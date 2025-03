Onko Trump käynnistänyt Euroopan osakemarkkinoiden elpymisen?

Presidentti Donald Trumpin vaalivoitto viime vuonna sai aluksi globaalit sijoittajat panostamaan Yhdysvaltain osakkeisiin. Tullitariffien laukaistua taantumapelot Yhdysvalloissa ja aiemmin kuumien teknologiaosakkeiden käännyttyä laskuun, aiemmin vähälle huomiolle jääneet eurooppalaiset osakkeet ovat kuitenkin nousseet voittajiksi tänä vuonna.

Saksan jyrkästi päivitetyt menosuunnitelmat ja Euroopan puolustukseen uudelleen kiinnitetty huomio ovat auttaneet nostamaan alan arvostuksia. Pankkiosakkeet ovat edelleen tuottaneet paremmin Iso-Britanniassa ja mantereella korkojen laskusta huolimatta, mitä on tukenut amerikkalaisa vertailuyrityksiä alhaisempi arvostus.

"Halusi hän sitä tai ei, [Trump] on luultavasti luonut eurooppalaisen elpymisen kauden. Ja juuri sitä Eurooppa tarvitsee. Poliitikkojen on koottava voimansa", sanoo Will James, salkunhoitaja Guinness European Equity Income Fund-rahastosta, jonka Morningstar-luokitus on pronssi.

Tähän asti kuluvana vuonna Morningstar Europe -indeksi, joka sisältää brittiläiset sijoitukset, on noussut yli 6 % euromääräisesti, mikä on parempi kuin Morningstarin Yhdysvaltain markkinaindeksi, joka on laskenut 5 % dollarimääräisesti.

Myös brittiläiset osakkeet ovat hyötyneet rallista, ja Morningstar UK Index on noussut 4 % vuonna 2025.

Eurooppa valmistautuu puolustautumaan omin voimin

Puolustusosakkeet ovat olleet Euroopan markkinoiden nousun eturintamassa, kun Iso-Britannian ja Saksan kaltaiset maat lupaavat kasvattaa sotilasmenojaan huomattavasti. Tämä johtuu signaaleista, jotka kyseenalaistavat Yhdysvaltojen sitoutumisen Euroopan turvallisuuteen.

Charles Stanleyn sijoitusjohtaja Patrick Farrell on pitkäaikainen sijoittaja brittiläisessä ilmailu-, puolustus- ja tietoturvayhtiö BAE Systemsissä (BA). Hän huomauttaa, että sotilaslaitteiden suuri kysyntä on luonut puolustusalan yrityksille ruuhkaa, mutta BAE:lla on kapasiteettia käsitellä nämä lisätilaukset; asiakkaiden on vain odotettava niitä pidempään.

Osakkeen hinta on tänä vuonna noussut 36 prosenttia, ja sillä käydään kauppaa 15,74 punnalla, joka on hieman yli Morningstarin osakkeen käyvän arvon arvion, joka on 15,50 puntaa.

Yhtiö, joka myy monia tuotteitaan Yhdysvaltoihin, saattaa kohdata vastatuulta, kun presidentti Trump suunnittelee leikkauksia Pentagonin budjettiin. Farrell uskoo kuitenkin, että sotilasmenojen kasvu Euroopassa kompensoi mahdolliset laskut Yhdysvalloissa.

Mitkä muut eurooppalaiset puolustusosakkeet hyötyvät?

Waverton European Continental Growth-rahastossa, jolla on Morningstarin mitaliluokitus Hopea, kaksi puolustusalan osaketta ovat olleet rahaston parhaita suorittajia.

Rahaston toinen salkunhoitaja Christopher Garsten on innostunut norjalaisesta puolustusalan osakkeesta Kongsberg Gruppenista (KOG), jonka osuus rahastosta on 3,67 %.

Kongsberg on noussut tänä vuonna tähän mennessä yli 25 %, ja se liikkuu tällä hetkellä Morningstarin 1 270 Norjan kruunun käyvän arvon arvion yläpuolella.

