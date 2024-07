Tulosjulkistuksen kynnyksellä: Pitäisikö Applen osaketta ostaa, myydä vai pitää?

iPhone on edelleen Applen liiketoiminnan kärkituote, joka kattaa suurimman osan yhtiön kokonaisliikevaihdosta. Maailmanlaajuisten päivityssyklien hidastuminen ja kilpailun kiristyminen Kiinassa ovat kuitenkin vaikuttaneet iPhone-myyntiin. Seuraamme tilannetta nähdäksemme, jatkuvatko nämä haasteet vai helpottaako tilanne ajan myötä.

Tarkastelemme myös huolellisesti Applen bruttokatetta, joka on ollut tasaisessa nousussa viime vuosina. Tämä nousu on seurausta siitä, että yhtiö on siirtänyt entistä suuremman osan toimitusketjustaan omaan tuotantoon ja laajentanut palveluliiketoimintaansa.

Odottamme lisäksi, että palveluiden kasvu jatkuu vahvana, kaksinumeroisena. Palvelut ovat nykyään Applen toiseksi suurin liiketoiminta-alue, ja ne muodostavat noin neljänneksen yrityksen kokonaistuloista.

Applen keskeiset Morningstar-arviot

Fair Value Estimate: $170.00

Morningstar Rating: ★★

Morningstar Economic Moat Rating: Laaja

Morningstar Uncertainty Rating: Medium

Applen käyvän arvon arvio

Kahden tähden luokituksemme mukaan Applen osake on yliarvostettu suhteessa pitkän aikavälin käypään arvoomme, jonka arvioimme olevan 170 dollaria osakkeelta. Arviomme mukaan vuoden 2024 oikaistu price/earnings-suhde on 26, vuoden 2024 enterprice value/sales-suhde on 7 ja vuoden 2024 vapaan kassavirran tuotto on 5 %.

Arvioimme Applen liikevaihdon kasvavan vuosittain 6 prosenttia aina vuoteen 2028 saakka. Ennusteidemme mukaan iPhone pysyy yhtiön suurimpana tulonlähteenä, ja sen liikevaihdon odotetaan kasvavan 3 prosenttia seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvun uskotaan johtuvan pääosin myyntimäärien kasvusta sekä kohtuullisesta hinnankorotuksesta. Oletamme, että hinnankorotukset perustuvat lähinnä parantuneisiin ominaisuuksiin ja siirtymiseen kalliimpiin Pro-malleihin.

Taloudellinen vallihauta

Annamme Applelle laajan taloudellisen vallihaudan, joka perustuu asiakkaiden vaihtokustannuksiin, aineettomiin hyödykkeisiin ja verkostovaikutuksiin. Uskomme, että Applen iOS-ekosysteemi ulottuu syvälle asiakkaiden taloudelliseen toimintaan ja vahvistuu ohjelmistojen ominaisuuksilla sekä eri laitteiden, kuten iPhonen, Macin, iPadin, Apple Watchin ja muiden, integraatiolla.

Applella on myös merkittävää suunnittelutaitoa, joka näkyy erityisesti laitteiden, ohjelmistojen ja puolijohteiden tiiviissä integraatiossa. Tämä mahdollistaa huippulaadukkaiden tuotteiden kehittämisen. Varakkaan asiakaskunnan ja laajan kehittäjäkumppanien verkoston välinen vuorovaikutus luo myönteisen synergiavaikutuksen. Uskomme, että Apple pystyy hyödyntämään näitä etuja ja saavuttamaan jatkuvaa taloudellista menestystä seuraavien 20 vuoden ajan.

Lue lisää Applen taloudellisesta vallihaudasta

Taloudellinen vahvuus

Odotamme Applen keskittävän huomattavan kassavirtansa osakkeenomistajille suuntautuvaan pääoman palautukseen, samalla kun se kasvattaa nettovelkaansa keskipitkällä aikavälillä. Yhtiön tase on hyvässä kunnossa, ja sen nettokassa oli 51 miljardia dollaria syyskuussa 2023. Vaikka johto on ilmaissut tavoitteekseen kassaneutraaliuden saavuttamisen, mitään tarkkaa aikarajaa ei ole asetettu. Emme usko yhtiön saavuttavan tätä tavoitetta seuraavan viiden vuoden sisällä, mutta sen odotetaan liikkuvan tavoitetta kohti. Vuoden 2018 tavoitteen julkistamisen jälkeen Apple on pienentänyt nettokassansa yli 100 miljardista dollarista alle puoleen.

