16 aliarvostettua eurooppalaista laatuosaketta kolmannelle kvartaalille 2024

Vahvan vuoden alun jälkeen eurooppalaisten osakkeiden kehitys on ollut epävakaampaa viime viikkoina 9. kesäkuuta jälkeen. Tämä johtuu pääasiassa Ranskan epävarmasta poliittisesta tilanteesta, jossa äärioikeistolainen Rassemblement National -puolue uhkasi saada merkittävän läpimurron 7. heinäkuuta pidetyissä eduskuntavaaleissa.

Tätä taustaa vasten sijoittajat voivat turvautua laatuyhtiöihin, jotka käyvät kauppaa Morningstarin käyvän arvon arvioon nähden alihintaan.

Miten me valitismme osakkeet

Olemme luoneet listan Morningstar Developed Markets Europe -indeksiin kuuluvista osakkeista suodattamalla ne viiden eri kriteerin mukaisesti:

Laajennettu kilpailusuoja ("Wide Moat") ;

Morningstar-luokitus 4 tai 5 tähteä, mikä osoittaa aliarvostusta tai alennusta Morningstarin käyvän arvon arvioon nähden (olemme rajoittaneet valintamme osakkeisiin, joiden arvostusalennus on vähintään 20 %);

ESG-riskiluokitus on "keskisuuri", "alhainen" tai "vähäinen";

"Esimerkillinen" tai "tavanomainen" pääoman kohdentamisen pistemäärä.

Käyvän arvon arvion epävarmuuden luokitus "alhaisesta" "korkeaan".



Kilpailuedun kriteeri on keskeinen, ja se pohjautuu Warren Buffettin käsitteeseen 'moat', joka viittaa yrityksen kykyyn suojata markkina-asemaansa kilpailijoilta ja luoda pitkäaikaista tuottoa (20 vuotta tai enemmän), mikä ylittää pääoman kustannukset.

Ennustettavat kassavirrat ovat analyytikoillemme ratkaisevan tärkeitä yhtiöiden arvon arvioinnissa ja ne sisältyvät Morningstarin "Uncertainty Rating" -luokitukseen. Morningstarin epävarmuusluokitus vaihtelee alhaisesta äärimmäiseen, mikä kuvastaa analyytikoiden luottamustasoa käyvän arvon arvioinnissa. Alhaisempi epävarmuus tarkoittaa vähemmän riskiä, kuten myynnin herkkyyttä taloudellisille olosuhteille ja kilpailuympäristön muutoksille.

Olemme valikoineet ESG-tietoisille sijoittajille yrityksiä, jotka kantavat pientä tai keskitasoista riskiä.

Elekta EKTA B Edenred EDEN Sartorius DIM Melrose Industries MRO Reckitt Benckiser Group RKT Anheuser-Busch InBev ABI Roche ROG Rheinmetall RHM Adyen ADYEN Pernod Ricard RI GSK GSK Sartorius SRT3 Rentokil Initial RTO Julius Baer Group BAER Spirax Group SPX Diageo DGE

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto Morningstarin käyttämistä keskeisistä seuranta- ja valintaindikaattoreista.

Elekta EKTA B

Analyytikko: Alex Morozov, CFA

Ala: Terveydenhuolto

Toimiala: Lääketieteelliset instrumentit ja tarvikkeet

Morningstar Rating: 5 tähteä

Morningstar Uncertainty Rating: Keskisuuri

Capital Allocation Rating: Standard

Carbon Risk Category: Matala riski



Morningstarin analyytikko Alex Morozov sanoo: "Sädehoidon kysynnän pitäisi pysyä vahvana seuraavan vuosikymmenen ajan. Elekta pystyy todennäköisesti hyödyntämään tätä, mutta sen menestys riippuu Unityn käytön jatkumisesta ja sen kyvystä kestää Siemens Healthineersin kilpailu. Suuri osa Elektan tulevasta kasvusta tulee kehittyviltä markkinoilta, joissa väestörakenteen kehitys ja terveydenhuollon nykyaikaistaminen lisäävät sädehoitolaitteiden käyttöä. Koska Elekta ja Siemens Healthineers hallitsevat noin 95 prosenttia uusista asennuksista, niiden kasvavan asennetun laitekannan ja toistuvan liiketoiminnan pitäisi auttaa luomaan vankkaa pitkän aikavälin kannattavuutta."

