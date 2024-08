Mitä jos Nvidian raportti on pettymys?

Kaikki huomio kohdistuu Nvidiaan (NVDA), kun sijoittajat jännittyneinä odottavat yhtiön toisen neljänneksen tulosten julkistamista keskiviikkona, 28. elokuuta. Nvidia on toistuvasti ylittänyt ennusteet, mutta asiantuntijat varoittavat, että sijoittajien mahdollinen pettymys voisi aiheuttaa laajamittaisia seurauksia osakemarkkinoille.

Nvidian taloudelliset tulokset ovat kasvaneet merkittävästi, kiitos yhtiön puolijohdesirujen keskeisen roolin tekoälyteknologian kehityksessä. Yhtiö on toistuvasti saavuttanut erinomaisia tuloksia, ylittäen analyytikoiden ennusteet ja sijoittajien korkeat odotukset, mikä on johtanut osakkeen kurssin merkittävään nousuun.

Tällä erää Morningstarin teknologiaosakkeiden asiantuntija Brian Colello on vakuuttunut, että siruvalmistajan menestys jatkuu. "Olisin yllättynyt, jos he jäisivät alle heinäkuun neljänneksen ennusteensa tai eivät korottaisi sitä lokakuun neljännekselle", hän toteaa. Mutta siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että sijoittajat pettyisivät yhtiön tulokseen, hän varoittaa, että seuraukset olisivat kauaskantoiset: ”Voidaan sanoa, että jos Nvidian osake laskisi jostain syystä, se vetäisi mukanaan kaikki tekoälysektorin yritykset."

Koska tekoälyyritykset painottuvat merkittävästi tärkeimmissä indekseissä, Nvidian horjahtaminen saattaisi vaikuttaa laajemmin markkinoihin.

Tässä on kaikki, mitä sijoittajien tulisi tietää ennen Nvidian tulosta.

Keskeiset Morningstar-luokitukset Nvidialle

• Fair Value Estimate: $105.00

• Morningstar Rating: 3 tähteä

• Morningstar Economic Moat Rating: Laaja

• Morningstar Uncertainty Rating: Erittäin korkea

Nvidian hurja kyyti

Nvidian osakkeiden arvo on noussut 157 % tämän vuoden aikana ja 194 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Elokuun alussa osakkeen arvo laski markkinoiden myyntipaineen seurauksena, joka johtui huolista talouskasvun hidastumisesta ja Japanin jenin vahvistumisesta. Osake on kuitenkin toipunut suurimmasta osasta tappioitaan. Viimeisen viikon aikana osakkeen arvo on kasvanut yli 9 %. Osakkeen nykyinen hinta on noin 128 dollaria kappaleelta, ja analyytikko Colello pitää hintaa kohtuullisena.

Kaiken kaikkiaan analyytikot ovat yhä optimistisia. Nvidia saavutti 26 miljardin dollarin liikevaihdon huhtikuussa 2024 päättyneellä tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä. FactSetin konsensusennusteiden mukaan yhtiön odotetaan ylittävän noin 28 miljardin dollarin liikevaihtoennusteen heinäkuun neljänneksellä.

"Kuten aiempina vuosineljänneksinä, odotamme Nvidian ilmoittavan ennusteita ylittävistä tuloksista ja ennakoivan suurempaa liikevaihtoa lokakuun neljännekselle", kirjoittaa Colello. Hän mainitsee, että yritykset kuten Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META) ja Amazon (AMZN), jotka tarjoavat pilvipalveluita, investoivat edelleen tekoälyinfrastruktuuriin. Lisäksi hän toteaa, että Nvidian liikevaihdon kasvun pitäisi jatkua, kun sen toimittajien asettamat rajoitukset alkavat helpottaa tulevina vuosineljänneksinä.

Goldman Sachsin analyytikot ennustavat Nvidialle "toista vahvaa kaksinumeroista kasvuvuotta liikevaihdossa ja tuloksessa", kun taas Bank of American analyytikot pitävät osakkeen viimeaikaista volatiliteettia ennemminkin ostomahdollisuutena kuin pitkän aikavälin huolenaiheena.

"Yhtiö on ollut ilmiömäisen menestyksekäs", toteaa Interactive Brokersin päästrategi Steve Sosnick. "On vaikea kuvitella toista yritystä, joka olisi yhtä johdonmukaisesti ylittänyt odotukset, asettanut ne korkeammalle, ja sitten seuraavassa neljänneksessä taas ylittänyt ne. Se on ennenkuulumatonta." Hän kuitenkin huomauttaa, että "on vaikeaa uskoa, että tämä jatkumo säilyisi loputtomiin."

Voiko Nvidian osake jatkaa nousua?

Colellonin mukaan Nvidian osakkeen suhteen suurempi huolenaihe on tekoälyn kehitykseen liittyvien menojen pitkän aikavälin kestävyys. Hän mainitsee, että toistaiseksi sekä Alphabet (GOOGL) että Meta ovat myöntäneet, että tekoälyyn sijoittamisen riskit ovat suuremmat, jos sijoitus on liian pieni verrattuna liian suureen sijoitukseen. Vaikka tämä saattaa olla positiivinen signaali osakkeen lyhyen aikavälin näkymille, se kasvattaa riskiä sijoitusten romahduksesta tulevaisuudessa, kunhan ne takaavat riittävän AI GPU -kapasiteetin.

Sosnick on samaa mieltä: "Meidän on pohdittava, voiko tekoälyn käyttöönoton sykli jatkua nykyisellä vauhdilla." Elokuun markkinamyyntioli merkki siitä, että sijoittajat ovat alkaneet kyseenalaistaa kaupankäynnin kestävyyttä. Teknologiasektorin osakkeet laskivat, kun taas arvo-osakkeet ja pienyhtiöiden osakkeet nousivat.

"Viime kuukauden aikana olemme havainneet tekoälykaupan hiipuneen verrattuna laajempiin markkinoihin, mikä johtuu siitä, että markkinoilla on todellinen huoli menojen kestävyydestä", Colello toteaa.

Indeksirahastosijoittajien riskit

Strategit toteavat, että vaikeuksiin voivat joutua muutkin kuin tekoälyyritykset, mikäli Nvidia ei vastaa odotuksiin. "Se aiheuttaa ketjureaktioita," Sosnick huomauttaa.

Tänä vuonna Nvidia on yksin tuottanut 4,12 prosenttiyksikköä, mikä on noin neljännes Morningstar US Market Indexin 17,2 prosentin kokonaistuotosta Morningstar Directin mukaan.

Sosnick toteaa, että vaikka S&P 500 -indeksirahaston sijoittaja saattaa kuvitella sijoittavansa laajaan osakevalikoimaan, kahdeksan suurinta tekoälyyritystä (Nvidia, Amazon, Apple (AAPL), Microsoft, Meta, Tesla (TSLA), Alphabet ja Broadcom (AVGO)) muodostavat nyt noin kolmanneksen rahaston kokonaispainosta. Vaikka on merkkejä siitä, että markkinoiden tuotot ovat alkaneet levitä suurten teknologiayritysten ulkopuolelle, "keskittymisriski on edelleen olemassa", hän varoittaa.

Tämä tarkoittaa, että jos tekoälymarkkinat kärsivät Nvidian heikentyneen tuloksen myötä, sijoittajat saattavat huomata vaikutukset koko sijoitussalkussaan. "Nvidia on sijoittajien mielissä niin vahvassa asemassa", Sosnick toteaa. Jos yhtiö antaisi sijoittajille syytä huoleen tekoälymarkkinoiden hidastumisesta, "seuraukset voisivat olla erittäin merkittäviä".