Eurooppa hallitsee edelleen kestävien rahastojen markkinoita

Vuoden 2024 neljännellä neljänneksellä globaalit kestävät rahastot kirjasivat vuoden suurimmat sisäänvirtaukset, 16,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä on merkittävä lisäys kolmannen neljänneksen tarkistettuun 9,2 miljardiin dollariin verrattuna. Maailmanlaajuisten kestävien rahastojen nettomääräiset ostot laskivat kuitenkin puoleen vuoden 2023 tasosta. Tämä oli jyrkässä ristiriidassa laajempien markkinoiden kanssa, jotka kokivat jyrkän kasvun Yhdysvaltojen osakkeiden nousun ansiosta.

Globaalit rahastovirrat vuosien varrella

Globaalit kestävät rahastot ovat avoimia rahastoja ja pörssilistattuja rahastoja, jotka sisällyttävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä kriteerejä valinta- ja salkunhoitoprosesseihinsa useilla alueilla, kuten Euroopassa, Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.

Alla oleva vuotuinen virtaus osoittaa rahastovirtojen eli eri alueiden rahastoihin ja ETF-rahastoihin ja niistä pois suuntautuvan rahan nettoliikevirran suuren volatiliteetin ajan mittaan. Globaalien kestävien rahastojen sisäänvirtaukset olivat suurimmillaan 645 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2021, jolloin myös laajemmille rahastomarkkinoille virtasi ennätykselliset yli 2,4 biljoonaa dollaria. Vuonna 2022 virtaukset maailmanlaajuisiin kestäviin rahastoihin laskivat 75 prosenttia, mutta pysyivät kuitenkin positiivisina, kun taas laajemmilla rahastomarkkinoilla kirjattiin ulosvirtauksia haastavassa makrotaloudellisessa tilanteessa, johon kuuluivat Ukrainan sota, korkea inflaatio ja taantumahuolet. Suurimman osan vuotta 2023 kestävien rahastojen virtaukset pysyivät vakaina Yhdysvaltoja lukuun ottamatta, kun taas laajemmat rahastomarkkinat elpyivät hitaasti.

Vuonna 2024 globaalien kestävien rahastojen sisäänvirtaukset puolittuivat, kun taas muualla rahastoyleisössä oli noususuhdanne, ja merkinnät olivat toiseksi suurimmat seitsemään vuoteen Yhdysvaltain osakemarkkinoiden nousun tukemana.

Vuotuiset globaalit ESG-virrat (miljardia USD)

Sijoittajien kiinnostukseen kestäviä rahastoja kohtaan on viime vuosina vaikuttanut useiden tekijöiden yhdistelmä, kuten ESG-strategioiden keskimääräinen alisuoriutuminen, huoli viherpesusta, sääntelyn muutokset ja kasvava ESG-vastaisuus Yhdysvalloissa.

Vaikka kestäviin rahastoihin on viime vuosina tullut vähemmän varoja, useat tutkimukset osoittavat, että sijoittajien kiinnostus kestävään sijoittamiseen on edelleen suurta. Vuosi sitten julkaistun Morgan Stanleyn korkean profiilin tutkimuksen mukaan 54 prosenttia yksityissijoittajista suunnitteli lisäävänsä kestäviä sijoituksiaan vuonna 2024, ja 77 prosenttia oli kiinnostunut kestävistä sijoituksista. Morningstar Sustainalyticsin viime vuoden alkupuoliskolla tekemän Voice of the Asset Owner -tutkimuksen mukaan sijoittajat ottavat sijoituspäätöksissään yhä useammin huomioon ESG-tekijät. 61 prosenttia pohjoisamerikkalaisista omaisuudenomistajista sanoi, että ESG-tekijöiden merkitys on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana. Suurimmalle osalle heistä ESG-näkökohdat kulkevat käsi kädessä luottamusvelvollisuutensa täyttämisen kanssa.

Maailmanlaajuisesti kestäviin rahastoihin sijoitetut varat ylittävät 3,2 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Rahastovirtojen vähenemisestä huolimatta maailmanlaajuisten kestävien rahastojen varat nousivat vuoden 2024 lopussa ennätykselliseen 3,2 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja yli nelinkertaistunut vuoteen 2018 verrattuna. Eurooppa on edelleen johtava markkina-alue, ja sen osuus varoista on 84 prosenttia. Yhdysvallat putosi 11 prosenttiin vuonna 2024, kun se vuonna 2018 oli 15 prosenttia. Muualla maailmassa kestävien rahastojen markkinaosuus kasvoi 2,3 prosenttiin vuonna 2024, kun se vuonna 2018 oli häviävän pieni, 0,7 prosenttia.

Maailmanlaajuisten ESG-rahastojen vuosittaiset varat (miljardia USD)

Eurooppa on kestävien rahastojen johtava markkina-alue

Eurooppa muodosti suurimman osan kestävien rahastojen sisäänvirtauksista neljännellä neljänneksellä, yhteensä 18,5 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla. Tämä korostaa Euroopan keskeistä asemaa maailmanlaajuisessa kestävän kehityksen rahastomaailmassa.

