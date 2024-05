Miten keskuspankkien koronlaskut vaikuttavat pankkeihin?

Johanna Englundh: Tervetuloa Morningstarille. Tänään tarkastelemme pohjoismaista pankkisektoria Morningstarin osakeanalyytikko Niklas Kammerin kanssa. Mukava saada sinut tänne, Niklas. Voisitko aloittaa antamalla yhteenvedon ensimmäisen neljänneksen raportointikaudesta? Oletko huomannut mitään erityisen mielenkiintoisia trendejä pohjoismaisilla pankkimarkkinoilla?

Niklas Kammer: Kiitos paljon, Johanna. Ensinnäkin, on mielenkiintoista, että ensimmäisellä neljänneksellä ei ilmennyt suuria kohokohtia, joita osakeanalyytikko voisi nostaa esiin. Tämä on aina positiivinen merkki pankkialalla. Pohjoismaiset pankit säilyttävät erinomaisen suorituskykynsä. Oman pääoman tuotto ylittää tavoitetason, operatiivinen tehokkuus on edelleen yksi Euroopan parhaista, ja luoton laatu on pysynyt erittäin hyvänä.

Englundh: Onko sinulla joku tietty pohjoismainen pankki seurannassa, joka erottuu edukseen nykyisellä arvostustasolla?

Kammer: Kyllä, pohjoismaiset pankit yleensä. Pohjoismaissa on siis paljon hyviä pankkeja, joita seuraamme. Kun otetaan huomioon koko Euroopan pankkisektori, pohjoismaiset pankit erottuvat edukseen. Erityisesti haluamme nostaa esiin Handelsbankenin, joka on tunnettu arvostuksestaan ja laadustaan. Handelsbanken on johdonmukaisesti sijoittunut korkealle omaisuuseriensä laadun osalta, ja sen kirjoissa on yksi markkinoiden alhaisimmista järjestämättömien saamisten osuuksista. Kyseessä on siis varmasti pankki, jonka omistamisen suhteen sijoittajat voivat mielestämme nukkua yönsä hyvin. Mielestämme tämän pitäisi näkyä pankin arvostuksessa, mutta tällä hetkellä emme havaitse tätä arvostuksen preemiota. Nykyisessä markkinatilanteessa Handelsbanken on ehdottomasti yksi niistä nimistä, joihin sijoittajien kannattaa kiinnittää huomiota.

Englundh: Pankeista puheen ollen, Ruotsin keskuspankki ilmoitti aiemmin ensimmäisestä koronlaskustaan, ja useampien keskuspankkien odotetaan seuraavan perässä. Kuinka pankit selviytyvät uudessa markkinatilanteessa, jossa korot ovat matalammat?

Kammer: Kyllä, keskuspankin ohjauskoron asettaminen on olennainen kysymys pankeille ja niiden sijoittajille. Se on myös monisyinen ja monimutkainen aihe. Ensimmäisen asteen vaikutuksena tarkasteltuna se vaikuttaa suoraan nettokorkomarginaaleihin. Kun korot laskevat ja odotamme niiden laskevan edelleen tänä vuonna, nettokorkomarginaalit joutuvat paineen alle. Tämä tarkoittaa, että pankit saattavat ansaita enemmän luotonannossa, mutta vähemmän talletuksista saadussa tuotossa..

Keskusteltaessa sijoittajien kanssa koroista ja nettokorkomarginaaleista on tärkeää painottaa, että keskuspankin määrittelemät korot vaikuttavat talouteen, jossa pankki operoi. Matalammat korot yleensä parantavat ihmisten kykyä ostaa asuntoja, mikä lisää kulutusta pitkällä aikavälillä. Tämä puolestaan lisää yritysten investointeja, mikä auttaa niitä hoitamaan velkansa.

Kaiken kaikkiaan nettopohja on mielestäni positiivinen, ja yksi pankkien erottavista tekijöistä on niiden kyky ansaita korkotuloja talletuksistaan. Tarkasteltaessa neljännesvuosittain voimme toki huomioida matalat korot ja nettokorkomarginaalit. Mutta kun katsomme asiaa laajemmasta perspektiivistä, esimerkiksi 10 vuoden päähän, on äärimmäisen tärkeää, että korot pysyvät korkeampina ja ennen kaikkea positiivisina. Näin ollen kannattavuus, esimerkiksi 10 vuoden keskiarvona, psyy korkeampana kuin mitä olemme nähneet viime aikoina.

Englundh: Ja lopuksi, mitä sijoittajien tulisi mielestäsi ottaa huomioon sijoittaessaan pankkeihin?

Kammer: Kyllä, kuten aiemmin mainittiin, pankit ovat talouden keskeisiä toimijoita. Kun taloudella menee hyvin, yleensä myös pankit menestyvät. Lisäksi pankkien toimintaan liittyy operatiivista ja taloudellista vipuvaikutusta. Pankit ovat tiiviisti yhteydessä talouteen, mutta ne voivat olla alttiita ongelmille, jos taloudessa ilmenee häiriöitä. Tästä syystä korostamme sijoittajille vakaiden ja luotettavien pankkien etsimisen tärkeyttä. Pankkisijoittamisen maailmassa etsimme siis tylsiä ja hyviä sijoituskohteita.

Englundh: Paljon opittavaa kaikille katsojille, ja kiitos, että olit mukana tänään, Niklas. Seuraavaan kertaan, olen Johanna Englundh Morningstarilta.