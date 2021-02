5 yleistä virhettä, joita välttää sijoittamisessa

Warren Buffet on sanonut että ”Sijoitusmenestys ei korreloi älykkyysosamäärän kanssa, kun se ylittää 25:n rajan. Kun olet perus tasolla älykäs, tarvitset tempperamenttia hallita niitä viettejä, jotka saattavat toiset sijoittajat ongelmiin.”

Menestyksekäs sijoittaminen vaatii mahdollisesti jotain vielä harvinaisempaa: kykyä tunnistaa ja sivuuttaa omat psykologiset ennakkoluulot. Tämä ei päde ainoastaan isoihin (ja yleisiin) virheisiin, kuten markkinoiden ajoittamiseen, lyhyen aikavälin tuottojen jahtaamiseen, liian vähäiseen hajauttamiseen tai liialliseen riskinottoon. Se pätee myös pienempiin kompastuksiin, jotka rasittavat salkkua.

Tässä esittelemme viisi esimerkkiä ”pienistä” virheistä, joihin sijoittajat voivat helposti kompastua.

Asioiden monimutkaistaminen

Monet ajattelevat, että sijoittaminen on niin monimutkaista ettei yksityishenkilö pysty selviämään siitä yksin. Ei siis ihme, että useat sijoittajat pelkäävät ja epäröivät päätöksiään, päätyen lopulta sijoittamaan monimutkaisiin ja kalliisiin tuotteisiin, joita he eivät oikeastaan tarvitse. Vaikka jotkut harvat sijoittajat ovat tehneet valtavaa tuottoa mystisillä sijoitusstrategioilla, suurin osa sijoittajista tarvitsee vain hyvin rakennetun ja yksinkertaisen salkun. On virhe olettaa, että yksinkertainen salkku olisi jotenkin huonompi, kun tosiasiassa se on usein parempi. Monet sijoitusneuvojat suosittelevatkin yksinkertaista ja hajautettua osakerahastoa salkun keskiöön.

“Halpa” on yhtäkuin “huono”

Yleinen nyrkkisääntö on, että ”sitä saa mitä tilaa”. Jos esimerkiksi maksaa enemmän autosta, saa yleensä paremman auton. Tämä sääntö ei välttämättä päde sijoitusmaailmassa. Yleisesti ottaen maksamalla vähemmän saa paremman pitkäaikaisen tuoton, mikä kasvattaa varallisuuttasi vuosien varrella. Ei kannata olettaa, että korkeammat kulut osoittavat rahastonhoitajan olevan parempi. Itseasiassa, monet halvemmat indeksirahastot ovat tuottoisampia kuin aktiivisesti hoidetut rahastot.

Pienien lukujen sivuuttaminen

Sijoittamiseen liittyy niin paljon erilaista dataa, että pienemmät luvut tai niiden erot ovat helppo sivuuttaa. Tämä voi vahingoittaa salkkua pitkällä aikavälillä erityisesti, jos sivuutetut luvut ovat kuluja. Saatat esimerkiksi ajatella, että “mitä eroa sillä voi olla, että maksan rahastosta 1% kulun verrattuna 0,6% kulun?” Kun sijoitettu summa kasvaa vuosien varrella eron vaikutus on suuri. Jos sijoitat 10 000€ rahastoon, joka veloittaa 0,2% kulun, ilman minkäänlaista tuottoa 20 vuoden jälkeen sijoituksestasi on jäljellä 9 608€. Jos rahasto veloittaa 1,5%, sijoituksestasi olisi jäljellä vain 7 391€. Sijoittaessa on siis virhe sivuuttaa pienet luvut vaikka ne näyttäisivät yhdentekeviltä. Sama pätee inflaatioon: jopa pienet prosentit syövät ostovoimaa pitkällä aikavälillä.

Likviditeetin hallinnoinnin unohtaminen

Käteinen hätärahasto on elintärkeä vahingon sattuessa. Monet asiantuntijat suosittelevat hätärahastoa, joka kattaa ainakin 6-12 kuukauden elinkustannukset. Rahojen jättäminen tilille käteisenä on luultavasti huonoin vaihtoehto (heti patjan alle piilottamisen jälkeen). Korko on melkein aina alhaisempi kuin inflaatio, joten käytännössä menetät jatkuvasti rahaa. Likviditeetin kannalta parhaan riski/tuotto -suhteen tarjoavat sijoituskohteet vaihtuvat nopeasti. Siispä käteistilien kohdalla kannattaa olla käytännönläheisempi kuin osake- ja joukkovelkakirjasijoituksissa, joissa ostaminen ja pitäminen on usein oikea vastaus.

Jatkuva uutisten seuraaminen

Vuosien varrella sijoittajat ovat saanet paljon enemmän tietoa. Sitä on saatavilla ympäri vuorokauden uutisten, internetin ja sosiaalisten verkostojen kautta. Taloudellisen datan ja uutisten jatkuva seuraaminen tuskin auttaa ketään sijoittamaan paremmin. Koko sijoitusala yrittää ennakoida markkinoita niin, että kun tapahtuma on uutisissa se on jo huomioitu arvopapereiden hinnoissa. Tehokkaampi tapa on seurata arvioita. Käytännössä se tarkoittaa sijoitussalkun säännöllistä tasapainottamista: myydään sijoituksia, jotka ovat menestyneet erityisen hyvin ja lisätään niitä, jotka vaikuttavat aliarvostetuilta. Tämä on parempi ohjenuora markkinoille kuin uutisten seuraaminen.