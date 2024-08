Heinäkuun alussa markkinat saavuttivat uusia ennätyksiä, mutta "Magnificent Seven" -nimellä tunnettujen mega-cap-teknologiaosakkeiden myynti painoi markkinoita viime viikon lopussa. Alhaisemmat hinnat tuovat kuitenkin mukanaan houkuttelevampia arvostuksia, ja kaksi näistä osakkeista on nyt aliarvostettuja.

Morningstar US Market Index on laskenut 6,3 prosenttia elokuun alusta. "Magnificent Seven" - Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Apple (AAPL), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) ja Tesla (TSLA) - olivat kymmenen osakkeen joukossa, jotka vaikuttivat eniten kokonaismarkkinoiden laskuun torstaina ja perjantaina. Kolmen päivän aikana Teslan osake romahti 14,3 prosenttia ja Nvidian osake laski 14,2 prosenttia.

Morningstarin osaketutkimuksen johtaja Eric Comptonin mukaan korkeat arvostukset ja markkinoiden liiallinen keskittyminen loivat ympäristön, joka oli altis myynnille: "Kaksi viikkoa sitten Nvidia, Apple, Meta ja Tesla olivat mielestämme 12-30 prosenttia yliarvostettuja, kun taas Alphabet, Microsoft ja Amazon olivat kohtuullisesti hinnoiteltuja. Emme löytäneet mitään, mikä olisi vaikuttanut halvalta."

Arvostusten muuttuessa houkuttelevammiksi, Morningstarin analyytikot pitävät kahta Magnificent Seven -yritystä, Microsoftia ja Amazonia, aliarvostettuina. Amazon laski perjantaina 4 tähden tasolle pudottuaan 8,8 %.

"Arvostukset alkavat näyttää kiinnostavammilta, mutta yleisesti ottaen teknologiasektori ei ole vieläkään kovin halpa", Compton sanoo. "Useat yritykset, joiden osakkeita on myyty eniten, näyttävät palaavan jälleen realistisiin arvostuksiin, sillä ne ovat jo aiemmin vaikuttaneet ylihintaisilta."

Hän toteaa, että myynti on keskittynyt enenevässä määrin puolijohteisiin liittyviin yrityksiin, kun taas ohjelmistoyritykset ovat osoittautuneet joustavammiksi. Tämä eroaa aiemmasta trendistä, jossa puolijohdetuotteet ovat saavuttaneet korkeuksia ja ylittäneet muiden tuotteiden suorituskyvyn.

Magnificent Seven vetää markkinoita alaspäin

Alkuvuodesta 2023 Yhdysvaltain markkinaindeksin viimeisimpään huippuun 16. heinäkuuta mennessä markkinat kasvoivat kumulatiivisesti 50,2 %. Rallia johti Nvidia, jonka arvo nousi 765,2 % ja joka vaikutti 7,5 prosenttiyksiköllä markkinoiden tuottoihin. Microsoft ja Apple kasvoivat molemmat yli 80 %, vaikuttaen yli 4 prosenttiyksiköllä markkinoiden tuottoon. Seuraavat kolme suurinta, Amazon, Alphabet ja Meta, kohensivat kukin yli 2 prosenttiyksiköllä markkinoiden tuottoa.

Trendi on kääntynyt vastakkaiseksi. Heinäkuun 16. päivästä lähtien indeksi on pudonnut 8,6 %, ja suurin osa tästä laskusta johtuu Magnificent Seven -ryhmästä. Nvidia on ollut suurin laskun aiheuttaja viimeisen kolmen päivän aikana, kun sen osake romahti 14,2 % ja se vei 0,8 prosenttiyksikköä Morningstar US Market -indeksin tuotosta. Amazon oli toiseksi suurin laskija, jonka osakekurssi putosi 13,9 % ja se vähensi indeksin tuottoa 0,5 prosenttiyksikköä ilmoitettuaan tuloksensa 1. elokuuta.

Kaiken kaikkiaan Magnificent Seven -osakkeiden osuus Yhdysvaltain markkinaindeksin 6,3 prosentin laskusta elokuun alusta oli 2,4 prosenttiyksikköä. Muita huomattavia laskijoita olivat Intel (INTC), jonka arvo putosi 34,6 % heikon toisen neljänneksen tuloksen myötä, JPMorgan Chase (JPM), joka laski 8,4 %, ja Broadcom (AVGO), jonka arvo aleni 11,6 %.

Tulokset pääosin positiivisia

Osakemarkkinoiden myynti on ajoittunut yhteen toisen neljänneksen tulosten julkistamisen kanssa. Tänä aikana monet Magnificent Seven -ryhmään kuuluvista yrityksistä ovat jälleen kerran keskittyneet tekoälyyn.

"Suurin osa Magnificent Seven -yrityksistä on tavalla tai toisella kytköksissä tekoälyyn", toteaa Compton. "Vaikka tekoälyn tuomat tulokset eivät ole olleet yksinomaan negatiivisia tänä tulokausina, olemme nähneet yritysten korostavan jatkuvasti investointien jatkamista. Samaan aikaan sijoittajat alkavat kysyä, milloin näiden investointien tuotot realisoituvat ja kuinka suuria ne voivat olla."