Espanjalainen tietotekniikka- ja puolustusjärjestelmäyhtiö Indra Sistemas (IDA) on myös mukana rahastossa, ja sen osuus salkusta on 2,31 %.

Vuonna 2024 Espanja käytti puolustukseen vain 1,3 % bruttokansantuotteesta, mutta kun Euroopan varustautuminen lisääntyy, Garsten uskoo, että Espanjan hallituksen perustama Indra on merkittävä hyötyjä lisääntyneistä puolustusmenoista.

"Yksi varoitus puolustusosakkeisiin liittyen on se, että Eurooppa on pitkään käyttänyt hyvin vähän rahaa. Mielestämme monet yritykset valmistavat vanhoja järjestelmiä, jotka soveltuvat hyvin toisen maailmansodan taisteluihin, mutta eivät ehkä kolmannen maailmansodan taisteluihin", Garsten sanoo.

Saksa sitoutuu käyttämään paljon rahaa puolustukseen

Guinness European Equity Income-rahaston salkunhoitajan Will Jamesin mielestä eurooppalaisten yritysten hallintotapaan liittyvien puolustusmenojen kasvu ei kuitenkaan ole ainoa nousun taustalla oleva tekijä.

"Tärkeää tänään on se, että [Saksa], joka on Euroopan varovaisimmin finanssipolitiikkaan suhtautuva maa, on yhtäkkiä kääntynyt ympäri ja sanonut, että aiomme käyttää rahaa", James sanoo.

”Infrastruktuurirahasto keskittyy liikenteeseen, sairaalainvestointeihin, energiainfrastruktuuriin, koulutukseen, tieteeseen, tutkimukseen ja kehitykseen sekä digitalisaatioon.”

Hän uskoo kolmen ranskalaisen osakkeen, Legrandin (LR), Capgeminim (CAP) ja Kaufman & Broadin (3GH),hyötyvän Saksan sitoumuksesta lisätä julkisia menoja, minkä odotetaan heijastuvan koko maanosaan. James kertoo, että Legrand ja Kaufman liittyvät suoraan rakennusinvestointeihin Euroopassa, kun taas konsulttiyritys Capgemini liittyy yritysten luottamukseen.

Myös eurooppalaiset pankkiosakkeet menestyvät hyvin

Myös Euroopan pankkiosakkeet ovat hyvässä nosteessa, sillä ne hyötyvät edelleen korkojen noususta huolimatta Bank of Englandin ja Euroopan keskuspankin viimeaikaisista leikkauksista.

Schrodersin brittiläisten osakerahastojen johtaja Matthew Bennison toteaa, että eurooppalaiset pankkiosakkeet ovat viime aikoina tuottaneet paremmin kuin yhdysvaltalaiset teknologiaosakkeet.

Standard Chartered (STAN) on Bennisonin brittiläisen osakesalkun suurin aktiivinen positio.

Kehittyville markkinoille keskittyvä pankki on noussut 17 % tänä vuonna, ja osake on Morningstarin käyvän arvon arvion 11,71 punnan tuntumassa.

”Standard Chartered tarjoaa enemmän kansainvälistä altistumista kuin jotkin muut alan osakkeet, ja sillä on pitkän aikavälin kasvuprofiili, koska se myy kehittyville markkinoille esimerkiksi Aasiassa”, hän sanoo.

Euroopan mantereella myös eurooppalaiset pankit ovat osoittautuneet kestäviksi huolimatta Euroopan keskuspankin useista koronlaskuista.

Espanjalaisen, pronssiluokitellun NAO Europa Responsable Fund-rahaston salkunhoitaja Pilar Lloret-Martinez kannattaa italialaista pankkia Intesa Sanpaolo (ISP), jonka osuus rahastosta on 4,36 %.

"Pankkien tulokset ovat pysyneet positiivisina, vaikka ihmiset odottivat niiden alkavan heikentyä korkojen laskun myötä. Eurooppalaisilla pankeilla menee kuitenkin erittäin hyvin, erityisesti aggressiivisemmilla pankeilla."

Osake on noussut tänä vuonna tähän mennessä noin 25 % ja se liikkuu Morningstarin käyvän arvonsa 3,50 euron yläpuolella.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.