsilällä on laaja vallihauta, joka perustuu sen merenkulun pääomatarvikkeiden tarjonnan aineettomiin hyödykkeisiin.

Korkeat asiakkaan vaihtokustannukset tukevat premium-hinnoittelua ja edistävät Wärtsilän merenkulun jälkimarkkinatoiminnan taloudellista menestystä. Wärtsilän pitkäaikainen kokemus tehokkaiden, luotettavien ja turvallisten laivamoottoreiden, propulsiojärjestelmien ja laitteiden toimittamisessa on aineeton etu, joka vähentää haku- ja valintakustannuksia riskialttiille laivanrakennusasiakkaille sekä niille alusten lopullisille omistajille ja operaattoreille, joissa Wärtsilän laitteet ovat käytössä.