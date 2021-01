Kannattaako sijoittamista varten lainata rahaa?

Kansainväliset osakemarkkinat ovat olleet tasaisessa nousussa viime vuosina (maaliskuun pudotusta lukuunottamatta) ja se on saattanut lisätä kiusausta lainata rahaa sijoituksiin.

Idea lainaamisen takana on sijoittaa rahat niin, että ne kasvavat nopeammin kuin lainan korko.. Vaikka tämä kuulostaa matemaattisesti hyvältä idealta, se ei ole täysin riskitöntä. Tässä muutamia seikkoja, joita harkita ensin:

Saatko tarpeeksi tuottoa lainan takaisinmaksuun?

Sijoituksilla tienaaminen lainan takaisin maksua varten on vaikeampaa kun miltä se vaikuttaa. Morningstarin henkilökohtaisen rahoituksen johtaja Christine Benz varoittaa, että sijoittajien tulisi miettiä huolellisesti, miten he voivat realistisesti ansaita erityyppisillä sijoituksilla. "Tässä tapauksessa taatun velvoitteen (vieraan pääoman kustannukset) ja tuoton välillä on ristiriita, mikä on epävarmaa sijoituksista riippumatta, ellet pidä varojasi käteisenä", hän sanoo. ”Ja käteisen kanssa et pääse lähellekään lainakustannuksia.”

Korot ovat alhaisemmat kuin koskaan -peruskorko Isossa-Britanniassa on 0,1% - lainaaminen on halpaa. Moneyfactsin mukaan kolmen vuoden £5000 lainan keskimääräinen korko on 7,4% ja samalla £10 000 viiden vuoden lainan keskimääräinen korko on 4,5%. Vaikka lainan korko onkin matalampi kuin aikaisemmin, se on silti este sijoittajalle, joka haluaa tuottoa kattaakseen lainan korkomaksut.

Tämä tarkoittaa, että turvallisempiin instrumentteihin (kuten joukkovelkakirjoihin) sijoittaminen ei ole suotavaa - saatat menettää rahaa, etkä välttämättä myöskään tee tarpeeksi tuottoa lainan korvaamiseksi. ”Keskimääräinen tuotto laskee joukkovelkakirjoilla, joten niihin sijoittaminen ei ole vättämättä kannattavaa. Se riippuu todella siitä, minkä koron saat”, Benz kertoo.

Toinen huomioitava tekijä, sjoittamisessa on kulut: alustamaksut, juoksevat rahastokulut ja osakekaupan kulut syövät tuottoa. Olemme aiemmin tarkastelleet, kuinka sijoituskustannukset voi pitää alhaisina, mutta sijoittaminen maksaa silti rahaa ja se on otettava huomioon laskelmissa.

Mitä jos myyt väärään aikaan?

Osakemarkkinat ovat yleisesti tuottavampia kuin joukkolainakirjat, mutta paremman potentiaalisen tuoton myötä myös riski ja volatiliteetti kasvaa. Kuten näimme maaliskuussa 2020, osakemarkkinat voivat laskea nopeasti ja jyrkästi, usein ilman varoitusta.

Tilannetta monimutkaistaa markkinoiden tämän hetkinen korkea arvostus vahvan elpymisen jälkeen, mikä taas lisää lainatun rahan sijoittamisen riskiä, kertoo Benz. Jos sijoitustesi arvo laskee, sinulla saattaa olla riskinsietokykyä odottaa markkinoiden nousua, mutta lainan takaisinmaksu ei odota ja sinun täytyy pystyä täyttämään taloudelliset velvoitteesi markkinatilanteesta huolimatta.

”Tämä tarkoittaa, sitä että saatat joutua myymään sijoituksia väärään aikaan,” sanoo Benz. ”On psyykkisesti vaikeaa myydä sijoitus, jos sen arvo on laskenut, mutta saatat tarvita sen rahan lainan takaisinmaksuun.”

Pystytkö hyväksymään tilanteen?

Matematiikasta huolimatta, sijoittaminen on riskialtista. Pystyt hyväksymään lainan tai et, lainatulla rahalla sijoittamisessa on aina mahdollisuus, että menetät lainan takaisinmaksuun tarvitsemasi rahat. ”Velka on taattu, ja sijoitatt rahat johonkin, jota ei ole taattu", Benz sanoo.

Vaikka jälkeenpäin ajateltuna on ilmiselvää, että tämä strategia olisi toiminut, jos olisit kymmenen vuotta sitten ottanut edullisen lainan ja sijoittanut sen Amazoniin. Sellaista on lähes mahdotonta ennustaa ja mahdollisuudet löytää seuraava ”ten-bagger” ovat pienet. Benz ehdottaa miettimään asiaa toisin:”Jos sinulla on varaa maksaa takaisin uutta lainaa kuukausittain, mikset sen sijaan sijoittaisi niitä rahoja?”

Hän lisää: ”Jotkut kehittyneet traderit saattavat lainata rahaa sijoittamista varten, mutta yleisesti ottaen pienille sijoittajille se lisää riskiä, monimutkaisuutta ja kuluja -mitä minä en suosittelisi.”