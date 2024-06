10 parasta amerikkalaista osinko-osaketta

Valitessaan parhaita osinko-osakkeita, sijoittajien tulisi huomioida useita eri tekijöitä.

Me Morningstarilla uskomme, että parhaat osinko-osakkeet eivät ole vain niitä, joiden tuotto on suurin. Ehdotamme, että sijoittajat katsovat osakkeiden osinkotuottoa pidemmälle ja sen sijaan valitsevat osakkeita, joilla on vakaa tuotto, ja ostavat niitä, kun ne ovat aliarvostettuja.

"On todella tärkeää olla valikoiva osinko-osakkeiden valinnassa eikä pelkästään tavoitella korkeinta mahdollista tuottoa", kertoo Morningstar Indexesin strategi Dan Lefkovitz

Markkinoiden korkean tuoton alueiden tavoittelu voi usein johtaa ongelmiin ja osinkoansoihin - yrityksiin, joiden osinkotuotto on epärealistisen korkea ja lopulta kestämätön. Sijoittajan on varmistettava, että osingonmaksu on kestävällä ja luotettavalla pohjalla myös tulevaisuudessa.

Morningstar DividendInvestorin päätoimittaja David Harrell neuvoo keskittymään yrityksiin, joiden hallitukset ovat omistautuneet osinkopolitiikalle ja suosimaan niitä yrityksiä, joilla on kilpailuetuja, kuten vahvat taloudelliset vallihaudat.

"Vallihaudan olemassaolo ei sinänsä takaa osinkoja, mutta olemme havainneet vahvoja yhteyksiä taloudellisen vallihaudan ja osingon kestävyyden välillä", Harrell toteaa.

Jatkuvan taloudellisen epävarmuuden ja osakemarkkinoiden heilahteluiden vuoksi sijoittajat, jotka etsivät parhaita osinko-osakkeita, saattavat harkita aliarvostettujen, laadukkaiden osinko-osakkeiden lisäämistä salkkuihinsa. Laatuyhtiöt tarjoavat taloudellista vakautta osinkojensa säilyttämiseen epävarmoina aikoina, ja sijoittajilla on mahdollisuus pienentää hintariskiä ostamalla näiden yhtiöiden osakkeita edullisesti.

10 parasta yhdysvaltalaista osinko-osaketta

Etsiessämme parhaita osinko-osakkeita, suuntaamme katseemme Morningstarin Dividend Yield Focus -indeksiin. Tämän indeksin osakkeet ovat sen parhaita suorittajia ja ne olivat myös aliarvostettuja 7. kesäkuuta 2024, saavuttaen Morningstarin 4 ja 5 tähden luokitukset.

1. Exxon Mobil (XOM)

2. Verizon Communications (VZ)

3. Johnson & Johnson (JNJ)

4. Comcast (CMCSA)

5. Medtronic (MDT)

6. Duke Energy (DUK)

7. PNC Financial Services (PNC)

8. Kinder Morgan (KMI)

9. Devon Energy (DVN)

10. Dow (DOW)

Tässä on hieman tietoa jokaisesta halvasta osinko-osakkeesta, yhdessä muutamien tärkeiden Morningstar-arvioiden kanssa. Kaikki tiedot ovat peräisin 7. kesäkuuta 2024

Exxon Mobil

• Morningstar Rating: ★★★★

• Morningstar Economic Moat Rating: Smal

• Morningstar Uncertainty Rating: Hög

• Trailing Dividend Yield: 3.33%

• Toimiala: Oil and Gas Integrated

Exxon Mobil palaa parhaiden ostettavien osinko-osakkeiden listamme kärkeen. Toukokuun alussa öljyjätti ilmoitti päättävänsä Pioneer Natural Resourcesin oston. Morningstarin johtaja Allen Good kutsuu kauppaa 'hyväksi' ja toteaa, että osto tukee yhtiön hiilivetyihin keskittyvää strategiaa. Vaikka Exxon kamppaili osingon maksamisessa vuonna 2020, Good sanoo, että yhtiön viimeaikaiset toimet kustannusten ja investointien leikkaamiseksi mahdollistavat osingonmaksun säilyttämisen. Exxon on osinkoaristokraatti, mikä tarkoittaa, että yhtiö on kasvattanut osinkoaan vähintään 25 vuotta peräkkäin. Morningstar arvioi osakkeen arvoksi 138 dollaria, kun taas osakkeella käydään kauppaa 18 % tämän arvon alapuolella.

