4 keskeistä huomioita vuoden puolivälin tuloskaudelta

Vaikka eurooppalaiset osakkeet ovat laskeneet kevään laajan nousun aikana saavutetuilta tasoilta, tämän kesän tuloskausi on tuonut esiin uusia suuntauksia luksus-, merenkulku-, teknologia- ja teollisuusaloilla.

Luksusbrändit kuten LVMH [MC], Burberry [BRBY] ja Kering [KER] ovat julkaisseet vuoden puolivälin tulokset, ja uutiset eivät ole olleet mairittelevia. Burberryn vähittäismyyntitulot laskivat 20 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. LVMH:n tulos oli parempi, mutta yhtiön kasvu oli hidastunut ja marginaalit kärsivät paineista. Kering puolestaan joutui heikentämään koko vuoden näkymiään merkittävästi.

Mistä luksusalan heikkous johtuu? Vuodesta 2022 lähtien luksussektori on näyttäytynyt turvallisena satamana kuluttajasektoria koettelevilta vaikeuksilta. Luksusyrityksillä on ollut vähemmän hintaherkkiä asiakkaita, mikä on mahdollistanut hinnankorotusten siirtämisen asiakkaille ilman merkittäviä vaikutuksia kysyntään. Tämä on auttanut luksusbrändejä kasvattamaan tulojaan ja säilyttämään marginaalejaan. Viimeisten noin yhdeksän kuukauden aikana on kuitenkin alkanut näkyä merkkejä haasteista.

Luksustuotteiden kysyntä on vähentynyt erityisesti Kiinassa, mutta myös Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Pandemian jälkeinen luksustavaroiden myynnin kasvu vaikuttaa nyt olevan kestämätöntä. Kuluttajien pandemian aikana kartuttamat säästöt ovat ehtyneet, elvytyssekit on käytetty, ja nyt kupla näyttää puhkeavan.

On tärkeää muistaa, että talouden nousu- ja laskukaudet ovat keskeinen osa luksustuotteiden markkinoiden dynamiikkaa. Luksustuoteyritykset ovat osoittautuneet kestäviksi talouden vaihteluissa ja alan hidastuessa. Historiallisesti talouden laskukaudet ovat kestäneet yleensä vain yhden tai kaksi vuotta. Tällä hetkellä seurannassamme on kuusi korkealaatuista luksusbrändiä, jotka ovat saaneet neljän tai viiden tähden luokituksen.

2. Punaisenmeren alueen hyökkäykset hyödyttävät merenkulkuyhtiöitä

Merenkulkualalla on aina ollut sekä nousu- että laskusuhdanteita. Pandemian ensimmäisenä vuonna alalla koettiin voimakas nousu: yksi maailman suurimmista varustamoista, Maersk [MAERSKB], teki enemmän voittoa yhden vuoden aikana kuin koko edellisen vuosikymmenen aikana ja rikkoi ennätyksensä myös seuraavana vuonna.

Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä tilanne muuttui: globaalin tavarakysynnän hidastuessa ja kuljetuskapasiteetin lisääntyessä rahtihinnat laskivat jyrkästi. Merikuljetusalan toimijat varoittivat, että markkinoiden on mukauduttava pitkään ylikapasiteetin aikaan.

Ala sai kuitenkin helpotusta, kun Jemenin huthikapinallisten hyökkäykset pakottivat laivat välttämään Suezin kanavan käyttöä ja kiertämään sen sijaan Hyvän toivon niemimaan kautta. Vielä viime kuussa liikenne kanavalla väheni lähes 90 prosenttia. Tämä ylimääräinen kuljetusaika on vähentänyt kuljetuskapasiteettia ja johtanut rahtihintojen nousuun.

Isot logistiikkayritykset, kuten DSV [DSV] ja Kuehne + Nagel [KNIN], ovat jo raportoineet volyymien kasvusta häiriön seurauksena. Matkustamisen lisääntynyt monimutkaisuus hyödyttää näitä globaalisti merkittäviä yrityksiä. Vaikka tämä häiriö ei voi jatkua ikuisesti, se todennäköisesti lieventää ylikapasiteettiongelmaa ja antaa alalle aikaa sopeutua. Näiden yritysten tulot ja bruttovoitot ovat edelleen laskussa, mutta tilanne on parantunut viime aikoina. Odotamme samankaltaista kehitystä, kun alan johtava yritys Maersk raportoi toisen vuosineljänneksen tuloksensa 7. elokuuta.

