Tiesitkö, että Eurooppa on kasvumarkkinana suurempi kuin Yhdysvallat?

Kun aloitin työt Morningstarilla yli 23 vuotta sitten, muistan, kuinka sijoittajat olivat eniten yllättäneitä Morningstarin kuuluisasta Style Boxista. Sen avulla pystyi nopeasti tunnistamaan rahaston sijoitustyylin sen perusteella, sijoittiko se arvo- vai kasvuyrityksiin ja suuriin vai pieniin yrityksiin. Yritysten koon ymmärtäminen oli melko helppoa, mutta arvo- ja kasvusijoitusten erottaminen vei paljon kauemmin.

Vaikka tuohon aikaan oli joitakin arvosijoittamiseen erikoistuneita riippumattomia rahastonhoitajia, suuri yleisö ei ollut tietoinen näiden kahden sijoitustyylin eroista.

Kasvusta ja arvosta puhuminen ei enää pelota ketään. Kuitenkin se, että tavalliset sijoittajat – tai ainakin rahoitusmarkkinoista ja erityisesti rahastoista kiinnostuneet – ovat tottuneet näihin termeihin, ei tarkoita, etteikö niihin liittyisi edelleen väärinkäsityksiä.

Seuraavaksi esittelen yhteenvedon joistakin erityisen silmiinpistävistä väärinkäsityksistä.

1) Kasvu on amerikkalaista, arvo eurooppalaista

Ensimmäinen harhakäsitys, joka sijoittajilla on arvo- ja kasvumarkkinoista, on se, että he uskovat Yhdysvaltojen markkinoiden olevan kasvumarkkinoita ja Euroopan markkinoiden arvomarkkinoita. Tämä ei voisi olla kauempana totuudesta. Itse asiassa, jos tarkastellaan kasvun ja arvon prosenttiosuuksia indekseissä, kuten Morningstar US Market Index ja Morningstar Europe Index, huomataan, että Euroopassa on enemmän kasvua kuin Yhdysvalloissa. Kun lasketaan yhteen kolme kasvusuuntausta (suuret, keskisuuret ja pienet yritykset), saadaan Euroopan indeksin kasvuprosentiksi 34, kun taas Yhdysvaltojen indeksin osuus on 22 prosenttia.

Tätä virheellistä uskomusta vahvistaa se, että Yhdysvaltojen markkinoita hallitsevat niin sanotut Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet ja Tesla), joiden osakkeet yleisö usein yhdistää kasvuyrityksiin. Outoa on kuitenkin se, että näistä seitsemästä yhtiöstä vain kaksi, Nvidia ja Tesla, ovat tällä hetkellä Morningstarin luokittelemia kasvuyhtiöitä.

Euroopassa taas uskotaan, että sen osakemarkkinat ovat enemmän suuntautuneet 'vanhaan talouteen', jossa arvoyhtiöt ovat tärkeämpiä. Jos kuitenkin tarkastelemme kymmenen suurinta eurooppalaista yhtiötä markkina-arvojen mukaan, vain yksi, öljy-yhtiö Shell, luokitellaan arvo-yhtiöksi, ja viisi suurinta yhtiötä ovat kaikki kasvuyhtiöitä.



2) Arvo on halpaa ja kasvu on kallista

Jo määritelmässään arvo- ja kasvuyrityksistä (katso lisää artikkelin lopusta, miten Morningstar luokittelee yritykset arvo- tai kasvuyrityksiksi) on ajatus siitä, että tyypillinen arvoyritys on halvempi kuin kasvuyritys Arvoyhtiöt käyvät itse asiassa kauppaa alhaisemmilla fundamentaalisilla suhdeluvuilla (kuten hinta/voitto, hinta/myynti, hinta/kassavirta jne.) kuin kasvuyhtiöt. Mutta se, onko yritys "kallis" vai "halpa", ei perustu pelkästään näihin fundamentaalisiin mittareihin.

Osakeanalyytikkomme määrittävät, onko yritys yli- vai aliarvostettu arvioimalla sen käypää arvoa. Tämä käypä arvo voi olla osakkeen hinnan ylä- tai alapuolella, ja juuri tämä määrittää sen, pidämmekö osaketta kalliina vai halpana — ei se, onko kyseessä arvo- vai kasvuyritys.

Näin ollen on olemassa kasvuosakkeita, jotka voivat olla halpoja, ja arvo-osakkeita, jotka voivat olla kalliita. Esimerkiksi Euroopassa ASML Holdingin (ASML) kaltainen kasvuyritys voi käydä kauppaa helmikuun 12. päivän hinnoilla, joissa kohtuullinen hinta/arvo -suhde on 0,85, ja sitä pidetään siksi halpana. Sen sijaan yhdysvaltalainen pankki JPMorgan (JPM), joka luokitellaan arvo-osakkeeksi, käy kauppaa 1,41:n hinta/käypä arvo -luvulla, mikä viittaa siihen, että se on yli 40 prosenttia yliarvostettu.

