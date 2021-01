Aseta tavoitteita ja pysy kurssilla

Psykologinen tutkimus osoittaa, että ihmiset motivoituvat tavoitteista ja pyrkivät saavuttamaan niitä. Konkreettiset tavoitteet ovat abstrakteja helpompia saavuttaa. Säästötavoitteiden asettaminen voi olla kuitenkin haastavaa, useista syistä:

Monet säästötavoitteista ovat lyhytaikaisia, kuten auton ostaminen tai matkustelu. Toiset ovat taas pitkäaikaisia, kuten eläke tai kodin ostaminen. Kaikilla taloudellisilla tavoitteilla ei ole selkeää hintalappua. Talon hinta on hyvin erilainen pienessä kunnassa verratuna isoon kaupunkiin. Eläkekulut voivat vaihdella vielä enemmän, sillä niihin vaikuttaa sekä eläkeajan elämänlaatu että eläkeläisen elinaika.

Christine Benz, Morningstarin henkilökohtaisen talouden johtaja, ja muut Morningstarin asiantuntijat ehdottavat viisi tärkeää askelta tavoitteiden luomiseen.

1: Dokumentoi tavoitteesi

Ensimmäinen askel on tavoitteiden dokumentointi aikahorisonttisi mukaan. Tavoitteet kannattaa jakaa kolmeen osa-alueeseen: lyhyen aikavälin tavoitteet (saavutettavissa alle viidessä vuodessa), keskipitkän aikavälin tavoitteet (5-15 vuodessa) ja pitkän aikavälin tavoitteet (yli 15 vuodessa).

Määrittele jokaiselle tavoitteelle päivämäärä ja ajallinen kesto. Kirjaa tavoitteesi mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi, jos sinulla on kaksi lasta, kirjaa kaksi erillistä tavoitetta. Muista sisällyttää lainojen takaisinmaksut taloudellisiin tavoitteisiisi.

2: Määrittele tavoitteesi rahallisesti

Arvioi hinta kaikille tavoitteillesi. Lyhyen ja joidenkin keskipitkän aikavälin tavoitteille tämä on helppo tehdä, mutta monen vuoden pitkäaikaisten tavoitteiden kohdalla se on vaikeampaa. Isoin epävarmuustekijä on inflaatio. Vaikka inflaatio on tällä hetkellä hyvin alhainen, voi pitkän aikavälin tavoitteille olettaa vähintään kahden tai kolmen prosentin inflaatiota.

3: Aseta SMART tavoitteita

Hyvät tavoitteet seuraavat SMART-mallia, sillä ne ovat tarkkoja (Specific), mitattavia (Measurable), sopeutuvia (Adaptable), realistisia (Realistic) ja ajallisesti rajattuja (Time-bound).

- Tarkka tavoite on hyvin määritelty ja selkeä

- Mitattavalla tavoitteella on tietyt kriteerit, joiden avulla sen kehitystä voidaan seurata

- Sopeutuvaa tavoitetta voidaan tarvittaessa muuttaa

- Realistinen tavoite on saavutettavissa ja tarkoituksenmukainen

- Ajallisesti rajoitetulla tavoitteella on selkeä aikataulu

4: Priorisoi tavoitteesi

Tavoitteet kannattaa priorisoida numeroimalla ne. Omat toiveesi tietenkin vaikuttavat priorisointiin eniten, mutta kannattaa miettiä myös tavoitteiden taloudellista näkokulmaa ja niiden tuottavuutta.

Tämä hierarkia on järkevä useissa eri tilanteissa:

- Velkojen takaisinmaksu / hätävararahasto

- Eläkesäästöt

- Lapsille säästäminen

- Muut lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteet

5: Arvioi salkkuasi tasaisin väliajoin

Arvioimalla varmistat, että sijotuksesi ja säästösi kohtaavat tavoitteesi. Muista tasapainottaa salkkusi tarvittaessa (riskin ja aikahorisontin muuttuessa) ja poistaa huonosti suoriutuvat sijoitukset.

Mitä jos sinulla ei ole to-do -listaa

Christine Benz vastaa: “Tiedätkö millaista on kun aloitat päivän ilman to-do -listaa? Seilaat vain eteen tulevien asioiden välillä: puheluja, sähköposteja, työkavereiden kanssa juttelua. Oman talouden hoitaminen ilman lyhyt- tai pitkäaikaisia tavoitteita on aika samanlaista. Päivät kuluvat ja tulet varmasti löytämään käyttöä rahoillesi. Mutta et välttämättä pääse sinne minne haluat. Määritelemällä taloudelliset tavoitteesi saatat nähdä ettet pysty saavuttamaan niitä kaikkia, mutta on parempi tietää se ajoissa niin voit priorisoida tavoitteesi. Jokaisella tavoitteella on oma aikahorisonttinsa, mikä määrittelee millaisia sijoituksia omistat ja missä. Kun olet asettanut tavoitteesi ja määritellyt niiden hinnan, niiden edistyksen seuraaminen voi toimia lopullisena taloudellisena tarkastuksena; yksittäisten sijoitusten tarkastelu on toissijaista.”