3. Teknologiaosakkeet näyttävät kestäviltä

Otsikot, kuten "Big Tech wipeout leads stock markets down", ovat saaneet paljon huomiota. Teknologiaosakkeiden hinnat voivat heilahdella, mutta toistaiseksi tulokset ovat olleet vahvoja, eikä näytä siltä, että suuntaus olisi hiipumassa lähitulevaisuudessa.

SAP [SAP], joka on Euroopan lähin verrokki Yhdysvaltojen 'Magnificent Seven' -yrityksille, koki pilvipalveluista saatavien tulojen kasvavan 25 prosenttia toisella neljänneksellä. Tämä kasvu johtuu yritysten lisääntyneistä investoinneista pilvipalveluihin ja tekoälyyn. SAP on osoittanut luottamustaan nostamalla vuoden 2025 taloudellista ohjeistustaan ja odottaa sisäisen rakenneuudistuksen parantavan tehokkuutta.

Tekoälyyn keskittyvän eurooppalaisen ASML:n [ASML] osakekurssi on viime aikoina kokenut laskua, mutta yhtiön operatiivinen tulos oli vahva toisella neljänneksellä. Myynti kasvoi lähes 20 prosenttia ja tulos nousi noin kolmanneksella. Nettovaraukset kasvoivat erityisen rohkaisevasti yli puolella jakson aikana, mikä todennäköisesti tukee myynnin kasvua tulevaisuuden vuosineljänneksissä.

Toimialalla on kuitenkin edelleen huolia. Googlen emoyhtiö Alphabet [GOOG] on vihjannut, että tekoälyyn saatetaan investoida liikaa, mikä on johtanut merkittävään laskuun puolijohdeosakkeissa. Donald Trumpin mahdollinen paluu Valkoiseen taloon voi merkitä tiukempia kauppasääntöjä Kiinan kanssa, mikä saattaisi vaikuttaa siruteollisuuteen. Vaikka tällaiset häiriöt ovatkin huomattavia, ne eivät välttämättä tarkoita toimialan kannattavuuden heikkenemistä, ja on odotettavissa, että teollisuus löytää keinoja näiden haasteiden voittamiseen.

4. Teollisuusyritykset näyttävät haavoittuvilta

Yksi tämän tuloskauden päähuomioista on, että teollisuusyritysten menestys on suurelta osin riippuvainen niiden kohdemarkkinoista.

Ruotsalainen Sandvik [SAND] on raportoinut kohtuullisia tuloksia, joita on tukenut kaivosteollisuuden laitteiden kysynnän vilkastuminen Kiinan markkinoilla ja harvinaisten maametallien kasvava tarve. Vaikka korkeat raaka-ainehinnat ovat olleet avuksi, kyky hyödyntää tällaisia kasvuteemoja on osoittautunut yhdeksi teollisuusyritysten keskeisimmistä menestystekijöistä haastavassa makrotaloudellisessa tilanteessa.

Teollisuuden sähköistämisen ja automaation kärkiyritys ABB [ABBN] saavutti toisella neljänneksellä ennätyskorkeat käyttökatteet. Vaikka kaikki uutiset eivät olleet täysin myönteisiä — tilauskertymä jäi odotuksista — markkinat asettavat korkeat arvostukset ja siten myös suuret odotukset.

Lopuksi, myös loppupään altistukset voivat osoittautua epäonnisiksi, kuten hissivalmistaja ja -asentaja Schindler [SCHN] huomasi vuoden toisella neljänneksellä. Yhtiö oli vuosia nauttinut Kiinan vilkkaista kiinteistömarkkinoista saamiensa tilausten ansiosta, mutta nyt tilanne on kääntynyt. Tammikuun ja toukokuun välillä kiinteistöinvestoinnit vähenivät 10 prosenttia, mikä heijastui negatiivisesti uusien asennusten liiketoiminnan tuloksiin.