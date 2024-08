Warren Buffetin Berkshire Hathaway: Naamioitunut sijoitusrahasto?

Teknisesti ottaen omistan vain kaksi osaketta: Morningstar (MORN) ja Berkshire Hathaway (BRK.B). Kuitenkin pidän jälkimmäistä epätavallisen houkuttelevana sijoitusrahastona.

Kuten sijoitusrahastot, Berkshire Hathaway on laajalti hajautettu ja ammattimaisesti hallinnoitu. Warren Buffett kuitenkin tekee yhtiön päätökset ja työskentelee käytännössä palkatta (hänen yksityiskoneensa vuosittaiset kulut ovat alle yhden peruspisteen yhtiön varoista). Lisäksi yhtiö ei jaa osinkoja, mikä on merkittävä etu, sillä omistan osakkeet verollisella tilillä.

Eräänä päivänä tarkastelin sijoitusrahastoni tilaa. Tiesin, että se sisältää kolmea tyyppiä sijoituksia: 1) yksityisesti omistettuja yrityksiä, 2) pörssissä listattuja osakkeita ja 3) käteisvaroja. Aiemmin rahastoanalyytikkona minulla oli tiettyjä standardikysymyksiä. Mikä oli sijoitusten varojen jakautuminen? Entä mikä oli salkun arvopapereiden hinnoittelu – erityisesti niiden hinta/tulos-suhde?

Yllätyksekseni en löytänyt näitä tietoja. Google-hakujen avulla löysin useita artikkeleita, joissa selvitettiin Berkshire Hathawayn asiakirjoja, mutta koska yksikään niistä ei noudattanut edellä mainittua muotoa, ne eivät vastanneet kysymyksiini. Näin syntyi tämä kolumni.

Berkshire Hathawayn varojen allokaatio

Toisin kuin useimmat sijoitusrahastot, Berkshire Hathaway on vivutettu. Sen lainanotto on kuitenkin enemmänkin implisiittistä kuin eksplisiittistä. Rahastot yleensä ottavat lainaa lyhytaikaisesti ja sijoittavat saamansa varat, mikä on yleinen käytäntö myös yrityksissä, jotka liikkeeseenlaskemalla velkaa rahoittavat toimintaansa. Berkshire Hathaway ei sen sijaan ota velkaa emoyhtiöltään, vaan käyttää vakuutusyhtiöidensä tappiovarauksia sijoituksiin.

Morningstarin Greggory Warrenin mukaan, joka auttoi tämän analyysin laatimisessa (minulla ei ole asiantuntemusta vakuutusyhtiöiden talouden analysoinnissa), Berkshire Hathawaylla on tällä hetkellä vakuutustoimintaansa liittyviä tappiovarauksia 175 miljardin dollarin (157,2 miljardin euron) arvosta. Tätä vastuuta vasten yhtiöllä on vakuutustoiminnassaan 241 miljardin dollarin arvosta kiinteätuottoisia sijoituksia ja käteisvaroja, joista valtaosa on valtion velkakirjoja. Yhtiöllä on myös 48 miljardia dollaria käteistä muissa liiketoiminnoissa. Sen nettokäteisvarat ovat siis 114 miljardia dollaria, mikä on huomattava summa, mutta ei merkittävä verrattuna sijoitusrahastojen standardeihin.

Viime perjantaina yhtiön julkisesti listattujen osakkeiden salkun arvo oli 267 miljardia dollaria. Nettokassan lisäämisen jälkeen kokonaissumma kohoaa 381 miljardiin dollariin. Kun Berkshire Hathawayn osakepääoma on 958 miljardia dollaria, yhtiön yksityisomistuksessa olevien liiketoimintojen arvo on laskettuna erotuksena 577 miljardia dollaria. (Tutkimme näiden liiketoimintojen tuottamien voittojen määrää myöhemmin.)

Alla olevassa kaaviossa nämä luvut on esitetty prosentteina.

Kun Berkshire Hathawayn vakuutusvelat vähennetään sen käteisvaroista, yhtiön varojen allokaatio muistuttaa paljon tyypillistä, joskin varovaista osakerahastoa. Yhtiön varoista 88 prosenttia on sijoitettuna osakkeisiin, jotka jakautuvat sekä yksityisesti omistettuihin että julkisesti noteerattuihin yrityksiin kattavassa salkussa, joka sisältää yli 100 sijoitusta. Julkisista sijoituksista ainoastaan Applen (AAPL) osuus ylittää 5 prosenttia Berkshiren kokonaisnettovarallisuudesta, ollen tällä hetkellä 9 prosenttia, mikä on huomattava lasku aiemmista lukemista, Buffettin myytyä äskettäin 506 miljoonaa osaketta.