Verizon Communications

• Morningstar Rating: ★★★★

• Morningstar Economic Moat Rating: Smal

• Morningstar Uncertainty Rating: Medium

• Trailing Dividend Yield: 6.47%

• Toimiala: Tietoliikennepalvelut

Verizon on korkeatuottoisin osake parhaiden ostettavien osinko-osakkeiden listallamme, ja sillä käydään kauppaa 24 % alle käyvän arvon, joka on 54 dollaria osakkeelta. 'Uskomme, että markkinat keskittyvät liikaa Verizonin haasteisiin lisätä postpaid-kuluttaja-asiakkaita', sanoo Morningstarin johtaja Mike Hodel. Hodel väittää, että langattoman alan parantuva kilpailutasapaino antaa suurimmille yhdysvaltalaisille operaattoreille mahdollisuuden parantaa kannattavuutta tulevina vuosina. Verizonin ensimmäisen neljänneksen tulos osoitti langattomien palveluiden liikevaihdon vahvaa kasvua, kiitos viimeaikaisten hinnankorotusten, jotka johtivat myynnin kasvuun ilman merkittävää asiakasvaihtuvuutta. Hodel huomauttaa, että Verizon ohjasi 60 prosenttia vuoden 2023 kassavirroista osinkoon.

Johnson & Johnson

• Morningstar Rating: ★★★★

• Morningstar Economic Moat Rating: Bred

• Morningstar Uncertainty Rating: Låg

• Trailing Dividend Yield: 3.27%

• Toimiala: Lääkevalmistajat - yleinen

Johnson & Johnson on toinen osinkoaristokraatti halpojen osinko-osakkeiden listallamme. Osakkeella käydään kauppaa noin 10 % alle käyvän arvon, joka on arviomme mukaan 164 dollaria osakkeelta. 'Monipuolisen tulopohjan, vankan tuotantoputken ja poikkeuksellisen kassavirran ansiosta yhtiö ansaitsee laajan taloudellisen vallihaudan', sanoo Morningstarin johtaja Damien Conover. Conover huomauttaa, että markkinat aliarvioivat yhtiön vankan tuotantoputken ja väittää, että yhtiön äskettäin päivitetty lähestymistapa oikeudenkäyntien ratkaisemiseen poistaa osakkeen yllä leijuvan riskin. Hän kutsuu Johnson & Johnsonin osinkoja (ja osakkeiden takaisinostoja) 'suhteellisen oikeiksi'.

Comcast

• Morningstar Rating: ★★★★★

• Morningstar Economic Moat Rating: Bred

• Morningstar Uncertainty Rating: Medium

• Trailing Dividend Yield: 3.03%

• Toimiala: Tietoliikennepalvelut

Comcastin osakkeella käydään kauppaa noin 30 % alle 56 dollarin käyvän arvon arviomme. Morningstarin Hodelin mukaan hinnoitteluvoima on yhä keskeinen tekijä Comcastin kehityksessä. Asiakaskohtaiset tappiot ovat pysyneet maltillisina, ja asiakaskohtaisen tulon jatkuva kasvu on tasapainottanut epävarmuutta, joka liittyy yhtiön Peacock-suoratoistopalveluun. Comcast aloitti osingonmaksun vuonna 2008 ja on nostanut osinkoaan keskimäärin 15 prosenttia vuodessa, Hodel toteaa. "Uskomme, että yhtiön tase on terve ja osakkeenomistajille maksettava tuotto on yleisesti ottaen asianmukainen.