Edenred EDEN

Analytikko: Michael Field, CFA



Morningstarin Michael Fieldin mukaan: "Edenred on maailman johtava yrityksille suunnattujen prepaid-palvelujen tarjoaja, jonka ydinliiketoimintaa ovat henkilöstöedut, kuten ateriakupongit. Markkinat ovat keskittyneet: esimerkiksi Brasiliassa Edenred on merkittävin toimija, minkä jälkeen tulevat kilpailijat Sodexo ja Alelo. Yhdessä nämä kolme hallitsevat 90 prosenttia markkinoista. Edenred on läsnä 46 maassa ja sillä on ensimmäinen tai toinen sija kaikilla keskeisillä markkinoillaan. Seellä on merkittävä läsnäolo kehittyvillä markkinoilla, mikä voi johtaa tuloksen epävakauteen, mutta se tuottaa korkeita voittomarginaaleja, osittain digitaalisten arvosetelien lisääntyneen käytön vuoksi.

Edenredin strategiassa keskitytään hajauttamaan liiketoimintaa muille aloille (esimerkiksi kustannustenhallintaan) ja lisäämään uusia maita salkkuun pääasiassa orgaanisesti."

Sartorius DIM

Analyytikko: Jay Lee

Ala: Terveydenhuolto

Toimiala: Lääketieteelliset instrumentit ja tarvikkeet

Morningstar Rating: 4 tähteä

Morningstar Uncertainty Rating: Korkea

Capital Allocation Rating: Esimerkillinen

Carbon Risk Category: Vähäinen riski



Sartorius AG ja sen bioprosessiliiketoiminnan tytäryhtiö Sartorius Stedim ovat alentaneet huomattavasti vuoden 2023 ennusteitaan, sillä niiden biotieteellisten työkalujen kysyntä on vähentynyt.

"Näiden tekijöiden vuoksi olemme alentaneet merkittävästi lyhyen aikavälin oletuksiamme ja laskemme molempien yhtiöiden käypää arvoa koskevia arvioitamme yksinumeroisilla luvuilla", sanoo Morningstarin analyytikko Julie Utterback. "Vaikka molempien yhtiöiden osakkeilla käytiin kauppaa käyvän arvon tuntumassa ennen tätä ilmoitusta, uskomme, että niiden arvot voivat laskea merkittävästi tämän uutisen seurauksena. Jos osakkeet laskevat huomattavasti uusiin käypiin arvoihin nähden, uskomme, että pitkän aikavälin sijoittajat voivat nähdä tämän heikkouden tilaisuutena hankkia näiden kasvuyhtiöiden osakkeita kohtuulliseen hintaan."

Pandemiavuosien merkittävän kasvun jälkeen on mahdollista, että osakkeiden kehitys paranee, mikäli niiden kasvutrendit normalisoituvat vuoden 2023 haasteiden jälkeen.

Sartoriuksen ja sen tytäryhtiöiden pitkän aikavälin tavoitteet ja näkymät pysyvät ennallaan. Yhtiöillä näyttää olevan hyvät edellytykset hyötyä biolääketeollisuuden odotetusta kasvusta, erityisesti keskittymällä suurimolekyylisten lääkkeiden valmistusvälineiden valmistukseen, jonka pitäisi hyötyä sekä suhteellisen korkeasta kasvusta että korkeista substituutiokustannuksista", Morningstarin analyysissä todetaan.

