Toimittajan huomautus: Don Phillips aloitti Morningstarilla vuonna 1986 sen ensimmäisenä sijoitusrahastojen analyytikkona; hän vakiinnutti yrityksen riippumattoman äänenkannattajan aseman ja toimi mentorina monille analyytikoille.

Miksi vain kourallinen yrityksiä pysyy hengissä, kun useimmat ostetaan pois tai kaatuvat? Mielestäni menestys riippuu pitkälti siitä, miten yritys määrittelee itsensä.

Kaikki yritykset valitsevat, mitä tekevät, miten tekevät ja miksi tekevät. Mutta missä tahansa yrityksessä yksi näistä tekijöistä on hallitseva. Siksi on olemassa Mitä-yrityksiä, Miten-yrityksiä ja Miksi-yrityksiä. Morningstar on alusta alkaen ollut Miksi-yritys, jonka keskeisenä tavoitteena on ollut luoda menestystä sijoittajille.

Kun Morningstar aloitti toimintansa vuonna 1984, suurin osa sijoitusalan yrityksistä oli Mitä-yrityksiä. Jos suuria varainhoidon toimijoita olisi pyydetty määrittelemään itsensä, he olisivat sanoneet hallitsevansa aktiivisia rahastoja, joita myytiin välittäjien kautta. Näillä yhtiöillä oli voimakas myötätuuli 1980- ja 1990-luvuilla, mutta kun tuulet kääntyivät aktiivista hallinnointia, rahastoja ja välittäjiä vastaan, useimmat näistä Mitä-yrityksistä eivät pystyneet mukautumaan. Niiden määrittelevät ominaisuudet lukitsivat ne identiteettiin, joka oli yhä vähemmän ja vähemmän toimiva. Monet näistä yrityksistä on viime vuosina yhdistetty hintaan, joka on murto-osa niiden huippuarvosta.



Mitä-yritykset vastustavat muutosta ja ovat siksi vaarassa tulla merkityksettömiksi tai jopa häviämään kokonaan. Miten-yrityksillä on vielä lyhyempi elinkaari. Mieti Pets.comia ja muita lyhytaikaisia yrityksiä, joiden määrittelevä piirre on se, miten ne tarjoavat palvelunsa, ei se, mitä ne tekevät tai miksi ne tekevät sen. Ellei niitä suojata patenteilla, uusi Miten-malli jättää yrityksen alttiiksi vahvemmille kilpailijoille.

Tehtäväkeskienen yritys

Miksi-yritykset sen sijaan pystyvät sopeutumaan joustavasti. Ne näkevät muutoksen mahdollisuutena toteuttaa tehtäväänsä paremmin, eivät uhkana sille, mitä ne tekevät tai miten ne tekevät asioita. Miksi-yritykset voivat muuttua ajan mukana, mutta pysyä silti uskollisina tarkoitukselleen. Tämä terve lähestymistapa parantaa niiden mahdollisuuksia menestyä ja olla pitkäikäisiä.

Alkuvuosina Morningstarin "mitä" ja "miten" olivat yhdysvaltalaisia sijoitusrahastoja käsitteleviä painotuotteita, joita toimitettiin ja markkinoitiin pääosin postitse. Nykyään painotuotteiden osuus tuloistamme on alle 2 prosenttia, yhdysvaltalaiset sijoitusrahastot ovat vain kattavuutemme kärki, ja käytännössä mitään palveluistamme ei myydä tai toimiteta postitse. Olemme historiamme aikana muuttaneet toimintaamme useaan otteeseen, luopuneet vanhoista toimintatavoista ja kehittäneet uusia taitoja, mutta emme koskaan ole poikenneet tehtävästämme. Se on ollut meidän johtotähtemme, joka on antanut tarkoituksen ja suunnan ponnisteluillemme.

Tehtävälähtöisyyden suurin etu on kuitenkin se, että se houkuttelee hyviä ihmisiä ja pitää heidät palveluksessaan. Jokainen haluaa olla osa jotain, johon uskoo, jotain, joka antaa tyydytystä siitä, että tekee eron maailmassa. Parhaat ihmiset haluavat tarkoituksen, eivät vain palkkaa.

Morningstarilla sijoittajien auttaminen on tehtävä, josta olemme ylpeitä. Se motivoi ja innostaa meitä. Yrityksen työntekijät ovat sen suurin voimavara. Miksi-yritykset houkuttelevat parhaita ja pitävät heidät palveluksessaan.

Kun mietin näitä 40 vuotta, uskon, että Morningstarin ”miksi” on syy siihen, että yritys on säilynyt ja että palvelemamme sijoittajat ja henkilökuntamme ovat menestyneet. Tehtävä tekee eron.