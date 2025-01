4 uutta yliarvostettua osaketta tässä kuussa

Seulomme joka kuukausi Morningstarin kattavuuden piiriin kuuluvia Euroopassa listattuja osakkeita uusien yliarvostettujen nimien varalta.

Viimeisen kuukauden aikana neljän osakkeen Morningstar-luokitus laski kahteen tähteen, mutta yksikään ei noussut yhdelle tähdelle. Morningstarin analyytikoiden mukaan 3 tähden luokitellut osakkeet ovat reilusti arvostettuja, kun taas 4- tai 5-tähden luokiteltuja osakkeita pidetään aliarvostettuina.

Neljä uutta kahden tähden eurooppalaista osaketta, järjestettynä markkina-arvon mukaan, ovat:

Assicurazioni Generali (G)

Argenx (ARGX)

Barclays (BARC)

Be Semiconductor Industries (BESI)





Kaikki tässä artikkelissa mainitut tuotot on ilmoitettu osakkeiden perusvaluutoissa, ja tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.

Uudet yliarvostetut osakkeet tammikuun 14. päivästä alkaen

Morningstar Europe -indeksi on laskenut 1,63 % viimeisen kuukauden aikana, mikä tarkoittaa, että Euroopan osakemarkkinat ovat kokonaisuudessaan hieman aliarvostetut, sillä ne käyvät noin 5 %:n alennuksessa arvioituun käypään arvoonsa nähden pääomapainotettuna.

Morningstarin analyytikoiden kattamista 255 Euroopassa listatusta osakkeesta:

49 % on aliarvostettuja, 38 % reilusti arvostettuja ja 13 % yliarvostettuja.

Neljä osaketta on siirtynyt yliarvostettujen joukkoon.

Yhdeksän osaketta on siirtynyt aliarvostettujen joukkoon.

Yksikään osake ei ole siirtynyt kahden tähden luokituksesta yhden tähden luokitukseen.

Uusista yliarvostetuista osakkeista yksikään ei ole pudonnut kolmen tähden luokituksesta yhden tähden luokitukseen.

12 osaketta ei ole enää yliarvostettuja.





Morningstarin analyytikot määrittävät jokaiselle seuraamalleen osakkeelle käyvän arvon arvion, joka toimii osakkeen sisäisenä arvon mittarina, ja epävarmuusluokituksen, joka kuvaa käyvän arvon arvion mahdollisen vaihteluvälin. Korkeampi epävarmuusluokitus tarkoittaa suurempaa hyväksyttävää hintavaihtelua, jossa osake katsotaan reilusti arvostetuksi.

Näitä mittareita sekä osakkeen nykyhintaa käytetään yhdessä määrittämään Morningstarin tähtiluokitus.

Tämän kuukauden uusien 2-tähden osakkeiden tunnusluvut

Assicurazioni Generali G

Morningstar-luokitus: 2 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: 1.38%

Vakuutusyhtiö Assicurazioni Generali on noussut 7,61 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 53,45 % viimeisen vuoden aikana. Tällä suurella arvo-osakkeella ei ole taloudellista vallihautaa. Assicurazioni Generali käy kauppaa 15 %:n preemiolla 25,05 euron käypään arvoonsa nähden, ja sen epävarmuusluokitus on keskitasoa.

Argenx ARGX

Morningstar-luokitus: 2 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: 12.53%

Biotekniikkayhtiö Argenx on noussut 31,43 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 89,01 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeen hinta on 33 % yli 491 euron käypään arvoon nähden, ja osakkeen epävarmuusluokitus on erittäin korkea. Tällä keskikokoisella kasvuosakkeella ei ole taloudellista vallihautaa.

Barclays BARC

Morningstar-luokitus: 2 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: -2,08%

Barclays on noussut 13,27 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 89,48 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 15 %:n preemiolla käypään arvoon nähden, joka on 230 GBX, ja sen epävarmuusluokitus on korkea. Barclays on suuri yhtiö, jolla ei ole taloudellista vallihautaa.

Be Semiconductor Industries BESI

Morningstar-luokitus: 2 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: 9.60%

Puolijohdelaitteita ja -materiaaleja valmistava yritys Be Semiconductor Industries on vahvistunut 22,41 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 10,11 % viimeisen vuoden aikana. Keskikokoisella kasvuosakkeella on kapea taloudellinen vallihauta. Be Semiconductor Industries käy kauppaa 16 %:n preemiolla 120 euron käypään arvoon nähden, ja sen epävarmuusluokitus on korkea.

Kirjoittaja(t) ei(vät) omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.