Näin Compton tiivistää Morningstarin näkemykset Magnificent Sevenin tuloksista (miinus Nvidia, joka raportoi 28. elokuuta):

• Microsoft: Vakaa tulos. Nostimme käyvän arvon arviotamme ja pidimme Azureen liittyvien tulojen nopeutumisesta. Markkinoiden reaktio oli vaimea.

• Alphabet: Vakaat mainostulot ja Google Cloud kasvoi hyvin.

• Amazon: Tulokset vastasivat suurin piirtein odotuksia. AWS pysyy vahvana.

• Tesla: Tulos jäi konsensuksesta. Markkinareaktio oli negatiivinen.

• Meta: Nosti investointikustannusohjeistustaan aiempien ohjeiden yläpäähän. Yritys korosti, että se jatkaa investointeja vuonna 2025. Liikevaihdon kasvu ja mainosmenot säilyivät terveinä.

• Apple: Nostimme käyvän arvon arviotamme. Apple kamppailee yhä laskevien iPhone-myyntien kanssa ja odottaa vuoden 2025 uuden mallin lanseerauksen piristävän myyntiä.

Näyttääkö jokin Magnificent Seven-osakkeista nyt erityisen houkuttelevalta?

Toistaiseksi toisen neljänneksen tuloksensa julkistaneista kuudesta yhtiöstä viiden käyvän arvon arvioita nostettiin, kun taas Teslan arvio pysyi ennallaan. Neljä osakkeista on edelleen reilusti yliarvostettu, kun taas Apple on erityisen yliarvostettu ja Microsoft sekä Amazon aliarvostettuja.



Microsoftin osakekurssi on noin 400 dollaria osakkeelta, jolloin se sijoittuu neljän tähden alueelle ja käy kauppaa 19 prosentin alennuksella sen 490 dollarin käypään arvoon verrattuna. Amazonin osake on myös neljän tähden alueella, ja sen osakekurssi on noin 160 dollaria, mikä tarkoittaa 17 prosentin alennusta sen 195 dollarin käyvän arvon arvioon.

Compton pitää myös Adobea (ADBE), Palo Alto Networksiä (PANW), NXP Semiconductorsia (NXPI) ja CrowdStrikea (CRWD) aliarvostettuina teknologiayhtiöinä, jotka ovat sijoittajien harkinnan arvoisia.

Tässä lisää siitä, mitä Morningstarin analyytikot ajattelevat Magnificent Sevenistä.

Alphabet

• Morningstar Rating: 3 tähteä

• Fair Value Estimate: $182.00

Osaketutkimuksen päällikkö Michael Hodel on korottanut Alphabetin käyvän arvon arvion 182 dollariin 179 dollarista toisen neljänneksen tulosten jälkeen. "Mainostulojen vahva kasvu toisella neljänneksellä haastaa näkemyksen, että Alphabet olisi menettämässä asemaansa hakukonemarkkinoilla", hän toteaa. "Lisäksi Google Cloud -liiketoiminnan kasvu nopeutui entisestään, saavuttaen nopeimman kasvuvauhdin 18 kuukauteen, kun tekoälytyökalut edistävät pilvipalveluiden laajempaa käyttöönottoa."

Amazon.com

• Morningstar Rating: 4 tähteä

• Fair Value Estimate: $195.00

Amazonin (AMZN) käyvän arvon arvio nostettiin 195 dollariin osakkeelta 193 dollarista. "Yhtiön kolmannen neljänneksen näkymät olivat linjassa liikevaihtoarviomme kanssa ja paremmat kuin liikevoittoarviomme", sanoo vanhempi osaketutkimuksen analyytikko Dan Romanoff. "Muutokset malliimme ovat vaatimattomia, mutta ne keskittyvät kannattavuuden jatkuvaan parantamiseen lähitulevaisuudessa." Amazon jatkaa edistymistä tehokkuuden parantamisessa koko verkostossaan, mikä auttaa alentamaan kustannuksia ja parantamaan toimitusnopeutta sekä lisäämään Prime-jäsenten ostoja. Heinäkuun alussa alkaneen vetäytymisen jälkeen näemme osakkeet yhä houkuttelevampina."

Apple

• Morningstar Rating: 2 tähteä

• Fair Value Estimate: $185.00

Osakeanalyytikko William Kerwin on nostanut Applen (AAPL) käyvän arvon arvion 185 dollariin 170 dollarista, koska iPhonen liikevaihto kasvaa keskipitkällä aikavälillä. "Odotamme edelleen vahvaa liikevaihdon kasvua tilikaudella 2025, kun käyttäjät päivittävät iPhonejaan hyödyntääkseen Applen generatiivisia tekoälyominaisuuksia, mikä edellyttää uusinta ja parasta laitteistoa", hän sanoi.