Medtronic

• Morningstar Rating: ★★★★

• Morningstar Economic Moat Rating: Smal

• Morningstar Uncertainty Rating: Medium

• Trailing Dividend Yield: 3.28%

• Toimiala: Lääketieteelliset laitteet

Medtronicin osakkeella käydään kauppaa 25 % alle 112 dollarin käyvän arvon arviomme. Tämä suurin lääketieteellisen laitteiston valmistaja on tärkeä kumppani sairaaloille monipuolisella tuotevalikoimallaan, joka kattaa laajan kirjon kroonisia sairauksia, selittää Morningstarin vanhempi analyytikko Debbie Wang. "Medtronic on nostanut osinkoaan peräti 46 vuotta peräkkäin, mikä tekee siitä osinkoaristokraatin."

Duke Energy

• Morningstar Rating: ★★★★

• Morningstar Economic Moat Rating: Smal

• Morningstar Uncertainty Rating: Låg

• Trailing Dividend Yield: 4.00%

• Toimiala: yleishyödylliset palvelut - säännelty sähkö

Duke Energyn osakkeella käydään kauppaa 8 % alle arviostamme 112 dollarin käyvästä arvosta. Duke on yksi Yhdysvaltojen suurimmista säännellyistä energiayhtiöistä, ja se on luonut kapean taloudellisen vallihaudan, joka perustuu rakentavaan sääntely-ympäristöön, missä suuri osa sen säännellystä liiketoiminnasta toimii, sekä keskimääräistä parempiin taloudellisiin perustekijöihin sen keskeisillä alueilla", toteaa Morningstarin strategi Andrew Bischof. "Yhtiön tase on vahva, ja sen osinkopolitiikka, joka sisältää osingon maksamisen 65-75 prosenttia voitoista, on asianmukainen", hän lisää.

PNC Financial Services

• Morningstar Rating: ★★★★

• Morningstar Economic Moat Rating: Narrow

• Morningstar Uncertainty Rating: Medium

• Trailing Dividend Yield: 3.98%

• Toimiala: Alueelliset pankit

PNC Financial Services on ainoa pankki parhaiden ostettavien osinko-osakkeiden listallamme. "PNC on yksi Yhdysvaltojen suurimmista alueellisista pankeista, ja sillä on melko monipuolinen maksupohja", toteaa Morningstarin analyytikko Suryansh Sharma. "Uskomme, että sen tase on hyvin asemoitu nykyistä korkosykliä varten." PNC:n pääoman tuottostrategia on ollut Morningstarin näkökulmasta asianmukainen. PNC:n osakkeen kauppahinta on noin 11 prosenttia alle meidän arviomme, joka on 175 dollaria per osake.

Kinder Morgan

• Morningstar Rating: ★★★★

• Morningstar Economic Moat Rating: Smal

• Morningstar Uncertainty Rating: Medium

• Trailing Dividend Yield: 5.78%

• Toimiala: Oil and Gas Midstream

Kinder Morganin omistuksessa on maakaasua, maakaasunesteitä, öljyä ja nestekaasua, mutta mielestämme yhtiön Yhdysvaltain kaasuputkiliiketoiminta on vaikuttavin, sanoo Morningstarin strategi Stephen Ellis. Hän huomauttaa myös, että Kinder Morgan hyötyy tekoälyn ja datakeskusten kysynnän tarjoamista kasvumahdollisuuksista. "Odotamme osinkojen kasvavan 2-3 prosenttia tulevaisuudessa. Mielestämme osake on arvoltaan 22 dollaria, ja osakkeella käydään kauppaa 11 % tätä alempana.