Apple vahvistaa jo vankkaa tasettaan huomattavalla kassavirralla. Viimeisen viiden vuoden aikana yhtiö on luonut keskimäärin yli 85 miljardia dollaria vapaata kassavirtaa vuosittain, ja odotamme sen kasvavan yli 100 miljardiin dollariin vuodessa seuraavien viiden vuoden kuluessa. Vuodesta 2019 alkaen yhtiön kassavirta on ylläpitänyt keskimäärin yli 25 prosentin vapaan kassavirran marginaalia ja muuntanut yli 100 prosenttia nettotuloksesta vapaaksi kassavirraksi. Odotamme, että yhtiö pitää nämä suorituskyvyn mittarit yllä myös seuraavan viiden vuoden ennusteessamme.

Lue lisää Applen taloudellisesta vahvuudesta

Riskit ja epävarmuus

Annamme Applelle keskitason epävarmuusarvion. Yrityksen suurin riski on sen riippuvuus kuluttajakäyttäytymisestä, joka on altis kovalle kilpailulle ja suhdannevaihteluille. Apple on jatkuvasti uhattuna, samoin kuin iPhone aikoinaan haastoi BlackBerryn kehittyvillä älypuhelinmarkkinoilla. Uusi laite tai "super-sovellus" voisi potentiaalisesti syrjäyttää iPhonen. Näemme kuitenkin, että Apple torjuu tätä riskiä tuomalla markkinoille uusia tuotteita, kuten älykellot ja lisätyn todellisuuden lasit, sekä kehittämällä laitteistonsa ohella ohjelmisto- ja palveluekosysteemiä.

Näemme myös geopoliittisen riskin, joka liittyy Applen toimitusketjuun. Yhtiö on erittäin riippuvainen Foxconnin kokoonpanopalveluista ja Taiwan Semiconductor Manufacturingin (TSM) sirujen valmistuksesta. Mikäli Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset suhteet heikkenisivät tai Kiina uhkaisi Taiwania, Apple saattaisi kohdata merkittäviä toimitusketjun häiriöitä. Kiinan hallituksen suositus virkamiehille olla käyttämättä iPhoneja liiketoiminnassa luo lisäksi nykyisen ja potentiaalisen tulevan riskin Applen myynnille Kiinassa.

Lue lisää Applen riskeistä ja epävarmuudesta

AAPL optimistit sanovat

Apple tarjoaa kattavan ekosysteemin, joka yhdistää saumattomasti integroidut laitteet, ohjelmistot ja palvelut. Tämä ekosysteemi sitoo asiakkaat ja tuottaa vahvaa kannattavuutta.

Pidämme myönteisinä Applen siirtymistä omaan sirukehitykseen, mikä on nopeuttanut tuotekehitystä ja vahvistanut yrityksen kilpailuetua.

Applen tase on vahvassa kunnossa, ja yhtiö jakaa merkittävän osan kassavirrastaan osakkeenomistajille.

AAPL pessimistit sanovat

Apple on altis kuluttajien kulutuskäyttäytymiselle ja mieltymyksille, mikä aiheuttaa syklisyyttä ja altistaa yrityksen häiriöille

Yhtiön toimitusketju on vahvasti keskittynyt Kiinaan ja Taiwaniin, mikä altistaa sen geopoliittisille riskeille. Tuotannon hajauttaminen muihin alueisiin voi aiheuttaa paineita kannattavuudelle ja tehokkuudelle.

Sääntelyviranomaiset valvovat Applea tarkasti, ja viimeaikaiset säädökset ovat heikentäneet osia sen laajasta ekosysteemistä.

Tämän artikkelin on koonnut Krutang Desai