"Ennustamme nyt kaksinumeroista iPhone-tulojen kasvua tilikaudella 2025 ja toista vahvaa liikevaihdon kasvua tilikaudella 2026. iPhone-tulot ovat edelleen Applen tuloksen tärkein ajuri. Näemme sen olevan yhtiön laitteistojen, ohjelmistojen ja palveluiden muodostaman walled garden -ekosysteemin tukipilari, joka suojaa laajaa vallihautaamme ja tukee pitkän aikavälin kasvuteesejämme. Pidämme osaketta kuitenkin edelleen yliarvostettuna. Applen nykyinen osakekurssi viittaa lähes 20 prosentin iPhone-tulojen kasvuun tilikaudella 2025, mikä on mielestämme liikaa, kun otetaan huomioon Kiinan kasvun vastatuulet ja kuluttajien puhelinten päivityssyklien hidastuminen."

Meta Platforms

• Morningstar Rating: 3 tähteä

• Fair Value Estimate: $450.00

Metan käyvän arvon arvio nostettiin 400 dollarista 450 dollariin. "Meta jatkaa vakaita tuloksiaan vahvan digitaalisen mainonnan kysynnän keskellä ja investoi samalla aggressiivisesti tekoälyyn liittyvään infrastruktuuriin, teknologiaan ja tuotteisiin", sanoo Hodel. "Yritys tiukensi investointien kasvuennustettaan aiempien odotustensa yläpäähän ja ilmoitti, että investointien kasvu on 'merkittävää' vuonna 2025. Meta toisti uskovansa, että sen rakentamaa laskentakapasiteettia voidaan käyttää monenlaisiin tehtäviin, ja että se voi joustavasti siirtyä sinne, missä parhaat mahdollisuudet ilmenevät, mikä on samanlainen näkemys kuin se, jonka Alphabet on jakanut. Emme ole vakuuttuneita siitä, että Meta tulee saamaan vahvaa tuottoa infrastruktuuri-investoinneistaan, mutta odotamme yrityksen jatkavan vahvan kassavirran tuottamista riippumatta siitä, mihin suuntaan tekoäly kehittyy. Olimme myös tyytyväisiä siihen, että yritys säilytti kuluja koskevan ennusteensa tälle vuodelle."

Microsoft

• Morningstar Rating: 4 tähteä

• Fair Value Estimate: $490.00

Romanoff nosti Microsoftin käyvän arvon arvion 435 dollarista 490 dollariin osakkeelta Azuren kasvun kiihtymisen vuoksi. "Tulospuhelussa, joka sisälsi vaikuttavia uusia tietoja tekoälyyn liittyvästä kysynnästä, tärkein yksittäinen seikka oli mielestämme ohjeistus, jonka mukaan Azure-tulot kiihtyvät vuoden toisella puoliskolla, kun nykyiset investoinnit datakeskuskapasiteettiin alkavat tuottaa tulosta", sanoo Romanoff. "Siksi nostimme keskipitkän aikavälin liikevaihdon kasvuarviotamme, ja myös kannattavuusolettamuksemme nousivat paremman suorituskyvyn ja vakaiden näkymien myötä. Liikevaihtoa rajoittivat jälleen datakeskuskapasiteetin rajoitukset ja useat pienet heikkoudet Euroopassa. Osakkeet ovat laskeneet hieman viimeaikaisen vetäytymisen jälkeen, mutta pidämme osaketta edelleen houkuttelevana."

Nvidia

• Morningstar Rating: 3 tähteä

• Fair Value Estimate: $105.00

Nvidia raportoi toisen neljänneksen tuloksensa 28. elokuuta. Ensimmäisen neljänneksen tuloksen jälkeen toukokuussa osakestrategi Brian Colello kirjoitti: "Nvidia raportoi jälleen kerran erinomaisista neljännesvuosituloksista ja tarjosi sijoittajille entistäkin optimistisemmat odotukset tulevalle neljännekselle, sillä yhtiö on edelleen selvä voittaja kilpailussa generatiivisten tekoälyominaisuuksien kehittämisessä. Meitä rohkaisee johdon kommentti, jonka mukaan tulevien Blackwell-tuotteiden kysynnän pitäisi ylittää tarjonta kalenterivuoteen 2025 asti, emmekä näe merkkejä tekoälyn kysynnän hidastumisesta."

Tesla

• Morningstar Rating: 3 tähteä

• Fair Value Estimate: $200.00

Osakestrategi Seth Goldstein säilytti Teslan 200 dollarin osakekohtaisen käyvän arvon arvion toisen neljänneksen tulosten jälkeen, jotka olivat hänen odotustensa mukaisia. "Teslan toisen vuosineljänneksen tulos oli pitkälti linjassa näkemyksemme kanssa", sanoo Goldstein. "Teslan osakkeet laskivat 8 % jälkikaupankäynnissä. Mielestämme markkinat reagoivat tulokseen, joka jäi FactSetin konsensusarvioiden alapuolelle, sekä siihen, että johto ei ole antanut yksityiskohtia kahdesta keskeisestä kasvuhankkeesta: kohtuuhintaisesta autosta ja täydestä itseohjautuvuudesta."