Melrose Industries MRO

Analyytikko: Loredana Muharremi

Ala: Teollisuustuotteet

Toimiala: Erikoistuneet teollisuuslaitteet

Morningstar Rating: 5 tähteä

Morningstar Uncertainty Rating: Keskisuuri

Capital Allocation Rating: Standard

Carbon Risk Category: Keskisuuri riski



"Melrose on GKN Aerospacen kautta johtava moottoreiden ja rakenneosien toimittaja, jonka myynnistä 70 prosenttia tulee pitkäaikaisista sopimuksista, joissa yhtiö on ainoa toimittaja", kertoo Morningstarin analyytikko Loredana Muharremi.

"Moottorisegmentissä yhtiöllä on tasapainoinen valikoima sekä kapearunko- että laajarunkokoneisiin. Aktiivisista moottoreista 90 prosenttia on Tier 1 -toimittajien ja 74 prosenttia riski- ja tulonjakokumppanuuksien (RRSP) piirissä. Näiden RRSP-sopimusten ansiosta yhtiöllä on hyvät edellytykset hyötyä siviili-ilmailuteollisuuden pandemian jälkeisestä elpymisestä ja moottoreiden jälkimarkkinoiden merkittävästä kasvusta, sillä yhä suurempi osa voitoista tulee varaosamarkkinoilta", analyytikko kertoo.

"Käyvän arvon arviomme on 870 penceä. Sen tukena ovat lisääntyneet lentotunnit, jotka johtuvat suurelta osin vapaa-ajan matkailusta, sekä lisääntyneet puolustusmenot. Arvostustamme tukee myös tuotevalikoiman strateginen muutos kohti jälkimarkkinatuloja, jotka tuottavat korkeampia marginaaleja", Muharremi sanoo.

Reckitt Benckiser Group RKT

Analyytikko: Diana Radu, CFA

Ala: Kotitaloudet

Toimiala: Kotitalous- ja henkilökohtaiset tuotteet

Morningstar Rating: 5 tähteä

Morningstar Uncertainty Rating: Keskisuuri

Capital Allocation Rating: Standard

Carbon Risk Category: Matala riski



Diana Radu Morningstarilta uskoo, että Reckittin salkku on hyvin sijoitettu sektoreihin, joita terveyden ja hygienian sekulaariset kasvutekijät suosivat, mikä pitäisi johtaa vertaisryhmiä nopeampaan kasvuun keskipitkällä aikavälillä.

"Mead Johnsonin osto on antanut Reckittille johtavan aseman lastenruokien alalla, jossa hinnoittelu ja marginaalit ovat yleisesti ottaen suotuisia", analyytikko sanoo. "Yrityskaupan ajoitus, syntyvyyden lasku ja kilpailun kiristyminen Kiinassa ovat kuitenkin aiheuttaneet merkittäviä haasteita ja hidastaneet liikevaihdon kasvua viime vuosina", Radu toteaa.

Johto myi lasten ravitsemusliiketoiminnan Kiinassa vuonna 2021, ja muun lasten ravitsemuksen ydinliiketoiminnan tulevaisuus on edelleen epävarma. Vaikka uskomme, että segmentin pienemmän koon ansiosta johto voi keskittyä nopeammin kasvaviin liiketoimintoihin ja asemoida ne pitkän aikavälin menestykseen koronaviruspandemian aiheuttamien kysyntäpiikkien jälkeen, Yhdysvaltojen syntyvyyden jatkuva maallinen lasku voi edelleen heikentää yhtiön yksinumeroisia kasvutavoitteita. Uskomme kuitenkin, että yhtiöllä on pahin takanaan", Radu sanoo.