Neljännen vuosineljänneksen elpyminen johti 0,65 prosentin orgaaniseen kasvuun, kun se kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,34 prosenttia. Tämä oli kuitenkin alhaisempi kuin 1,20 prosentin orgaaninen kasvuvauhti laajemmassa tavanomaisten rahastojen universumissa, joka keräsi 154 miljardin Yhdysvaltain dollarin virrat samalla ajanjaksolla.

ESG-rahastovirrat verrattuna tavanomaisiin rahastovirtoihin (miljardia USD)

Kestävän kehityksen mukaisia rahastoja perustetaan yhä useammin Euroopassa

Vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä kestävien rahastojen lanseerausten määrä kasvoi hieman Euroopassa: edellisen neljänneksen 49:stä 59:ään. Samaan aikaan rahastojen sulkemis- ja brändinmuutostoiminta lisääntyi. Neljännellä vuosineljänneksellä suljettiin 94 kestävää rahastoa, joten koko vuoden aikana suljettiin yhteensä 351 rahastoa.

Vuoteen 2024 mennessä 213 eurooppalaista kestävää rahastoa on muuttanut nimeään, joista 50 on lisännyt ESG-aiheisia termejä, 115 on poistanut ESG-aiheisia termejä ja 48 on muuttanut ESG-aiheisia termejä.

Nimen poistamisen tai muuttamisen suuntaus kiihtyi odotetusti neljännellä vuosineljänneksellä, kun Isossa-Britanniassa toimivat rahastot alkoivat noudattaa Financial Conduct Authorityn kestävän kehityksen tiedonantovaatimusten (Sustainability Disclosure Requirements) nimeämis- ja markkinointisääntöjä ja kun EU:ssa levitettävät rahastot alkoivat panna täytäntöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESG-rahastojen nimiä koskevia ohjeita. Molempien sääntöjen tarkoituksena on suojella sijoittajia viherpesuriskeiltä.

Kestävien rahastojen nimimuutokset Euroopassa

Lisätietoja EU:n ESG-rahastoista löydät täältä.

Yhdysvaltalaiset kestävät rahastot vetävät yhä enemmän varoja pois

Yhdysvalloissa kestävien rahastojen lunastukset kasvoivat viimeisellä vuosineljänneksellä 4,3 miljardiin dollariin, kun kolmannella vuosineljänneksellä ulosvirtaukset olivat 2,0 miljardia dollaria.

ESG-rahastovirrat Yhdysvalloissa

Vuonna 2024 ESG-sijoittaminen Yhdysvalloissa kohtasi entistä suurempia haasteita, kun kestävyyskysymysten politisoituminen syveni. Tämä johtui kasvavasta ESG-vastaisesta mielialasta ja presidentti Donald Trumpin hallinnon tehostuneesta valvonnasta, mikä lisäsi sääntelyn epävarmuutta ja hillitsi sijoittajien kysyntää.

Neljännellä vuosineljänneksellä yhdysvaltalaisten kestävän kehityksen rahastojen varat vähenivät 2,7 prosenttia ja olivat vuoden lopussa 344 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Koko vuonna 2024 yhdysvaltalaisten kestävien rahastojen varat kasvoivat kuitenkin 6,3 prosenttia vuoden 2023 lopusta markkinavoittojen tukemana.

Lisätietoja Yhdysvaltain kestävistä rahastoista saat täältä.

Maltillinen kasvu Aasiassa

Kestävien rahastojen varat Aasiassa ilman Japania kasvoivat neljännellä vuosineljänneksellä maltillisesti 2,7 miljardiin dollariin, vaikka alueen osuus maailmanlaajuisista varoista pysyi pienenä, vain 2 prosentissa.

Aasian ja Japanin ulkopuolisten ESG-rahastojen varat

Aasian (pl. Japani) kestävien rahastojen varat kasvoivat 4 % vuoden 2024 neljännellä neljänneksellä 73,7 miljardiin dollariin, ja Taiwanin osuus alueen varoista oli edelleen yli kolmannes.

Thaimaassa kasvu oli suurinta, ja kestävien rahastojen markkinat yli kaksinkertaistuivat 933 miljoonaan dollariin vahvojen sisäänvirtauksien ja uusien rahastojen lanseerauksien myötä.

Myös Singaporessa kasvu oli merkittävää, ja varat kasvoivat 81 prosenttia, mikä johtui suurelta osin iShares MSCI Asia Ex-Japan Climate Action ETF ICU:n kasvusta. ICU keskittyy yrityksiin, joilla on vahvat ilmastoon liittyvät tunnusluvut, ja se houkuttelee suuria institutionaalisia sijoittajia.

Voit lukea koko raportin neljännen vuosineljänneksen maailmanlaajuisista ESG-rahastovirroista täältä.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.