Devon Energy

• Morningstar Rating: ★★★★

• Morningstar Economic Moat Rating: Smal

• Morningstar Uncertainty Rating: Hög

• Forward Dividend Yield: 9.46%

• Toimiala: Oil & Gas E&P

Devon Energy on tämän kuun toinen uusi tulokas parhaiden osinko-osakkeiden listallamme, ja sen osake liikkuu 16 % alle 56 dollarin osakekohtaisen käyvän arvon arviomme. Devon Energy on yksi Yhdysvaltojen suurimmista öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoyhtiöistä. Sen kustannusetujen ansiosta olemme antaneet yhtiölle 'Narrow Economic Moat' -luokituksen, kertoo Morningstarin analyytikko Josh Aguilar. 'Yhtiön tase on vahva, ja kuten monet E&P-yhtiöt, Devon Energy soveltaa "kiinteä plus vaihtuva" osinkostrategiaa, joka mukauttaa osakkeenomistajille maksettavia tuottoja hyödykkeiden markkinasyklin mukaan', hän jatkaa.

Dow

• Morningstar Rating: ★★★★

• Morningstar Economic Moat Rating: Smal

• Morningstar Uncertainty Rating: Medium

• Trailing Dividend Yield: 5.02%

• Toimiala: Kemikaalit

Dow täydentää osinko-osakkeiden listaa, ja sen osake käy kauppaa 18 % alle arvioidun 68 dollarin käyvän arvon. Dow on yksi maailman johtavista kemianteollisuuden yrityksistä ja on luonut kapean taloudellisen vallihaudan Pohjois-Amerikassa sijaitsevien eteenin ja propeenin tuotantolaitostensa kustannusetujen ansiosta, kertoo Morningstarin analyytikko Seth Goldstein. "Kun kysyntä elpyy ja voitot kasvavat, odotamme markkinasentimentin paranevan ja osakkeen hinnan nousevan lähemmäs käypää arvoamme", sanoo Goldstein. "Yhtiö on maksanut 2,80 dollarin osinkoa osakkeelta viimeisen kolmen vuoden ajan, mikä vastaa 60 prosentin osingonjakosuhdetta vuodelle 2024. Uskomme, että johto pitää osingonmaksun etusijalla tulevaisuudessakin", Goldstein lisää.

Mikä on Morningstar Dividend Yield Focus -indeksi?

Morningstar Dividend Yield Focus -indeksi on alajoukko Morningstar US Market -indeksistä, joka kattaa 97 % Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden pääomasta. Tämä indeksi keskittyy 75 korkean tuoton osakkeeseen, jotka läpäisevät laatuvaatimukset ja taloudellisen terveyden tarkastelumme.

Miten osakkeet valitaan indeksiin? Indeksiin otetaan mukaan vain ne arvopaperit, joiden osingot ovat hyväksyttävää tuloa; kiinteistösijoitusrahastoja ei oteta mukaan. Tämän jälkeen yhtiöt seulotaan laadullisesti käyttäen Morningstarin Economic Moat Rating- ja Morningstarin Uncertainty Rating -luokituksia. Yritysten on saavutettava joko kapea tai laaja vallihaudan luokitus, ja niiden epävarmuusluokitus voi olla alhainen, keskisuuri tai korkea. Yritykset, joiden epävarmuusluokitus on erittäin korkea tai äärimmäinen, suljetaan pois.

Indeksiin sisältyy myös taloudellisen terveyden seulonta, jossa käytetään maksukyvyttömyysetäisyyden mittaria. Tämä mittari hyödyntää markkinatietoja ja kirjanpitotietoja arvioidakseen, kuinka todennäköistä on, että yritys jättää velkansa maksamatta. Se toimii taseen vahvuuden mittarina.

Parhaat osakkeet osingonmetsästäjille: Lisäideoita harkintaan

Sijoittajien, jotka etsivät parhaiten menestyviä tai suuria osinkoja maksavia edullisia osakkeita, kannattaa harkita seuraavia vaihtoehtoja:

Tutustu tarkemmin Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksiin. Osakkeita, joilla on 4 tai 5 Morningstar-tähteä, pidetään arvostusindikaattoreidemme mukaan aliarvostettuina.

Hyödynnä seulontatyökalujamme löytääksesi kriteereidesi mukaan sopivimmat osakkeet. Voit etsiä sijoitusideoita osinkotuoton, P/E-suhteen ja monien muiden keskeisten tunnuslukujen perusteella.

Tämä artikkeli on alun perin julkaistu Morningstar.com-sivustolla.