Anheuser-Busch InBev ABI

Analyytikko: Ioannis Pontikis, CFA



Anheuser-Busch InBev on useiden merkittävien yritysostojen jälkeen noussut maailman suurimmaksi oluenvalmistajaksi. "Johdon strategiana on hankkia lupaavia kasvualustoja tarjoavia tuotemerkkejä, laajentaa jakelua ja leikata häikäilemättömästi kustannuksia", kertoo Ioannis Pontikis Morningstarilta. Ostavasta yhtiöstä on tullut "hirviö, jolla on valtava maailmanlaajuinen mittakaava ja alueellinen tiheys", hän lisää. ABI:llä on lähes monopoliasema Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa, mikä antaa sille "merkittävää vaikutusvaltaa kiinteisiin kustannuksiin ja hinnoitteluvoimaa hankinnoissa". Tämä edistää pääoman ylituottoa ja "ensiluokkaisia toiminta- ja kassasyklejä".

Roche ROG

Analyytikko: Karen Andersen, CFA

Ala: Terveydenhuolto

Toimiala: Lääkkeiden valmistajat - yleinen

Morningstar Rating: 5 tähteä

Morningstar Uncertainty Rating: Matala

Capital Allocation Rating: Esimerkillinen

Carbon Risk Category: Matala riski



Huolimatta vahvasta lääkekehityspipelinestään ja johtavasta asemastaan diagnostiikassa, Rochen osakkeilla käydään kauppaa huomattavalla alennuksella yhtiön arvioituun käypään arvoon nähden. Analyytikkomme Karen Andersenin mukaan sveitsiläinen terveydenhuollon jättiläinen on kuitenkin ainutlaatuisessa asemassa johdattaakseen maailmanlaajuista terveydenhuoltoa kohti turvallisempaa, yksilöllisempää ja kannattavampaa liiketoimintaa. Roche ilmoitti hiljattain ostavansa Carmot Therapeuticsin 2,7 miljardilla dollarilla, joka maksetaan ennakkomaksuina ja ansaintakorvauksina, jos tietyt välitavoitteet saavutetaan. Carmotilla on kolme kliinisen vaiheen ohjelmaa liikalihavuuspotilaille, joiden Morningstarin arvion mukaan myynti voi nousta jopa 4 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä.

Rheinmetall RHM

Analyytikko: Loredana Muharremi

Ala: Teollisuustuotteet

Toimiala: Ilmailu- ja avaruusteollisuus sekä puolustusteollisuus

Morningstar Rating: 5 tähteä

Morningstar Uncertainty Rating: Keskisuuri

Capital Allocation Rating: Standard

Carbon Risk Category: Keskisuuri riski



Morningstar nosti hiljattain Rheinmetallin arvostusta 445 eurosta 730 euroon, kun se otti huomioon mahdollisen M2 Bradley -korvaussopimuksen Yhdysvalloissa ja oletti 3-5 prosentin tuloskasvun pitkällä aikavälillä. Ilman tätä Yhdysvaltain sopimusta osakkeen käypä arvo on 680 euroa, mikä on edelleen selvästi yli nykyisen markkinahinnan, toteaa Loredana Muharremi Morningstarilta.

"Odotamme ajoneuvoteollisuuden järjestelmien segmentin kasvavan 28 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla seuraavien viiden vuoden aikana, kun aiempi arviomme oli 20 prosenttia. Luotamme XM30-taisteluajoneuvo-ohjelman sopimukseen, jonka arvo voi olla 40 miljardia dollaria. Rheinmetall ja General Dynamics ovat suoria kilpailijoita, ja vaikka General Dynamicsin panssarivaunuilla voi olla mahdollisia kustannusetuja, aiempien mallien viimeaikaiset käyttöönotot ovat osoittaneet Rheinmetallin teknologiset edut erityisesti suojausjärjestelmissä, mikä lisää luottamustamme siihen, että yhtiö voittaa sopimuksen. Arvioimme, että on 50 prosentin mahdollisuus, että Rheinmetall voittaa sopimuksen ja että tuotanto alkaa vuonna 2027", Muharremi sanoo.