On kuitenkin totta, että viime vuosina arvo on ollut halvempi kuin kasvu, mutta jos tarkastelemme Yhdysvaltojen markkinoita tällä hetkellä, jopa Large Value -tyylinen arvo on hieman yliarvostettu vajaalla prosentilla.

3) Myös arvon ja kasvun välillä on tilaa

Arvo- ja kasvuarvojen käsitteiden popularisointi rahoitusmaailmassa on saanut yksityissijoittajat ajattelemaan binäärisesti: joko rahasto on arvorahasto tai kasvurahasto. Todellisuus on kuitenkin monimutkaisempi. Jos tarkastelemme kaikkia Euroopassa saatavilla olevia yhdysvaltalaisia osakerahastoja, löydämme 1 074 kasvurahastoluokkaa, 680 arvorahastoluokkaa ja 2 554 "blend"-rahastoluokkaa. Toisin sanoen sekoitusrahastoja on enemmän kuin arvo- tai kasvurahastoja.

Sama pätee myös yksittäisiin yhtiöihin. Jos palaamme ensimmäiseen kaavioon, jossa esitetään tyylijakauma eurooppalaisissa ja yhdysvaltalaisissa osakeindekseissä, huomaamme, että "core"- tai "blend"-segmentin kokonaispaino on 37 prosenttia eurooppalaisessa indeksissä ja 52 prosenttia yhdysvaltalaisessa indeksissä.

4) Olet koko elämäsi ajan joko arvo- tai kasvusijoittaja

Viimeinen arvo- ja kasvukäsite on ehkä vaikein kumota. En kiellä sitä, että rahastoilla on taipumus pysyä uskollisina sijoitustyylilleen. On hyvin epätodennäköistä, että kasvusegmenttiin sijoittanut rahastonhoitaja siirtäisi äkillisesti salkkunsa arvosegmenttiin. Tällainen siirto olisi kuitenkin ollut varsin kannattavaa markkinoiden laskusuhdanteen aikana vuonna 2022. Tuona vuonna yhdysvaltalaiset Large Growth -osakerahastot kärsivät keskimäärin 32 prosentin laskusta (dollareissa), kun taas arvosegmentin lasku oli vain 8 prosenttia.

Rahastosalkut ovat kuitenkin dynaamisia ja voivat muuttua ajan myötä. En väitä, että rahasto siirtyy yhtäkkiä arvosalkuista kasvusalkkuihin, mutta arvo- ja kasvusalkuissa on eriasteisia altistumismahdollisuuksia, jotka osittain selittävät saavutetut tuotot.

Vaikutukset salkkuihin

Näillä arvo- ja kasvurahastoja koskevilla väärinkäsityksillä on viime vuosina ollut vaikutuksia myös sijoittajien salkunrakentamiseen, sillä kasvutyyli on tuottojen osalta ollut arvotyyliä parempi. Monilla sijoittajilla on todennäköisesti ylipainoa teknologiasektorilla, ja heidän olisi viisasta harkita salkkujensa hajauttamista kohti arvosektoria, sillä juuri niiden aiempi heikompi suhteellinen suorituskyky merkitsee parempaa suhteellista arvostusta tulevaisuudessa.

Kymmenen keskeistä mittaria, joiden perusteella voidaan päätellä, onko rahasto tai yritys kasvu- vai arvosijoitus

Määrittääkseen, onko rahasto tai yhtiö arvo- vai kasvupainotteinen, Morningstar asettaa yhtiöt paremmuusjärjestykseen kymmenen perustavanlaatuisen mittarin mukaan. Viisi mittaria arvioi yhtiön arvo-ominaisuuksia (hinta suhteessa arvioituun tulokseen, hinta suhteessa kirjanpitoarvoon, hinta suhteessa myyntiin, hinta suhteessa kassavirtaan ja osinkotuotto), ja viisi mittaria arvioi kasvuominaisuuksia (tuleva tuloskasvu, historiallinen tuloskasvu, myynnin kasvu, kassavirran kasvu ja kirjanpitoarvon kasvu).

Välittömin tapa tietää, onko rahastosi kasvu- vai arvorahasto, on käyttää yhtä Style Box -työkaluistamme. Tämä on rahaston tiedostossa näkyvä kojelauta, joka on jaettu yhdeksään laatikkoon. Pystysuunnassa tarkasteltuna kaikki kolmessa oikeanpuoleisessa laatikossa olevat rahastot sijoittavat pääasiassa kasvuosakkeisiin, vasemmanpuoleisissa laatikoissa olevat rahastot sijoittavat pääasiassa arvo-osakkeisiin, ja keskimmäisissä laatikoissa olevat rahastot ovat sekatyylisiä rahastoja (kutsutaan myös "blend"-rahastoiksi).

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.