Berkshire Hathawayn salkun ominaispiirteet

Yrityksen toimialariskiä ei tarvitse juurikaan selittää. Applen ja Amazon.comin (AMZN) pienen oston ohella Berkshire Hathaway keskittyy perinteisiin toimialoihin, kuten vakuutuksiin, kuluttajapalveluihin, rautateihin ja energiaan. Yleisesti tiedetään, että Buffett suosii sijoituksia, jotka tuottavat käteistä heti, eikä pelkkiä lupauksia tulevaisuudesta.

Berkshire Hathawayn yritysten toiminta on vähemmän kiinnostavaa kuin niiden hinnat. Lopulta niiden toiminta on varsin johdonmukaista. Esimerkiksi Apple, vaikka se vaikuttaa uudelta tulokkaalta, on myynyt kuluttajaelektroniikkaa jo lähes puolen vuosisadan ajan. (See's Candies, josta kirjoitettiin tässä kolumnissa vain kaksi viikkoa sitten, on vieläkin vanhempi.) Sijoittajien näille toiminnoille maksama hinta kuitenkin vaihtelee ajan myötä.

Koska Buffett ostaa pikemminkin kypsiä yrityksiä kuin startup-yrityksiä, sopivin arvostusmittari on hinta/voittosuhde. Kuinka paljon jokainen dollari yrityksen tulosta maksaa?

Vertailin listattujen osakkeiden osalta Berkshire Hathawayn viimeisintä 13F-lomaketta ja Morningstarin osaketietokannassa ilmoitettuja 12 kuukauden tulostietoja. Helppo homma!

"Määritettäessä P/E-kerrointa Berkshiren yksityisille yrityksille tehtävä muuttuu monimutkaisemmaksi. Tämä johtuu siitä, että Berkshire Hathawayn virallisista tuloksista tulee vähentää sijoitusvoitot, mutta myös siitä, että sen tytäryhtiö Geico saa erillisiä sijoitustuloja. Kysymys kuuluu, tulisiko nämä varat jättää pois laskuista, koska ne ovat markkinoiden vaihteluiden alaisia, vai tulisiko ne nähdä osana Geicon normaalia liiketoimintaa?

Jaoin erotuksen ja tein laskelman molempiin suuntiin. Seuraavassa kaaviossa on esitetty neljä eri P/E-kerrointa: 1) 100 suurinta yhdysvaltalaista osaketta, 2) Berkshire Hathawayn julkinen osakesalkku, 3) Berkshire Hathawayn yksityiset liiketoiminnot, mukaan lukien sen vakuutustytäryhtiöiden sijoitustuotot, ja 4) Berkshire Hathawayn yksityiset liiketoiminnot ilman vakuutusten sijoitustuottoja.

Kaikissa tapauksissa suhdeluvut laskettiin jakamalla kunkin ryhmän kokonaismarkkinakapitalisointi sen kokonaistuloilla, käyttäen (kuten edellä todettiin) julkisten osakkeiden osalta 12 kuukauden jälkeistä aikaa ja yksityisomistuksessa olevien yritysten osalta verovuotta 2024. Jos yritykset kärsivät tappioita, ne otettiin mukaan laskelmiin, mutta koska kyseessä on Berkshire Hathaway ja sijoitusjohtaja Warren Buffett, tällaisia yrityksiä löytyi vain vähän.

Huomio: Tilanpuutteen vuoksi olen merkinnyt Berkshire Hathawayn listattujen osakkeiden P/E-suhteen "BH Public", sen yksityisten liiketoimintojen, Geicon sijoitustulot mukaan lukien, "Private Yes" ja ilman näitä tuloja "Private No". Pahoittelen kömpelöä muotoilua.

Kauan, kauan sitten Buffett lakkasi olemasta kova arvosijoittaja ja alkoi etsiä sen sijaan hyviä yrityksiä hyvään hintaan. Minun tehtäväni ei ole sanoa, omistaako hän tällä hetkellä loistavia yrityksiä (See’siä lukuun ottamatta). Mutta niiden hinnat ovat varmasti kohtuullisia. Jos kyseessä olisi rahasto, Morningstar luokittelisi sen salkun suuriin (tai mahdollisesti keskikokoisiin) arvo-osuuksiin.

Näytteessä mainitaan Applen P/E-luku 34. Siksi ei ole yllättävää, että Buffett on myynyt osakkeita aggressiivisesti vuoden 2023 lopusta alkaen. Yrityksen ominaisuuksista riippumatta se ei vastaa Berkshire Hathawayn tavanomaista hintaprofiilia.

Lopuksi

Yleensä esitän tässä kohdassa mielipiteeni, mutta tänään pidättäydyn siitä. Koska minulla on Berkshire Hathawayn osakkeita, esitän tämän artikkelin kuvailevassa muodossa. Kuten aina, voitte kuitenkin vapaasti tehdä omat johtopäätöksenne!