Adyen ADYEN

Analyytikko: Niklas Kammer, CFA

Ala: Teknologia

Toimiala: Ohjelmistot - infrastruktuuri

Morningstar Rating: 4 tähteä

Morningstar Uncertainty Rating: Korkea

Capital Allocation Rating: Esimerkillinen

Carbon Risk Category: Matala riski



"Adyen on vallannut verkkokaupan markkinat myrskyn lailla vastaten suurten kansainvälisten kauppiaiden monimutkaisiin maksutarpeisiin", toteaa Niklas Klammer Morningstarista.

Yhtiö kattaa koko acquiring-arvoketjun, mukaan lukien selvityksen, yhdellä alustalla ja tarjoaa paikallisia acquiring-palveluja globaalissa mittakaavassa, mikä alentaa kauppiaiden kustannuksia ja antaa asiakkaille mahdollisuuden kansainvälistyä hetkessä.

"Adyenin toiminta nopeasti kasvavalla verkkokaupan alalla on ollut sille siunaus, ja se tulee jatkossakin olemaan kasvun tärkein moottori", Klammer uskoo. "Adyenilla on nyt asiakkainaan joitakin maailman johtavia sähköisen kaupankäynnin toimijoita, ja se jatkaa kasvuaan. Adyen ei ainoastaan hyödy kauppiaidensa vahvoista perustavanlaatuisista kasvunäkymistä, vaan se saa myös yhä suuremman osuuden heidän liiketoiminnastaan."

Pernod Ricard RI

Analyytikko: Jelena Sokolova, CFA

Ala: Kotitaloudet

Toimiala: Juomat - viinitilat ja tislaamot

Morningstar Rating: 5 tähteä

Morningstar Uncertainty Rating: Matala

Capital Allocation Rating: Standard

Carbon Risk Category: Matala riski



"Käyvän arvon arviomme Pernod Ricardille on 185 euroa osakkeelta, mikä vastaa kesäkuuhun 2025 ulottuvan vuoden osalta noin 20-kertaista tulosta, 14-kertaista yritysarvoa/EBITDA:ta, 5,5 prosentin tuottoa vapaalle kassavirralle ja 3,5 prosentin osinkotuottoa", sanoo Morningstarin asiantuntija Jelena Sokolova. "Tämä arvostus on hieman korkeampi kuin muiden viini- ja väkevien alkoholijuomien alan yritysten kertoimet, mikä heijastaa Pernodin houkuttelevia kasvumahdollisuuksia kategorioiden laajentumisen ja vahvan läsnäolon kautta valituilla kehittyvillä markkinoilla."

"Vahvan hinnoitteluvoiman ja mixin parantamismahdollisuuksien ansiosta odotamme tislaamojen kasvavan pitkällä aikavälillä hieman nopeammin kuin muiden kuluttajatuoteyhtiöiden, ja odotamme Pernodin myynnin kasvavan tasaisesti 4,7 prosenttia, mikä on suunnilleen Diageon kasvun mukainen", analyytikko uskoo.

"Pernodin arvostuksen avain on sen keskipitkän aikavälin käyttökate", Sokolova korostaa. "Historiallisesti Pernod on tuottanut alhaisemmat liikevoittomarginaalit kuin Diageo (matalammat tai keskimmäiset 20 %:n marginaalit, kun Diageon marginaali on yli 30 %), mutta yhtiö on edistynyt eron kaventamisessa viime vuosina."

GSK GSK

Analyytikko: Damien Conover, CFA

Ala: Terveydenhuolto

Toimiala: Lääkevalmistajat - yleinen

Morningstar Rating: 4 tähteä

Morningstar Uncertainty Rating: Keskisuuri

Capital Allocation Rating: Standard

Carbon Risk Category: Matala riski



GSK on yksi maailman johtavista lääke- ja rokotevalmistajista, joka keskittyy uuden sukupolven terveydenhoitoratkaisujen kehittämiseen. Yhtiön laaja tuotevalikoima kattaa monia terapeuttisia alueita, mikä "suojaa yhtiötä yksittäisten tuotteiden riskeiltä". Yhtiö on kehittänyt uuden sukupolven hoitoja hengitystie- ja HIV-lääkkeisiin, mikä auttaa lieventämään kilpailua. "Uskomme, että GSK:sta tulee merkittävä kilpailija hengitysteiden, HIV:n ja rokotteiden alalla seuraavan vuosikymmenen aikana", sanoo Damien Conover, Morningstarin osakeanalyytikko. GSK on "siirtynyt historiallisesta strategiastaan, jossa keskityttiin pieniin parannuksiin, todelliseen innovointiin". Yhtiö keskittyy myös enemmän onkologiaan ja immuunijärjestelmään ja käyttää geneettistä tietoa seuraavan sukupolven lääkkeiden kehittämisessä", Conover lisää.

Sartorius SRT3

Analyytikko: Jay Lee

Ala: Terveydenhuolto

Toimiala: Lääketieteelliset instrumentit ja tarvikkeet

Morningstar Rating: 4 tähteä

Morningstar Uncertainty Rating: Korkea

Capital Allocation Rating: Esimerkillinen

Carbon Risk Category: Vähäinen riski



(katso arvostelumme Sartorius Stedim Biotechista)

Rentokil Initial RTO

Analyytikko: Grant Slade, CFA

Ala: Teollisuustuotteet

Toimiala: Erikoistuneet yrityspalvelut

Morningstar Rating: 4 tähteä

Morningstar Uncertainty Rating: Keskisuuri

Capital Allocation Rating: Esimierkillinen

Carbon Risk Category: Matala riski



"Rentokil Initialin strategia keskittyy vahvasti hallitsevan markkinaosuuden hankkimiseen ja säilyttämiseen erittäin paikallisilla tuholaistorjunta- ja hygieniamarkkinoilla, joilla se kilpailee", kertoo Grant Slade, Morningstarin osakeanalyytikko. Yhtiö pyrkii hyödyntämään parempia yksikkökustannuksia mittakaavaetujen kautta kullakin toiminta-alueellaan orgaanisen kasvun ja aktiivisten yritysostojen avulla. Rentokil on tehnyt yli 200 yritysostoa vuoden 2015 jälkeen. "Vuoden 2022 Terminix-osto on mullistava, kaivantoja parantava kauppa, joka luo uuden markkinajohtajan Yhdysvaltoihin", Slade lisää. "Tuholaistorjunta on edelleen Rentokilin tärkein yritysostojen prioriteetti, mutta nyt myös hygieniasegmentin mahdolliset ehdokkaat olisi asetettava etusijalle. Strategian menestyksekäs toteuttaminen on luonut kestävän kustannusedun tuholaistorjuntaliiketoiminnalle, mikä on syynä yhtiön hyvään taloudelliseen luokitukseen."

Julius Baer Group BAER

Analyytikko: Johann Scholtz, CFA



"Julius Baer Gruppe on maailman suurin yksityispankki, jonka sijoittajat hyötyvät liiketoiminnasta, joka neuvoo varakkaita ja erittäin varakkaita yksityishenkilöitä maailmanlaajuisesti", sanoo Johann Scholtz Morningstarista. "Puhdas yksityispankkitoiminta on vähän pääomaa vaativaa, kassavirtaa tuottavaa liiketoimintaa. Baer ei tarjoa investointipankkitoimintaa tai muita palveluja, jotka ovat pääomavaltaisempia, epävakaampia ja vähemmän kannattavia", hän lisää. Vaikka yhtiö on viime aikoina kärsinyt kertaluonteisista kuluista, jotka liittyvät oikeudellisiin ratkaisuihin ja vastikään hankittujen liiketoimintojen integrointiin, se on hyvin pääomitettu pankki, jolla on konservatiivinen osinkopolitiikka ja 40 prosentin osingonjakosuhde. "Baerin pitäisi pystyä palauttamaan osakkeenomistajille lisää pääomaa erityisosinkojen tai osakkeiden takaisinostojen kautta, kun se jatkaa pääomapohjan vahvistamista orgaanisesti", Scholtz arvioi.

Spirax Group SPX

Analyytikko: Matthew Donen, CFA

Ala: Teollisuustuotteet

Toimiala: Erikoistuneet teollisuustuotteet

Morningstar Rating: 4 tähteä

Morningstar Uncertainty Rating: Keskisuuri

Capital Allocation Rating: Standard

Carbon Risk Category: Keskisuuri risk



Spirax Group on onnistunut integroimaan tuotteensa ja myyntihenkilöstönsä, joka koostuu korkeasti koulutetuista insinööreistä, asiakkaidensa teollisiin ja kaupallisiin prosesseihin. Noin 50 prosenttia ryhmän myynnistä tulee toistuvasta kunnossapidosta ja 35 prosenttia pienistä parannushankkeista, joiden takaisinmaksuaika on lyhyt. Spirax-Sarcon myynnin toistuva luonne on mahdollistanut konsernille suuremman joustavuuden suhdannevaihteluiden aikana verrattuna asiakkaiden pääomabudjettien suhdannevaihteluihin, jotka ovat riippuvaisia hallitsemattomista makrotaloudellisista tekijöistä", sanoo Matthew Donen Morningstarista.

Spiraxin 1 prosentin orgaaninen liikevaihdon lasku tilikaudella 2023 johtuu pikemminkin suhdanneluonteisista kuin rakenteellisista syistä, jotka johtuvat biolääke- ja puolijohdeasiakkaiden varastojen purkamisesta, hän selittää, ja odottaa liiketoiminnan elpyvän vuonna 2024.

"Konsernin pitkän aikavälin perustekijät ovat edelleen kunnossa, ja odotamme konsernin kasvavan globaalia teollisuustuotantoa nopeammin, kiitos sen tuotteiden asiakkaille tarjoaman kriittisen luonteen, lyhyen takaisinmaksuajan sekä loppumarkkinoiden maallisen kasvun."

Diageo DGE

Analyytikko: Jelena Sokolova, CFA

Ala: Kotitaloudet

Toimiala: Juomat - viinitilat ja tislaamot

Morningstar Rating: 4 tähteä

Morningstar Uncertainty Rating: Matala

Capital Allocation Rating: Standard

Carbon Risk Category: Matala riski



Morningstar arvioi Diageon käyvän arvon olevan 3 100 penceä osakkeelta, mikä heijastaa hieman odotettua parempaa tulosta tilikauden 2024 ensimmäisellä puoliskolla.

"Diskontattu arvostuksemme merkitsee 18-kertaista tulosta, 14-kertaista yritysarvoa/EBITDA:ta, yli 5 prosentin tuottoa vapaalle kassavirralle ja 3 prosentin osinkotuottoa. Nämä kertoimet ovat hieman korkeammat kuin useimmilla muilla FMCG-sektorin yrityksillä, mikä heijastaa Diageon toimialan johtavia kasvunäkymiä keskipitkällä aikavälillä", Jelena Sokolova sanoo.

"Volyymi- ja mix-tekijät palaavat, joskin hieman maltillisesti, vuonna 2025 ja liikevaihdon kasvu palautuu 3,6 prosenttiin, mikä on edelleen alle johdon 5-7 prosentin kasvuennusteen. Tämän jälkeen oletamme, että liikevaihdon normalisoitu kasvu palaa yksinumeroisiin lukuihin, ja vakaan tilan kasvuennusteemme on 5,7 prosenttia. Tämä on korkeampi kuin useimpien muiden monikansallisten kuluttajatuoteyhtiöiden 4-5 prosentin kasvuennuste, sillä uskomme Diageolla olevan vahvemmat kasvutekijät, jotka johtuvat ylivoimaisesta hinta- ja tuotesekoituksesta, erityisesti brändien osalta", Morningstarin analyytikko sanoo.